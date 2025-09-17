Flux intens de persoane la graniţă: ce încălcări au depistat poliţiştii de frontieră
Subiectul Zilei, 17 septembrie 2025 11:40
În decurs de 24 de ore, autoritățile de frontieră au înregistrat peste 64.000 de traversări ale granițelor Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre cei care au trecut frontiera au fost cetățeni străini, urmați de moldoveni care s-au deplasat în afara țării sau au revenit acasă. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional
• • •
Acum 15 minute
11:50
Blocul ALTERNATIVA promite modernizarea campusurilor universitare și a căminelor studențești # Subiectul Zilei
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral al blocului.„Educația trebuie să fie la nivel european. Vom moderniza campusurile universitare și sălile de curs, iar căminele studențești vor fi reabilitate." Un alt punct
Acum 30 minute
11:40
Flux intens de persoane la graniţă: ce încălcări au depistat poliţiştii de frontieră # Subiectul Zilei
În decurs de 24 de ore, autoritățile de frontieră au înregistrat peste 64.000 de traversări ale granițelor Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre cei care au trecut frontiera au fost cetățeni străini, urmați de moldoveni care s-au deplasat în afara țării sau au revenit acasă. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional
Acum 2 ore
11:00
Statul lansează apel pentru sprijin financiar agricultorilor loviţi de îngheţuri târzii # Subiectul Zilei
Agricultorii din Republica Moldova ale căror culturi au fost afectate de îngheţurile târzii din primăvară vor putea depune cereri pentru a primi sprijin financiar de la stat. Pentru a beneficia de acest ajutor, fermierii trebuie să notifice primăria în termen de 24 de ore de la producerea fenomenului — primăriile vor constitui comisii locale care, în maximum şase
10:50
Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA promovează implicarea tinerilor în dezvoltarea țării” # Subiectul Zilei
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul tinerilor în dezvoltarea țării. „Dacă este să vorbim de domeniul tineretului, la Chișinău, alocațiile au fost majorate, în ultimii cinci ani, de mai multe ori.
10:30
Într‑o perioadă de 15 zile, serviciul unic pentru apeluri de urgență (112) a primit peste 91.000 de solicitări din partea cetățenilor. Numărul crescut de apeluri a testat capacitatea de reacție a echipajelor, iar autoritățile fac apel la responsabilitate în folosirea acestui număr. Cele mai frecvente tipuri de urgențe raportate includ: Autorităţile reamintesc că serviciul 112
Acum 4 ore
10:00
Nouă bursă de valori la Chișinău: parteneriat româno‑moldovean pentru piața de capital # Subiectul Zilei
Autorităţile din România şi Republica Moldova au semnat un memorandumul de parteneriat care prevede înfiinţarea unei noi Burse de Valori la Chişinău. Documentul a fost parafat în cadrul forumului internaţional „Moldova Business Week", marcând un pas important spre consolidarea pieţei de capital din Moldova și spre atragerea investițiilor externe. Printre semnatari se numără reprezentanţi de
09:30
Proiecte vitale pentru Strășeni: canalizare modernă și parc ecologic în curs de implementare # Subiectul Zilei
În raionul Strășeni au fost lansate recent două proiecte de amploare care vizează îmbunătățirea infrastructurii locale și protejarea mediului. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare în mai multe localități, cu scopul de a asigura servicii sanitar‑igienice moderne și de a conecta instituțiile publice, gospodăriile și agenții economici la sistemele centralizate. Se estimează că proiectul
09:10
Acțiune împotriva manipulării: autoritățile au descins la Trust Media pentru finanțare ilegală și propagandă # Subiectul Zilei
Autoritățile au efectuat percheziții la sediile Trust Media, într‑un dosar în care organizația este vizată pentru acuzații grave de propagandă prorusă și spălare de bani. Ancheta face parte dintr‑o răspuns mai amplu al instituțiilor statului la practicile de manipulare a opiniei publice prin canale media care promovează mesaje proruse și narative destabilizatoare. Potrivit informațiilor preliminare,
Acum 24 ore
18:00
