(video) Ședința la Guvern, în întârziere cu 20 de minute: A fost numit un nou director adjunct al INP
UNIMEDIA, 17 septembrie 2025 11:40
Guvernul s-a întrunit astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 20 de subiecte, printre care și cel „cu privire la resurse umane”.
• • •
Acum 5 minute
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 18 septembrie. Astfel, un litru de motorina va fi mai scump cu 3 bani, iar prețul benzinei rămâne neschimbat.
Acum 15 minute
11:50
(video) Unde este Constantin Țuțu? Ce spune Dorin Recean, după ce procurorii au declarat că ex-deputatul s-ar afla în Transnistria # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean a declarat că ex-deputatul Constantin Țuțu „ar intenționa să se deplaseze în regiunea transnistreană”, iar autoritățile analizează informațiile operative care indică posibile acțiuni ce ar putea urma după această vizită.
11:50
CEC va examina astăzi demersurile împotriva „Inima Moldovei”. Irina Vlah: Într-un stat de drept, acestea demult trebuiau respinse # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” - parte a Blocului Electoral Patriotic, afirmă că „Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), prin intermediul partidelor-marionetă, cere CEC-ului să anuleze participarea „Inima Moldovei” la alegeri, ca parte a Blocului Patriotic. Drept pretext, ei scot în față falsuri fabricate de la zero, pe care televiziunile controlate de putere și liderii grupării galbene le răspândesc zi de zi”.
Acum 30 minute
11:40
Guvernul s-a întrunit astăzi, 17 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 20 de subiecte, printre care și cel „cu privire la resurse umane”.
Acum o oră
11:30
11:30
A cerut 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal: Un bărbat, încătușat de CNA, pentru trafic de influență # UNIMEDIA
În dimineața zilei de astăzi, Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire penală.
11:20
(video) Scandal în SUA: Republicanii au aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulți pe minorii de 14 şi 15 ani care comit infracţiuni în Washington D.C. # UNIMEDIA
Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat o lege ce permite judecarea ca adulți a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracțiuni violente comise în Washington D.C., transmite adevarul.ro.
11:20
Procurorul General al României, despre reținerea ex-vicedirectorului SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj: „Căuta informaţii despre siguranţa naţională” # UNIMEDIA
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, în legătură reținerea fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj, că pe caz au loc percheziţii informatice, iar un tablou complet va putea fi văzut la finalul anchetei DIICOT, scrie presa română.
11:10
(video) Cine vine la șefia IGSU, după demisia colonelului Alexandru Oprea: Funcționarul, numit de Guvern, pentru 5 ani # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) are un nou conducător. În cadrul ședinței de Guvern din 17 septembrie, Aurel Baciu a fost desemnat în funcția de șef al instituției, după ce Alexandru Oprea a fost eliberat din funcție în baza cererii de demisie.
Acum 2 ore
10:50
(video) Jurații de la Vocea României au recreat scena de infidelitate de la concertul Coldplay: Irina Rimes a intrat în rolul șefei HR, iar Tudor Chirilă l-a imitat pe CEO-ul companiei # UNIMEDIA
Jurații de la Vocea României au făcut o parodie inpirată după scena de infidelitate de la concertul Coldplay. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Pavel Bartoș și Theo Rose i-au imitat pe Andy Byron, CEO-ul companiei Astronomer, și Kristin Cabot, șefa HR, protagoniștii celui mai viralizat videoclip din ultimele luni, scrie viva.ro.
10:40
10:40
Alexandru Oprea a fost eliberat de Guvern din funcția de Şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al MAI, în baza cererii de demisie.
10:30
10:30
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, a fost decorat cu gradul special de chestor. Decretul a fost semnat de șefa statului, Maia Sandu.
10:30
Lupta electorală se aprinde: „Inima Moldovei” acuză PAS de limitarea dreptului de vot, teroare politică, intimidare și dezinformare # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte”. PAS a respins, în repetate rânduri acuzațiile și le-a calificat dept „declarații politice, fără vreo probă”.
