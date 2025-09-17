Administrația Trump acuză ONG-urile lui Soros de sprijinirea terorismului intern după uciderea lui Charlie Kirk

19:00

Autoritățile responsabile au dat, de la începutul anului, amenzi de peste 1,25 de milioane de lei pentru arderea vegetației uscate, inclusiv a ierbii și stufului, dar și a deșeurilor din preajma gospodăriilor. În total, au fost întocmite 273 de procese-verbale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că au fost sancționate și mai multe companii […] Articolul De la începutul anului, autoritățile au dat amenzi de 1,2 milioane de lei pentru arderea vegetației uscate și a deșeurilor apare prima dată în ZIUA.md.