Autoritățile moldovenești au lansat un proiect care vizează întărirea securităţii frontierei cu România. Inițiativa implică modernizarea punctelor de trecere, simplificarea procedurilor de control și introducerea tehnologiilor moderne pentru supraveghere — scopul fiind creșterea eficienței și a transparenței în activitatea de frontieră. Printre măsuri se numără echiparea punctelor de control cu sisteme biometrice, dotări tehnologice extinse
17:40
Peste 14.600 de solicitări la ambulanţă într‑o săptămână: multe urgenţe cardiovasculare şi respiratorii # Subiectul Zilei
În ultima săptămână, Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de peste 14.600 de persoane, dintre care aproximativ 2.000 de copii, pentru diverse urgenţe medicale. După acordarea primului ajutor la faţa locului, peste 6.000 de pacienţi (inclusiv copii) au fost transportaţi la spitale din întreaga ţară. Cele mai frecvente motive pentru care oamenii au apelat ambulanţa au
17:40
Două maşini s-au ciocnit grav în Chişinău: una s‑a răsturnat, victime transportate la spital # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s‑a produs pe şoseaua Hânceşti din municipiul Chişinău, când două vehicule — un Volkswagen şi o Toyota — s‑au ciocnit puternic. În urma impactului, automobilul de model Toyota s‑a răsturnat pe carosabil. Ambulanţele au intervenit imediat la locul accidentului, iar amândoi şoferii au avut nevoie de îngrijiri medicale; au fost transportaţi
16:30
Volosatîi: Unirea cu România, o necesitate economică pentru antreprenori și comunități # Subiectul Zilei
Boris Volosatîi, liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor din Moldova, susține că unirea Republicii Moldova cu România nu mai este doar un ideal, ci devine o necesitate reală, în special din punct de vedere economic și social. El atrage atenția că mediul de afaceri moldovenesc se confruntă cu obstacole majore — birocrație, controale excesive, lipsă
16:30
Filmări cu abateri de la Regulamentul Circulaţiei Rutiere: sancţiuni pentru cei în cauză # Subiectul Zilei
Doi conducători auto au fost surprinși în trafic încălcând Regulamentul Circulației Rutiere (RCR), filmările cu faptele lor devenind publice. Comportamentele observate includ depăşiri ilegale, ignorarea indicatoarelor de semnalizare şi nerespectarea priorităţii la intersecţii, toate acestea punând în pericol siguranța rutieră. În baza legislației RCR, astfel de încălcări atrag sancţiuni care pot include: Autoritățile de patrulare
15:30
Agent economic în vizor: lucrări neautorizate în zona liniilor electrice – victime și pericole majore # Subiectul Zilei
Un agent economic este anchetat după ce a efectuat lucrări neautorizate în zona de protecție a liniilor electrice aeriene, generând un pericol iminent pentru angajați și pentru locuitorii din zonă. Acțiunile au implicat utilizarea unor utilaje mari și înălțate — precum brațul unei pompe auto — care s‑au apropiat periculos de conductorii electrici aflați sub
15:00
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei", un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să
14:50
Blocul ALTERNATIVA: Integrarea în UE, obiectiv național ce nu aparține unui singur partid # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul "Moldova Europeană". Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că integrarea europeană trebuie tratată ca un proiect național real, nu ca un instrument de propagandă electorală. „Republica Moldova se află în fața unei etape cruciale
14:50
Primarul Ceban critică lipsa investițiilor la nivel național: „În patru ani nu s-a construit nicio grădiniță” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat lucrările de reabilitare realizate la Grădinița nr. 54 din capitală. Clădirea, care anterior era abandonată, a fost reconstruită și transformată într-un bloc modern, cu săli și dormitoare amenajate pentru copii. „Astăzi avem condiții noi și moderne, inclusiv un centru medical, un centru de resurse și spații pentru logopezi.
14:40
Ocuparea Gaza City – planul controversat al guvernului israelian provoacă alarmă internațională # Subiectul Zilei
Israelul a avansat un plan oficial de ocupare a orașului Gaza, mișcare care marchează o escaladare semnificativă în conflictul cu gruparea Hamas. Planul, aprobat de către cabinetul de securitate și susținut de conducerea militară, prevede intrarea forțelor terestre în Gaza City, precum și o serie de operațiuni menite să controleze efectiv zone urbane dens populate.