10:20
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Imediat după parlamentare, vom institui o comisie naţională, care va efectua o evaluare a situaţiei din justiţie # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat viziunea privind lupta cu corupția, în cadrul unei conferințe de presă. Reprezentanții formațiunii consideră că astăzi Republica Moldova nu întruneşte condiţiile minime pentru a fi considerată stat de drept.
Acum 4 ore
10:00
Tragedie la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au fost grav rănite, după ce au intrat cu mașina într-un gard # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 16 septembrie în apropiere de localitatea Costești. Potrivit informațiilor, un bărbat a decedat, iar două femei au fost grav rănite după ce mașina cu care se deplasau a intrat într-un gard.
09:50
Igor Dodon, la pas cu soția prin parcul Valea Morilor: „Diminețile le începem cu o plimbare” # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon și-a început dimineața cu o plimbare în Parcul „Valea Morilor” din capitală, alături de soția sa, Galina. Liderul PSRM a publicat o fotografie pe rețele și le-a transmis urmăritorilor o urare: „O zi frumoasă tuturor”.
09:50
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre: Zeci de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntaşi # UNIMEDIA
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc, pe lacul Nuntași, scrie adevărul.ro.
09:20
Japonia nu va recunoaşte statul palestinian pentru moment, probabil pentru a menţine relaţiile cu Statele Unite şi pentru a evita o înăsprire a atitudinii Israelului, a relatat miercuri ziarul Asahi, citând surse guvernamentale anonime, transmite Reuters.
09:10
Škoda Moldova aduce pe piața locală noua ediție specială Karoq 130, disponibilă în versiunile Selection și Sportline, cu o ofertă atractivă: 4 500 € reducere la modelul Selection și 3 500 € la versiunea Sportline.
09:00
Pe 17 septembrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative la nivel global.
08:50
(video) „L-am blocat, m-am dezbrăcat și am intrat în cadă”: Tania Turtureanu, dezvăluiri despre despărțirea care a născut hitul „Iubește-mă” # UNIMEDIA
Artista Tania Turtureanu a făcut în premieră devzăluiri, la un podcast cu Horia Brenciu din România, despre cum a scris piesa „Iubește-mă” care a devenit un adevărat hit. „Totul a fost... o joacă, dar și o terapie, pentru mine”, recunoaște ea.
08:40
Un ministru francez, investigat pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii de aproape jumătate de milion de Euro # UNIMEDIA
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în declaraţia de avere pe care toţi membrii Cabinetului sunt obligaţi să o depună, relatează POLITICO, citat de news.ro.
08:30
Astrele promit o zi de reflecție și acțiune pentru toate semnele zodiacale. Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin provocările și oportunitățile care vă așteaptă.
08:20
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # UNIMEDIA
Constantin Rusu, cel mai titrat sportiv K1 din istoria Republicii Moldova și campion național la kickboxing, cu un palmares impresionant, și-a declarat sprijinul pentru Partidul Mișcarea „Respect Moldova” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prin alăturarea luptătorului K1, echipa fondată de Eugeniu Nichiforciuc și condusă de Marian Lupu devine și mai puternică.
08:10
(galerie foto) I-a topit căușul: Furnizorul de curent, în alertă, după ce doi agenți au săpat cu excavatoarele sub linii de înaltă tensiune și aproape au provocat o tragedie # UNIMEDIA
Premier Energy Distribution atrage „atenția asupra unor incidente grave produse în lunile iulie și septembrie 2025 în zona de protecție a liniilor electrice aeriene de 110 kV din municipiul Chișinău. Aceste incidente, generate de lucrări neautorizate efectuate de către același agent economic, au cauzat deteriorări ale conductorilor electrici și perturbări majore în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”.
