VIDEO/ Profil de candidat: Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa
Ziarul de Garda, 17 septembrie 2025 10:10
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, pe scurt ALDE, este a cincea formațiune politică din buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Partidul este condus de fosta deputată a Platformei DA Arina Spătaru, potrivit căreia partidul său susține integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a ALDE...
• • •
Acum 30 minute
10:10
10:00
„O invenție ieftină”. PSRM neagă că ar avea vreo legătură cu cei 13 basarabeni care au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Dodon # Ziarul de Garda
Reprezentanții Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) califică drept „o invenție ieftină” informațiile apărute în presa română despre 13 cetățeni basarabeni pro-ruși care au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Igor Dodon. Carmena Lupei, purtătoarea de cuvânt a...
Acum o oră
09:50
LGBT, mituri, manipulare și implicarea preoților în politică. Despre religia și credința din UE, văzute din interior # Ziarul de Garda
Interviu cu Oleg Ciubotaru, preot în Spania Are rădăcini în nordul R. Moldova, studii la București și Cluj, iar de 13 ani este preot într-o parohie din Spania, care adună credincioși din aproape toate zonele României Mari. Oleg Ciubotaru, paroh al bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Madrid, vorbește într-un interviu pentru ZdG despre religia din...
09:30
LIVE TEXT/ În regiunea Kirovohrad a fost atacată noaptea trecută cu mai multe drone de armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1302 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:10 În regiunea Kirovohrad, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone de noaptea trecută, anunță miercuri, 17 septembrie, Serviciul pentru Situații de Urgență. Potrivit informațiilor, noaptea trecută, armata rusă a lovit obiective de infrastructură din raionul Kropîvnîțkîi. În urma loviturii, au izbucnit incendii în trei locații. „Nu au fost raportate informații despre răniți...
09:30
Un bărbat, reținut pentru 72 de ore. Procuratura Anticorupție anunță că acesta ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal # Ziarul de Garda
Un bărbat bănuit de trafic de influență a fost reținut miercuri, 17 septembrie, de procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), bărbatul ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire...
Acum 2 ore
09:20
DOC/ Șeful Poliției de Frontieră a fost avansat la gradul de chestor. Decretul semnat de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, i s-a acordat gradul special de chestor. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 16 septembrie 2025. Pe 29 decembrie 2023, Ruslan Galușca a fost desemnat de Cabinetul de miniștri în funcția de șef al Poliției de Frontieră. „(…) Propun desemnarea domnului Ruslan Galușca...
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Secretarul general al ONU nu este optimist în privința unui progres pe termen scurt privind încheierea războiului: „Mi-e teamă că am putea asista la continuarea acestuia”. A 1301-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 22:02 Secretarul general al ONU, António Guterres, nu vede perspective pentru progrese pe termen scurt în ceea ce privește încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în ajunul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, scrie presa ucraineană. „Nu sunt optimist în privința unui progres pe termen scurt în procesul...
21:50
România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani, avertizează procurorul general român # Ziarul de Garda
Procurorul general al României, Alex Florența, a fost prezent marți seară, 16 septembrie, în studioul Antena 3, unde a prezentat detalii despre dosarul de complicitate la tentativă de lovitură de stat, în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari, au fost trimiși în judecată, împreună cu alte...
21:30
Evaluare externă: audieri repetate pentru doi judecători de la curțile de apel. Discuțiile au vizat chestiuni de integritate financiară și posibile discrepanțe financiare # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a organizat marți, 16 septembrie, audieri publice repetate pentru doi judecători de la curțile de apel, aflați în procesul de evaluare externă a integrității: magistrata Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru și judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud. Judecătoarea Olga Cojocaru a fost...
Acum 24 ore
20:30
LIVE TEXT/ Zelenski îndeamnă SUA și UE să nu acorde Rusiei „timp pentru război”, ci să impună sancțiuni. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:28 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, în urma atacurilor rusești de marți, 16 septembrie, un apel către partenerii Ucrainei — în special Statele Unite, țările europene și Grupul celor Șapte — să intensifice presiunile sancționatorii asupra Rusiei, notează Ukrinform. „O zi obișnuită pentru Rusia, care, din păcate, continuă să evite presiuni globale cu...
20:10
Un trust media „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani. Numele posturilor de televiziune și a companiei petroliere care ar fi implicate în schemă # Ziarul de Garda
Organele de drept au efectuat marți, 16 septembrie, mai multe percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), investigațiile au vizat „organizația criminală Șor”, iar în timpul măsurilor speciale de investigație a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta. Una dintre...
