Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni Israelului, din cauza situaţiei din Gaza: Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe
UNIMEDIA, 17 septembrie 2025 19:30
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să aibă relaţii strânse, relatează POLITICO, citat de news.ro.
• • •
Acum 30 minute
19:30
19:20
(video) Pești, raci și broaște moarte la Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Instituția anunță că râul Răut a fost poluat: „Nu pescuiți și nu folosiți apa de aici” # UNIMEDIA
Râul Răut a fost poluat cu deșeuri de origine necunoscută. Potrivit Rezervației Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, specialiștii instituției și localnicii au observat în ultimele zile că fauna acvatică a fost afectată, fiind găsiți pești, raci și amfibieni morți la suprafața apei.
Acum o oră
19:10
Doi indieni au încercat să treacă Prutul înot. „Aventura” lor s-a terminat cu dosar penal și întoarcerea în Moldova # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Foltești au reținut, în dimineața zilei de 14 septembrie, doi cetățeni indieni care au intrat ilegal în România, traversând înot râul Prut dinspre Republica Moldova.
Acum 2 ore
18:40
(foto) Aur pentru Moldova: Sportiva Oxana Diacenco, medaliată la Campionatul Balcanic de Judo # UNIMEDIA
Sportiva Oxana Diacenco a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo. Potrivit Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău, competiția s-a desfășurat în perioada 13-14 septembrie la Peja, Kosovo.
18:30
Alegeri 2025. Ion Lupan, profesor universitar, jurnalist, traducător, și membru al diasporei moldovenești din Marea Britanie, a anunțat că susține în mod deschis partidul Alianța „MOLDOVENII”. Într-o declarație publicată pe Facebook, el și-a exprimat „totala adeziune” față de această mișcare politică și i-a îndemnat pe cetățeni să o voteze la scrutinul din 28 septembrie.
18:20
Desen de Banksy în valoare de 311.000 de euro, furat în mai puţin de un minut dintr-o galerie din Londra # UNIMEDIA
Un desen atribuit lui Banksy, în valoare de 270.000 de lire sterline (311.229 euro), a fost furat anul trecut dintr-o galerie londoneză în puţin peste 30 de secunde, potrivit DPA, citată de observatornews.ro.
18:20
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV.
18:10
Una dintre victimele carnagiului de la Sîngerei, un bărbat de 57 de ani, se află în stare gravă, fiind la terapie intensivă. Precizările au fost făcute pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a instituției, Andreea Galici.
17:50
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor # UNIMEDIA
Dovezile prezentate marți de procurorii din Utah au oferit cele mai clare indicii de până acum în legătură cu motivele care l-ar fi împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe activistul conservator Charlie Kirk, în timpul unui discurs la Universitatea din Utah, relatează The Guardian, citat de adevarul.ro.
Acum 4 ore
17:40
Cântăreața Cardi B, în vârstă de 32 de ani, urmează să aibă un copil cu iubitul său, Stefon Diggs, la patru luni după ce și-au confirmat relația, scrie protv.ro.
17:30
Recean, după ce PG a anunțat că extrădarea lui Plahotniuc a fost amânată: „Vom investiga cum a reușit infractorul să împiedice procedura” # UNIMEDIA
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat public, după ce Procuatura Generală a anunțat că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost amânată. „Vom investiga cum a reușit infractorul să împiedice procedura”, a scris prim-ministrul.
17:20
Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic # UNIMEDIA
„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” - este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea de astăzi a Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării celor două demersuri depuse împotriva formațiunii.
17:10
Comisia Electorală Centrală a respins, în cadrul ședinței de astăzi, 17 septembrie, sesizările depuse pe Partidul „Inima Moldovei”. Formațiunea rămâne în cursa electorală.
16:50
OpenAI a anunțat marți că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți, scrie adevarul.ro.
16:50
Ultima oră! Autoritățile elene au suspendat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # UNIMEDIA
Procuratura Generală anunță că în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele.
16:30
(live) Conferință de presă susținută de avocații William Julie, Gonzalo Boye, Sergiu Moraru, Natalia Bairam cu tema „Free Evghenia Guțul” # UNIMEDIA
Avocații William Julie, Gonzalo Boye, Sergiu Moraru, Natalia Bairam susțin o conferință de presă cu tema „Free Evghenia Guțul”.
16:20
(foto) A zburat acasă în cătușe: Un american, reținut în RM și extrădat în SUA. Ce infracțiune a comis # UNIMEDIA
Un cetățean american, căutat pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat săptămâna trecută din Republica Moldova către Statele Unite ale Americii.
16:10
Un accident a avut loc acum câteva ore în localitatea Peresecina din raionul Orhei. Potivit Poliției, un camion DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp.
15:50
(video) „Foarte multe greșeli”. Un bilet de adio, găsit lângă cadavrul lui Anatol Fedoruța, după ce a dispărut de la Aeroport. Tatăl tânărului: „A plouat, dar carnetul e nou” # UNIMEDIA
Misterul morții lui Anatol Fedoruța se adâncește. Lângă cadavrul tânărului, dispărut de la Aeroportul Internațional Chișinău după ce a aterizat din Londra, iar apoi găsit strangulat în pădurea din Ivancea, a fost găsit un presupus bilet de adio. Însă, tatăl tânărului susține că scrisul nu-i aparține fiului său. „Fraza ceea cu „foarte multe greșeli” și scrisul acela eu nu-l recunosc”, a mărturisit Ion Fedoruța pentru LIFE MD.
