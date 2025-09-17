Misterul SPP-istului viral, elucidat! Nicușor Dan, primele declarații despre moldoveanul care îl păzește
EA.md, 17 septembrie 2025 07:00
Președintele Nicușor Dan a anunțat că Ionuț, ofițerul SPP devenit faimos după ce l-a însoțit în teren în primele zile de mandat, face parte în continuare din echipa care îi asigură protecția, scrie adevarul.ro. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, la Antena 3, ce se întâmplă cu SPP-istul de la începutul mandatului, de nu-l mai […]
• • •
Acum 15 minute
07:10
Filat lovește dur: lansează o carte despre eșecul PAS și ‘4 ani irosiți de Moldova’. Află când va fi prezentarea oficială! # EA.md
Fostul prim-ministru Vlad Filat pregătește lansarea unei cărți incendiare intitulată „Patru ani de guvernare PAS în cifre și date statistice: depopulare, stagnare, recesiune – sau cum Moldova a pierdut 4 ani". Ex-premierul a anunțat pentru UNIMEDIA că prezentarea oficială va avea loc miercuri, iar cartea tocmai a ieșit de sub tipar.
07:10
Energocom anunță: prețul mediu de achiziție al gazelor naturale pentru sezonul rece 2025-2026 va fi de aproximativ 410 euro pentru o mie de metri cubi, inclusiv costul transportului. Potrivit Energocom, peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru sezonul de încălzire a fost deja achiziționat. Achizițiile au început încă din luna mai și […]
07:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, arestat pe 22 iulie în Atena alături de Vladimir Plahotniuc, s-ar afla acum pe teritoriul regiunii transnistrene, susține procurorul responsabil de caz, Elena Cazacov. Această declarație vine după ce șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmase că Țuțu are interdicție să părăsească Grecia. Contactată de jurnaliștii Tvrmoldova pentru detalii […]
07:10
(Video) Șoc pentru o tânără șoferiță! ASP i-a anulat permisul, iar reacția ei a devenit virală # EA.md
O tânără moldoveancă a povestit pe rețelele sociale cum a rămas fără permis de conducere, deși se află în afara țării. Ea spune că a obținut documentul acum aproximativ doi ani și că totul părea perfect legal – până când a primit o scrisoare oficială care o anunța că permisul ar putea fi anulat. Tânăra […]
07:10
Dan Negru, mesaj tranșant despre educația din România: „Mi-ar fi plăcut ca dascălii să ceară și lucruri care să-i ajute și pe elevi” # EA.md
În trecut, data de 15 septembrie marca începutul anului școlar, iar în prezent lucrurile se desfășoară diferit, debutul anului școlar fiind stabilit prin ordin de prim ministru. Dan Negru, unul dintre cei mai vocali prezentatori din televiziunea românească, are o opinie diferită de a multora despre, scrie click.ro. „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și […]
Acum 30 minute
07:00
YouTuberul și jurnalistul Dorin Galben și-a adus mama, Silvia Galben, într-un monolog emoționant pe platforma sa. Aceasta a rememorat anii tinereții și felul în care și-a crescut copiii, astăzi figuri cunoscute în societate. Cu sinceritate, Silvia a mărturisit că se simte vinovată pentru faptul că fiica ei, Mariana, a depășit 100 de kilograme, recunoscând că […]
07:00
Scandal online: Doru Petruți desființează sondajul WatchDog – Sandu ar avea 61%, dar PAS doar 30%? # EA.md
Sociologul Doru Petruți a ironizat pe Facebook rezultatele sondajului publicat marți: „Anul trecut, Valera (WatchDog și CBS-AXA) o cota pe Maia Sandu la 61% în primul tur, iar acum PAS ar lua doar 39%?", a scris el. Replica lui Valeriu Pașa de la WatchDog nu a întârziat. Acesta l-a atacat dur pe Petruți, ajungând chiar […]
07:00
Autoritățile lituaniene au decis, pe 16 septembrie 2025, să-i interzică Irinei Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei", accesul pe teritoriul țării pentru următorii cinci ani. „Această măsură a fost luată din cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat interferenței ilegitime a Rusiei în procesele politice din Republica Moldova. Irina Vlah vizitează […]
07:00
Soțul Diannei Rotaru a reacționat dur, după ce s-a zvonit că ar fi fost înșelat de cântăreață. S-a spus și că și-ar fi prins partenera cu altceva. Rareș Bota i-a pus la punct pe cei care cred că s-au separat. Cei doi au împreună și o fiică, scrie spynews.ro. Dianna Rotaru și soțul ei sunt […]
