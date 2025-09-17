Plajele din Egipt au fost închise în urma invaziei rechinilor

09:10

Un bărbat de 57 de ani a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră chiar în momentul în care primea 2.000 de dolari de la un cetățean ucrainean, pe care l-ar fi șantajat să-i achite în total 5.000 de dolari pentru organizarea unei călătorii ilegale în Republica Moldova. Reținerea a avut loc […] Articolul VIDEO // Șantaj și migrație ilegală: Bărbat reținut în flagrant în timp ce primea 2000 de dolari de la un ucrainean intrat ilegal în Moldova apare prima dată în SafeNews.