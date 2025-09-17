FOTO/ Un cetățean american a fost extrădat din R. Moldova
Ziarul de Garda, 17 septembrie 2025 16:20
Un cetățean american, căutat pentru comiterea unei agresiuni în circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat săptămâna trecută din R. Moldova. Anunțul a fost făcut miercuri, 17 septembrie, de reprezentanții Ambasadei SUA în R. Moldova. „(…) Această extrădare a fost rezultatul direct al cooperării noastre excelente în domeniul aplicării legii și evidențiază puterea relațiilor...
250 de mii de conturi de tip spam și 100 de mii de conturi false, blocate de TikTok. „Operațiuni de influență ascunsă care vizau publicul din R. Moldova cu conținut politic” # Ziarul de Garda
În perioada august – septembrie 2025, platforma Tiktok a eliminat patru operațiuni de influență ascunsă care vizau publicul din R. Moldova cu conținut politic, iar între 1 iulie și 9 septembrie au fost blocate 250 de mii de conturi de tip spam și 100 de mii de conturi false. Acțiunile au loc în cadrul măsurilor...
Israelul deschide o nouă rută de ieșire din orașul Gaza timp de 48 de ore, în timp ce tancurile avansează # Ziarul de Garda
Armata israeliană a anunțat miercuri, 17 septembrie, că deschide o rută suplimentară timp de 48 de ore pe care palestinienii o pot folosi pentru a părăsi orașul Gaza, în contextul intensificării eforturilor de a goli orașul de civili și de a confrunta mii de combatanți Hamas, scrie Reuters. Sute de mii de oameni se adăpostesc...
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc NU va fi extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie. Grecii au anunțat autoritățile de la Chișinău # Ziarul de Garda
Extrădarea în R. Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în detenție în Grecia, nu va fi realizată la data de 25 septembrie, așa cum a fost stabilit anterior. Potrivit informațiilor consultate de Ziarul de Gardă, autoritățile elene au informat autoritățile de la Chișinău că extrădarea nu este posibilă pentru ziua de 25 septembrie. ...
A fost aprobat regulamentul privind sistemul informațional e-Admitere. „Datele vor fi gestionate exclusiv în format electronic” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat astăzi, 17 septembrie, regulamentul sistemului informațional e-Admitere, care stabilește modul de funcționare a platformei care reprezintă un sistem online de admitere la studii de licență și de master în universități. Prin intermediul acestei platforme, candidații la studii superioare își pot depune online dosarele de admitere, le pot gestiona și monitoriza. „Prin acest...
DJ Mehdi: Made in France — Premieră în limba română în România și R. Moldova & lansare oficială ARTE.tv # Ziarul de Garda
Seria documentară premiată DJ Mehdi: Made in France, regizată de Thibaut de Longeville, își continuă lansarea europeană cu premiera în limba română în România pe 10 septembrie 2025, urmată de o proiecție specială în Republica Moldova, pe 12 septembrie 2025. Cu această ocazie, regizorul Thibaut de Longeville a fost prezent pentru a introduce seria și...
A mai rămas o zi pentru ca candidații să solicite modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
18 septembrie 2025 este ultima zi în care candidații pot solicitata schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță miercuri, 17 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform prevederilor legislației electorale, partidele politice și blocurile electorale au dreptul să solicite, cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor, efectuarea...
Kremlinul neagă că a intervenit în alegerile prezidențiale din România: „Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de același lucru, după care a recunoscut că nu a fost așa. România face acum la fel” # Ziarul de Garda
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a respins acuzațiile lui Alex Florența, procurorul general al României, referitoare la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale. Peskov a declarat pentru presa rusă că „Nu este așa. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de amestec în alegeri, de tentative de destabilizare etc. Apoi, americanii înșiși au...
VIDEO/ Cum a ajuns Crama Mircești pe piața europeană a vinurilor și cum a contribuit sprijinul european la dezvoltarea afacerii și crearea de locuri de muncă # Ziarul de Garda
Istoriile de succes ale businessului moldovenesc în Uniunea Europeană nu aparțin doar marilor companii. Crama Mircești a reușit să cucerească piețele europene cu vinuri care îmbină rafinamentul clasei Premium și farmecul autentic al satului moldovenesc. Concepută ca o vinărie de familie, Crama Mircești deține 18 hectare de viță-de-vie. În ultimii cinci ani, Crama Mircești și-a...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului pentru 18 septembrie. Potrivit instituției, intervalul de acțiune este între 6:00 și 18:00. „Se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s”, avertizează meteorologii de la SHS. Codul galben vizează întreg teritoriul R. Moldova. Anterior, Serviciul...
