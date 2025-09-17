În Săptămâna deschiderii parlamentare a fost organizat un atelier de teatru legislativ cu participarea studenților și funcționarilor
Parlament.md, 17 septembrie 2025 14:40
În Săptămâna deschiderii parlamentare a fost organizat un atelier de teatru legislativ cu participarea studenților și funcționarilor
• • •
Alte ştiri de Parlament.md
Acum 30 minute
14:40
În Săptămâna deschiderii parlamentare a fost organizat un atelier de teatru legislativ cu participarea studenților și funcționarilor # Parlament.md
În Săptămâna deschiderii parlamentare a fost organizat un atelier de teatru legislativ cu participarea studenților și funcționarilor
Acum 2 ore
13:10
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii # Parlament.md
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii
Acum 4 ore
12:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu noua Ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko # Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu noua Ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko
Acum 6 ore
09:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice # Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice
Ieri
17:10
Săptămâna deschiderii parlamentare adună copii și tineri la diverse activități interactive dedicate democrației # Parlament.md
Săptămâna deschiderii parlamentare adună copii și tineri la diverse activități interactive dedicate democrației
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Uniți prin cultură și dragoste de neam: Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros, din toată țara, la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Parlament.md
Uniți prin cultură și dragoste de neam: Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros, din toată țara, la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam”
12 septembrie 2025
12:10
Parlamentul organizează Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii # Parlament.md
Parlamentul organizează Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii
8 septembrie 2025
15:20
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Parlament.md
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam”
11:20
Banca Mondială va acorda finanțare pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru
4 septembrie 2025
18:20
Misiunea preelectorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în vizită la Parlament # Parlament.md
Misiunea preelectorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în vizită la Parlament
2 septembrie 2025
15:00
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament # Parlament.md
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament
29 august 2025
13:40
Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă
28 august 2025
23:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a felicitat pe locuitorii oraşului Ungheni cu ocazia Hramului # Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a felicitat pe locuitorii oraşului Ungheni cu ocazia Hramului
27 august 2025
23:10
34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile drapelului național # Parlament.md
34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile drapelului național
13:00
Igor Grosu, la cei 34 de ani de Independență a Republicii Moldova: „La mulți ani, Moldova! La mulți ani tuturor celor care au apărat-o, au protejat-o, au făcut-o mai frumoasă și mai respectată în întreaga lume!” # Parlament.md
Igor Grosu, la cei 34 de ani de Independență a Republicii Moldova: „La mulți ani, Moldova! La mulți ani tuturor celor care au apărat-o, au protejat-o, au făcut-o mai frumoasă și mai respectată în întreaga lume!”
25 august 2025
17:00
Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său # Parlament.md
Igor Grosu a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său
16:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu miniștrii afacerilor externe din statele BENELUX: „Proiectul nostru este al păcii, stabilității și prosperității în Uniunea Europeană” # Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu miniștrii afacerilor externe din statele BENELUX: „Proiectul nostru este al păcii, stabilității și prosperității în Uniunea Europeană”
11:10
Peste 40 de mii de persoane au vizitat Parlamentul în legislatura 2021 – 2025
11:00
Peste 40 de mii de persoane au vizitat Parlamentul în legislatura 2021 -2025
24 august 2025
12:10
Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile drapelului Ucrainei
23 august 2025
21:40
Şeful legislativului, Igor Grosu, alături de localnici şi oaspeţi de peste Prut, au celebrat la Mileştii Mici patrimoniul cultural # Parlament.md
Şeful legislativului, Igor Grosu, alături de localnici şi oaspeţi de peste Prut, au celebrat la Mileştii Mici patrimoniul cultural
21:30
Şeful legislativului, Igor Grosu, alături de localnici şi oaspeţi de peste Prut, au celebrat la Mileştii Mici patrimonial cultural # Parlament.md
Şeful legislativului, Igor Grosu, alături de localnici şi oaspeţi de peste Prut, au celebrat la Mileştii Mici patrimonial cultural
21:30
Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, după întrevederea cu Prim-ministrul României: „Scopul nostru comun este binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului” # Parlament.md
Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, după întrevederea cu Prim-ministrul României: „Scopul nostru comun este binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”
19:10
Preşedintele Parlamenlui, Igor Grosu, după întrevderea cu Prim-ministrul României: „Scopul nostru comun este binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului” # Parlament.md
Preşedintele Parlamenlui, Igor Grosu, după întrevderea cu Prim-ministrul României: „Scopul nostru comun este binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”
22 august 2025
18:10
Igor Grosu, în discuție cu cei 100 de tineri din cadrul programului DOR: „Vă încurajez să vă implicați în diverse activități care vă vor ajuta în viață – de voluntariat, caritate, stagii” # Parlament.md
Igor Grosu, în discuție cu cei 100 de tineri din cadrul programului DOR: „Vă încurajez să vă implicați în diverse activități care vă vor ajuta în viață – de voluntariat, caritate, stagii”
14:30
Războiul din Ucraina prin ochii fotografului Serhii Himiuș. Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, inaugurată la Parlament # Parlament.md
Războiul din Ucraina prin ochii fotografului Serhii Himiuș. Expoziția „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, inaugurată la Parlament
20 august 2025
22:30
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Criuleni: „Pentru a avea condiţii bune de trai, trebuie să ne continuăm calea spre UE” # Parlament.md
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Criuleni: „Pentru a avea condiţii bune de trai, trebuie să ne continuăm calea spre UE”
11:00
Inaugurarea expoziției de fotografii „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș # Parlament.md
Inaugurarea expoziției de fotografii „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș
19 august 2025
15:10
Parlamentul de legislatura a XI-a: Date privind egalitatea de gen
18 august 2025
17:20
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova # Parlament.md
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova
15:50
NECROLOG Nicolae TODOS
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.