Accident grav la Sângerei: Două persoane au fost rănite după ce o maşină s-a ciocnit cu un camion

18:50

Oamenii legii au găsit peste 20 de milioane de lei în urma unor descinderi care au avut loc astăzi în Chişinău şi care au vizat membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, precum și un agent economic. Percheziţiile desfăşurate de Procuratura Chişinău şi CNA au loc în cadrul unui dosar amplu privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, aceasta este cea mai mare sumă de bani ridicată în astfel de dosare.