LIVE TEXT/ Un susținător al comandantului „Jambo” din gruparea rusă de mercenari Wagner a fost capturat de armata ucraineană. Război în Ucraina, ziua 1302 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:26 Forțele de Apărare ale Ucrainei au capturat un susținător al comandantului „Jambo” din gruparea rusă de mercenari Wagner. Momentul capturării a fost publicat de către brigada ucraineană de recunoaștere „Hishchnik” („Prădătorul”), scrie novosti.dn.ua. Prizonierul este un tânăr de 22 de ani din orașul Astrahan, Rusia, identificat cu prenumele Vovka, fost marinar. Acesta semnase...
Poliția va fi reorganizată: mai multe echipaje în teren, reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte # Ziarul de Garda
Poliția R. Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”, anunță miercuri, 17 septembrie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit unui comunicat, această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității. Reorganizarea introduce nivelul regional în structura...
Octavian Iachimovschi, adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), și-a dat demisia. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă chiar de către acesta, menționând că nu mai vrea să activeze în Procuratura Generală (PG). Acuzatorul de stat susține că a luat această decizie încă în luna iunie. Știrea se actualizează… Octavian Iachimovschi este unul dintre...
AUDIO/ CNA desfășoară peste 70 de percheziții: „Ea primește un salariu de 100.000 de lei de la Șor, numai de la Șor, care îi intră direct în buzunar” # Ziarul de Garda
Peste 70 de percheziții au loc în această dimineață pe întreg teritoriul R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante, anunță miercuri, 17 septembrie, într-un comunicat, Centrul Național Anticorupție (CNA). CNA a publicat o înregistrare audio în care despre mai...
Guvernul SUA alocă 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș: „Va conecta direct R. Moldova de România și de rețeaua europeană” # Ziarul de Garda
Guvernul SUA anunță miercuri, 17 septembrie, că a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari. Conform Executivului de la Chișinău, aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct R. Moldova de România și de rețeaua europeană. Reprezentanții Ambasadei SUA în...
CNA desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Ziarul de Garda
Peste 70 de percheziții au loc în această dimineață pe întreg teritoriul R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante, anunță miercuri, 17 septembrie, într-un comunicat, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, s-a constatat o bănuială rezonabilă privind activitatea unui...
Iulia Navalnaia: „Alexei a fost otrăvit”. Concluzia la care au ajuns două laboratoare din două țări diferite # Ziarul de Garda
Iulia Navalnaia, soția opozantului rus Aleksei Navalnîi care a decedat subit într-o închisoare din Siberia în circumstanţe neclare în februarie 2024, afirmă că soțul ei a fost otrăvit. Ea face referire la rezultatele a două analize efectuate în două laboratoare „independente unul de celălalt”. „În februarie 2024, am reușit să obținem, să transportăm în străinătate și...
Aurel Baciu, care până acum a deținut funcția de șef al Direcției în cadrul Inspectoratului de management operațional al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a fost numit în funcția de director al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Desemnarea a fost făcută în ședința Guvernului din 17 septembrie. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că...
Reținerea, după 10 ani de „urmărire generală”, a fostului polițist Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, i-a provocat mamei victimei, Ala Boboc, un val de amintiri, suferințe și mai multe întrebări la care, de 16 ani de la omorul lui Valeriu, nu găsește...
Un bărbat a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omorul unei persoane în urma unui conflict # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat, anunță miercuri, 17 septembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor, inculpatul și victima erau vecini și locuiau în aceeași localitate. Pe 9 iunie 2025, cei doi s-au aflat la...
REUTERS/ Administrația Trump aprobă primul pachet de ajutor militar pentru Ucraina, finanțat de aliați # Ziarul de Garda
Primele pachete de ajutor militar ale administrației Trump pentru Ucraina au fost aprobate, scrie Reuters, cu referire la două surse familiarizate cu situația. Astfel, armele ar putea fi expediate în curând, odată cu reluarea livrărilor de arme către Kiev de către Washington – de data aceasta în cadrul unui nou acord financiar cu aliații. Subsecretarul...
Alexandru Oprea, șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în ședința Guvernului din 17 septembrie. Știrea se actualizează… „Se propune numirea domnului Aurel Baciu în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din data de 18 septembrie 2025...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu peste 170 de drone, iar 136 au fost doborâte de Forțele de Apărare. Război în Ucraina, ziua 1302 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În noaptea de 17 septembrie, armata rusă a atacat cu rachete balistice Iskander-M/KN-23 și rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Rostov și Kursk, 172 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, a anunțat Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei....
LIVE/ Guvernul s-a întrunit în ședință. Aprobarea limitelor de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri s-a convocat miercuri, 17 septembrie, în ședință. Membrii Guvernului urmează să examineze 20 de subiecte, printre care proiectul de hotărâre al Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile.