Acum 6 ore
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi un acord între Statele Unite şi China pentru ca TikTok să continue să funcţioneze pe piaţa americană, trei surse familiare cu situaţia afirmând că înţelegerea seamănă cu cea discutată la începutul acestui an, relatează Reuters, citat de news.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă, cu cer acoperit și perioade de precipitații. Temperaturile vor fi moderate pe parcursul zilei.
07:10
Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare: Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea # UNIMEDIA
Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah, în timp ce motivul său precis rămâne misterios, la aproape o săptămână după acest nou acces de violenţă politică în Statele Unite, scrie news.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) „A spus că ține minte totul”. Fiul soților omorâți la Cahul, noi mărturisiri despre fratele ucigaș: „A omorât-o pe mama că s-a pus în ușă, iar pe tata, ca să nu-l dea la poliție” # UNIMEDIA
Apar noi detalii în cazul crimei de la Cahul, unde doi soți au fost uciși cu cruzime de propriul fiu. Fratele agresorului a făcut dezvăluiri șocante, afirmând că tânărul își amintește tot ce a făcut: „El a omorât-o pe mama pentru că s-a stătea în ușă, iar pe tata – ca să nu-l dea la poliție”. Declarațiile au fost făcute de fiul mai mare al celor doi soți, pe rețele.
21:40
ANTA vine cu explicații, după ce oamenii din Leova s-au plâns că sunt nevoiți să achite mai mult pentru transport, în orele de vârf # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu precizări după ce oamenii din Leova s-au plâns că sunt nevoiți să achite mai mult pentru transport, în orele de vârf. Instituția susține că modificările unor curse au fost făcute exclusiv la solicitarea transportatorilor, iar locuitorii din Leova au în continuare acces la transport public interraional prin cele 20 de curse autorizate, se arată într-un comunicat.
21:30
Incident grav în Halkidiki. O fetiţă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe care autorităţile încearcă în prezent să îl captureze, scrie adevarul.ro.
21:10
„Nu aruncați resturi de țigări sau chibrituri nestinse și nu lăsați copiii să se joace cu focul”: Avertizările IGSU în contextul codului galben de pericol de incendiu # UNIMEDIA
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 16–22 septembrie 2025 pe teritoriul Republicii Moldova se va menține pericol excepțional de incendiu de vegetație naturală (Cod galben). În aceste context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere.
20:50
(video) Moment tensionat între preşedintele SUA, Donald Trump şi un jurnalist: „Linişte!” # UNIMEDIA
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi seară în vizită oficială în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic, scrie observatornews.ro.
20:40
Crimă odioasă la Soroca: Un bărbat de 37 de ani, legat de picioare și târât cu un cal 3km, apoi bătut până la ultima suflare în pădure. Doi suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar cadavrul său a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie, scrie observatorul.md.
20:30
(video) Vladimir Putin, în uniformă militară la exerciţiile comune ale Rusiei şi Belarusului „Zapad-2025” # UNIMEDIA
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a asistat marţi la exerciţiile militare comune ale forţelor armate din Belarus şi Rusia, "Zapad-2025". Liderul, care a sosit în regiunea Nijni Novgorod îmbrăcat în uniformă militară, s-a întâlnit cu reprezentanţii ţărilor aliate şi a inspectat o expoziţie de armament şi echipamente, scrie agenţia de presă de stat a Rusiei, TASS, citat de observatornews.ro.
20:10
Un bărbat de 44 de ani este cercetat de polițiștii de frontieră români după ce a fost prins cu un permis de conducere fals. Incidentul a avut loc în noaptea de 16 septembrie, în jurul orei 01:35, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași.
20:00
(video) 5 mil. lei, ridicate după perchezițiile de spălare de bani și evaziune fiscală, la Trust Media: Ion Perju, reținut în același dosar, care „vizează organizația criminală Șor” # UNIMEDIA
Cinci milioane de lei au fost ridicate, astăzi, în urma perchezițiilor efectuate la Trust Media, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Poliția. În același caz a fost reținut și fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 7 aprilie 2009.
