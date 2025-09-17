Daniel Vodă: Prioritatea Guvernului este accesul la sprijin pentru fiecare copil

11:40

În decurs de 24 de ore, autoritățile de frontieră au înregistrat peste 64.000 de traversări ale granițelor Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre cei care au trecut frontiera au fost cetățeni străini, urmați de moldoveni care s-au deplasat în afara țării sau au revenit acasă. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional