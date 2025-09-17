După nouă ani de negocieri, UE va semna un acord comercial cu a patra cea mai populată țară din lume
ProTV.md, 17 septembrie 2025 08:30
După nouă ani de negocieri, UE va semna un acord comercial cu a patra cea mai populată țară din lume
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
08:40
Donald Trump, furios pe întrebările unui jurnalist australian: „De unde ești? Faci foare mult rău țării tale în acest moment” - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
08:30
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca - decorat cu gradul special de chestor /DOC
08:30
După nouă ani de negocieri, UE va semna un acord comercial cu a patra cea mai populată țară din lume # ProTV.md
Acum o oră
08:20
Cum arată puterea militară în Europa: țările NATO comparate cu Rusia
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 17 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 8 ore
01:50
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju # ProTV.md
Acum 12 ore
22:30
Spectacol și reușite superbe la Lisabona, acolo unde a avut loc un meci al Legendelor Lumii - VIDEO # ProTV.md
22:30
Ungaria reintră complet în programul Visa Waiver, anunță administrația Trump
22:20
Ce a spus Alexandru Grosu de la NOI, la dezbaterile de la PRO TV, despre colegul său Dmitrii Torner, evadat din închisoare și cu identitatea schimbată de patru ori - VIDEO # ProTV.md
22:10
Evaziune, identități schimbate și două țări care l-au căutat: Dmitrii Torner, cap de listă al partidului NOI, adus în prim-planul dezbaterii de la Pro TV. Grosu: „Are un cazier juridic curat” - VIDEO # ProTV.md
21:50
Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO # ProTV.md
21:30
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru. La doar 11 ani de la fondare, clubul patronat de un om de afaceri rus, a reușit în premieră o calificare spectaculoasă în Liga Campionilor - VIDEO # ProTV.md
21:30
Incursiunea dronelor rusești în Polonia: Casa avariată a fost lovită de o rachetă lansată de pe un F-16 polonez. Președintele Nawrocki cere explicații guvernului # ProTV.md
21:30
Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării # ProTV.md
21:20
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei - VIDEO
21:20
Dinamo București este pe val în campionatul României. Câinii roșii au urcat pe podium după cea de-a cincea victorie în ultimele 6 meciuri - VIDEO # ProTV.md
21:20
Bombă după bombă la Mondialul de atletism de la Tokyo. Turneul din acest an este competiţia marilor surprize - VIDEO # ProTV.md
21:20
Armand Duplantis continuă să scrie istorie în atletismul mondial. Legenda suedeză a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina - VIDEO # ProTV.md
21:10
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" - VIDEO # ProTV.md
21:10
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - VIDEO # ProTV.md
21:00
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO # ProTV.md
21:00
Rusia a lansat două valuri de atacuri asupra Kievului, folosind drone care au avariat un centru logistic aflat la periferia capitalei - VIDEO # ProTV.md
21:00
Zelenski îi cere lui Donald Trump o poziție clară privind sfârșitul războiului: „Avem nevoie de garanții de securitate concrete pentru a opri luptele” - VIDEO # ProTV.md
20:50
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat - VIDEO # ProTV.md
20:50
Procurorul solicită arestare și căutare internațională pentru Țuțu, după ce ar fi fost localizat în stânga Nistrului: „Nu știm când și cum a ajuns acolo”. Reacția avocatului - VIDEO # ProTV.md
20:40
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - VIDEO # ProTV.md
20:40
Spionaj, cetățenie dublă și percheziții informatice: Procurorul general român anunță o anchetă amplă în cazul fostului șef SIS reținut în România # ProTV.md
20:30
Dezbateri electorale cu replici tăioase și promisiuni curajoase la PRO TV: moratoriu asupra controalelor, TVA modificat și o coaliție doar cu PAS - VIDEO # ProTV.md
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025
Acum 24 ore
19:50
Bani în valoare de 5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju # ProTV.md
18:50
Vizite oficiale internaționale blochează temporar centrul Chișinăului: accesul public și lucrările de infrastructură, suspendate pentru șapte zile # ProTV.md
18:40
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad # ProTV.md
18:30
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică # ProTV.md
18:20
Incident electoral controversat la Hotelul Internațional din Iași: 13 moldoveni, surprinși în timp ce sunau cetățeni din Moldova pentru a-i îndemna să voteze blocul „patriotic” # ProTV.md
18:00
Momentul impactului de pe bulevardul Moscovei, surprins din trafic: unul dintre șoferi a provocat accidentul, după ce a virat la stânga fără să acorde prioritate vehiculelor din sens opus - VIDEO # ProTV.md
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat # ProTV.md
17:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO # ProTV.md
17:50
Accident violent în capitală: o femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
17:40
Premier Energy trage un semnal de alarmă: Lucrări ilegale sub linii electrice de înaltă tensiune pot duce la accidente fatale și avarii în masă # ProTV.md
17:30
Crimă odioasă în raionul Soroca: un bărbat a fost ucis cu bestialitate de doi tineri. Suspecții au fost reținuți # ProTV.md
17:10
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Legături cu Potra, care caută azil în Rusia # ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025
16:50
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
16:40
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Imagini de la fața locului - FOTO # ProTV.md
16:30
Pericol de ploi abundente în capitală: Cod GALBEN emis pentru 17 septembrie. Primăria îndeamnă la prudență # ProTV.md
16:20
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - FOTO # ProTV.md
16:10
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu # ProTV.md
16:00
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Declarațiile lui Cernăuțeanu # ProTV.md
15:50
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie # ProTV.md
