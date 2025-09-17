Audiere repetată pentru judecători: probleme de integritate ridicate de Comisia de Evaluare
BreakingNews, 17 septembrie 2025 10:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a decis că unii magistrați vor fi audiați din nou, pentru a clarifica neconcordanțele semnalate anterior cu privire la integritatea financiară și etică. Printre cei vizați se numără și judecătoarea Ala Malîi de la Curtea de Apel Centru, pentru care primul set de întrebări nu a dus la un consens
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:40
Peste 91.000 de apeluri la 112 în 15 zile: tipurile de urgențe care au copleșit sistemul # BreakingNews
Într‑o perioadă de 15 zile, serviciul unic pentru apeluri de urgență (112) a primit peste 91.000 de solicitări din partea cetățenilor. Numărul crescut de apeluri a testat capacitatea de reacție a echipajelor, iar autoritățile fac apel la responsabilitate în folosirea acestui număr. Cele mai frecvente tipuri de urgențe raportate includ: Cazuri medicale — dureri bruşte,
Acum 2 ore
09:10
Autoritățile au efectuat percheziții la sediile Trust Media, într‑un dosar în care organizația este vizată pentru acuzații grave de propagandă prorusă și spălare de bani. Ancheta face parte dintr‑o răspuns mai amplu al instituțiilor statului la practicile de manipulare a opiniei publice prin canale media care promovează mesaje proruse și narative destabilizatoare. Potrivit informațiilor preliminare,
Acum 24 ore
18:10
Ploi abundente și furtuni în toată Moldova: Serviciul Meteorologic lansează un Cod Galben # BreakingNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben ce vizează întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta intră în vigoare diseară, la ora 21:00, și va fi valabilă până mâine dimineaţă, la ora 10:00. Potrivit specialiștilor, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu acumulări între 15‑45 l/m², însoţite izolat de descărcări electrice.
17:40
Impact violent pe şoseaua Hânceşti: Toyota răsturnată, ambulanţe la locul accidentului # BreakingNews
Un accident rutier grav s‑a produs pe şoseaua Hânceşti din municipiul Chişinău, când două vehicule — un Volkswagen şi o Toyota — s‑au ciocnit puternic. În urma impactului, automobilul de model Toyota s‑a răsturnat pe carosabil. Ambulanţele au intervenit imediat la locul accidentului, iar amândoi şoferii au avut nevoie de îngrijiri medicale; au fost
17:40
Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni # BreakingNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", a anunțat „încă o victorie" pentru partidul său în lupta cu fărădelegile guvernării – Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea partidului în privința încălcărilor lui Dorin Recean, prim-ministru, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat. Politiciana a spus că,
16:40
Zeci de mii de apeluri la 112: ambulanţa a intervenit de peste 14.000 de ori în ultimele şapte zile # BreakingNews
În ultima săptămână, Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de peste 14.600 de persoane, dintre care aproximativ 2.000 de copii, pentru diverse urgenţe medicale. După acordarea primului ajutor la faţa locului, peste 6.000 de pacienţi (inclusiv copii) au fost transportaţi la spitale din întreaga ţară. Cele mai frecvente motive pentru care oamenii au apelat ambulanţa
16:10
Doi conducători auto au fost surprinși în trafic încălcând Regulamentul Circulației Rutiere (RCR), filmările cu faptele lor devenind publice. Comportamentele observate includ depăşiri ilegale, ignorarea indicatoarelor de semnalizare şi nerespectarea priorităţii la intersecţii, toate acestea punând în pericol siguranța rutieră. În baza legislației RCR, astfel de încălcări atrag sancţiuni care pot include: amenzi contravenționale, în
15:50
Un agent economic este anchetat după ce a efectuat lucrări neautorizate în zona de protecție a liniilor electrice aeriene, generând un pericol iminent pentru angajați și pentru locuitorii din zonă. Acțiunile au implicat utilizarea unor utilaje mari și înălțate — precum brațul unei pompe auto — care s‑au apropiat periculos de conductorii electrici aflați sub
15:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul "Moldova Europeană". Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că integrarea europeană trebuie tratată ca un proiect național real, nu ca un instrument de propagandă electorală. „Republica Moldova se află în fața unei etape cruciale
14:30
O tânără din Chișinău se declară profund nedreptățită după ce Agenția Servicii Publice (ASP) i‑a anulat permisul de conducere, deși aceasta susține că nu a încălcat legea. Decizia a venit ca urmare a unei analize video a examenului teoretic și practic, în cadrul căruia examinatorii ar fi omis anumite erori, iar punctajele nu ar fi
14:30
Israelul a avansat un plan oficial de ocupare a orașului Gaza, mișcare care marchează o escaladare semnificativă în conflictul cu gruparea Hamas. Planul, aprobat de către cabinetul de securitate și susținut de conducerea militară, prevede intrarea forțelor terestre în Gaza City, precum și o serie de operațiuni menite să controleze efectiv zone urbane dens populate.
