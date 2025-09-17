Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver

08:40

O staţie modernă de producere a oxigenului medical a fost instalată la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne. Noua facilitate este vitală pentru secţiile de terapie intensivă, blocul operator şi pentru serviciul de oxigenoterapie hiperbară – unic în sistemul spitalicesc din ţară, prin tratamentele oferite pacienţilor cu intoxicaţii cu monoxid de carbon, arsuri grave şi alte afecţiuni acute. Echipamentul, în valoare de aproape două milioane de lei, a fost donat de UNFPA Moldova. Staţia preia aerul din exterior şi, cu ajutorul unui generator, produce oxigen cu o puritate de până la 99%.