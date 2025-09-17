Accident grav la Ialoveni: o persoană decedată și alte două rănite

10:10

Un atac cu drone a vizat rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în regiunea Leningrad. Apărarea antiaeriană rusă a reușit să doboare majoritatea dronelor, însă resturile uneia au provocat un incendiu la fața locului. Autoritățile au intervenit rapid și au reușit să stingă focul fără ca cineva să …