14:30
O tânără din Chișinău se declară profund nedreptățită după ce Agenția Servicii Publice (ASP) i‑a anulat permisul de conducere, deși aceasta susține că nu a încălcat legea. Decizia a venit ca urmare a unei analize video a examenului teoretic și practic, în cadrul căruia examinatorii ar fi omis anumite erori, iar punctajele nu ar fi
13:30
Plahotniuc, mesaj din exil: Moldovenii trebuie să decidă între stagnare și schimbare # Subiectul Zilei
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?". Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și
13:10
Captură de droguri de peste 2,5 milioane lei: patru suspecţi, inclusiv un minor, reţinuţi la Chişinău # Subiectul Zilei
Patru persoane au fost reținute de autorități după ce au descoperit droguri în valoare de peste 2,5 milioane lei. Printre cei reținuți se află și un minor, cu vârsta de 17 ani, iar ceilalți suspecți au între 22 și 35 de ani. Investigația arată că suspecții operau prin intermediul aplicației Telegram, administrând mai multe „magazine
12:30
Violenta izbucnește pe bulevardul Romanescu: un om moarte, patru la spital, trei arestați # Subiectul Zilei
Sâmbătă dimineață, un conflict extrem de violent a degenerat pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, unde mai multe persoane s-au confruntat în plină stradă folosind bâte, topoare și alte obiecte contondente. În urma incidentului, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital. Poliția și jandarmeria au intervenit
Ieri
12:00
Percheziții în Chișinău: Agent economic suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani # Subiectul Zilei
În perioada 2021–2023, un agent economic din Chișinău, care administrează o rețea de restaurante, împreună cu contabila și administratorii localurilor, ar fi creat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform anchetei, aceștia nu ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și evitând plata impozitelor către stat. Astfel, bugetul statului
11:30
Nicolae Donici și Maria Cebotari, omagiați printr-o expoziție și un documentar la București # Subiectul Zilei
Republica Moldova aduce în lumina reflectoarelor două figuri emblematice ale culturii și științei sale printr-un eveniment special organizat la București. Expoziția „Patrimoniul național al Moldovei: Astronomul Nicolae Donici și Soprana Maria Cebotari" va fi găzduită în Sala Media a Muzeului Țăranului Român, începând cu 17 septembrie și până pe 24 septembrie. Vizitatorii vor putea admira
11:00
Propunere în Duma: mai multă muzică rusă, mai puţină străină la meciuri și competiții # Subiectul Zilei
Un deputat rus, Sergei Kolunov, a formulat o propunere legislativă conform căreia muzica străină ar trebui redusă semnificativ — sau chiar interzisă — la competițiile sportive din Rusia. Scopul declarat este susținerea și promovarea culturii muzicale locale, adică a artiștilor ruși. Kolunov a precizat că la numeroase meciuri de volei, dar și la întâlniri de
10:50
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces la o viață demnă. „Astăzi suntem împreună, aici, în parc, lângă copii, bunici și părinți. Aici respirăm liber, fără bariere și fără ziduri.
10:30
În multe școli din Chișinău, clasele cu 40‑45 de elevi au devenit o realitate dificilă. În unele cazuri, elevii nu au loc fizic în băncile clasice, iar profesorii trebuie să gestioneze un număr mare de copii într‑o singură sală. Un exemplu este Liceul „Mihai Viteazul", unde învăţătoarea Maria Buruiană are zilnic câte 36 de copii
10:30
Permis de ședere fals, plătit cu 7.000 euro – planul unui moldovean a eșuat la frontieră # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Vama Stânca în timp ce încerca să treacă frontiera cu un document fals. Acesta călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și, la controlul de frontieră, a prezentat un permis de ședere care părea emis de autoritățile
10:30
O nouă variație meteo aduce schimbări semnificative în Republica Moldova: în următoarele zile se așteaptă ploie constante, vânt moderat și o scădere notabilă a temperaturilor pe timpul nopții. Meteorologii prognozează că minimele nocturne vor coborî până la aproximativ 7 grade Celsius, ceea ce va crea s
09:00
Flux major la frontieră: 65.000 traversări într‑o zi, autorităţile avertizează asupra aglomeraţiei # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a înregistrat peste 65.000 de traversări, conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Dintre acestea, o parte considerabilă a celor care au trecut granița au fost cetățeni străini, cealaltă parte — cetățeni moldoveni. Punctele vamale cele mai tranzitate au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Cahul, și Palanca. Aeroportul și […] Articolul Flux major la frontieră: 65.000 traversări într‑o zi, autorităţile avertizează asupra aglomeraţiei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15 septembrie 2025
18:00
Năstase cere despăgubiri de 10 miliarde lei pentru pensionari, din cauza neindexării pensiilor # Subiectul Zilei
