MAE al R. Moldova, anunț privind votul prin corespondență

16:30

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că alegătorii că pot solicita începând de astăzi votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot […] Articolul CEC anunță condițiile pentru votarea cu urna mobilă la alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.