VIDEO/ Profil de candidat: Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

10:30

UPDATE 10:25 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au efectuat un atac asupra posturilor de comandă ale trupelor ruse din teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Trupele de Rachete și Artileria, Forțele Aeriene, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu alte unități,...