14:30
Grădinița nr. 54 din Chișinău, transformată din clădire abandonată în instituție modernă # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat lucrările de reabilitare realizate la Grădinița nr. 54 din capitală. Clădirea, care anterior era abandonată, a fost reconstruită și transformată într-un bloc modern, cu săli și dormitoare amenajate pentru copii. „Astăzi avem condiții noi și moderne, inclusiv un centru medical, un centru de resurse și spații pentru logopezi.
13:00
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei", un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să
12:40
Minor implicat într-o reţea de droguri online, sub acuzaţii grave după ce poliţia a confiscat substanţe de peste 2,5 milioane lei # BreakingNews
Patru persoane au fost reținute de autorități după ce au descoperit droguri în valoare de peste 2,5 milioane lei. Printre cei reținuți se află și un minor, cu vârsta de 17 ani, iar ceilalți suspecți au între 22 și 35 de ani. Investigația arată că suspecții operau prin intermediul aplicației Telegram, administrând mai multe
12:30
Sâmbătă dimineață, un conflict extrem de violent a degenerat pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, unde mai multe persoane s-au confruntat în plină stradă folosind bâte, topoare și alte obiecte contondente. În urma incidentului, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital. Poliția și jandarmeria au
11:40
Rețea de restaurante din Chișinău implicată într-o schemă de fraudă fiscală cu prejudiciu de aproape 14 milioane de lei # BreakingNews
În perioada 2021–2023, un agent economic din Chișinău, care administrează o rețea de restaurante, împreună cu contabila și administratorii localurilor, ar fi creat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform anchetei, aceștia nu ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și evitând plata impozitelor către stat. Astfel, bugetul statului
11:10
Deputat rus propune interzicerea muzicii străine la evenimente sportive pentru promovarea artiștilor locali # BreakingNews
Un deputat rus, Sergei Kolunov, a formulat o propunere legislativă conform căreia muzica străină ar trebui redusă semnificativ — sau chiar interzisă — la competițiile sportive din Rusia. Scopul declarat este susținerea și promovarea culturii muzicale locale, adică a artiștilor ruși. Kolunov a precizat că la numeroase meciuri de volei, dar și la întâlniri de
10:50
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces la o viață demnă. „Astăzi suntem împreună, aici, în parc, lângă copii, bunici și părinți. Aici respirăm liber, fără bariere și fără ziduri.
10:40
Săptămână ploioasă în Moldova: nopțile vor fi reci, temperaturile pot coborî până la 7 °C # BreakingNews
O nouă variație meteo aduce schimbări semnificative în Republica Moldova: în următoarele zile se așteaptă ploie constante, vânt moderat și o scădere notabilă a temperaturilor pe timpul nopții. Meteorologii prognozează că minimele nocturne vor coborî până la aproximativ 7 grade Celsius, ceea ce va crea senzația de frig, în special în zonele deluroase și periferice.
