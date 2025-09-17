Accident grav la Sângerei: Două persoane au fost rănite după ce o maşină s-a ciocnit cu un camion
TVR Moldova, 17 septembrie 2025 16:20
La periferia municipiului Bălți, două persoane au fost rănite după ce un autoturism Mercedes s-a lovit cu un camion care transporta pietriș, potrivit presei locale.
Acum 5 minute
16:40
Eveniment important la Chișinău: Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” # TVR Moldova
Pe 18 septembrie, la Chișinău, se organizează Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, la Digital Park, care va aduna peste 300 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia, pentru a lansa o inițiativă de o importanță strategică majoră.
Acum 30 minute
16:20
Accident grav la Sângerei: Două persoane au fost rănite după ce o maşină s-a ciocnit cu un camion # TVR Moldova
La periferia municipiului Bălți, două persoane au fost rănite după ce un autoturism Mercedes s-a lovit cu un camion care transporta pietriș, potrivit presei locale.
16:20
Ambasada SUA mulțumește autorităților moldovenești pentru extrădarea unui cetățean american # TVR Moldova
Guvernul Statelor Unite adresează mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră pentru extrădarea reușită, săptămâna trecută, a unui cetățean american căutat pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania.
Acum o oră
16:10
Donald și Melania Trump, primiți de regele Charles. Liderul SUA este la a doua vizită de stat în UK # TVR Moldova
Donald Trump și-a început vizita de stat în Marea Britanie. Delegația americană ar putea semna contracte și acorduri în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Marea Britanie este, în prezent, cel mai apropiat aliat european al Statelor Unite. Trump este în UK pentru a doua oară de la preluarea mandatului de preşedinte.
16:10
Purtătoarea de cuvânt a PSRM, Carmena Lupei, a atribuit un „caracter speculativ” dezvăluirilor legate de cei 13 tineri prinși în call-centre-ul ilegal din Hotelul Internațional din Iași care ar fi lucrau pentru Igor Dodon.
Acum 2 ore
15:40
Președintele Parlamentului European, vizită la Kiev. Zelenski: Rusia poate extinde războiul # TVR Moldova
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Kiev, unde are programate întrevederi cu oficialii ucraineni. Este cea mai recentă vizită a unui oficial european în Ucraina, în semn de solidaritate cu Kievul, în războiul purtat contra invadatorilor ruși., transmite TVR Info. Președintele Volodimir Zelenski a atras atenția că ambițiile militare ale Moscovei nu se vor opri la Ucraina sau la alți vecini ai Rusiei.
15:40
„Prejudicii de 23.000 de lei”. La Chișinău, a fost prins un bărbat care fura bani în troleibuze # TVR Moldova
Un bărbat de 61 de ani Chișinău a fost reținut de poliție pentru mai multe pungășii în transportul public. Oamenii legii estimează că bărbatul ar fi provocat pierderi în valoare de 23.000 de lei
15:20
/VIDEO/ Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare. Soția disidentului a prezentat dovezi # TVR Moldova
Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare, fapt confirmat de testele de laborator din două țări occidentale. Echipa politicianului a reușit să transfere acolo probele sale biologice, scrie Meduza. În urma morții lui Aleksei Navalnîi într-o închisoare de la Polul Nord, pe 16 februarie 2024, echipa politicianului a reușit să obțină mostre din materialul său biologic și să le transporte în străinătate, la laboratoare din două țări occidentale.
15:10
Poliția trece la un nou model de organizare, bazat pe principiul „cea mai apropiată patrulă” # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”. Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității, transmite Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
15:10
/VIDEO/ Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare. Soția disidentului a prezintat dovezi # TVR Moldova
Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare, fapt confirmat de testele de laborator din două țări occidentale. Echipa politicianului a reușit să transfere acolo probele sale biologice, scrie Meduza. În urma morții lui Aleksei Navalnîi într-o închisoare de la Polul Nord, pe 16 februarie 2024, echipa politicianului a reușit să obțină mostre din materialul său biologic și să le transporte în străinătate, la laboratoare din două țări occidentale.
