Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
ProTV.md, 17 septembrie 2025 16:20
Acum 5 minute
16:40
Ultima oră. CEC anunță că va sesiza ministerul Justiției în privința activității Partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
16:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, amânată. Autoritățile elene au informat Chișinăul că transferul nu va avea loc pe 25 septembrie
Acum 15 minute
16:30
Traficul rutier va fi suspendat parțial pe două străzi din capitală, în perioada 18–30 septembrie. Care este motivul
Acum 30 minute
16:20
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Gramma - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
16:20
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală în Republica Moldova
16:20
Noi presiuni asura Ungariei și Slovacia să renunțe la legăturile cu Rusia. Propunerea făcută de guvernul polonez
16:20
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
Acum 2 ore
15:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - FOTO/VIDEO
15:30
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
15:30
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Două persoane au ajuns la spital - VIDEO
15:30
15:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Zinaida Greceanîi
15:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Bogdat Țîrdea
15:00
Donald Trump a ajuns în Marea Britanie: A fost întâmpinat de Prințul William. Primele imagini de la ieșirea din avion - VIDEO
Acum 4 ore
14:40
Accident grav la Sîngerei. O mășină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un camion. Imagini surprinse de martori - VIDEO
14:30
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perju, ar fi fost reținut
14:30
Mâine este ultima zi când se pot efectua modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare
14:20
Ion Perju a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO
14:20
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
14:20
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare: ,,Reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor." MAI vine cu detalii
14:00
Ultima oră. Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - FOTO
14:00
Preşedinta Parlamentului European, la Kiev pentru a exprima sprijinul constant şi ferm al Europei pentru Ucraina
13:50
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Cum își motivează acesta decizia
13:50
„Are 100 de mii de lei „salariu”, doar de la Șor, care îi vin direct în buzunar”. CNA a publicat discuțiile după perchezițiile privind finanțarea ilegală a partidelor politice - AUDIO/VIDEO
13:40
Ultima oră. Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie
13:20
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a decis trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok: Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni
13:10
A plecat de acasă acum patru zile și nu s-a mai întors. O femeie de 84 de ani din Ialoveni - căutată de rude și poliție
13:10
Atenție la hoții de buzunare. Un bărbat, reținut, după ce a furat bani de la mai multe persoane în transportul public - VIDEO
13:00
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.09.2025
12:50
„Alexei a fost otrăvit”. Văduva lui Navalnîi anunță că două teste făcute în străinătate confirmă uciderea în închisoare a liderului opoziției ruse
Acum 6 ore
12:40
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice - GALERIE FOTO
12:40
Iulia Navalnaia anunță concluzia morții lui Alexei Navalnîi: A fost otrăvit
12:20
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
12:00
Peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
12:00
Ucraina afirmă că noua dronă „Geran” a Rusiei, construită cu componente occidentale, este imună la sistemele de război electronic
11:40
Omor la beție cu deosebită cruzime. Un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare. Ce spune procuratura
11:20
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană" - VIDEO
11:10
Accident tragic la Costești. Un șofer a murit, iar două pasagere au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit într-un gard
11:00
Șeful IGSU, Alexandru Oprea a demisionat. Cine îl va înlocui
11:00
Anunț important de la Guvern: SUA investesc în construcția integrală a liniei energetice Strășeni - Gutinaș. Recean: ,,Un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei" - VIDEO
10:50
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se află acolo" - VIDEO
Acum 8 ore
10:30
Marea Britanie a întins covorul roșu pentru vizita lui Trump: ceremonie fastuoasă, paradă militară și o plimbare cu trăsura alături de Charles la Windsor. Ce vrea Londra în schimb
10:20
Structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării - aprobată. Decretul a fost semnat de Maia Sandu /DOC
10:00
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Grama - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
10:00
Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus
10:00
Un bărbat - reținut pentru trafic de influență: Ar fi cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal
09:50
09:40
09:10