Ieri
10:10
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Vama Stânca în timp ce încerca să treacă frontiera cu un document fals. Acesta călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și, la controlul de frontieră, a prezentat un permis de ședere care părea emis
09:40
În multe școli din Chișinău, clasele cu 40‑45 de elevi au devenit o realitate dificilă. În unele cazuri, elevii nu au loc fizic în băncile clasice, iar profesorii trebuie să gestioneze un număr mare de copii într‑o singură sală. Un exemplu este Liceul „Mihai Viteazul", unde învăţătoarea Maria Buruiană are zilnic câte 36 de
09:10
Peste 65.000 de persoane au trecut frontiera în ultimele 24 de ore – cele mai aglomerate puncte vamale # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a înregistrat peste 65.000 de traversări, conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Dintre acestea, o parte considerabilă a celor care au trecut granița au fost cetățeni străini, cealaltă parte — cetățeni moldoveni. Punctele vamale cele mai tranzitate au fost: Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Cahul, și Palanca. Aeroportul și
15 septembrie 2025
18:10
Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 18:45, un accident rutier serios s‑a produs pe strada Doina din municipiul Chișinău. Un bărbat de 40 de ani, care conducea un automobil Mazda, a intrat în coliziune cu un Ford, condus de un șofer de 66 de ani. Ambele vehicule au suferit avarii majore. Cei doi conducători
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de tip Cod Galben de pericol excepțional de incendiu pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Pericolul este cauzat de temperaturi ridicate și umiditate redusă, condiţii care sporesc riscul apariției incendiilor naturale, în vegetaţie, zone agricole, depozite sau în apropierea locuinţelor. Autoritățile fac apel la cetățeni să
17:10
În timp ce secretarul de stat SUA este în Israel: Gaza lovită din nou, clădiri rezidențiale distruse # BreakingNews
Vizita secretarului de stat al SUA în Israel are loc într-un moment de escaladare militară: forțele israeliene au intensificat bombardamentele asupra regiunilor dens populate din Gaza, inclusiv distrugerea unor blocuri înalte și civililor strămutați în masă. Acțiunile vin pe fondul tensiunilor generate de atacul israelian în Qatar asupra liderilor Hamas, care a complicat
16:40
Actorul Valeriu Țurcanu, condus miercuri pe ultimul drum: o legendă a scenei moldovenești s-a stins la 75 de ani # BreakingNews
Miercuri, 17 septembrie, actorul Valeriu Țurcanu va fi condus pe ultimul drum, într-un ultim omagiu adus de colegi, prieteni și admiratori ai artei sale. Sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui actor va fi depus la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale", începând cu ora 9:30, iar între orele 10:00 și 11:00 va avea loc mitingul
15:50
Deficit comercial de peste 4 miliarde de dolari în 2023: Moldova importă mult mai mult decât exportă # BreakingNews
Republica Moldova a încheiat anul 2023 cu un deficit comercial de peste 4,6 miliarde de dolari, reflectând un dezechilibru major între volumul importurilor și cel al exporturilor. În timp ce importurile au continuat să crească, exporturile nu au reușit să țină pasul, afectate de factori precum scăderea cererii externe, problemele logistice și instabilitatea regională. Importurile
15:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță provocări electorale și cheamă cetățenii la prudență # BreakingNews
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, pretinzând că sunt reprezentanți ai blocului și discutând despre sume de bani sau recompense. De asemenea,
15:20
Victoria Furtună a discutat cu locuitorii din Cantemir despre pensii, limbă și unitate națională # BreakingNews
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu le-a fost deschis contul bancar electoral, însă accentul a fost pus pe dialogul direct cu oamenii. Printre întrebările adresate s-au regăsit teme legate de direcția … Articolul Victoria Furtună a discutat cu locuitorii din Cantemir despre pensii, limbă și unitate națională apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # BreakingNews
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce … Articolul Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează. „Astfel, după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei” a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale de PAS, … Articolul Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Victoria Grigorcea: „Viitorul Republicii Moldova începe cu tinerii care își doresc o schimbare, aici, acasă” # BreakingNews
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Victoria Grigorcea, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic dedicat tinerilor Republicii Moldova. „Este o mare fericire și onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Acest loc minunat, oamenii frumoși pe care îi văd în fața mea și … Articolul Victoria Grigorcea: „Viitorul Republicii Moldova începe cu tinerii care își doresc o schimbare, aici, acasă” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, la care au participat candidații la funcția de deputat, zeci de susținători și membri ai formațiunilor componente. În cadrul evenimentului, primarul capitalei și unul dintre liderii blocului, Ion Ceban, a adresat un mesaj mobilizator către cetățeni, amintind realizările din Chișinău și promițând că … Articolul Ion Ceban: „Rezultatele obținute la Chișinău pot fi replicate la nivel național” apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Accident grav în Botanica: mai multe persoane transportate la spital, medicii intervenind prompt # BreakingNews
