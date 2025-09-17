Un ministru francez, investigat pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii de aproape jumătate de milion de Euro
UNIMEDIA, 17 septembrie 2025 08:40
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în declaraţia de avere pe care toţi membrii Cabinetului sunt obligaţi să o depună, relatează POLITICO, citat de news.ro.
• • •
Acum 10 minute
08:50
(video) „L-am blocat, m-am dezbrăcat și am intrat în cadă”: Tania Turtureanu, dezvăluiri despre despărțirea care a născut hitul „Iubește-mă” # UNIMEDIA
Artista Tania Turtureanu a făcut în premieră devzăluiri, la un podcast cu Horia Brenciu din România, despre cum a scris piesa „Iubește-mă” care a devenit un adevărat hit. „Totul a fost... o joacă, dar și o terapie, pentru mine”, recunoaște ea.
Acum 30 minute
08:40
08:30
Astrele promit o zi de reflecție și acțiune pentru toate semnele zodiacale. Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin provocările și oportunitățile care vă așteaptă.
Acum o oră
08:20
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # UNIMEDIA
Constantin Rusu, cel mai titrat sportiv K1 din istoria Republicii Moldova și campion național la kickboxing, cu un palmares impresionant, și-a declarat sprijinul pentru Partidul Mișcarea „Respect Moldova” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prin alăturarea luptătorului K1, echipa fondată de Eugeniu Nichiforciuc și condusă de Marian Lupu devine și mai puternică.
08:10
(galerie foto) I-a topit căușul: Furnizorul de curent, în alertă, după ce doi agenți au săpat cu excavatoarele sub linii de înaltă tensiune și aproape au provocat o tragedie # UNIMEDIA
Premier Energy Distribution atrage „atenția asupra unor incidente grave produse în lunile iulie și septembrie 2025 în zona de protecție a liniilor electrice aeriene de 110 kV din municipiul Chișinău. Aceste incidente, generate de lucrări neautorizate efectuate de către același agent economic, au cauzat deteriorări ale conductorilor electrici și perturbări majore în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 2 ore
07:40
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi un acord între Statele Unite şi China pentru ca TikTok să continue să funcţioneze pe piaţa americană, trei surse familiare cu situaţia afirmând că înţelegerea seamănă cu cea discutată la începutul acestui an, relatează Reuters, citat de news.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă, cu cer acoperit și perioade de precipitații. Temperaturile vor fi moderate pe parcursul zilei.
07:10
Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare: Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea # UNIMEDIA
Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah, în timp ce motivul său precis rămâne misterios, la aproape o săptămână după acest nou acces de violenţă politică în Statele Unite, scrie news.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) „A spus că ține minte totul”. Fiul soților omorâți la Cahul, noi mărturisiri despre fratele ucigaș: „A omorât-o pe mama că s-a pus în ușă, iar pe tata, ca să nu-l dea la poliție” # UNIMEDIA
Apar noi detalii în cazul crimei de la Cahul, unde doi soți au fost uciși cu cruzime de propriul fiu. Fratele agresorului a făcut dezvăluiri șocante, afirmând că tânărul își amintește tot ce a făcut: „El a omorât-o pe mama pentru că s-a stătea în ușă, iar pe tata – ca să nu-l dea la poliție”. Declarațiile au fost făcute de fiul mai mare al celor doi soți, pe rețele.
21:40
ANTA vine cu explicații, după ce oamenii din Leova s-au plâns că sunt nevoiți să achite mai mult pentru transport, în orele de vârf # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu precizări după ce oamenii din Leova s-au plâns că sunt nevoiți să achite mai mult pentru transport, în orele de vârf. Instituția susține că modificările unor curse au fost făcute exclusiv la solicitarea transportatorilor, iar locuitorii din Leova au în continuare acces la transport public interraional prin cele 20 de curse autorizate, se arată într-un comunicat.
21:30
Incident grav în Halkidiki. O fetiţă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe care autorităţile încearcă în prezent să îl captureze, scrie adevarul.ro.
21:10
„Nu aruncați resturi de țigări sau chibrituri nestinse și nu lăsați copiii să se joace cu focul”: Avertizările IGSU în contextul codului galben de pericol de incendiu # UNIMEDIA
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 16–22 septembrie 2025 pe teritoriul Republicii Moldova se va menține pericol excepțional de incendiu de vegetație naturală (Cod galben). În aceste context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere.
20:50
(video) Moment tensionat între preşedintele SUA, Donald Trump şi un jurnalist: „Linişte!” # UNIMEDIA
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi seară în vizită oficială în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic, scrie observatornews.ro.
20:40
Crimă odioasă la Soroca: Un bărbat de 37 de ani, legat de picioare și târât cu un cal 3km, apoi bătut până la ultima suflare în pădure. Doi suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar cadavrul său a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie, scrie observatorul.md.
