Plahotniuc se întoarce mai devreme decât se aștepta! Cernăuțeanu confirmă: extrădarea, înainte de 25 septembrie

17:00

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a transmis un nou mesaj din arest, cu puțin timp înainte de extrădarea sa în Republica Moldova. În scrisoarea difuzată prin avocați, acesta îi îndeamnă pe cetățeni să „oprească guvernarea incompetentă" și să reflecteze asupra realizărilor perioadei 2016–2019, pe care o descrie drept una de „bunăstare și ordine".