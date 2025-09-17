Expert: Exporturile-record de grâne din 2025 au fost favorizate de condițiile climatice, nu de politicile agricole

20:30

Gestionarea eficientă a banilor începe cu o analiză atentă a veniturilor și a cheltuielilor. Este esențial ca o persoană să nu cheltuiască mai mult decât câștigă și, pentru a reuși acest lucru, este recomandat să își planifice cheltuielile lunare. Totodată, 10% din venitul obținut trebuie să fie economisite în mod constant pentru a forma o rezervă sigură pentru situații neprevăzute sau pentru viitoare investiții. Lipsa unui plan de economii, utilizarea necontrolată a cardurilor de credit și neglijarea evidenței cheltuielilor se numără printre cele mai frecvente erori comise de cetățeni, atenționează experta în finanțe Viorica Rumleanschi, invitata emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”.