20:30
(video) Vladimir Putin, în uniformă militară la exerciţiile comune ale Rusiei şi Belarusului „Zapad-2025” # UNIMEDIA
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a asistat marţi la exerciţiile militare comune ale forţelor armate din Belarus şi Rusia, "Zapad-2025". Liderul, care a sosit în regiunea Nijni Novgorod îmbrăcat în uniformă militară, s-a întâlnit cu reprezentanţii ţărilor aliate şi a inspectat o expoziţie de armament şi echipamente, scrie agenţia de presă de stat a Rusiei, TASS, citat de observatornews.ro.
20:10
Un bărbat de 44 de ani este cercetat de polițiștii de frontieră români după ce a fost prins cu un permis de conducere fals. Incidentul a avut loc în noaptea de 16 septembrie, în jurul orei 01:35, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași.
20:00
20:00
(video) Ucraina lovește rafinăria rusă din Saratov: „Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”. Rusia, pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol # UNIMEDIA
Forțele ucrainene au vizat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, provocând explozii și un incendiu la instalație. În paralel, surse Reuters susțin că Rusia ar putea fi nevoită să reducă producția de petrol din cauza atacurilor cu drone, scrie adevarul.ro.
20:00
Sărutul gândacilor. O boală „neglijată” se răspândește tot mai mult în SUA. „Așteptăm ca oamenii să recunoască că aceasta este prezentă în comunitățile noastre” # UNIMEDIA
Boala Chagas, o afecțiune potențial mortală cauzată de un parazit transmis de insecte numite „gândaci sărutători”, ar trebui considerată acum endemică în Statele Unite, spun experții – și fără recunoașterea faptului că este o prezență constantă în unele părți ale țării, mai multe persoane vor suferi inutil, scrie CNN, citată de hotnews.ro.
Acum 24 ore
19:50
19:40
(video) „Aleg până la infinit inima ta”. Iuliana Beregoi și Dorian Popa cuceresc fanii cu piesa „Visători”. Cum au apărut cei doi în videoclip: „Bombă” # UNIMEDIA
Artiștii Iuliana Beregoi și Dorian Popa au lansat piesa „Visători”, iar colaborarea lor a fost primită cu mult entuziasm de fani. Melodia a adunat mii de vizualizări în doar câteva ore.
19:20
Două posturi TV, luate pe sus cu percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Mai multe echipamente au fost ridicate # UNIMEDIA
Posturile de televiziune Canal5 și Primul în Moldova ar fi fost percheziționate astăzi. „Toate acestea se desfășoară sub pretextul unui „caz de evaziune fiscală și spălare de bani” deschis împotriva unei companii de construcții căreia Canal5 îi furniza servicii de publicitate”, a scris redacția pe rețele. Deocamdată, oamenii legii nu au comentat situația.
19:00
(video) Momentul în care un iaht se scufundă după atacul unor balene ucigașe, în largul coastelor Lisabonei: „Două sau 3 lovituri erau suficiente” # UNIMEDIA
Un iaht s-a scufundat sâmbătă după-amiază în largul coastelor Lisabonei, după ce a fost lovit de balene ucigașe. O altă ambarcațiune a fost avariată în urma unui atac similar, iar echipajele celor două bărci au avut nevoie de intervenția salvatorilor, scrie adevarul.ro.
19:00
Ex-deputatul Viorel Melnic, plasat în arest pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane: Ar fi învinuit de corupere electorală și spălare de bani # UNIMEDIA
Ex-deputatul și fostul șef al Serviciului Vamal, Viorel Melnic, ar fi fost plasat în arest pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane. Potrivit zdg.md, acesta ar fi învinuit de corupere electorală și spălare de bani.
18:40
Dodon, după ce Vlah a fost audiată la Poliție: E un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica și a decis să treacă la următoarea etapă pentru păstrarea puterii # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, Igor Dodon, afirmă că audierea la Poliție a președintei Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”, e un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica. „Au decis să treacă la următoarea etapă în lupta lor pentru păstrarea puterii cu orice preț”, a scris acesta pe rețele.
18:20
Țara din Europa care va interzice de tot telefoanele mobile în școli: „Se aplică tuturor tinerilor și nu este opțională” # UNIMEDIA
O țară din Europa va implementa interdicția națională privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Concret, începând din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile după școală trebuie să colecteze și să păstreze telefoanele elevilor până la sfârșitul zilei, scrie adevărul.ro.
18:20
(foto) Accident pe bd. Ștefan cel Mare: Un troleibuz plin cu pasageri și un Hyundai s-au lovit la o intersecție # UNIMEDIA
Un accident s-a produs acum câteva clipe pe bulevardul Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada Mihail Viteazul din capitală. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, în coliziune este implicat un troleibuz și un Hyundai.
18:00
18:00
(video) „Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas # UNIMEDIA
Armata israeliană a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul Gaza, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă”, a anunțat ministrul israelian al Apărării. Luni seara, ora locală, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş. Operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios, scrie digi24.ro.
