Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez

ProTV.md, 17 septembrie 2025 16:20

Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
16:40
Ultima oră. CEC anunță că va sesiza ministerul Justiției în privința activității Partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah ProTV.md
Ultima oră. CEC anunță că va sesiza ministerul Justiției în privința activității Partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
16:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie ProTV.md
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie
Acum 15 minute
16:30
Traficul rutier va fi suspendat parțial pe două străzi din capitală, în perioada 18–30 septembrie. Care este motivul ProTV.md
Traficul rutier va fi suspendat parțial pe două străzi din capitală, în perioada 18–30 septembrie. Care este motivul
Acum 30 minute
16:20
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri ProTV.md
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
16:20
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală în Republica Moldova ProTV.md
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală în Republica Moldova
16:20
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez ProTV.md
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez
16:20
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina ProTV.md
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
Acum 2 ore
15:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - FOTO/VIDEO
15:30
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
15:30
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - VIDEO
15:30
Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10% cashback ProTV.md
Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10% cashback
15:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Zinaida Greceanîi ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Zinaida Greceanîi
15:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Bogdat Țîrdea ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Bogdat Țîrdea
15:00
Donald Trump a ajuns în Marea Britanie: A fost întâmpinat de Prințul William. Primele imagini de la ieșirea din avion - VIDEO ProTV.md
Donald Trump a ajuns în Marea Britanie: A fost întâmpinat de Prințul William. Primele imagini de la ieșirea din avion - VIDEO
Acum 4 ore
14:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Imagini surprinse de martori - VIDEO
14:30
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perju, ar fi fost reținut ProTV.md
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perju, ar fi fost reținut
14:30
Mâine este ultima zi când se pot efectua modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare ProTV.md
Mâine este ultima zi când se pot efectua modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare
14:20
Ion Perju a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO ProTV.md
Ion Perju a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO
14:20
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș ProTV.md
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
14:20
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare: ,,Reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor." MAI vine cu detalii ProTV.md
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare: ,,Reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor." MAI vine cu detalii
14:00
Ultima oră. Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - FOTO ProTV.md
Ultima oră. Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - FOTO
14:00
Preşedinta Parlamentului European, la Kiev pentru a exprima sprijinul constant şi ferm al Europei pentru Ucraina ProTV.md
Preşedinta Parlamentului European, la Kiev pentru a exprima sprijinul constant şi ferm al Europei pentru Ucraina
13:50
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia ProTV.md
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia
13:50
„Are 100 de mii de lei „salariu”, doar de la Șor, care îi vin direct în buzunar”. CNA a publicat discuțiile după perchezițiile privind finanțarea ilegală a partidelor politice - AUDIO/VIDEO ProTV.md
„Are 100 de mii de lei „salariu”, doar de la Șor, care îi vin direct în buzunar”. CNA a publicat discuțiile după perchezițiile privind finanțarea ilegală a partidelor politice - AUDIO/VIDEO
13:40
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie ProTV.md
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie
13:20
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a decis trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok: Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni ProTV.md
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a decis trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok: Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni
13:10
A plecat de acasă acum patru zile și nu s-a mai întors. O femeie de 84 de ani din Ialoveni - căutată de rude și poliție ProTV.md
A plecat de acasă acum patru zile și nu s-a mai întors. O femeie de 84 de ani din Ialoveni - căutată de rude și poliție
13:10
Atenție la hoții de buzunare. Un bărbat, reținut, după ce a furat bani de la mai multe persoane în transportul public - VIDEO ProTV.md
Atenție la hoții de buzunare. Un bărbat, reținut, după ce a furat bani de la mai multe persoane în transportul public - VIDEO
13:00
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș ProTV.md
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.09.2025
12:50
„Alexei a fost otrăvit”. Văduva lui Navalnîi anunță că două teste făcute în străinătate confirmă uciderea în închisoare a liderului opoziției ruse ProTV.md
„Alexei a fost otrăvit”. Văduva lui Navalnîi anunță că două teste făcute în străinătate confirmă uciderea în închisoare a liderului opoziției ruse
Acum 6 ore
12:40
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice - GALERIE FOTO ProTV.md
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice - GALERIE FOTO
12:40
Iulia Navalnaia anunță concluzia morții lui Alexei Navalnîi: A fost otrăvit ProTV.md
Iulia Navalnaia anunță concluzia morții lui Alexei Navalnîi: A fost otrăvit
12:20
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice ProTV.md
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
12:00
Peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice ProTV.md
Peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
12:00
Ucraina afirmă că noua dronă „Geran” a Rusiei, construită cu componente occidentale, este imună la sistemele de război electronic ProTV.md
Ucraina afirmă că noua dronă „Geran” a Rusiei, construită cu componente occidentale, este imună la sistemele de război electronic
11:40
Omor la beție cu deosebită cruzime. Un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare. Ce spune procuratura ProTV.md
Omor la beție cu deosebită cruzime. Un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare. Ce spune procuratura
11:20
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană" - VIDEO ProTV.md
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană" - VIDEO
11:10
Accident tragic la Costești. Un șofer a murit, iar două pasagere au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit într-un gard ProTV.md
Accident tragic la Costești. Un șofer a murit, iar două pasagere au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit într-un gard
11:00
Șeful IGSU, Alexandru Oprea a demisionat. Cine îl va înlocui ProTV.md
Șeful IGSU, Alexandru Oprea a demisionat. Cine îl va înlocui
11:00
Anunț important de la Guvern: SUA investesc în construcția integrală a liniei energetice Strășeni - Gutinaș. Recean: ,,Un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei" - VIDEO ProTV.md
Anunț important de la Guvern: SUA investesc în construcția integrală a liniei energetice Strășeni - Gutinaș. Recean: ,,Un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei" - VIDEO
10:50
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se află acolo" - VIDEO ProTV.md
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se află acolo" - VIDEO
Acum 8 ore
10:30
Marea Britanie a întins covorul roșu pentru vizita lui Trump: ceremonie fastuoasă, paradă militară și o plimbare cu trăsura alături de Charles la Windsor. Ce vrea Londra în schimb ProTV.md
Marea Britanie a întins covorul roșu pentru vizita lui Trump: ceremonie fastuoasă, paradă militară și o plimbare cu trăsura alături de Charles la Windsor. Ce vrea Londra în schimb
10:20
Structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării - aprobată. Decretul a fost semnat de Maia Sandu /DOC ProTV.md
Structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării - aprobată. Decretul a fost semnat de Maia Sandu /DOC
10:00
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Grama - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri ProTV.md
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Grama - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
10:00
Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus ProTV.md
Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus
10:00
Un bărbat - reținut pentru trafic de influență: Ar fi cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal ProTV.md
Un bărbat - reținut pentru trafic de influență: Ar fi cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal
09:50
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă ProTV.md
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă
09:40
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:10
Global Biomarketing Group Moldova - sponsor Platinum la Congresul Jubiliar de 50 de Ani al Societății de Anestezie și Reanimatologie - VIDEO ProTV.md
Global Biomarketing Group Moldova - sponsor Platinum la Congresul Jubiliar de 50 de Ani al Societății de Anestezie și Reanimatologie - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.