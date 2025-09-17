(video) Golea gențile femeilor în troleibuze: Un bărbat de 61 de ani, reținut de polițiști pentru pungășie
UNIMEDIA, 17 septembrie 2025 14:50
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru au reținut un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, suspectat de comiterea mai multor pungășii în transportul public.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
15:00
(video) Donald și Melania Trump, vizită istorică în UK. Sute de protestatari s-au adunat la Londra și Windsor: „Este la cheremul lui Putin” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump și prima doamnă sunt găzduiți de regele Charles al III-lea și regina Camilla la Castelul Windsor. Liderul american se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul la reședința sa de la țară, Chequers, citat de adevarul.ro.
15:00
(foto/video) Șoferul Mercedesului și pasagera sa, transportați la spital după accidentul de la Sîngerei. Noi imagini de la locul impactului # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului și pasagera sa au fost transportați la spital după accidentul de la Sîngerei, scrie pulsmedia.md.
Acum 30 minute
14:50
(video) Golea gențile femeilor în troleibuze: Un bărbat de 61 de ani, reținut de polițiști pentru pungășie # UNIMEDIA
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru au reținut un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, suspectat de comiterea mai multor pungășii în transportul public.
Acum o oră
14:30
Plata serviciilor publice prin EVO a devenit acum mai avantajoasă — fiecare plată cu cardul Mastercard îți oferă posibilitatea de a primi 10% cashback.
14:30
Fadei Nagacevschi: UE nu va accepta o coaliție controlată cu forța și nici nu va impune cu orice preț rămânerea la putere a unui singur partid # UNIMEDIA
Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție de principiu și, după alegerile parlamentare, nu vor accepta o coaliție controlată cu forța și lipsită de legitimitate populară.
14:30
(foto/video) Carnagiu pe șosea: O mașină, distrusă, după ce un KAMAZ a intrat în ea. SMURD, la fața locului # UNIMEDIA
O mașină a fost distrusă, după ce un KAMAZ a intrat în ea, la Sîngerei. Potrivit imaginilor video expediate la adresa redacției noastre, în zonă s-au format ambuteiaje infernale.
14:20
(foto/video) „Două fete minunate au tras la sorți și …”: Surorile Beregoi și-au emoționat tatăl până la lacrimi. Gestul care l-a făcut să plângă # UNIMEDIA
Zi plină de emoții în familia Beregoi! Celebrele surori Iuliana și Ana Beregoi și-au surprins tatăl cu o surpriză specială la miez de noapte, chiar de ziua lui de naștere, iar momentul a fost atât de emoționant, încât acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile, scrie SHOK.md.
14:20
Ministra de Externe din România, Oana Țoiu, dată în judecată pentru o datorie veche, de 135 de euro/an # UNIMEDIA
Oana Țoiu, vicepreședintă USR și ministru de Externe în Guvernul Bolojan, are un dosar pe care l-a vrut anonimizat pe portalul instanțelor de judecată. MEDIAFAX a aflat că dosarul în care Oana Țoiu a fost chemată în judecată este pentru o datorie neplătită trei ani la rând.
14:10
Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii anunță un nou cod galben de vânt puternic pentru mâine # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru mâine, 18 septembrie, în intervalul orelor 06:00 - 18:00, Cod Galben de intensificări ale vântului.
Acum 2 ore
14:00
(audio) „У неё зарплата 100 000 лей от Шора, чистыми”. Discuții din dosarul pe finanțare ilegală a partidelor, publicate de CNA: Fiecare candidat la primar a luat 5 mii $ # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice discuții interceptate în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, după cele peste 70 de percheziții în toată țara. „Are un salariu de 100 000 de lei de la Șor, bani curați care îi intră direct în buzunar”, se arată în stenograma discuțiilor.
13:50
Ultima oră! Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin, Octavian Iachimovschi, demisionează de la Procuratura Anticorupție # UNIMEDIA
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Informația a fost confirmată de acesta pentru UNIMEDIA
13:30
Care a fost cauza morții lui Alexei Navalîi: Soția fostului lider al opoziției din Rusia a dezvăluit rezultatele analizelor # UNIMEDIA
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit, scrie digi24.ro.
13:20
A plecat de acasă și nu s-a mai întors: O femeie din Ialoveni, căutată de rude și poliție # UNIMEDIA
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei femei de 84 de ani, din Ialoveni, care a plecat de la domiciliu în după-amiaza zilei de 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut.
13:10
(video) Scaunul pe care zăcea cadavrul lui Anatol Fedoruța, lăsat în pădure: E făcut din crengi, legate cu clame din plastic. Avocat: E corp delict, pot fi urme biologice # UNIMEDIA
Detalii șocante ies la iveală în cazul lui Anatol Fedoruța. Scaunul pe care zăcea cadavrul tânărului a fost lăsat în pădure. Acesta a fost confecționat din crengi, prinse între ele cu clame negre din plastic. Potrivit avocatului Vladislav Ciobanu-Nițuleac, obiectul constituie corp delict și ar putea păstra urme biologice importante pentru anchetă. „Deci, aceste hamuturi, oameni buni, sunt urme biologice”, a declarat apărătorul idignat, care a menționat că acest fapt denotă neprofesionalismul oamenilor legii.
