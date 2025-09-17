Hackerii au spart datele companiilor Gucci și Balenciaga
SafeNews, 17 septembrie 2025 06:50
Grupul de modă de lux Kering, ale cărui mărci includ Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen, a fost vizat de un atac cibernetic în iunie 2025, în urma căruia hackerii au furat datele clienților, precum nume, numere de telefon și adrese de e-mail. Kering, cu sediul la Paris, a precizat că nu au fost compromise informații […] Articolul Hackerii au spart datele companiilor Gucci și Balenciaga apare prima dată în SafeNews.
Acum 5 minute
07:20
Marta Kos, la întâlnirea cu antreprenorii din R. Moldova: „UE vă primește cu drag, vă susține și vă apără” # SafeNews
Sprijinul oferit de Uniunea Europeană (UE) Republicii Moldova este condiționat de implementarea reformelor, precum și de direcția viitorului Parlament de la Chișinău, instituit după alegerile din 28 septembrie. Mesajul a fost transmis marți, 16 septembrie, de comisara UE pentru Extindere, Marta Kos, celor 40 de antreprenori din R. Moldova, care efectuează în aceste zile o […] Articolul Marta Kos, la întâlnirea cu antreprenorii din R. Moldova: „UE vă primește cu drag, vă susține și vă apără” apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
07:10
Procurorul general al României, despre cazul Balan: Se fac percheziţii informatice în dosar # SafeNews
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, în legătură cu reținerea fostului director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, că în dosar se efectuează percheziţii informatice. O imagine completă asupra situației va putea fi conturată doar la finalul anchetei derulate de DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate […] Articolul Procurorul general al României, despre cazul Balan: Se fac percheziţii informatice în dosar apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:00
Autoritățile din Egipt au închis plajele a aproximativ 10 hoteluri din stațiunile Hurghada și Makadi după ce rechinii s-au apropiat periculos de țărm. Printre hotelurile afectate se numără Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach și Stella Makadi, toate de 5 stele. Între timp, interdicția a fost ridicată pentru o parte dintre acestea. Specialiștii avertizează turiștii […] Articolul Plajele din Egipt au fost închise în urma invaziei rechinilor apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:50
06:40
DOC // Afaceri tenebre la Soroca: Cum familia deputatului Babici (PAS) ascunde 3,5 milioane de lei, bani publici, destinați tinerilor # SafeNews
Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” din Soroca, care, în anii 2018-2023, a primit finanțare de peste 3,5 milioane de lei numai din bugetul de stat, se declară a fi cea mai transparentă organizație, în timp ce se eschivează să-și justifice cheltuielile. Paradoxul este că acest ONG, fondat inclusiv de Ion Babici, actualmente […] Articolul DOC // Afaceri tenebre la Soroca: Cum familia deputatului Babici (PAS) ascunde 3,5 milioane de lei, bani publici, destinați tinerilor apare prima dată în SafeNews.
06:30
Uniunea Europeană a amânat prezentarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în urma cererilor președintelui american Donald Trump de a impune restricții mai stricte. Potrivit Bloomberg, Comisia Europeană urma să prezinte noul pachet de sancțiuni în cadrul unei reuniuni a diplomaților UE azi, 17 septembrie. Cu toate acestea, vineri, Statele Unite au început […] Articolul UE amână noua rundă de sancţiuni împotriva Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:20
Estonia va construi un șanț antitanc de aproape 40 de kilometri la granița cu Rusia în următorii doi ani. Despre acest lucru informează Televiziunea și radioul național estonian (ERR), cu referire la Statul Major General al țării. Potrivit informațiilor Statului Major, în nord-estul țării, un obstacol natural îl constituie râul Narva, în est — lacul […] Articolul Estonia își consolidează granița terestră cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
06:10
Oamenii legii au descins marți, 16 septembrie, la două posturi TV despre care afirmă că ar fi afiliate lui Ilan Șor. Percheziţiile au avut loc într-o cauză penală pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Poliția a anunțat că una dintre companiile implicate în schema de finanțare a Trust-ului Media făcea parte dintr-o organizație care […] Articolul VIDEO // Oamenii legii au descins cu percheziții la mai multe posturi de televiziune apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:30
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # SafeNews
Constantin Rusu, cel mai titrat sportiv K1 din istoria Republicii Moldova și campion național la kickboxing, cu un palmares impresionant, și-a declarat sprijinul pentru Partidul Mișcarea „Respect Moldova” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prin alăturarea luptătorului K1, echipa fondată de Eugeniu Nichiforciuc și condusă de Marian Lupu devine și mai puternică. „Partidul „Respect Moldova” […] Articolul Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:20
SUA nu vor impune Chinei tarife de 100% pentru petrolul rusesc decât dacă Europa o face prima # SafeNews
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că Washingtonul nu va impune noi tarife Chinei pentru importurile de petrol rusesc fără ca Europa să taxeze mai întâi Beijingul și India. Bessent susține că sancțiuni dure din partea Europei ar putea opri războiul din Ucraina în 90 de zile. Administrația Trump nu va impune noi tarife pe importurile […] Articolul SUA nu vor impune Chinei tarife de 100% pentru petrolul rusesc decât dacă Europa o face prima apare prima dată în SafeNews.
