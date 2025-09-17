A plecat de acasă și nu s-a mai întors: O femeie din Ialoveni, căutată de rude și poliție

22:10

Apar noi detalii în cazul crimei de la Cahul, unde doi soți au fost uciși cu cruzime de propriul fiu. Fratele agresorului a făcut dezvăluiri șocante, afirmând că tânărul își amintește tot ce a făcut: „El a omorât-o pe mama pentru că s-a stătea în ușă, iar pe tata – ca să nu-l dea la poliție”. Declarațiile au fost făcute de fiul mai mare al celor doi soți, pe rețele.