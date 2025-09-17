Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver
TVR Moldova, 17 septembrie 2025 08:40
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul lor Visa Waiver, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat ambasada SUA la Budapesta, relatează Agerpres.
• • •