16:00
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # SafeNews
Parlamentul European va dezbate şi apoi va vota două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, văzut de POLITICO. Două grupuri politice – Patrioţii pentru Europa, de extremă dreapta, şi Stânga – au depus moţiuni separate de neîncredere […] Articolul Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen apare prima dată în SafeNews.
15:50
A murit Robert Redford. Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani # SafeNews
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează The New York Times. Robert Redford era considerat o legendă a cinematografiei, comentează New York Times. El era fondatorul Festivalului de Film Sundance. Moartea sa a fost anunțată într-o declarație a lui Cindi Berger, directoarea […] Articolul A murit Robert Redford. Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani apare prima dată în SafeNews.
15:40
Preşedintele Egiptului a numit Israelul „inamic”, o premieră după semnarea tratatului de pace din 1979 # SafeNews
Preşedintele egiptean Abdel-Fattah al-Sissi a descris Israelul drept „inamic”, pentru oprima dată de când cele două ţări au semnat un tratat de pace în urmă cu 46 de ani, a afirmat un oficial guvernamental egiptean, informează marţi dpa. În discursul pe care l-a susţinut luni la Doha, al-Sissi a declarat: „Poziţiile noastre trebuie să schimbe […] Articolul Preşedintele Egiptului a numit Israelul „inamic”, o premieră după semnarea tratatului de pace din 1979 apare prima dată în SafeNews.
15:30
VIDEO // Doi șoferi agresivi, sancționați după ce au fost surprinși într-un incident periculos pe drumurile din Drochia # SafeNews
Incidentul a avut loc pe 6 septembrie, atât pe strada Independenței din orașul Drochia, cât și pe traseul R-7, spre Costești. Comportamentul celor doi a fost surprins în imagini video distribuite pe rețelele de socializare, care au atras rapid atenția publicului și a autorităților. Poliția Națională s-a autosesizat și a identificat rapid persoanele implicate – […] Articolul VIDEO // Doi șoferi agresivi, sancționați după ce au fost surprinși într-un incident periculos pe drumurile din Drochia apare prima dată în SafeNews.
15:20
Sabotarea conductei de gaz Nord Stream: Un judecător italian ordonă extrădarea unui cetăţean ucrainean în Germania # SafeNews
Curtea de Apel din Bologna, oraş din nordul Italiei, a ordonat marţi extrădarea către Germania a unui cetăţean ucrainean suspectat de justiţia germană de a fi unul dintre coordonatorii comando-ului care a sabotat gazoductul rusesc Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022, informează AFP. Serhii K., care a fost arestat la sfârşitul lunii august […] Articolul Sabotarea conductei de gaz Nord Stream: Un judecător italian ordonă extrădarea unui cetăţean ucrainean în Germania apare prima dată în SafeNews.
15:10
Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat astăzi, în urma ședinței Comitetului Executiv, numirea lui Lilian Popescu în funcția de selecționer al echipei naționale. Tehnicianul, în vârstă de 51 de ani, preia conducerea tehnică a “tricolorilor” într-o perioadă dificilă, dar vine cu ambiții clare și dorința de a reconstrui spiritul echipei. Originar din satul Făleștii Noi, […] Articolul Lilian Popescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Moldovei apare prima dată în SafeNews.
14:50
Proprietarul navei care a provocat explozia uriașă din Beirut, soldată cu peste 200 de morți, a fost prins în Bulgaria după 5 ani # SafeNews
Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala bulgară, informează AFP. Igor Greciușkin, cetățean ruso-cipriot în vârstă de 48 de ani, este desemnat de autoritățile libaneze drept proprietarul […] Articolul Proprietarul navei care a provocat explozia uriașă din Beirut, soldată cu peste 200 de morți, a fost prins în Bulgaria după 5 ani apare prima dată în SafeNews.