Sectorul Botanica a fost scena unui accident rutier care a necesitat intervenția rapidă a medicilor din echipele de intervenție. Imediat ce au fost alertați, paramedicii și echipajele de ambulanță s-au mobilizat pentru salvarea victimelor. La fața locului, medicii au făcut trierea răniților, au acordat îngrijiri de urgență, au imobilizat părțile afectate și au stabilizat … Articolul Accident grav în Botanica: mai multe persoane transportate la spital, medicii intervenind prompt apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Cumpărarea votului și manipularea online: provocările corupției electorale moderne din Moldova # BreakingNews
Înaintea alegerilor, Moldova se confruntă cu două forme sofisticate de corupție electorală care îngrijorează organizațiile civice și autoritățile: mita în bani pentru voturi și utilizarea fermelor de boți în mediul online. Oamenii vizați de aceste scheme sunt persuadați prin oferte directe: case de obișnuință, promisiuni financiare, mici atenții care pot include sume de bani, bunuri, … Articolul Cumpărarea votului și manipularea online: provocările corupției electorale moderne din Moldova apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Într-un nou bilanț săptămânal, Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță rezultate semnificative în lupta împotriva corupției și a infracțiunilor economico-financiare. În perioada raportată, instituția a efectuat 15 rețineri în cadrul mai multor cauze penale, iar bunuri estimate la 8,4 milioane de lei au fost puse sub sechestru. Printre bunurile indisponibilizate se numără terenuri, apartamente, automobile, … Articolul CNA anunţă 15 reţineri şi sechestrări de peste 8,4 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Peste 1,25 milioane lei în amenzi pentru foc neautorizat pe campurile și grădinile Moldovei Text: # BreakingNews
Autoritățile moldovene au intensificat acțiunile de control împotriva persoanelor fizice și juridice care incendiază vegetația uscată, resturile vegetale sau frunzele. De la începutul sezonului, amenzile aplicate au depășit suma de 1,25 milioane de lei, ceea ce arată gravitatea fenomenului și preocuparea instituțiilor de mediu și de situații de urgență. Potrivit datelor oficiale, sute de persoane … Articolul Peste 1,25 milioane lei în amenzi pentru foc neautorizat pe campurile și grădinile Moldovei Text: apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Un accident rutier serios a avut loc azi dimineaţă la intersecţia Munceşti ‑ Băcioii Noi din Chişinău. Un Ford, la volanul căruia era un bărbat de 50 de ani, s‑a ciocnit cu un Land Rover condus de un bărbat de 51 de ani. În urma loviturii, Ford‑ul a fost grav deteriorat, iar doi pasageri din … Articolul Coliziune între două maşini pe strada Munceşti: trei răniţi, cercetări în curs apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Tinerii, în centrul atenției: Blocul ALTERNATIVA lansează programul pentru o Moldovă care oferă perspective # BreakingNews
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a precizat că dacă vrem să avem un viitor aici, acasă, trebuie să investim în tineri, să le oferim … Articolul Tinerii, în centrul atenției: Blocul ALTERNATIVA lansează programul pentru o Moldovă care oferă perspective apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Un atac cu drone a vizat rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în regiunea Leningrad. Apărarea antiaeriană rusă a reușit să doboare majoritatea dronelor, însă resturile uneia au provocat un incendiu la fața locului. Autoritățile au intervenit rapid și au reușit să stingă focul fără ca cineva să … Articolul Incendiu la rafinăria Kirishi după un atac cu drone în regiunea Leningrad apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Șefa MAI: Traficul de droguri în Republica Moldova ia amploare din cauza războiului din Ucraina # BreakingNews
Traficul de droguri în Republica Moldova a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar acest fenomen este strâns legat de războiul din Ucraina, a declarat șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, schimbările majore în regiune, generate de conflictul militar, au influențat direct lanțurile logistice folosite de rețelele de trafic de droguri. Misail-Nichitin a … Articolul Șefa MAI: Traficul de droguri în Republica Moldova ia amploare din cauza războiului din Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
09:10
O crimă terifiantă a avut loc în municipiul Comrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Un bărbat a fost atacat cu un topor și ucis pe o stradă din oraș, într-un act de o violență extremă care a îngrozit comunitatea locală. Victima a suferit răni grave, iar echipajul medical sosit la fața locului nu … Articolul Crimă şocantă la Comrat: bărbat ucis cu toporul în plină stradă apare prima dată în BreakingNews.