Acum 4 ore
13:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri la Kiev, pentru a se întâlni cu înalți oficiali ucraineni, iar pe agenda discuțiilor se vor afla aderarea Ucrainei la UE și sancțiunile împotriva Rusiei, printre alte chestiuni, relatează Kyiv Independent, potrivit adevarul.ro.
12:50
Plahotniuc prezintă, într-un film, Fundația „Edelweiss”, proiectul său de suflet: „Acum e sărăcie, deznădejde și regres” # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii de oameni.
12:30
Peste 70 de percheziții în toată țara: CNA și procurorii au descins, din nou, într-un dosar pe finanțarea ilegală a partidelor politice # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante.
12:10
Și-a omorât prietenul, lovindu-l cu toporul în cap: Un bărbat din Bălți și-a aflat sentința. Câți ani va sta după gratii # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Bălți informează că un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat.
12:10
(video) Moment de tandrețe între Kate Middleton și regele Charles: Cum a reacționat monarhul, când prințesa l-a sărutat pe obraji # UNIMEDIA
Kate Middleton, prințesa de Wales, a fost surprinsă ieri, la înmormântarea Ducesei de Kent, într-un moment tandru, când l-a consolat pe socrul ei, Regele Charles. Princesa și-a pus mâna pe umărul Majestății Sale, l-a sărutat pe ambii obraji și a făcut o reverență, scrie protv.ro.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 18 septembrie. Astfel, un litru de motorina va fi mai scump cu 3 bani, iar prețul benzinei rămâne neschimbat.
11:50
(video) Unde este Constantin Țuțu? Ce spune Dorin Recean, după ce procurorii au declarat că ex-deputatul s-ar afla în Transnistria # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean a declarat că ex-deputatul Constantin Țuțu „ar intenționa să se deplaseze în regiunea transnistreană”, iar autoritățile analizează informațiile operative care indică posibile acțiuni ce ar putea urma după această vizită.
11:50
CEC va examina astăzi demersurile împotriva „Inima Moldovei”. Irina Vlah: Într-un stat de drept, acestea demult trebuiau respinse # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” - parte a Blocului Electoral Patriotic, afirmă că „Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), prin intermediul partidelor-marionetă, cere CEC-ului să anuleze participarea „Inima Moldovei” la alegeri, ca parte a Blocului Patriotic. Drept pretext, ei scot în față falsuri fabricate de la zero, pe care televiziunile controlate de putere și liderii grupării galbene le răspândesc zi de zi”.
11:40
(video) Ședința la Guvern, în întârziere cu 20 de minute: A fost numit un nou director adjunct al INP # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 20 de subiecte, printre care și cel „cu privire la resurse umane”.
11:30
(live) Ședința la Guvern, în întârziere cu 20 de minute: A fost numit un nou director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 20 de subiecte.
11:30
A cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal: Un bărbat, încătușat de CNA, pentru trafic de influență # UNIMEDIA
În dimineața zilei de astăzi, Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire penală.
11:20
(video) Scandal în SUA: Republicanii au aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulți pe minorii de 14 şi 15 ani care comit infracţiuni în Washington D.C. # UNIMEDIA
Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat o lege ce permite judecarea ca adulți a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracțiuni violente comise în Washington D.C., transmite adevarul.ro.
11:20
Procurorul General al României, despre reținerea ex-vicedirectorului SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj: „Căuta informaţii despre siguranţa naţională” # UNIMEDIA
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, în legătură reținerea fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, că pe caz au loc percheziţii informatice, iar un tablou complet va putea fi văzut la finalul anchetei DIICOT, scrie presa română.
11:10
(video) Cine vine la șefia IGSU, după demisia colonelului Alexandru Oprea: Funcționarul, numit de Guvern, pentru 5 ani # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) are un nou conducător. În cadrul ședinței de Guvern din 17 septembrie, Aurel Baciu a fost desemnat în funcția de șef al instituției, după ce Alexandru Oprea a fost eliberat din funcție în baza cererii de demisie.
Acum 6 ore
10:50
(video) Jurații de la Vocea României au recreat scena de infidelitate de la concertul Coldplay: Irina Rimes a intrat în rolul șefei HR, iar Tudor Chirilă l-a imitat pe CEO-ul companiei # UNIMEDIA
Jurații de la Vocea României au făcut o parodie inpirată după scena de infidelitate de la concertul Coldplay. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Pavel Bartoș și Theo Rose i-au imitat pe Andy Byron, CEO-ul companiei Astronomer, și Kristin Cabot, șefa HR, protagoniștii celui mai viralizat videoclip din ultimele luni, scrie viva.ro.
