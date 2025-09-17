(video) Pești, raci și broaște moarte la Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Instituția anunță că râul Răut a fost poluat: „Nu pescuiți și nu folosiți apa de aici”

11:30

În dimineața zilei de astăzi, Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire penală.