07:00
Plahotniuc transmite un mesaj-bombă din spatele gratiilor, înainte de extrădare: ‘Alegeți între sărăcie și bunăstare!’ # EA.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rupe tăcerea din spatele gratiilor și lovește dur actuala guvernare: „Trebuie oprit acest dezastru! Guvernarea e incompetentă, iar moldovenii încep să vadă asta. E timpul pentru o schimbare reală." „Stimați cetățeni, colegi, prieteni, Până când vor fi încheiate toate procedurile juridice legate de procesul meu de extrădare în […]
07:00
Misterul SPP-istului viral, elucidat! Nicușor Dan, primele declarații despre moldoveanul care îl păzește # EA.md
07:00
Plahotniuc se întoarce mai devreme decât se aștepta! Cernăuțeanu confirmă: extrădarea, înainte de 25 septembrie # EA.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a intervenit pentru a clarifica informațiile apărute recent în spațiul public privind extrădarea fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Potrivit acestuia, data de 25 septembrie a fost înțeleasă greșit, iar aducerea în țară a oligarhului s-ar putea produce chiar mai devreme. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni […]
07:00
Viorel Cernăuțeanu anunță: Constantin Țuțu nu poate părăsi Grecia – fostul deputat are interdicție de ieșire din țară. Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni. „- Se cunoaște unde este Constantin Țuțu? Era vociferată ziua și ora, de ce nu a venit în Republica Moldova? – De ce nu a venit la ora respectivă […]
Acum 12 ore
18:40
(VIDEO) Irina Vlah: Curtea de Apel a obligat CEC să examineze sesizarea privind încălcările lui Dorin Recean # EA.md
Curtea de Apel a dispus Comisiei Electorale Centrale (CEC) să examineze sesizarea Partidului Republican „Inima Moldovei" referitoare la presupuse încălcări comise de premierul Dorin Recean, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat. Decizia a fost anunțată de Irina Vlah, lidera „Inima Moldovei", care a calificat hotărârea instanței drept „încă o victorie" pentru […]
18:30
Finanțare ilegală a formațiunilor politice: CNA și procurorii ridică sume record în urma perchezițiilor # EA.md
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei. Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău au desfășurat astăzi mai multe percheziții în capitală, în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe […]
Acum 24 ore
17:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări de circa 843,8 milioane de lei la bugetul public național, în perioada 8–12 septembrie 2025. În aceeași perioadă, inspectorii fiscali au efectuat 289 de vizite la 228 de contribuabili. De asemenea, Direcția generală control a emis 84 de decizii pentru încălcări constatate în luna august, stabilind obligații […]
17:00
Plahotniuc, cu mesaj electoral: „Moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii 4 ani sau în bunăstare” # EA.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a transmis un nou mesaj din arest, cu puțin timp înainte de extrădarea sa în Republica Moldova. În scrisoarea difuzată prin avocați, acesta îi îndeamnă pe cetățeni să „oprească guvernarea incompetentă" și să reflecteze asupra realizărilor perioadei 2016–2019, pe care o descrie drept una de „bunăstare și ordine". […]
16:50
Regele Carol al III-lea se pregătește să îl primească pe Donald Trump: „Arma sa secretă” este prințesa Kate # EA.md
Londra se pregătește pentru o vizită de trei zile a fostului președinte al SUA, Donald Trump, și a soției sale, Melania, care începe în seara de astăzi. Evenimentul va reprezenta un adevărat test pentru familia regală britanică. Potrivit unui angajat al palatului, regele Carol nu este un admirator al conversațiilor mondene, iar Camilla nu este […]
16:50
„Rusia vrea să atragă Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei, pentru că are nevoie de carne de tun". Declarația aparține fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru, și a fost făcută în cadrul emisiunii Ora Expertizei, de la Jurnal TV. Potrivit lui Șalaru, Moscova nu mai are răbdarea de a aștepta rezultatul unor noi alegeri: […]
16:40
