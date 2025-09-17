Bărbat torturat și ucis cu bestialitate în raionul Soroca: a fost legat de un cal, târât trei kilometri prin pădure și bătut până la moarte

12:20

Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu pentru Sky News, preşedintele ucrainean spune că omologul său american are „suficientă forță” pentru a-l opri pe Vladimir Putin. Zelenski […] Articolul Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el” apare prima dată în SafeNews.