20:00
Un trust media „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani. Numele posturilor de televiziune și a companiei petroliere care ar fi implicată schemă # Ziarul de Garda
19:00
Cernăuțeanu explică de ce fostul polițist Ion Perju nu a fost reținut în urmă cu câteva luni: „Persoana s-a aflat sub monitorizare continuă” # Ziarul de Garda
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009 și reținut marți, 16 septembrie, a fost monitorizat timp de câteva luni prin filaj de către organele de drept. Declarația a fost...
18:30
Deutsche Welle/ Drone rusești au violat spațiile aeriene ale Poloniei și României. Autoritățile din Varșovia cer acțiuni NATO, iar președintele român rămâne rezervat față de ideea unei zone de interdicție a zborurilor # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, nu susține crearea unei zone de interdicție a zborurilor deasupra Ucrainei, propusă de Polonia, țară care se confruntă cu o serie de provocări fără precedent în spațiul său aerian venite dinspre Rusia. Ministrul de Externe de la Varșovia, Radosław Sikorski, a sugerat instituirea unei astfel de zone de interdicție aeriană NATO deasupra...
18:20
SINTEZA ELECTORALĂ/ Sondaj – 3 partide ar accede în Parlament, corupere electorală în diasporă, Vlah — interzisă în Lituania # Ziarul de Garda
Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, doar trei partide ar accede în Legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate – cu 29,7%, Blocul Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei – cu 13,2% și Partidul Politic Partidul Nostru – cu 7,5%. Totodată, 26,8% din respondenți nu știu cu cine să voteze, iar 6,7% au refuzat să răspundă....
18:00
G4Media/ 13 cetățeni basarabeni pro-ruși au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Dodon # Ziarul de Garda
Luni, 15 septembrie, polițiștii români au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din R. Moldova cazați la Hotelul Internațional din Iași. O sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție a declarat pentru G4Media.ro că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în R. Moldova și a...
17:30
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile luni, 15 septembrie, afirmă surse ale Ziarului de Gardă. Potrivit surselor, pentru 12 persoane a fost aplicată măsura preventivă pe un termen de 30 de zile, altele două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o...
16:50
LIVE TEXT/ Numărul victimelor în urma atacului Rusiei asupra orașului Zaporijia ajunge la 20, inclusiv 4 minori. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:48 În urma atacului nocturn al Federației Ruse asupra orașului Zaporijia, numărul victimelor a crescut la 20, inclusiv 4 copii, iar un bărbat a fost ucis, scrie Hromadske. Anterior, șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov a relatat că mai multe minore cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani au fost rănite în urma...
16:40
ANTA respinge acuzațiile privind excluderea nejustificată a orașului Leova din ruta Chișinău–Cahul. „Nu au fost privați de accesul la transportul public” # Ziarul de Garda
După ce, în spațiul public, au apărut afirmații potrivit cărora orașul Leova ar fi fost exclus nejustificat din graficul de circulație al rutei regulate Chișinău–Cahul, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) precizat că modificarea serviciilor regulate se realizează exclusiv în baza legislației în vigoare, ca urmare a solicitărilor depuse de operatorii de transport rutier. Toate schimbările...
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al R. Moldova (SHS) informează că pentru ziua de miercuri, 17 septembrie, se așteaptă precipitații. În acest context, instituția a emis un cod galben de ploi puternice. Se așteaptă ca precipitațiile să cadă în intervalul de timp 05:00 – 17:00. Avertizarea vizează raioanele din nordul și centrul țării. „În zonele vizate...
16:20
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a notificat TikTok privind comportamentul neautentic al unor conturi în preajma alegerilor din R. Moldova # Ziarul de Garda
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România (CNA) a decis marţi, 16 septembrie, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act – DSA, privind existenţa unui comportament neautentic coordonat al unui număr de 84 de conturi, care poate influenţa alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din R. Moldova,...
16:10
CEC avertizează că solicitările pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse până pe 18 septembrie, iar cele pentru exit-poll-uri, până pe 21 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță marți, 16 septembrie, despre termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Astfel, conform unui comunicat al Comisiei, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la...
16:00
În ultimii ani am văzut mai multe cazuri de trădare de Patrie. Politicieni, funcționari ai instituțiilor publice, angajați ai instituțiilor de forță – diverse dosare inițiate prezintă nume și fapte concrete de trădare de Patrie. Codul Penal a fost ajustat recent, fiind nuanțate situațiile de trădare și revăzute pedepsele pentru asemenea acte criminale. Trădarea de...