Acum 4 ore
14:40
Pericol în beciuri în perioada fermentării strugurilor: IGSU explică cum să prevenim tragediile # TVR Moldova
Dioxidul de carbon rezultat din fermentare poate fi mortal, atenționează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pentru a preveni tragediile, cei de la salvatorii anunță că au mers prin gospodăriile din Durlești, municipiul Chișinău, şi au oferit sfaturi despre aerisirea corectă a beciurilor și depozitarea sigură a vinului. Astfel de acțiuni vor continua în următoarele săptămâni, pe durata sezonului de fermentare.
14:30
Ambasada SUA, despre investițiile în linia Strășeni-Gutinaș: Oportunități importante pentru Moldova # TVR Moldova
Guvernul SUA informează că investiția sa de 130 de milioane de dolari în construcția liniei Strășeni-Gutinaș, care leagă energetic centrul Republicii Moldova de România, nu reprezintă doar o contribuție la securitatea energetică a Republicii Moldova, ci și oportunități pentru întreprinderile moldovenești să adopte și să utilizeze tehnologii americane, potrivit Ambasadei Statelor Unite la Chișinău.
14:10
Festivalul Internațional „George Enescu", unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din lume, a ajuns pentru prima dată la Chișinău. Cu această ocazie, publicul a putut să asculte orchestra română de cameră condusă de dirijorul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului.
14:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, miercuri, o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
14:00
Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, demisionează din funcție, începând cu 1 octombrie. Informața a fost confirmată de către procuror pentru TVR MOLDOVA.
13:40
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată și alte plăți aferente. Regulamentul care stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale, a fost aprobat de Executiv.
13:10
Groapa de gunoi din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a luat foc marți noapte, iar fumul gros a acoperit casele din apropiere, transmite Inspectoratului General pentru Situții de Urgență (IGSU).
13:10
Procesul de înmatriculare la universitățile din Republica Moldova, prin sistemul online „e-Admitere”, devine mai sigur și mai bine reglementat. Guvernul a aprobat hotărârea care stabilește modul de funcționare al sistemului.
12:50
Roberta Metsola la Kiev, a exprimat sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina # TVR Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află miercuri la Kiev pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina.
12:50
Noi reguli pentru alimentele destinate sugarilor, bolnavilor și persoanelor cu diete speciale # TVR Moldova
Guvernul a aprobat actualizarea regulamentelor sanitare aplicabile alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentelor pentru scopuri medicale speciale și înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății. Noile prevederi vor consolida sistemul de control al siguranței alimentare și vor asigura un acces echitabil la produse conforme, sigure și adecvate nevoilor nutriționale specifice.
Acum 6 ore
12:30
Președinta PE, la Kiev pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina # TVR Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află miercuri la Kiev pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina.
12:30
Groapa de gunoi din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a luat foc, noaptea trecută, iar fumul gros a acoperit casele din apropiere.
12:10
Administrația Trump a aprobat primele pachete de armament american pentru Ucraina, care ar putea fi trimise în curând, în contextul reluării livrărilor de arme către Kiev – de această dată printr-un nou acord financiar cu aliații, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația, scrie Hotnews.ro.
12:00
Percheziții în toată Republica Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară, miercuri dimineață, peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante.
11:50
Recean oferă detalii despre reținerea fugarului Perju: „Oricine încalcă legea ajunge să plătească” # TVR Moldova
„Mai devreme sau mai târziu vei fi prins, încătușat și va trebui să faci închisoare pentru ceea ce ai făcut, este lecția care trebuie să o învețe toți cei care au încălcat legea”, a declarat premierul Dorin Recean cu referire la reținerea polițistului fugar Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. Ion Perju a fost prins marți în Chișinău și este suspectat de faptul că se ocupa de convertirea criptovalutei în cash pentru rețeaua Șor.
11:20
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de miercuri demisia lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor de Interne. În locul acestuia a fost numit Aurel Baciu pe un termen de cinci ani.