Energocom a achiziționat în avans gaze naturale pentru această perioadă, cu un preț mediu prognozat de 38,5 euro/MWh (circa 410 EUR/1000 m³). Contractele au fost încheiate pentru fiecare lună în parte, iar prețul final va fi stabilit lunar, în funcție de cotațiile bursei europene TTF din luna precedentă. Noua strategie diferă față de anul trecut, […]
12:10
Jennifer Lopez a stârnit comparații cu Gwen Stefani după ce și-a făcut părul blond și a purtat ruj roșu într-un set de fotografii din culisele viitorului său film Kiss of the Spider Woman. Cântăreața a postat pe Instagram pe 14 septembrie imagini în care poartă un coc blond platinat și ruj roșu aprins, iar look-ul […]
12:10
Fiscul a blocat conturile bancare ale Irinei Vlah și ale doi activiști. Decizia – publicată în Monitorul Oficial # EA.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, președinta Partidului politic Inima Moldovei, informează IPN. Măsuri similare au fost luate în cazul lui Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit ordinelor emise de directoarea SFS, Olga Golban, fondurile Irinei Vlah și ale […]
11:50
Statele Unite ar putea să-și achite uriașa datorie publică folosind criptomonede, a declarat președintele Donald Trump într-un interviu pentru Fox Business. „Cine știe, poate ne vom achita cei 35 de trilioane de dolari, le vom oferi un mic crypto-check, nu? Le vom da puțin Bitcoin — și vom șterge cei 35 de trilioane de dolari. […]
11:20
Lotul Republicii Moldova a obținut rezultate spectaculoase la Campionatul Mondial de Armwrestling, desfășurat în Bulgaria. Chiar din prima zi a turneului, „tricolorii" au cucerit 11 medalii la diferite categorii de vârstă, dintre care patru de aur. Printre noii campioni mondiali se numără Alina Iordachi (categoria 70 kg, brațul stâng) și Dumitru Bulat (categoria 85 kg, […]
11:20
Pe 15 septembrie, la Judecătoria Buiucani, a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii Naționale a Moldovei, acuzați de complicitate la „furtul miliardului", scrie Europa Liberă. Procurorii au solicitat separarea cauzei lui Plahotniuc de restul dosarului, invocând necesitatea examinării prioritare a proceselor în care inculpații se […]
11:00
Interviul de peste trei ore și jumătate acordat de Alla Pugaciova jurnalistei Katerina Gordeeva a depășit 16 milioane de vizualizări în doar cinci zile. Succesul este remarcabil, având în vedere că în Rusia platforma este de mai bine de un an blocată de autorități. Totuși, oamenii au găsit modalități de a urmări și de a […]
11:00
Rezultate sondaj de opinie realizat de WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research: preferințe electorale # EA.md
Sondajul a fost autorizat de Comisia Electorală Centrală prin Hotărârea Nr. 3924 din 5.09.2025. Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie realizat în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Metoda sondajului: interviu față în față moderat de intervievator (CAPI) Volumul eșantionului: 1127 respondenți; Eșantion: stratificat, probabilist, […]
09:10
Toamna aduce cu ea mai mult frig și umiditate, iar organismul devine mai vulnerabil la viroze. Terapeutul londonez Kaivan Han atrage atenția că remedii precum lămâia și usturoiul nu sunt suficiente pentru a preveni gripa sau infecțiile respiratorii. În schimb, patru obiceiuri simple pot face diferența, scrie gazeta.ru. 1. Dormi suficient și bineSomnul de calitate […]
09:00
Profil de candidat, marca RISE.MD: Alexandr Stoianoglo: de la procuror general la lider de opoziție în Moldova # EA.md
Alexandr Stoianoglo, născut la 3 iunie 1967 în Comrat, UTA Găgăuzia, a avut o carieră îndelungată în sistemul juridic și politic al Republicii Moldova. Absolvent al Facultății de Drept a Universității de
09:00
O aristocrată britanică și iubitul ei, condamnați la 14 ani de închisoare pentru moartea fiicei nou-născute # EA.md
Constance, în vârstă de 38 de ani, provenită dintr-o familie aristocratică britanică, și partenerul ei, Mark (51 de ani), au fost condamnați la 14 ani de închisoare pentru moartea fiicei lor nou-născute, Victoria. Sentința a fost pronunțată de Curtea Centrală Penală din Londra, după ce instanța i-a găsit vinovați de ucidere din culpă. Cazul a […] Articolul O aristocrată britanică și iubitul ei, condamnați la 14 ani de închisoare pentru moartea fiicei nou-născute apare prima dată în ea.md.