10:40
Guvernul se întrunește astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 20 de subiecte.
10:40
Alexandru Oprea a fost eliberat de Guvern din funcția de Şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al MAI, în baza cererii de demisie.
10:30
Guvernul se întrunește astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 20 de subiecte.
10:30
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, a fost decorat cu gradul special de chestor. Decretul a fost semnat de șefa statului, Maia Sandu.
10:30
Lupta electorală se aprinde: „Inima Moldovei” acuză PAS de limitarea dreptului de vot, teroare politică, intimidare și dezinformare # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte”. PAS a respins, în repetate rânduri acuzațiile și le-a calificat dept „declarații politice, fără vreo probă”.
10:20
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Imediat după parlamentare, vom institui o comisie naţională, care va efectua o evaluare a situaţiei din justiţie # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat viziunea privind lupta cu corupția, în cadrul unei conferințe de presă. Reprezentanții formațiunii consideră că astăzi Republica Moldova nu întruneşte condiţiile minime pentru a fi considerată stat de drept.
10:00
Tragedie la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au fost grav rănite, după ce au intrat cu mașina într-un gard # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 16 septembrie în apropiere de localitatea Costești. Potrivit informațiilor, un bărbat a decedat, iar două femei au fost grav rănite după ce mașina cu care se deplasau a intrat într-un gard.
09:50
Igor Dodon, la pas cu soția prin parcul Valea Morilor: „Diminețile le începem cu o plimbare” # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon și-a început dimineața cu o plimbare în Parcul „Valea Morilor” din capitală, alături de soția sa, Galina. Liderul PSRM a publicat o fotografie pe rețele și le-a transmis urmăritorilor o urare: „O zi frumoasă tuturor”.
09:50
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre: Zeci de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntaşi # UNIMEDIA
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc, pe lacul Nuntași, scrie adevărul.ro.
09:20
Japonia nu va recunoaşte statul palestinian pentru moment, probabil pentru a menţine relaţiile cu Statele Unite şi pentru a evita o înăsprire a atitudinii Israelului, a relatat miercuri ziarul Asahi, citând surse guvernamentale anonime, transmite Reuters.
09:10
Škoda Moldova aduce pe piața locală noua ediție specială Karoq 130, disponibilă în versiunile Selection și Sportline, cu o ofertă atractivă: 4 500 € reducere la modelul Selection și 3 500 € la versiunea Sportline.
Acum 8 ore
09:00
Pe 17 septembrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative la nivel global.
08:50
(video) „L-am blocat, m-am dezbrăcat și am intrat în cadă”: Tania Turtureanu, dezvăluiri despre despărțirea care a născut hitul „Iubește-mă” # UNIMEDIA
Artista Tania Turtureanu a făcut în premieră devzăluiri, la un podcast cu Horia Brenciu din România, despre cum a scris piesa „Iubește-mă” care a devenit un adevărat hit. „Totul a fost... o joacă, dar și o terapie, pentru mine”, recunoaște ea.
08:40
Un ministru francez, investigat pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii de aproape jumătate de milion de Euro # UNIMEDIA
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în declaraţia de avere pe care toţi membrii Cabinetului sunt obligaţi să o depună, relatează POLITICO, citat de news.ro.
08:30
Astrele promit o zi de reflecție și acțiune pentru toate semnele zodiacale. Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin provocările și oportunitățile care vă așteaptă.
08:20
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # UNIMEDIA
Constantin Rusu, cel mai titrat sportiv K1 din istoria Republicii Moldova și campion național la kickboxing, cu un palmares impresionant, și-a declarat sprijinul pentru Partidul Mișcarea „Respect Moldova” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prin alăturarea luptătorului K1, echipa fondată de Eugeniu Nichiforciuc și condusă de Marian Lupu devine și mai puternică.
08:10
(galerie foto) I-a topit căușul: Furnizorul de curent, în alertă, după ce doi agenți au săpat cu excavatoarele sub linii de înaltă tensiune și aproape au provocat o tragedie # UNIMEDIA
Premier Energy Distribution atrage „atenția asupra unor incidente grave produse în lunile iulie și septembrie 2025 în zona de protecție a liniilor electrice aeriene de 110 kV din municipiul Chișinău. Aceste incidente, generate de lucrări neautorizate efectuate de către același agent economic, au cauzat deteriorări ale conductorilor electrici și perturbări majore în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi un acord între Statele Unite şi China pentru ca TikTok să continue să funcţioneze pe piaţa americană, trei surse familiare cu situaţia afirmând că înţelegerea seamănă cu cea discutată la începutul acestui an, relatează Reuters, citat de news.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă, cu cer acoperit și perioade de precipitații. Temperaturile vor fi moderate pe parcursul zilei.
07:10
Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare: Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea # UNIMEDIA
Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah, în timp ce motivul său precis rămâne misterios, la aproape o săptămână după acest nou acces de violenţă politică în Statele Unite, scrie news.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.