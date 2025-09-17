Poliţia a arestat 47 de persoane şi a salvat sute de animale, în cea mai mare operaţiune împotriva traficanţilor de animale sălbatice din Brazilia 

10:20

Israelianul Simon Leviev, 34 de ani, a fost reținut, la cererea Interpol, după ce a aterizat pe aeroportul din Batumi, sud-vestul Georgiei, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Tbilisi, relatează BBC și Bild. El este suspectat că a escrocat 8,57 milioane de euro de la femei pe care le păcălea cu stilul lui […] Articolul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Bărbatul a fost subiectul unui documentar Netflix apare prima dată în SafeNews.