Ieri
18:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru Financial Times că Rusia și-a intensificat interferențele în alegerile parlamentare de luna aceasta, vizând în special cetățenii moldoveni din diaspora. Sandu, care s-a bazat pe diaspora pentru a câștiga al doilea mandat și pentru a susține votul „da” la aderarea la UE, afirmă că Moscova folosește preoți […] Articolul Maia Sandu acuză Kremlinul: „Rusia încearcă să captureze Moldova prin vot” apare prima dată în ea.md.
17:50
EUGEN MURAVSCHI, expert WatchDog.MD Iarna asta, vom avea gaz și vom avea căldură. Și totuși, Federația Rusă iarăși vrea să ne mintă. Direct de la Moscova, oligarhul Ilan Șor a declarat că Republica Moldova nu este pregătită pentru sezonul de încălzire și că acesta este prețul „prieteniei cu Europa”. În realitate, lucrurile stau invers: Energocom […] Articolul Rusia nu mai poate să ne șantajeze: Iată cum Moldova cumpără gaz și electricitate apare prima dată în ea.md.
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o schimbare notabilă în politica sa externă, numind oficial Rusia „stat agresor” în conflictul din Ucraina. Aceasta marchează o înăsprire semnificativă a poziției sale față de Moscova, după luni în care refuzase să condamne invazia rusă. Referindu-se la victimele din ambele tabere, Trump a afirmat: „8.000 de soldați au […] Articolul Premieră: Donald Trump numește Rusia „stat agresor” în războiul din Ucraina apare prima dată în ea.md.
17:10
Soprana Valentina Nafornița și soțul ei, Cristian Spătaru, trăiesc una dintre cele mai frumoase bucurii din viața de familie: au devenit părinți de gemeni. Artista a făcut anunțul pe pagina sa de Instagram, unde a publicat o fotografie cu brățările de la maternitate și a împărtășit emoția cu fanii. Cei doi băieți au primit numele […] Articolul Soprana Valentina Nafornița a devenit mamă de gemeni. Ce nume au ales pentru băieți apare prima dată în ea.md.
17:00
Rusia a transmis un nou avertisment dur Uniunii Europene, după ce au apărut informații că Bruxelles-ul caută modalități de a folosi activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. Peste 300 de miliarde de dolari din obligațiuni și rezerve ale Băncii Centrale a Rusiei sunt blocate în depozitare europeană, americană și britanică încă din 2022, când […] Articolul Rusia amenință Europa: „Vom ataca orice stat care ne ia bunurile” apare prima dată în ea.md.
17:00
Kievul analizează posibilitatea de a limita temporar serviciile de telefonie mobilă în timpul atacurilor cu drone lansate de armata rusă. Măsura ar avea scopul de a împiedica utilizarea rețelelor mobile pentru coordonarea atacurilor, transmite TVR Info. În ultimele luni, ofensiva cu aparate de zbor fără pilot a Rusiei s-a intensificat semnificativ. Armata rusă a crescut […] Articolul Kievul ar putea limita serviciile de telefonie mobilă în timpul atacurilor cu drone apare prima dată în ea.md.