15:50
Israelul a comis genocid în Gaza, afirmă comisia ONU. Replica Ministerului de Externe al Israelului # Ziarul de Garda
Comisia Organizației Națiunilor Unite (ONU) a recunoscut acțiunile armatei israeliene în sectorul Gaza drept genocid. De cealaltă parte, Israelul respinge acuzațiile, scrie Novaia Gazeta Europe. Autoritățile și armata israeliene, în opinia Comisiei, au comis patru din cele cinci acte definite drept genocid în Convenția ONU din 1948: În plus, Comisia a constatat că operațiunile militare...
15:40
Numărul cazurilor de COVID-19 este în descreștere cu 28% față de săptămâna precedendă. Aproape 40% din cazuri sunt înregistrate la minori # Ziarul de Garda
Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 septembrie au fost înregistrate 732 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 28% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 275 (38%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani. ANSP precizează că va continua supravegherea epidemiologică a infecției...
15:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, prescurtat CUB, va fi al treilea în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CUB se declară a fi un partid „de inspirație liberală, de centru-dreapta, pro-european”. În scurta sa existență, CUB a fost implicat în mai multe controverse politice. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie...
15:20
FMF a numit un nou selecționer al echipei naționale de fotbal. Detalii din cariera lui Lilian Popescu # Ziarul de Garda
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal (FMF) a aprobat, astăzi, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei. Anunțul vine după ce pe 11 septembrie fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Serghei Cleșcenco și-a dat demisia după înfrângerea împotriva Norvegiei cu scorul...
15:00
14:50
Profil de integritate: Vladimir Mitru. Angajat al Primăriei Chișinău, în trecut consilierul unui ministru din Guvernul Filip și deținătorul unei firme asociate lui Platon # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
14:40
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii anunță marți, 16 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul proiectului INSPIREE 30 de clădiri publice, dintre care 14 – ale spitalelor raionale și 16 – instituțiilor de învățământ superior, vor fi reabilitate energetic. Prezentă la eveniment, Adriana...
14:10
LIVE TEXT/ Procuratura ucraineană publică un video cum o dronă rusă a lovit o universitate din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:03 Un atac cu drone rusești a vizat centrul orașului Harkiv în plină zi, pe 16 septembrie, avariand o instituție de învățământ și rănind cel puțin patru persoane, scrie Kyiv Independent. Oleksandr Kukhtenko, rectorul adjunct al Universității Naționale de Farmacie din Harkiv, a confirmat că un angajat al universității a fost rănit în atac....
13:20
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați după mai multe percheziții din capitală. Oamenii legii investighează un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice „în circumstanțe agravante” # Ziarul de Garda
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați în urma mai multor percheziții din capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național Anticorupție. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate...
13:10
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Procurorul general al României: Candidatul la președinție a fost beneficiarul acțiunilor de război hibrid ale Rusiei # Ziarul de Garda
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale (lovitură de stat) și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La fel, în instanță a fost trimis și un grup de 22 de persoane, printre care și Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari, scrie G4Media....
13:00
Irina Vlah a primit interdicție de a intra în Lituania. „S-au străduit «prietenii» mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere” # Ziarul de Garda
Lituania a interzis marți, 16 septembrie, intrarea pe teritoriul țării a fostei bașcane a UTA Găgăuzia Irina Vlah, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Lituania (MAE). Potrivit MAE lituanian, această măsură a fost luată din cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat Rusiei în încercarea de a exercita o influență ilegală asupra...
13:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu peste 100 de drone. Un incendiu masiv este raportat la un depozit din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:59 În noaptea de 16 septembrie, armata rusă a atacat regiunile ucrainene cu 113 drone „Shahed”, „Gerbera” și de alte tipuri. Forțele de Apărare ale Ucrainei au neutralizat 89 de ținte aeriene, scrie Hromadske. Trupele ruse au lansat dronele din patru direcții: Kursk, Briansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk. Șeful administrației regionale din Kiev, Nikolai Kalashnik, a...
12:50
Coruperea alegătorilor și spălare de bani: oamenii legii au descins cu noi percheziții # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de marți, 16 septembrie, procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cu echipele Brigăzii „Fulger”, au desfășurat percheziții în mai multe locații din zona de sud a R. Moldova, într-un dosar privind coruperea alegătorilor și spălare de bani, anunță Procuratura Anticorupție (PA) într-un comunicat. „Acțiunile au avut...
12:30
Trei persoane, membre afiliate organizației criminale „Kitaeț” au fost reținute. Acestea ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro # Ziarul de Garda
Trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege, alias „Kitaeț”, au fost reținute fiind implicate în comiterea unui șantaj pe teritoriul R. Moldova, anunță marți, 16 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, suspecții ar fi pretins de la un bărbat suma de 12.500 de euro, invocând o datorie fictivă. Totodată, aceștia...