Acum 6 ore
15:30
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi sancţiuni împotriva Rusiei: Ce va cuprinde al 19-lea pachet # UNIMEDIA
Ursula von der Leyen a declarat că a discutat cu președintele american Donald Trump despre noi măsuri de sancționare a Rusiei, menite să accelereze încheierea războiului din Ucraina. Președinta Comisiei Europene lasă de înţeles că UE își va reduce accelerat dependența de petrolul şi gazele ruseşti. Comisia a amânat anunțarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a se coordona cu SUA, scrie presa română.
15:30
Alertă de călătorie în Franța: Autoritățile anunță grevă generală mâine, perturbări majore în transporturi și servicii publice # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că mai multe sindicate au lansat un apel la grevă generală joi, în special în regiunea pariziană, scrie digi24.ro.
15:10
Șeful Roscosmos anunță crearea unui Starlink rusesc, care să rivalizeze sistemul lui Elon Musk # UNIMEDIA
Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și încearcă să se îndepărteze de gândirea învechită care a permis SpaceX să devină lider în domeniu, a declarat miercuri șeful Roscosmos, citat de Reuters, scrie hotnews.ro.
15:00
(video) Donald și Melania Trump, vizită istorică în UK. Sute de protestatari s-au adunat la Londra și Windsor: „Este la cheremul lui Putin” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump și prima doamnă sunt găzduiți de regele Charles al III-lea și regina Camilla la Castelul Windsor. Liderul american se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul la reședința sa de la țară, Chequers, citat de adevarul.ro.
15:00
(foto/video) Șoferul Mercedesului și pasagera sa, transportați la spital după accidentul de la Sîngerei. Noi imagini de la locul impactului # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului și pasagera sa au fost transportați la spital după accidentul de la Sîngerei, scrie pulsmedia.md.
14:50
(video) Golea gențile femeilor în troleibuze: Un bărbat de 61 de ani, reținut de polițiști pentru pungășie # UNIMEDIA
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru au reținut un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, suspectat de comiterea mai multor pungășii în transportul public.
14:30
Plata serviciilor publice prin EVO a devenit acum mai avantajoasă — fiecare plată cu cardul Mastercard îți oferă posibilitatea de a primi 10% cashback.
14:30
Fadei Nagacevschi: UE nu va accepta o coaliție controlată cu forța și nici nu va impune cu orice preț rămânerea la putere a unui singur partid # UNIMEDIA
Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție de principiu și, după alegerile parlamentare, nu vor accepta o coaliție controlată cu forța și lipsită de legitimitate populară.
14:30
(foto/video) Carnagiu pe șosea: O mașină, distrusă, după ce un KAMAZ a intrat în ea. SMURD, la fața locului # UNIMEDIA
O mașină a fost distrusă, după ce un KAMAZ a intrat în ea, la Sîngerei. Potrivit imaginilor video expediate la adresa redacției noastre, în zonă s-au format ambuteiaje infernale.
14:20
(foto/video) „Două fete minunate au tras la sorți și …”: Surorile Beregoi și-au emoționat tatăl până la lacrimi. Gestul care l-a făcut să plângă # UNIMEDIA
Zi plină de emoții în familia Beregoi! Celebrele surori Iuliana și Ana Beregoi și-au surprins tatăl cu o surpriză specială la miez de noapte, chiar de ziua lui de naștere, iar momentul a fost atât de emoționant, încât acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile, scrie SHOK.md.
14:20
Ministra de Externe din România, Oana Țoiu, dată în judecată pentru o datorie veche, de 135 de euro/an # UNIMEDIA
Oana Țoiu, vicepreședintă USR și ministru de Externe în Guvernul Bolojan, are un dosar pe care l-a vrut anonimizat pe portalul instanțelor de judecată. MEDIAFAX a aflat că dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată este pentru o datorie neplătită trei ani la rând.
14:10
Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii anunță un nou cod galben de vânt puternic pentru mâine # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru mâine, 18 septembrie, în intervalul orelor 06:00 - 18:00, Cod Galben de intensificări ale vântului.
14:00
(audio) „У неё зарплата 100 000 лей от Шора, чистыми”. Discuții din dosarul pe finanțare ilegală a partidelor, publicate de CNA: Fiecare candidat la primar a luat 5 mii $ # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice discuții interceptate în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, după cele peste 70 de percheziții în toată țara. „Are un salariu de 100 000 de lei de la Șor, bani curați care îi intră direct în buzunar”, se arată în stenograma discuțiilor.
13:50
Ultima oră! Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin, Octavian Iachimovschi, demisionează de la Procuratura Anticorupție # UNIMEDIA
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Informația a fost confirmată de acesta pentru UNIMEDIA
Acum 8 ore
13:30
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi: Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor # UNIMEDIA
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit, scrie digi24.ro.
