Flux intens de persoane la graniţă: ce încălcări au depistat poliţiştii de frontieră

Un accident rutier serios a avut loc azi dimineaţă la intersecţia Munceşti ‑ Băcioii Noi din Chişinău. Un Ford, la volanul căruia era un bărbat de 50 de ani, s‑a ciocnit cu un Land Rover condus de un bărbat de 51 de ani. În urma loviturii, Ford‑ul a fost grav deteriorat, iar doi pasageri din […] Articolul Grav accident rutier pe Munceşti: Ford şi Land Rover lovesc la intersecţia cu Băcioii Noi, trei persoane la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.