12:10
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat și care a fost reținut împreună cu oligarhul fugar în Grecia, s-ar afla acum în regiunea transnistreană, spune procurora pe caz. Asta deși anterior Țuțu își cumpărase bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Elena Cazacov, acuzatoarea pe caz, a afirmat pe 16...
11:50
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis numirea judecătorului Eugeniu Beșelea drept membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ) din rândul judecătorilor Curților de Apel. Decizia a fost luată în data de 16 septembrie 2025, în urma unui concurs public. Eugeniu Beșelea a fost numit în funcție pe un termen de 4 ani....
11:40
Un minor a fost recrutat de un deținut pentru comercializarea drogurilor. Oamenii legii l-au prins în flagrant cu peste 4 kg de cocaină și mefedronă # Ziarul de Garda
Un minor de 15 ani a fost recrutat de un deținut, coordonator al unui grup specializat în comercializarea drogurilor, care acționa din Penitenciarul nr. 9 Pruncul. Minorul a fost prins în flagrant în una dintre fâșiile forestiere din Chișinău, în momentul ridicării unei cantități „impunătoare” de substanțe narcotice. Drogurile erau ascunse de complicii deținutului și...
11:30
Ce veți face dacă se va demonstra că beneficiați de sprijinul lui Ilan Șor? Cum răspunde reprezentantul Partidului Politic „Moldova Mare” # Ziarul de Garda
„Victoria Furtună, atât în campania prezidențială, cât și Partidul Politic „Moldova Mare” nu are nicio susținere din partea lui Ilan Șor. Pentru noi, Ilan Șor este o persoană condamnată penal irevocabil, care trebuie să execute pedeapsa în instituțiile penitenciare din R. Moldova și să repare tot prejudiciul care a fost cauzat statului R. Moldova”. Astfel...
11:20
SONDAJ/ Doar trei partide ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare # Ziarul de Garda
Doar circa 41% din cetățenii R. Moldova consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție corectă. Totodată, doar trei formațiuni politice ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare. Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie privind preferințele electorale ale cetățenilor realizat...
11:10
Cod galben de incendiu de vegetație naturală. IGSU îndeamnă cetățenii să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea incendiilor # Ziarul de Garda
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis în perioada 16–22 septembrie 2025 cod galben pe teritoriul R. Moldova de incendiu de vegetație naturală. Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndemână cetățenii să respecte regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere. „În condiții de vânt puternic, arderea se...
11:00
Cum răspunde Tudor Ulianovschi la acuzațiile unui antreprenor din SUA despre cheltuielile sale pentru campania prezidențială din 2024? # Ziarul de Garda
În ultimele săptămâni, Ștefan Efros, un antreprenor stabilit în SUA, a lansat mai multe acuzații împotriva lui Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE). Printre alte acuzații, Efros a spus că, în campania electorală pentru prezidențialele din 2024, deși a raportat la Comisia Electorală Centrală că a cheltuit doar 551 de mii de lei,...
10:50
Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora. Viorel Cernăuțeanu: „În diasporă costul unui vot este mult mai mare decât aici în țară” # Ziarul de Garda
Poliția a sesizat mai multe tentative de corupere electorală a cetățenilor moldoveni din România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. În prezent, oamenii legii documentează toate cazurile și persoanele implicate în astfel de acțiuni, a menționat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la solicitarea MOLDPRES. Conducerea IGP a subliniat că miza acestor acțiuni...
10:30
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au atacat posturile de comandă ale armatei ruse din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:25 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au efectuat un atac asupra posturilor de comandă ale trupelor ruse din teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Trupele de Rachete și Artileria, Forțele Aeriene, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu alte unități,...
Ieri
09:50
Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA, este o formațiune cu doctrină populară. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion. PPDA este pe locul doi în buletinul de vot pentru parlamentarele din 28 septembrie. Ziarul de Gardă vă propune o...
09:50
Energocom a anunțat prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor naturale pentru anul 2025 –2026 # Ziarul de Garda
Compania Energocom informează marți, 16 septembrie, că pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă și prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025–2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh. Potrivit Energocom, prețul exact de achiziție pentru...
09:30
Un bărbat a fost reținut în flagrant în timp ce șantaja un ucrainean să-i achite 5000 de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut în flagrant care ar fi șantajat un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru organizarea călătoriei ilegale, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Oamenii legii scriu că învinuitul ar fi parte dintr-un grup criminal organizat din care fac parte și organizatorii migrației...
09:20
SURSE/ Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut (FOTO). Era implicat în rețeaua „Șor” # Ziarul de Garda
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai multe identități și își schimba...