13:20
A plecat de acasă și nu s-a mai întors: O femeie din Ialoveni, căutată de rude și poliție # UNIMEDIA
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei femei de 84 de ani, din Ialoveni, care a plecat de la domiciliu în după-amiaza zilei de 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut.
13:10
(video) Scaunul pe care zăcea cadavrul lui Anatol Fedoruța, lăsat în pădure: E făcut din crengi, legate cu clame din plastic. Avocat: E corp delict, pot fi urme biologice # UNIMEDIA
Detalii șocante ies la iveală în cazul lui Anatol Fedoruța. Scaunul pe care zăcea cadavrul tânărului a fost lăsat în pădure. Acesta a fost confecționat din crengi, prinse între ele cu clame negre din plastic. Potrivit avocatului Vladislav Ciobanu-Nițuleac, obiectul constituie corp delict și ar putea păstra urme biologice importante pentru anchetă. „Deci, aceste hamuturi, oameni buni, sunt urme biologice”, a declarat apărătorul idignat, care a menționat că acest fapt denotă neprofesionalismul oamenilor legii.
13:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri la Kiev, pentru a se întâlni cu înalți oficiali ucraineni, iar pe agenda discuțiilor se vor afla aderarea Ucrainei la UE și sancțiunile împotriva Rusiei, printre alte chestiuni, relatează Kyiv Independent, potrivit adevarul.ro.
12:50
Plahotniuc prezintă, într-un film, Fundația „Edelweiss”, proiectul său de suflet: „Acum e sărăcie, deznădejde și regres” # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii de oameni.
12:30
Peste 70 de percheziții în toată țara: CNA și procurorii au descins, din nou, într-un dosar pe finanțarea ilegală a partidelor politice # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante.
12:10
Și-a omorât prietenul, lovindu-l cu toporul în cap: Un bărbat din Bălți și-a aflat sentința. Câți ani va sta după gratii # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Bălți informează că un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat.
12:10
(video) Moment de tandrețe între Kate Middleton și regele Charles: Cum a reacționat monarhul, când prințesa l-a sărutat pe obraji # UNIMEDIA
Kate Middleton, prințesa de Wales, a fost surprinsă ieri, la înmormântarea Ducesei de Kent, într-un moment tandru, când l-a consolat pe socrul ei, Regele Charles. Princesa și-a pus mâna pe umărul Majestății Sale, l-a sărutat pe ambii obraji și a făcut o reverență, scrie protv.ro.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 18 septembrie. Astfel, un litru de motorina va fi mai scump cu 3 bani, iar prețul benzinei rămâne neschimbat.
11:50
(video) Unde este Constantin Țuțu? Ce spune Dorin Recean, după ce procurorii au declarat că ex-deputatul s-ar afla în Transnistria # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean a declarat că ex-deputatul Constantin Țuțu „ar intenționa să se deplaseze în regiunea transnistreană”, iar autoritățile analizează informațiile operative care indică posibile acțiuni ce ar putea urma după această vizită.
11:50
CEC va examina astăzi demersurile împotriva „Inima Moldovei”. Irina Vlah: Într-un stat de drept, acestea demult trebuiau respinse # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” - parte a Blocului Electoral Patriotic, afirmă că „Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), prin intermediul partidelor-marionetă, cere CEC-ului să anuleze participarea „Inima Moldovei” la alegeri, ca parte a Blocului Patriotic. Drept pretext, ei scot în față falsuri fabricate de la zero, pe care televiziunile controlate de putere și liderii grupării galbene le răspândesc zi de zi”.
Acum 12 ore
11:40
(video) Ședința la Guvern, în întârziere cu 20 de minute: A fost numit un nou director adjunct al INP # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 20 de subiecte, printre care și cel „cu privire la resurse umane”.
11:30
(live) Ședința la Guvern, în întârziere cu 20 de minute: A fost numit un nou director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 20 de subiecte.
11:30
A cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal: Un bărbat, încătușat de CNA, pentru trafic de influență # UNIMEDIA
În dimineața zilei de astăzi, Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire penală.
11:20
(video) Scandal în SUA: Republicanii au aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulți pe minorii de 14 şi 15 ani care comit infracţiuni în Washington D.C. # UNIMEDIA
Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat o lege ce permite judecarea ca adulți a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracțiuni violente comise în Washington D.C., transmite adevarul.ro.
11:20
Procurorul General al României, despre reținerea ex-vicedirectorului SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj: „Căuta informaţii despre siguranţa naţională” # UNIMEDIA
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, în legătură reținerea fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, că pe caz au loc percheziţii informatice, iar un tablou complet va putea fi văzut la finalul anchetei DIICOT, scrie presa română.
11:10
(video) Cine vine la șefia IGSU, după demisia colonelului Alexandru Oprea: Funcționarul, numit de Guvern, pentru 5 ani # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) are un nou conducător. În cadrul ședinței de Guvern din 17 septembrie, Aurel Baciu a fost desemnat în funcția de șef al instituției, după ce Alexandru Oprea a fost eliberat din funcție în baza cererii de demisie.
