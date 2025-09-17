Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a decis trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok: Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni

ProTV.md, 17 septembrie 2025 13:20

Acum 30 minute
13:20
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a decis trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok: Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni
13:10
A plecat de acasă acum patru zile și nu s-a mai întors. O femeie de 84 de ani din Ialoveni - căutată de rude și poliție ProTV.md
A plecat de acasă acum patru zile și nu s-a mai întors. O femeie de 84 de ani din Ialoveni - căutată de rude și poliție
13:10
Atenție la hoții de buzunare. Un bărbat, reținut, după ce a furat bani de la mai multe persoane în transportul public - VIDEO ProTV.md
Atenție la hoții de buzunare. Un bărbat, reținut, după ce a furat bani de la mai multe persoane în transportul public - VIDEO
Acum o oră
13:00
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș ProTV.md
Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.09.2025
12:50
„Alexei a fost otrăvit”. Văduva lui Navalnîi anunță că două teste făcute în străinătate confirmă uciderea în închisoare a liderului opoziției ruse ProTV.md
„Alexei a fost otrăvit”. Văduva lui Navalnîi anunță că două teste făcute în străinătate confirmă uciderea în închisoare a liderului opoziției ruse
12:40
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice - GALERIE FOTO ProTV.md
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice - GALERIE FOTO
12:40
Iulia Navalnaia anunță concluzia morții lui Alexei Navalnîi: A fost otrăvit ProTV.md
Iulia Navalnaia anunță concluzia morții lui Alexei Navalnîi: A fost otrăvit
Acum 2 ore
12:20
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice ProTV.md
Nicio zi fără percheziții la oamenii lui Șor. Ofițerii CNA au descins în peste 70 de locații în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
12:00
Peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice ProTV.md
Peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
12:00
Ucraina afirmă că noua dronă „Geran” a Rusiei, construită cu componente occidentale, este imună la sistemele de război electronic ProTV.md
Ucraina afirmă că noua dronă „Geran” a Rusiei, construită cu componente occidentale, este imună la sistemele de război electronic
11:40
Omor la beție cu deosebită cruzime. Un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare. Ce spune procuratura ProTV.md
Omor la beție cu deosebită cruzime. Un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare. Ce spune procuratura
Acum 4 ore
11:20
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană" - VIDEO ProTV.md
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană" - VIDEO
11:10
Accident tragic la Costești. Un șofer a murit, iar două pasagere au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit într-un gard ProTV.md
Accident tragic la Costești. Un șofer a murit, iar două pasagere au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit într-un gard
11:00
Șeful IGSU, Alexandru Oprea a demisionat. Cine îl va înlocui ProTV.md
Șeful IGSU, Alexandru Oprea a demisionat. Cine îl va înlocui
11:00
Anunț important de la Guvern: SUA investesc în construcția integrală a liniei energetice Strășeni - Gutinaș. Recean: ,,Un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei" - VIDEO ProTV.md
Anunț important de la Guvern: SUA investesc în construcția integrală a liniei energetice Strășeni - Gutinaș. Recean: ,,Un pas important pentru securitatea energetică a Moldovei" - VIDEO
10:50
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se află acolo" - VIDEO ProTV.md
Noi informații despre Constantin Țuțu. Premierul Dorin Recean: ,,Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se află acolo" - VIDEO
10:30
Marea Britanie a întins covorul roșu pentru vizita lui Trump: ceremonie fastuoasă, paradă militară și o plimbare cu trăsura alături de Charles la Windsor. Ce vrea Londra în schimb ProTV.md
Marea Britanie a întins covorul roșu pentru vizita lui Trump: ceremonie fastuoasă, paradă militară și o plimbare cu trăsura alături de Charles la Windsor. Ce vrea Londra în schimb
10:20
Structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării - aprobată. Decretul a fost semnat de Maia Sandu /DOC ProTV.md
Structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării - aprobată. Decretul a fost semnat de Maia Sandu /DOC
10:00
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Grama - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri ProTV.md
Arina Spătaru, Gabriel Călin și Rodica Grama - așteptați miercuri, la ora 18:00, la dezbateri
10:00
Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus ProTV.md
Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus
10:00
Un bărbat - reținut pentru trafic de influență: Ar fi cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal ProTV.md
Un bărbat - reținut pentru trafic de influență: Ar fi cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal
09:50
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă ProTV.md
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă
09:40
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
Acum 6 ore
09:10
Global Biomarketing Group Moldova - sponsor Platinum la Congresul Jubiliar de 50 de Ani al Societății de Anestezie și Reanimatologie - VIDEO ProTV.md
Global Biomarketing Group Moldova - sponsor Platinum la Congresul Jubiliar de 50 de Ani al Societății de Anestezie și Reanimatologie - VIDEO