11:20
Șeful Guvernului, Dorin Recean, a declarat miercuri că există o „informație operativă” precum că fostul deputat democrat, Constantin Țuțu intentionează să meargă în regiunea transnistreană pentru ca ulterior să întreprindă anumite acțiuni.
11:10
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de miercuri, 17 septembrie, demisia lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor de Interne.
11:10
Dorin Recean: Guvernul SUA alocă 130 de milioane de dolari pentru linia electrică Strășeni – Gutinaș # TVR Moldova
SUA reiau sprijinul pentru Republica Moldova. Guvernul american va investi în construcția integrală a liniei energetice Strășeni – Gutinaș, menită să conecteze energetic centrul Republicii Moldova la spațiul energetic european.
11:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că plicurile cu votul prin corespondență au fost expediate către toți cetățenii Republicii Moldova înregistrați prealabil la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 8 ore
10:30
Arest în închisoare pentru Viorel Melnic, fostul parlamentar și partener de afaceri al lui Șor # TVR Moldova
Fostul parlamentar Viorel Melnic, unul dintre apropiații fugarului condamnat în Furtul miliardului, Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, la 15 septembrie, scrie Ziarul de Gardă.
10:30
Un bărbat bănuit de trafic de influență a fost reținut în această dimineață de către oamenii legii. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire penală.
10:10
Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu: În diasporă, un vot ar putea ajunge până la 300 de euro # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a avertizat asupra unor riscuri majore de corupere a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate în străinătate. Potrivit acestuia, în diasporra un vot ar costa până la 300 de euro.
10:00
Ziua mondială pentru siguranța pacientului este marcată, în fiecare an, la 17 septembrie, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la siguranța pacienților și pentru a promova măsuri de îmbunătățire a calității asistenței medicale, fiind instituită de cea de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății în mai 2019.
09:10
Proiect-pilot la vama Leușeni: Programare electronică obligatorie pentru camioane, din 22 septembrie # TVR Moldova
Începând cu data de 22 septembrie, toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, ce intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova.
09:00
732 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în R. Moldova, săptămâna trecută, în descreștere cu 28% față de săptămâna precedentă, arată datele Agenției Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
Acum 12 ore
08:40
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat ambasada SUA la Budapesta, relatează Agerpres.
08:00
Fugarul Ion Perju intermedia schema de spălare de bani între Lukoil, Canal 5 și Primul în Moldova # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 16 septembrie.
Acum 24 ore
20:40
Judocanii din Republica Moldova au fost la înălțime la Campionatul Balcanic, organizat în Kosovo. Lotul "tricolorilor" a cucerit opt medalii, dintre care trei de aur. Oxana Diacenco, Ciprian Gribineț și Mihail Latișev au obținut titlul suprem.
20:20
Rezultatele descinderilor la Canal 5 și Primul în Moldova. Toți actorii schemei și rolul lui Perju # TVR Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins marți într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani la o serie de instituții media afiliate rețelei Șor - „Canal 5” și „Primul în Moldova”. Potrivit Poliției, a fost reținut intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba de fostul polițist condamnat pentru omorului Valeriu Boboc pe 8 aprilie 2009 Ion Perju.
20:10
CBS RESEARCH: TREI PARTIDE AR INTRA ÎN VIITORUL PARLAMENT Dacă, duminica viitoare, în Republica Moldova ar avea loc alegeri parlamentare, în viitorul legislativ ar intra trei partide şi blocuri electorale. Este vorba despre Partidul Acţiune şi Solidaritate, Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei şi formaţiunea Partidul Nostru. Sunt rezultatele celui mai recent sondaj din actuala campanie electorală, realizat de CBS Research la comanda comunităţii watchDog.md.
19:50
Un gigant petrolier lichefia bani pentru Șor. Detalii despre milionul de euro ridicat de CNA # TVR Moldova
Descinderile efectuate marți dimineață de angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și cei ai Procuraturii Municipiului Chișinău au vizat companie petrolieră ÎCS SRL Lukoil-Moldova, potrivit surselor TVR Moldova. Această companie, unul dintre cei mai mari importatori de produse petroliere din Republica Moldova, este suspectată de lichifierea banilor prin contracte fictive pentru finanțarea unui holding media din Republica Moldova, cu scop de dezinformare și propagandă prorusă.