16:50
Maia Sandu, întâlnire cu moldovenii din Potsdam: „Diaspora este un sprijin important pentru Moldova” # EA.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, în acest weekend, cu moldovenii din Potsdam, Germania. În cadrul discuțiilor, șefa statului a abordat subiecte legate de parcursul european al Republicii Moldova, dar și de problemele cu care se confruntă diaspora. Potrivit Președinției, moldovenii stabiliți în Germania au vorbit despre dificultăți precum recunoașterea diplomelor, accesul la servicii consulare sau […] Articolul Maia Sandu, întâlnire cu moldovenii din Potsdam: „Diaspora este un sprijin important pentru Moldova” apare prima dată în ea.md.
16:40
(VIDEO) Cutia Neagră PLUS, TV8.md: „ProRUpenii de campanie”. Cine sunt politicienii care și-au schimbat radical retorica # EA.md
Departamentul Investigații TV8 a publicat o anchetă despre modul în care mai mulți politicieni din Republica Moldova, cunoscuți anterior pentru pozițiile lor proruse, s-au rebranduit în ultimii ani drept proeuropeni. Printre aceștia se numără Ion Ceban, Mark Tkaciuk și Ion Chicu, care au trecut de la discursuri favorabile Uniunii Vamale și apropiate Kremlinului, la mesaje […] Articolul (VIDEO) Cutia Neagră PLUS, TV8.md: „ProRUpenii de campanie”. Cine sunt politicienii care și-au schimbat radical retorica apare prima dată în ea.md.
13:40
Toamna este un anotimp perfect pentru a te bucura de activități în aer liber, cu temperaturi mai blânde și peisaje spectaculoase. Chiar dacă zilele devin mai scurte și vremea poate fi imprevizibilă, nu există motive să renunți la activitatea fizică. Din contră, sportul în aer liber poate deveni o experiență și mai plăcută, dacă știi […] Articolul Cum să te pregătești pentru o toamnă activă? Idei pentru sport în aer liber apare prima dată în ea.md.
13:40
Anxietatea este una dintre cele mai frecvente tulburări emoționale întâlnite la copii și adolescenți, cu o prevalență estimată de aproximativ 10-20% în rândul tinerilor, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Recunoașterea timpurie a simptomelor și gestionarea adecvată sunt esențiale pentru a preveni consecințele pe termen lung asupra dezvoltării și sănătății mintale. Simptomele anxietății la copii […] Articolul Cum să recunoști și să gestionezi anxietatea la copii și adolescenți? apare prima dată în ea.md.
13:40
Protecția solară zilnică este un element esențial în rutina de îngrijire a pielii, iar numeroase studii științifice au demonstrat beneficiile semnificative ale folosirii constante a produselor cu factor de protecție solară (SPF). Expunerea neprotejată la radiațiile ultraviolete (UV) este unul dintre principalii factori care contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor, a petelor pigmentare […] Articolul Ce se întâmplă când folosești SPF zilnic – efecte documentate științific apare prima dată în ea.md.
13:40
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar dezbaterea privind efectele ei asupra sănătății continuă de zeci de ani. Însă în ultimul deceniu, tot mai multe studii epidemiologice riguroase au început să contureze o imagine diferită: consumul moderat de cafea pare să fie asociat cu o viață mai lungă și cu un […] Articolul Ce spune știința despre legătura dintre consumul de cafea și longevitate? apare prima dată în ea.md.
13:40
În ultimii ani, cercetările în domeniul nutriției materne au adus noi perspective asupra modului în care alimentația în timpul sarcinii poate influența nu doar sănătatea mamei, ci și dezvoltarea pe termen lung a copilului. Specialiștii în obstetrică, nutriție și medicină fetală subliniază importanța unei alimentații echilibrate, adaptate nevoilor din fiecare trimestru, dar și particularităților genetice […] Articolul Alimentația în timpul sarcinii: cele mai recente recomandări științifice apare prima dată în ea.md.