08:40
Donald Trump, furios pe întrebările unui jurnalist australian: „De unde ești? Faci foare mult rău țării tale în acest moment” - VIDEO ProTV.md
Donald Trump, furios pe întrebările unui jurnalist australian: „De unde ești? Faci foare mult rău țării tale în acest moment” - VIDEO
08:30
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca - decorat cu gradul special de chestor /DOC ProTV.md
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca - decorat cu gradul special de chestor /DOC
08:30
După nouă ani de negocieri, UE va semna un acord comercial cu a patra cea mai populată țară din lume ProTV.md
După nouă ani de negocieri, UE va semna un acord comercial cu a patra cea mai populată țară din lume
08:20
Cum arată puterea militară în Europa: țările NATO comparate cu Rusia ProTV.md
Cum arată puterea militară în Europa: țările NATO comparate cu Rusia
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 17 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 17 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
01:50
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju ProTV.md
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju
Acum 24 ore
22:30
Spectacol și reușite superbe la Lisabona, acolo unde a avut loc un meci al Legendelor Lumii - VIDEO ProTV.md
Spectacol și reușite superbe la Lisabona, acolo unde a avut loc un meci al Legendelor Lumii - VIDEO
22:30
Ungaria reintră complet în programul Visa Waiver, anunță administrația Trump ProTV.md
Ungaria reintră complet în programul Visa Waiver, anunță administrația Trump
22:20
Ce a spus Alexandru Grosu de la NOI, la dezbaterile de la PRO TV, despre colegul său Dmitrii Torner, evadat din închisoare și cu identitatea schimbată de patru ori - VIDEO ProTV.md
Ce a spus Alexandru Grosu de la NOI, la dezbaterile de la PRO TV, despre colegul său Dmitrii Torner, evadat din închisoare și cu identitatea schimbată de patru ori - VIDEO
22:10
Evaziune, identități schimbate și două țări care l-au căutat: Dmitrii Torner, cap de listă al partidului NOI, adus în prim-planul dezbaterii de la Pro TV. Grosu: „Are un cazier juridic curat” - VIDEO ProTV.md
Evaziune, identități schimbate și două țări care l-au căutat: Dmitrii Torner, cap de listă al partidului NOI, adus în prim-planul dezbaterii de la Pro TV. Grosu: „Are un cazier juridic curat” - VIDEO
21:50
Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO ProTV.md
Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO
21:30
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru. La doar 11 ani de la fondare, clubul patronat de un om de afaceri rus, a reușit în premieră o calificare spectaculoasă în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru. La doar 11 ani de la fondare, clubul patronat de un om de afaceri rus, a reușit în premieră o calificare spectaculoasă în Liga Campionilor - VIDEO
21:30
Incursiunea dronelor rusești în Polonia: Casa avariată a fost lovită de o rachetă lansată de pe un F-16 polonez. Președintele Nawrocki cere explicații guvernului ProTV.md
Incursiunea dronelor rusești în Polonia: Casa avariată a fost lovită de o rachetă lansată de pe un F-16 polonez. Președintele Nawrocki cere explicații guvernului
21:30
Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării ProTV.md
Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării
21:20
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei - VIDEO ProTV.md
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei - VIDEO
21:20
Dinamo București este pe val în campionatul României. Câinii roșii au urcat pe podium după cea de-a cincea victorie în ultimele 6 meciuri - VIDEO ProTV.md
Dinamo București este pe val în campionatul României. Câinii roșii au urcat pe podium după cea de-a cincea victorie în ultimele 6 meciuri - VIDEO
21:20
Bombă după bombă la Mondialul de atletism de la Tokyo. Turneul din acest an este competiţia marilor surprize - VIDEO ProTV.md
Bombă după bombă la Mondialul de atletism de la Tokyo. Turneul din acest an este competiţia marilor surprize - VIDEO
21:20
Armand Duplantis continuă să scrie istorie în atletismul mondial. Legenda suedeză a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina - VIDEO ProTV.md
Armand Duplantis continuă să scrie istorie în atletismul mondial. Legenda suedeză a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina - VIDEO
21:10
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" - VIDEO ProTV.md
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" - VIDEO
21:10
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - VIDEO ProTV.md
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - VIDEO
21:00
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO ProTV.md
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO
21:00
Rusia a lansat două valuri de atacuri asupra Kievului, folosind drone care au avariat un centru logistic aflat la periferia capitalei - VIDEO ProTV.md
Rusia a lansat două valuri de atacuri asupra Kievului, folosind drone care au avariat un centru logistic aflat la periferia capitalei - VIDEO
21:00
Zelenski îi cere lui Donald Trump o poziție clară privind sfârșitul războiului: „Avem nevoie de garanții de securitate concrete pentru a opri luptele” - VIDEO ProTV.md
Zelenski îi cere lui Donald Trump o poziție clară privind sfârșitul războiului: „Avem nevoie de garanții de securitate concrete pentru a opri luptele” - VIDEO
20:50
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat - VIDEO ProTV.md
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat - VIDEO
