UE pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: criptomonede, bănci și energie, sub presiunea SUA

Jumătate dintre alegătorii din Republica Moldova pot fi victime ușoare ale dezinformării. Opinia aparține expertului Igor Boțan și a fost făcut în cadrul unei dezbateri publice. Expertul a atras atenția asupra vulnerabilităților electoratului din Republica Moldova, evidențiate de ultimele sondaje și amplificate de contextul regional. Potrivit lui Igor Boțan, un factor de risc major este […]