Andrei Năstase a propus ca statul să aloce zece miliarde de lei pentru despăgubirea pensionarilor, ca formă de compensare pentru pierderile suferite din cauza neindexării pensiilor în perioada guvernării actuale. El consideră că această sumă ar reflecta corect diferențele dintre inflație și indexările anuale insuficiente. Năstase a subliniat că în ultimii trei ani, pensiile au […] Articolul Năstase cere despăgubiri de 10 miliarde lei pentru pensionari, din cauza neindexării pensiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 18:45, un accident rutier serios s‑a produs pe strada Doina din municipiul Chișinău. Un bărbat de 40 de ani, care conducea un automobil Mazda, a intrat în coliziune cu un Ford, condus de un șofer de 66 de ani. Ambele vehicule au suferit avarii majore. Cei doi conducători auto […] Articolul Accident grav pe strada Doina: doi șoferi răniți, autovehicule distruse apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Atacuri aeriene în Gaza intensificate în timpul vizitei secretarului de stat american în Israel # Subiectul Zilei
Vizita secretarului de stat al SUA în Israel are loc într-un moment de escaladare militară: forțele israeliene au intensificat bombardamentele asupra regiunilor dens populate din Gaza, inclusiv distrugerea unor blocuri înalte și civililor strămutați în masă. Acțiunile vin pe fondul tensiunilor generate de atacul israelian în Qatar asupra liderilor Hamas, care a complicat negocierile de […] Articolul Atacuri aeriene în Gaza intensificate în timpul vizitei secretarului de stat american în Israel apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de tip Cod Galben de pericol excepțional de incendiu pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Pericolul este cauzat de temperaturi ridicate și umiditate redusă, condiţii care sporesc riscul apariției incendiilor naturale, în vegetaţie, zone agricole, depozite sau în apropierea locuinţelor. Autoritățile fac apel la cetățeni să manifeste maximă […] Articolul Cod galben în toată Moldova: pericol ridicat de incendii naturale apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, pretinzând că sunt reprezentanți ai blocului și discutând despre sume de bani sau recompense. De asemenea, […] Articolul ALTERNATIVA cere cetățenilor să denunțe tentativele de corupere electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Donici primește investiții de peste 569.000 lei pentru un mediu mai curat și mai sigur # Subiectul Zilei
În comuna Donici, raionul Orhei, au fost implementate mai multe lucrări menite să îmbunătățească mediul și să sporească siguranța locuitorilor. Printre acestea: îngrădirea rezervoarelor de apă, închidere și securizare a terenului gunoiștei, instalarea unui sistem video de supraveghere, și distribuirea de tomberoane de 240 litri pentru colectarea deșeurilor la 366 de gospodării. Proiectul, care valorifică […] Articolul Donici primește investiții de peste 569.000 lei pentru un mediu mai curat și mai sigur apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […] Articolul Partidul Nostru vrea să ofere alternative la băncile cu capital străin apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Adio, Maestre! Valeriu Țurcanu va fi înmormântat miercuri – teatrul moldovenesc pierde o voce de neuitat # Subiectul Zilei
Miercuri, 17 septembrie, actorul Valeriu Țurcanu va fi condus pe ultimul drum, într-un ultim omagiu adus de colegi, prieteni și admiratori ai artei sale. Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui actor va fi depus la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”, începând cu ora 9:30, iar între orele 10:00 și 11:00 va avea loc mitingul […] Articolul Adio, Maestre! Valeriu Țurcanu va fi înmormântat miercuri – teatrul moldovenesc pierde o voce de neuitat apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Lidera partidului Moldova Mare, în fața alegătorilor din Cantemir: „Poporul merită bătrânețe decentă, nu sărăcie” # Subiectul Zilei
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu le-a fost deschis contul bancar electoral, însă accentul a fost pus pe dialogul direct cu oamenii. Printre întrebările adresate s-au regăsit teme legate de direcția […] Articolul Lidera partidului Moldova Mare, în fața alegătorilor din Cantemir: „Poporul merită bătrânețe decentă, nu sărăcie” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Apel la solidaritate din partea Victoriei Grigorcea: „Vom fi aici azi, mâine și oricând va fi nevoie” # Subiectul Zilei
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Victoria Grigorcea, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic dedicat tinerilor Republicii Moldova. „Este o mare fericire și onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Acest loc minunat, oamenii frumoși pe care îi văd în fața mea și […] Articolul Apel la solidaritate din partea Victoriei Grigorcea: „Vom fi aici azi, mâine și oricând va fi nevoie” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Moldova înregistrează un record: deficit de peste 4 miliarde USD în comerțul extern pentru 2023 # Subiectul Zilei