20:00
(video) Ucraina lovește rafinăria rusă din Saratov: „Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”. Rusia, pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol # UNIMEDIA
Forțele ucrainene au vizat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, provocând explozii și un incendiu la instalație. În paralel, surse Reuters susțin că Rusia ar putea fi nevoită să reducă producția de petrol din cauza atacurilor cu drone, scrie adevarul.ro.
20:00
Sărutul gândacilor. O boală „neglijată” se răspândește tot mai mult în SUA. „Așteptăm ca oamenii să recunoască că aceasta este prezentă în comunitățile noastre” # UNIMEDIA
Boala Chagas, o afecțiune potențial mortală cauzată de un parazit transmis de insecte numite „gândaci sărutători”, ar trebui considerată acum endemică în Statele Unite, spun experții – și fără recunoașterea faptului că este o prezență constantă în unele părți ale țării, mai multe persoane vor suferi inutil, scrie CNN, citată de hotnews.ro.
19:50
19:40
(video) „Aleg până la infinit inima ta”. Iuliana Beregoi și Dorian Popa cuceresc fanii cu piesa „Visători”. Cum au apărut cei doi în videoclip: „Bombă” # UNIMEDIA
Artiștii Iuliana Beregoi și Dorian Popa au lansat piesa „Visători”, iar colaborarea lor a fost primită cu mult entuziasm de fani. Melodia a adunat mii de vizualizări în doar câteva ore.
19:20
Două posturi TV, luate pe sus cu percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Mai multe echipamente au fost ridicate # UNIMEDIA
Posturile de televiziune Canal5 și Primul în Moldova ar fi fost percheziționate astăzi. „Toate acestea se desfășoară sub pretextul unui „caz de evaziune fiscală și spălare de bani” deschis împotriva unei companii de construcții căreia Canal5 îi furniza servicii de publicitate”, a scris redacția pe rețele. Deocamdată, oamenii legii nu au comentat situația.
19:00
(video) Momentul în care un iaht se scufundă după atacul unor balene ucigașe, în largul coastelor Lisabonei: „Două sau 3 lovituri erau suficiente” # UNIMEDIA
Un iaht s-a scufundat sâmbătă după-amiază în largul coastelor Lisabonei, după ce a fost lovit de balene ucigașe. O altă ambarcațiune a fost avariată în urma unui atac similar, iar echipajele celor două bărci au avut nevoie de intervenția salvatorilor, scrie adevarul.ro.
19:00
Ex-deputatul Viorel Melnic, plasat în arest pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane: Ar fi învinuit de corupere electorală și spălare de bani # UNIMEDIA
Ex-deputatul și fostul șef al Serviciului Vamal, Viorel Melnic, ar fi fost plasat în arest pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane. Potrivit zdg.md, acesta ar fi învinuit de corupere electorală și spălare de bani.
18:40
Dodon, după ce Vlah a fost audiată la Poliție: E un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica și a decis să treacă la următoarea etapă pentru păstrarea puterii # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, Igor Dodon, afirmă că audierea la Poliție a președintei Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”, e un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica. „Au decis să treacă la următoarea etapă în lupta lor pentru păstrarea puterii cu orice preț”, a scris acesta pe rețele.
18:20
Țara din Europa care va interzice de tot telefoanele mobile în școli: „Se aplică tuturor tinerilor și nu este opțională” # UNIMEDIA
O țară din Europa va implementa interdicția națională privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Concret, începând din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile după școală trebuie să colecteze și să păstreze telefoanele elevilor până la sfârșitul zilei, scrie adevărul.ro.
18:20
(foto) Accident pe bd. Ștefan cel Mare: Un troleibuz plin cu pasageri și un Hyundai s-au lovit la o intersecție # UNIMEDIA
Un accident s-a produs acum câteva clipe pe bulevardul Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada Mihail Viteazul din capitală. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, în coliziune este implicat un troleibuz și un Hyundai.