14 septembrie 2025
17:00
Un cutremur s-au produs noaptea trecută, 14 septembrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul a avut loc la ora 02:22, la o adâncime de 141,3 km, având o magnitudine de 3.3, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Știri.md. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 km E de … Articolul Cutremur lângă R. Moldova: Ce magnitudine au avut seismul apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Ion Ceban: „Școlile trebuie redeschise, nu închise. Educația înseamnă investiții, nu economii” # BreakingNews
Primarul Capitalei și liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a publicat un video de la Gimnaziul din satul Dolna, raionul Strășeni, care a fost închis în acest an școlar. Părinții povestesc că sunt nevoiți să-și ducă zilnic copiii cu mașinile personale la zeci de kilometri distanță, spre localitatea Vorniceni, în lipsa unui transport organizat. El … Articolul Ion Ceban: „Școlile trebuie redeschise, nu închise. Educația înseamnă investiții, nu economii” apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, care a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri ai formațiunilor politice ce compun blocul. Liderii blocului au adresat mesaje mobilizatoare cetățenilor, subliniind că Republica Moldova are nevoie de unitate, rezultate concrete și dreptate pentru toți. ✅ Ion … Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA: „Cele mai bune zile ale Moldovei abia urmează să vină” apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # BreakingNews
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, … Articolul Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! apare prima dată în BreakingNews.
13 septembrie 2025
17:40
Ion Ceban critică dur discursul electoral al guvernării: „Seamănă ură și dezinformare în loc să vină cu soluții pentru oameni” # BreakingNews
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a publicat un mesaj video în care critică dur guvernarea și campania desfășurată de PAS. În înregistrare, edilul apare ținând în mână o pliante electorală PAS, distribuită în întreaga țară, pe care o califică drept un exemplu de manipulare și propagandă. „Instigare la ură, dezinformare, dezbinare, minciună – asta vedem în … Articolul Ion Ceban critică dur discursul electoral al guvernării: „Seamănă ură și dezinformare în loc să vină cu soluții pentru oameni” apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru: „Nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Să ne concentrăm pe economie, oameni și viitorul țării!” # BreakingNews
„Cursul pentru care a optat și optează Partidul Nostru este Doar pentru Moldova! Noi nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Trebuie să renunțăm la discuții geopolitice și să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat: economia, oamenii și viitorul țării noastre!”. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de Nina … Articolul Nina Cereteu, candidatul Partidului Nostru: „Nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Să ne concentrăm pe economie, oameni și viitorul țării!” apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Un incident violent petrecut în comuna Sadîc, raionul Cantemir, a provocat reacții puternice în spațiul public. Primarul localității, Ilie Porumbescu, a fost surprins pe cameră în timp ce lovea o femeie. În replică, și femeia l-a lovit. Momentul a fost filmat de o a treia persoană, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, stârnind … Articolul Primarul din Sadîc, Ilie Porumbescu, surprins lovind o femeie apare prima dată în BreakingNews.