Republica Moldova a încheiat anul 2023 cu un deficit comercial de peste 4,6 miliarde de dolari, reflectând un dezechilibru major între volumul importurilor și cel al exporturilor. În timp ce importurile au continuat să crească, exporturile nu au reușit să țină pasul, afectate de factori precum scăderea cererii externe, problemele logistice și instabilitatea regională. Importurile […] Articolul Moldova înregistrează un record: deficit de peste 4 miliarde USD în comerțul extern pentru 2023 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Ion Ceban: „Am transformat promisiunile în fapte la Chișinău. Putem face la fel și la nivel național” # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, la care au participat candidații la funcția de deputat, zeci de susținători și membri ai formațiunilor componente. În cadrul evenimentului, primarul capitalei și unul dintre liderii blocului, Ion Ceban, a adresat un mesaj mobilizator către cetățeni, amintind realizările din Chișinău și promițând că […] Articolul Ion Ceban: „Am transformat promisiunile în fapte la Chișinău. Putem face la fel și la nivel național” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
„Când contăm pe medici”: cum s-au implicat echipele medicale în accidentul din Botanica # Subiectul Zilei
Sectorul Botanica a fost scena unui accident rutier care a necesitat intervenția rapidă a medicilor din echipele de intervenție. Imediat ce au fost alertați, paramedicii și echipajele de ambulanță s-au mobilizat pentru salvarea victimelor. La fața locului, medicii au făcut trierea răniților, au acordat îngrijiri de urgență, au imobilizat părțile afectate și au stabilizat starea […] Articolul „Când contăm pe medici”: cum s-au implicat echipele medicale în accidentul din Botanica apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
DRRM susține biserica din Anenii Noi: mobilier nou pentru comunitate și întâlniri sociale # Subiectul Zilei
În orașul Anenii Noi, Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” a primit recent mobilier bisericesc nou, instalat cu sprijin financiar oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Gestul face parte dintr-un amplu proiect de întreținere și dezvoltare a infrastructurii bisericești și sociale în comunitate. Mobilierul include bănci și elemente de amenajare interioară pentru salonul […] Articolul DRRM susține biserica din Anenii Noi: mobilier nou pentru comunitate și întâlniri sociale apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Înaintea alegerilor, Moldova se confruntă cu două forme sofisticate de corupție electorală care îngrijorează organizațiile civice și autoritățile: mita în bani pentru voturi și utilizarea fermelor de boți în mediul online. Oamenii vizați de aceste scheme sunt persuadați prin oferte directe: case de obișnuință, promisiuni financiare, mici atenții care pot include sume de bani, bunuri, […] Articolul Bani și boți: noile instrumente ale corupției electorale în Moldova, sub lupă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Într-un nou bilanț săptămânal, Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță rezultate semnificative în lupta împotriva corupției și a infracțiunilor economico-financiare. În perioada raportată, instituția a efectuat 15 rețineri în cadrul mai multor cauze penale, iar bunuri estimate la 8,4 milioane de lei au fost puse sub sechestru. Printre bunurile indisponibilizate se numără terenuri, apartamente, automobile, conturi […] Articolul Sechestrări de milioane şi reţineri în dosare de corupţie: CNA activează intens apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Amenzi uriașe aplicate pentru arderea vegetației uscate: peste 1,25 milioane de lei colectate # Subiectul Zilei
Autoritățile moldovene au intensificat acțiunile de control împotriva persoanelor fizice și juridice care incendiază vegetația uscată, resturile vegetale sau frunzele. De la începutul sezonului, amenzile aplicate au depășit suma de 1,25 milioane de lei, ceea ce arată gravitatea fenomenului și preocuparea instituțiilor de mediu și de situații de urgență. Potrivit datelor oficiale, sute de persoane […] Articolul Amenzi uriașe aplicate pentru arderea vegetației uscate: peste 1,25 milioane de lei colectate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Grav accident rutier pe Munceşti: Ford şi Land Rover lovesc la intersecţia cu Băcioii Noi, trei persoane la spital # Subiectul Zilei
Un accident rutier serios a avut loc azi dimineaţă la intersecţia Munceşti ‑ Băcioii Noi din Chişinău. Un Ford, la volanul căruia era un bărbat de 50 de ani, s‑a ciocnit cu un Land Rover condus de un bărbat de 51 de ani. În urma loviturii, Ford‑ul a fost grav deteriorat, iar doi pasageri din […] Articolul Grav accident rutier pe Munceşti: Ford şi Land Rover lovesc la intersecţia cu Băcioii Noi, trei persoane la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Blocul ALTERNATIVA propune soluții pentru tineri: salarii mai bune și locuințe accesibile # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a precizat că dacă vrem să avem un viitor aici, acasă, trebuie să investim în tineri, să le oferim […] Articolul Blocul ALTERNATIVA propune soluții pentru tineri: salarii mai bune și locuințe accesibile apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Un atac cu drone a vizat rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în regiunea Leningrad. Apărarea antiaeriană rusă a reușit să doboare majoritatea dronelor, însă resturile uneia au provocat un incendiu la fața locului. Autoritățile au intervenit rapid și au reușit să stingă focul fără ca cineva să […] Articolul Atac cu drone asupra rafinăriei Kirishi – incendiu stins rapid, fără victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