18:00
(video) Reacția lui Ceban la sondajul WatchDog: Vă rog, nu-i credeți. E o manipulare crasă și dezinformare publică # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție după ce sondajul publicat de WatchDog a arătat că dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, blocul Alternativa ar rămâne sub pragul de trecere în Parlament.
18:00
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roșii din Yemen, la câteva ore după ce emisese un ordin de evacuare pentru această zonă. Informația a fost difuzată de postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, scrie adevărul.ro.
17:50
O femeie de 55 de ani a fost transportată la spital, după accidentul de pe bd. Moscova: Poliția, cu detalii despre impactul violent din capitală # UNIMEDIA
O femeie de 55 de ani a fost transportată la spital, după accidentul produs în această după-amiază în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit Poliției, ambele mașini au fost avariate considerabil.
17:20
Irina Vlah: Curtea de Apel a obligat CEC să examineze sesizarea noastră în privința încălcărilor lui Dorin Recean # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat „încă o victorie” pentru partidul său în lupta cu fărădelegile guvernării - Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea partidului în privința încălcărilor lui Dorin Recean, prim-ministru, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat.
17:20
17:10
Circulația troleibuzelor de pe bd. Moscova, afectată după accidentul produs la Rîșcani: Cum merge ruta numărul 10 # UNIMEDIA
Circulația troleibuzelor de pe bd. Moscova este afectată după accidentul produs la Rîșcani. Primăria municipiului Chișinău a anunțat cum merge ruta numărul 10.
17:00
(foto/video) Accident la Rîșcani: Două mașini, grav avariate, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferi # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această după-amiază în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor video, sunt implicate două mașini, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii.
16:50
Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G şi Anyma, capetele de afiş la Coachella 2026. Cât costă biletele # UNIMEDIA
Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G şi Anyma vor fi capetele de afiş ale ediţiei din 2026 a festivalului american Coachella, care va avea loc în perioada 10-12 aprilie şi 17-19 aprilie în Indio, California, scrie profm.ro.
16:40
(foto/video) „Sunt exact acolo unde trebuie să fiu”: Anastasia Fotachi este astăzi omagiată. Cum a felicitat-o micuțul Alistar dis-de-dimineață # UNIMEDIA
Astăzi este o zi deosebită pentru Anastasia Fotachi, care marchează o nouă filă din viața sa — plină de împliniri, recunoștință și emoții profunde. Aceasta este omagiată cu multă iubire, iar cea mai frumoasă surpriză a venit dis-de-dimineață chiar de la fiul său, micul Alistar, scrie SHOK.md.
16:30
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # UNIMEDIA
Parlamentul European va dezbate la începutul lunii octombrie două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, un demers fără precedent care a stârnit discuții aprinse între eurodeputați privind procedura și calendarul votului, scrie digi24.ro.
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi, 16 septembrie, un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta intră în vigoare mâine la ora 05:00 până la ora 17:00.
16:00
(video) Au schimbat limuzina pe tractoare: Cum un agricultor din Ialoveni și-a măritat unica fiică # UNIMEDIA
Doi miri din Ialoveni au ales să-și transforme ziua nunții într-un moment cu totul special și autentic, renunțând la automobile de lux și deplasându-se prin localitate cu tractoare, mireasa fiind fiica unor agricultori. Decizie a dat evenimentului un aer original și a surprins plăcut invitații.
16:00
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, atrage atenția asupra modului în care sunt gestionate resursele publice în Republica Moldova. Potrivit ei, „zeci de milioane de lei sunt cheltuiți aiurea, pe populisme electorale, în timp ce prioritățile reale ale țării sunt lăsate pe plan secund”.
15:50
A murit Robert Redford: Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani # UNIMEDIA
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează The New York Times, citat de digi24.ro.
15:40
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită "până la o nouă notificare", a anunţat marţi Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunţul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Minsk, scrie digi24.ro.
15:40
(audio) „- Eu am un client și vrea un milion și jumătate. - Ближе к делу”: CNA publică înregistrări audio din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice # UNIMEDIA
CNA a publicat imagini video cu realizarea operațiunii de astăzi în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice, comisă în circumstanțe agravante.
15:00
Naționala Moldovei are un nou antrenor, după demisia lui Cleșcenco: Cine este Lilian Popescu # UNIMEDIA
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei.
14:30
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată: Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # UNIMEDIA
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. Informația a fost confirmată oficial și de Parchetul General, scrie digi24.ro.
14:10
(foto) Morman de bani, depistat de CNA la percheziții: Ofițerii au descins într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și au ridicat peste 20 mil. lei # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat mai multe percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.
14:00
Ultima oră! Procuror: Constantin Țuțu e în regiunea transnistreană. Va fi anunțat în căutare și reținut # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu, care are interdicția de a părăsi Grecia, s-ar afla în regiunea transnistreană. Despre aceasta au anunțat procurorii de caz care au solicitat în cadrul ședinței de astăzi,16 septembrie, reluarea cercetării judecătorești, anunțarea în căutare și arestarea preventivă.