13:40
În ultimele decenii, tot mai multe femei aleg să trăiască singure, nu din izolare socială sau refuz al iubirii, ci ca o formă de autonomie personală și echilibru emoțional. Această alegere, deși uneori judecată de societate, este susținută de tot mai multe studii psihologice care analizează beneficiile traiului solitar asumat. Potrivit unei cercetări publicate în […] Articolul Ce spun psihologii despre femeile care preferă să trăiască singure apare prima dată în ea.md.
12:50
Influencera și fondatoarea unui brand de bijuterii, Nicoleta Bezer, a spus „Da” iubitul ei, Valeriu Sajin, cu care se iubește de 7 ani. Cererea în căsătorie a avut loc într-o vacanță de vis, la Castello di Reschio, unde Valeriu a pregătit în secret un cadru romantic: flori, lumânări și un inel impresionant de la un […] Articolul Nicoleta Bezer, cerută de mireasă cu un inel de excepție: „3,2 carate de fericire” apare prima dată în ea.md.
11:30
Un accident rutier violent a avut loc pe 14 septembrie, pe strada Doina din Chișinău. Două mașini, un Mazda condus de un bărbat de 40 de ani și un Ford la volanul căruia se afla un bărbat de 66 de ani, s-au ciocnit frontal, scrie UNIMEDIA. În urma impactului, ambii șoferi au fost răniți și […] Articolul Accident grav lângă Cimitirul „Sfântul Lazăr”: Doi șoferi, transportați la spital apare prima dată în ea.md.
11:20
Impact violent la Botanica: șoferul unui taxi a fost proiectat din mașină și s-a lovit puternic la cap # EA.md
Impact violent la Botanica: Un taximetrist a fost proiectat din mașină după coliziunea cu un Range Rover, scrie UNIMEDIA. Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață în sectorul Botanica al Capitalei, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi. Potrivit martorilor oculari, în urma impactului violent, șoferul unui taxi a fost proiectat din […] Articolul Impact violent la Botanica: șoferul unui taxi a fost proiectat din mașină și s-a lovit puternic la cap apare prima dată în ea.md.
11:20
„Sângele inteligent”, proiect al Pentagonului: Cum vrea armata SUA să crească șansele de supraviețuire pe front # EA.md
Pentagonul lucrează la un proiect surprinzător: „sângele inteligent”. Agenția DARPA, laboratorul de inovație al armatei americane, dezvoltă globule roșii modificate prin biologie sintetică, capabile să „gândească” și să reacționeze în situații-limită, scrie Defence Blog. Aceste eritrocite speciale vor putea detecta semnale fiziologice, lua decizii și elibera molecule care să regleze procesele metabolice sau să oprească […] Articolul „Sângele inteligent”, proiect al Pentagonului: Cum vrea armata SUA să crească șansele de supraviețuire pe front apare prima dată în ea.md.
11:10
Valeria Lungu și iubitul ei, Alex Gilka, și-au împlinit cea mai mare dorință: după ce au cumpărat terenul la finalul lui 2023, cei doi s-au mutat recent în casa lor, spațioasă și pregătită pentru viitor. Influencerița a împărtășit cu urmăritorii imagini emoționante din noul cămin, scrie spynews.ro. Casa este gândită să răspundă și nevoilor unei […] Articolul (VIDEO) Valeria Lungu își trăiește visul: Prima zi în casa mult așteptată apare prima dată în ea.md.
11:10
Fiica jurnalistului Anatol Melnic, Kamelia, a avut parte de o surpriză memorabilă de ziua sa de naștere. În mijlocul unei petreceri alături de familie și prieteni, manelistul Adrian Minune i-a cântat, spre bucuria sărbătoritei și a invitaților. Kamelia a împlinit 13 ani pe 14 septembrie, iar momentul special a fost marcat de aplauze, zâmbete și […] Articolul (Video) Surpriză de top pentru fiica lui Anatol Melnic: Adrian Minune i-a cântat! apare prima dată în ea.md.
