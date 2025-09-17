(foto) A zburat acasă în cătușe: Un american, reținut în RM și extrădat în SUA. Ce infracțiune a comis

14:30

Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție de principiu și, după alegerile parlamentare, nu vor accepta o coaliție controlată cu forța și lipsită de legitimitate populară.