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, pe scurt ALDE, este a cincea formațiune politică din buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Partidul este condus de fosta deputată a Platformei DA Arina Spătaru, potrivit căreia partidul său susține integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a ALDE...
„O invenție ieftină”. PSRM neagă că ar avea vreo legătură cu cei 13 basarabeni care au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Dodon # Ziarul de Garda
Reprezentanții Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) califică drept „o invenție ieftină” informațiile apărute în presa română despre 13 cetățeni basarabeni pro-ruși care au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Igor Dodon. Carmena Lupei, purtătoarea de cuvânt a...
LGBT, mituri, manipulare și implicarea preoților în politică. Despre religia și credința din UE, văzute din interior # Ziarul de Garda
Interviu cu Oleg Ciubotaru, preot în Spania Are rădăcini în nordul R. Moldova, studii la București și Cluj, iar de 13 ani este preot într-o parohie din Spania, care adună credincioși din aproape toate zonele României Mari. Oleg Ciubotaru, paroh al bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Madrid, vorbește într-un interviu pentru ZdG despre religia din...
LIVE TEXT/ În regiunea Kirovohrad a fost atacată noaptea trecută cu mai multe drone de armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1302 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:10 În regiunea Kirovohrad, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone de noaptea trecută, anunță miercuri, 17 septembrie, Serviciul pentru Situații de Urgență. Potrivit informațiilor, noaptea trecută, armata rusă a lovit obiective de infrastructură din raionul Kropîvnîțkîi. În urma loviturii, au izbucnit incendii în trei locații. „Nu au fost raportate informații despre răniți...
Un bărbat, reținut pentru 72 de ore. Procuratura Anticorupție anunță că acesta ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal # Ziarul de Garda
Un bărbat bănuit de trafic de influență a fost reținut miercuri, 17 septembrie, de procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), bărbatul ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire...
DOC/ Șeful Poliției de Frontieră a fost avansat la gradul de chestor. Decretul semnat de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, i s-a acordat gradul special de chestor. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 16 septembrie 2025. Pe 29 decembrie 2023, Ruslan Galușca a fost desemnat de Cabinetul de miniștri în funcția de șef al Poliției de Frontieră. „(…) Propun desemnarea domnului Ruslan Galușca...
LIVE TEXT/ Secretarul general al ONU nu este optimist în privința unui progres pe termen scurt privind încheierea războiului: „Mi-e teamă că am putea asista la continuarea acestuia”. A 1301-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 22:02 Secretarul general al ONU, António Guterres, nu vede perspective pentru progrese pe termen scurt în ceea ce privește încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în ajunul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, scrie presa ucraineană. „Nu sunt optimist în privința unui progres pe termen scurt în procesul...
România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani, avertizează procurorul general român # Ziarul de Garda
Procurorul general al României, Alex Florența, a fost prezent marți seară, 16 septembrie, în studioul Antena 3, unde a prezentat detalii despre dosarul de complicitate la tentativă de lovitură de stat, în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari, au fost trimiși în judecată, împreună cu alte...
Evaluare externă: audieri repetate pentru doi judecători de la curțile de apel. Discuțiile au vizat chestiuni de integritate financiară și posibile discrepanțe financiare # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a organizat marți, 16 septembrie, audieri publice repetate pentru doi judecători de la curțile de apel, aflați în procesul de evaluare externă a integrității: magistrata Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru și judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud. Judecătoarea Olga Cojocaru a fost...
LIVE TEXT/ Zelenski îndeamnă SUA și UE să nu acorde Rusiei „timp pentru război”, ci să impună sancțiuni. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:28 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, în urma atacurilor rusești de marți, 16 septembrie, un apel către partenerii Ucrainei — în special Statele Unite, țările europene și Grupul celor Șapte — să intensifice presiunile sancționatorii asupra Rusiei, notează Ukrinform. „O zi obișnuită pentru Rusia, care, din păcate, continuă să evite presiuni globale cu...
Un trust media „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani. Numele posturilor de televiziune și a companiei petroliere care ar fi implicate în schemă # Ziarul de Garda
Organele de drept au efectuat marți, 16 septembrie, mai multe percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), investigațiile au vizat „organizația criminală Șor”, iar în timpul măsurilor speciale de investigație a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta. Una dintre...
Cernăuțeanu explică de ce fostul polițist Ion Perju nu a fost reținut în urmă cu câteva luni: „Persoana s-a aflat sub monitorizare continuă” # Ziarul de Garda
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009 și reținut marți, 16 septembrie, a fost monitorizat timp de câteva luni prin filaj de către organele de drept. Declarația a fost...