19:50
Percheziții la Trust Media, suspectat de propagandă pro-rusă și spălare de bani. Un bărbat reținut # TVR Moldova
La 16 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
19:40
Ce spune Primăria Chișinău despre fostul funcționar separatist, angajat la Regia Transport Electric # TVR Moldova
Regia Transport Electric Chișinău respinge informațiile potrivit cărora angajații săi ar fi obligați să facă donații fictive pentru Blocul Electoral „Alternativa”. În același timp, întreprinderea municipală a confirmat că îl are ca angajat pe Oleg Chisnicean, în Parcul de troleibuze nr. 1, care, în prezent, este în concediu. Portalul deschide.md a relatat că această persoană a fost angajată a administrației separatiste din regiunea transnistreană și face acum campanie pentru partidul lui Ion Ceban.
19:40
Două proiecte de amploare, menite să îmbunătățească infrastructura și calitatea vieții locuitorilor, au fost lansate astăzi la Strășeni. Primul vizează construcția și modernizarea colectorului Vatra–Strășeni, parte a unui sistem de epurare a apelor uzate, în valoare de 66 de milioane de lei. Cel de-al doilea prevede reabilitarea completă a unui parc din oraş.
19:10
România, Franţa, Germania, Italia: Poliția a depistat acțiuni de corupere electorală în diasporă # TVR Moldova
Poliția a sesizat mai multe tentative de corupere electorală a cetățenilor basarabeni din diasporă. În vizor sunt câteva grupuri de persoane implicate în astfel de acţiuni ilegale. În prezent, oamenii legii documentează toate cazurile, iar cetăţenii din afara ţării care deţin informaţii despre fapte de corupere electorala sunt îndemnaţi să denunţe la linia naţională anticorupţie.
19:00
Reacția RTEC la acuzațiile legate de donațiile fictive ale angajaților pentru partidul lui Ion Ceban # TVR Moldova
Regia Transport Electric Chișinău respinge informațiile potrivit cărora angajații săi ar fi obligați să facă donații fictive pentru Blocul Electoral „Alternativa”. În același timp, întreprinderea municipală a confirmat că îl are ca angajat pe Oleg Chisnicean, în Parcul de troleibuze nr. 1, care, în prezent, este în concediu. Portalul deschide.md a relatat că această persoană a fost angajată a administrației separatiste din regiunea transnistreană și face acum campanie pentru partidul lui Ion Ceban.
18:50
Finanțare ilegală: Cele peste 20 de mil. de lei, ridicați de CNA, cea mai mare sumă confiscată # TVR Moldova
Oamenii legii au găsit peste 20 de milioane de lei în urma unor descinderi care au avut loc astăzi în Chişinău şi care au vizat membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, precum și un agent economic. Percheziţiile desfăşurate de Procuratura Chişinău şi CNA au loc în cadrul unui dosar amplu privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, aceasta este cea mai mare sumă de bani ridicată în astfel de dosare.
18:40
Peste 20 de milioane de lei, ridicați la percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor # TVR Moldova
Oamenii legii au găsit peste 20 de milioane de lei în urma unor descinderi care au avut loc astăzi în Chişinău şi care au vizat membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, precum și un agent economic. Percheziţiile desfăşurate de Procuratura Chişinău şi CNA au loc în cadrul unui dosar amplu privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, aceasta este cea mai mare sumă de bani ridicată în astfel de dosare.
18:00
Cernăuțeanu: Ion Perju a fost urmărit luni de zile pentru a deconspira schema de spălare a banilor # TVR Moldova
Ion Perju, fost polițist condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc și căutat internațional din 2015, a fost reținut marți dimineață în timpul unor descinderi la rețeaua Șor. Șeful poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la emisiunea „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova că acesta era monitorizat de luni de zile, iar reținerea lui Perju a fost amânată pentru a documenta implicarea sa în activitatea ilegală pentru gruparea Șor.