Deutsche Welle/ Drone rusești au violat spațiile aeriene ale Poloniei și României. Autoritățile din Varșovia cer acțiuni NATO, iar președintele român rămâne rezervat față de ideea unei zone de interdicție a zborurilor # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, nu susține crearea unei zone de interdicție a zborurilor deasupra Ucrainei, propusă de Polonia, țară care se confruntă cu o serie de provocări fără precedent în spațiul său aerian venite dinspre Rusia. Ministrul de Externe de la Varșovia, Radosław Sikorski, a sugerat instituirea unei astfel de zone de interdicție aeriană NATO deasupra...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Sondaj – 3 partide ar accede în Parlament, corupere electorală în diasporă, Vlah — interzisă în Lituania # Ziarul de Garda
Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, doar trei partide ar accede în Legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate – cu 29,7%, Blocul Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei – cu 13,2% și Partidul Politic Partidul Nostru – cu 7,5%. Totodată, 26,8% din respondenți nu știu cu cine să voteze, iar 6,7% au refuzat să răspundă....
G4Media/ 13 cetățeni basarabeni pro-ruși au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Dodon # Ziarul de Garda
Luni, 15 septembrie, polițiștii români au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din R. Moldova cazați la Hotelul Internațional din Iași. O sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție a declarat pentru G4Media.ro că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în R. Moldova și a...
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile luni, 15 septembrie, afirmă surse ale Ziarului de Gardă. Potrivit surselor, pentru 12 persoane a fost aplicată măsura preventivă pe un termen de 30 de zile, altele două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o...
LIVE TEXT/ Numărul victimelor în urma atacului Rusiei asupra orașului Zaporijia ajunge la 20, inclusiv 4 minori. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:48 În urma atacului nocturn al Federației Ruse asupra orașului Zaporijia, numărul victimelor a crescut la 20, inclusiv 4 copii, iar un bărbat a fost ucis, scrie Hromadske. Anterior, șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov a relatat că mai multe minore cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani au fost rănite în urma...
ANTA respinge acuzațiile privind excluderea nejustificată a orașului Leova din ruta Chișinău–Cahul. „Nu au fost privați de accesul la transportul public” # Ziarul de Garda
După ce, în spațiul public, au apărut afirmații potrivit cărora orașul Leova ar fi fost exclus nejustificat din graficul de circulație al rutei regulate Chișinău–Cahul, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) precizat că modificarea serviciilor regulate se realizează exclusiv în baza legislației în vigoare, ca urmare a solicitărilor depuse de operatorii de transport rutier. Toate schimbările...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al R. Moldova (SHS) informează că pentru ziua de miercuri, 17 septembrie, se așteaptă precipitații. În acest context, instituția a emis un cod galben de ploi puternice. Se așteaptă ca precipitațiile să cadă în intervalul de timp 05:00 – 17:00. Avertizarea vizează raioanele din nordul și centrul țării. „În zonele vizate...
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a notificat TikTok privind comportamentul neautentic al unor conturi în preajma alegerilor din R. Moldova # Ziarul de Garda
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România (CNA) a decis marţi, 16 septembrie, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act – DSA, privind existenţa unui comportament neautentic coordonat al unui număr de 84 de conturi, care poate influenţa alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din R. Moldova,...
CEC avertizează că solicitările pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse până pe 18 septembrie, iar cele pentru exit-poll-uri, până pe 21 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță marți, 16 septembrie, despre termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Astfel, conform unui comunicat al Comisiei, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la...
În ultimii ani am văzut mai multe cazuri de trădare de Patrie. Politicieni, funcționari ai instituțiilor publice, angajați ai instituțiilor de forță – diverse dosare inițiate prezintă nume și fapte concrete de trădare de Patrie. Codul Penal a fost ajustat recent, fiind nuanțate situațiile de trădare și revăzute pedepsele pentru asemenea acte criminale. Trădarea de...
Israelul a comis genocid în Gaza, afirmă comisia ONU. Replica Ministerului de Externe al Israelului # Ziarul de Garda
Comisia Organizației Națiunilor Unite (ONU) a recunoscut acțiunile armatei israeliene în sectorul Gaza drept genocid. De cealaltă parte, Israelul respinge acuzațiile, scrie Novaia Gazeta Europe. Autoritățile și armata israeliene, în opinia Comisiei, au comis patru din cele cinci acte definite drept genocid în Convenția ONU din 1948: În plus, Comisia a constatat că operațiunile militare...
Numărul cazurilor de COVID-19 este în descreștere cu 28% față de săptămâna precedendă. Aproape 40% din cazuri sunt înregistrate la minori # Ziarul de Garda
Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 septembrie au fost înregistrate 732 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 28% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 275 (38%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani. ANSP precizează că va continua supravegherea epidemiologică a infecției...
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, prescurtat CUB, va fi al treilea în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CUB se declară a fi un partid „de inspirație liberală, de centru-dreapta, pro-european”. În scurta sa existență, CUB a fost implicat în mai multe controverse politice. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie...