14:40
VIDEO // Bani, documente și probe ridicate: Imagini din operațiunea de azi din Chișinău în dosarul finanțării ilegale a partidelor # SafeNews
În urma unei operațiuni desfășurate astăzi, anchetatorii au ridicat probe consistente, inclusiv sume impresionante de bani, păstrate în diferite locații din capitală. Potrivit datelor actualizate, au fost găsite și ridicate peste 20 de milioane de lei, în diferite valute, care ar proveni din surse suspecte și care ar fi fost destinate finanțării ilegale a unor […] Articolul VIDEO // Bani, documente și probe ridicate: Imagini din operațiunea de azi din Chișinău în dosarul finanțării ilegale a partidelor apare prima dată în SafeNews.
14:20
Procurorul General al României afirmă că Rusia a desfășurat campanii de dezinformare și atacuri cibernetice în timpul alegerilor din 2024 # SafeNews
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, a spus procurorul general al României, Alex Florența, care a explicat că acesta a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială. Procurorul general Florența a declarat că, începând cu data […] Articolul Procurorul General al României afirmă că Rusia a desfășurat campanii de dezinformare și atacuri cibernetice în timpul alegerilor din 2024 apare prima dată în SafeNews.
14:20
Soțul unei ministre și candidate PAS se numără printre responsabilii implicați în întoarcerea lui Vlad Plahotniuc în țară # SafeNews
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc să amplifice „show-ul” legat de extrădarea lui Vlad Plahotniuc. O scurtă investigație a canalului de Telegram Observatorul arată că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat Modern urmează să fie […] Articolul Soțul unei ministre și candidate PAS se numără printre responsabilii implicați în întoarcerea lui Vlad Plahotniuc în țară apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Poliția a descoperit o locuință pentru consumul de droguri în sectorul Buiucani: două persoane cu antecedente, printre cele reținute # SafeNews
Trei persoane, dintre care două cu antecedente penale pentru trafic de droguri, au fost depistate într-o locuință din sectorul Buiucani utilizată pentru consumul de substanțe interzise. Polițiștii Inspectoratului de Buiucani, în colaborare cu Direcția de Poliție Chișinău, au reținut un bărbat de 42 de ani, suspectat că ar fi organizat și întreținut acest spațiu. În […] Articolul VIDEO // Poliția a descoperit o locuință pentru consumul de droguri în sectorul Buiucani: două persoane cu antecedente, printre cele reținute apare prima dată în SafeNews.
13:40
FOTO // Finanțare ilegală a partidelor: CNA a ridicat peste 20 de milioane de lei în urma perchezițiilor din Chișinău # SafeNews
Un amplu dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice a dus astăzi la desfășurarea mai multor percheziții în Chișinău. Autoritățile au ridicat bani în valoare de peste 20 de milioane de lei, dispozitive electronice și documente, în contextul unei anchete ce vizează acțiuni coordonate ale unor persoane afiliate politic, înaintea alegerilor parlamentare din 28 […] Articolul FOTO // Finanțare ilegală a partidelor: CNA a ridicat peste 20 de milioane de lei în urma perchezițiilor din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
13:30
Merz a izbucnit în lacrimi la redeschiderea unei sinagogi. Promite să lupte împotriva antisemitismului # SafeNews
Luni, cancelarul german Friedrich Merz s-a arătat vizibil emoționat, până la lacrimi, evocând responsabilitatea Germaniei în Holocaust. Cu acest prilej, el a promis să lupte împotriva antisemitismului, la ceremonia de redeschidere a unei sinagogi istorice din München. Guvernul german va face „tot ce este în (puterea sa) pentru a le permite evreilor şi evreicelor să trăiască, […] Articolul Merz a izbucnit în lacrimi la redeschiderea unei sinagogi. Promite să lupte împotriva antisemitismului apare prima dată în SafeNews.
13:10
Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat în România # SafeNews
Fostul candidat la prezidenţiale din România Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia. În același dosar au fost trimise în judecată, […] Articolul Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat în România apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO // Trei indivizi reținuți pentru șantaj și legături cu lumea interlopă: pretindeau bani în numele „hoțului în lege” alias „KITAEȚ” # SafeNews
Trei bărbați din Republica Moldova au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au șantajat un cetățean cu suma de 12.500 de euro și i-au luat temporar un automobil, invocând o datorie fictivă. Gruparea ar fi acționat în numele unui cunoscut „hoț în lege” și a reușit să obțină ilegal 40.000 de lei, până […] Articolul VIDEO // Trei indivizi reținuți pentru șantaj și legături cu lumea interlopă: pretindeau bani în numele „hoțului în lege” alias „KITAEȚ” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Descinderi în sudul țării: Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # SafeNews
Coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani comise de un grup criminal organizat au fost investigate astăzi în urma unor descinderi efectuate în mai multe locații din sudul țării, în raionul Cahul. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au desfășurat percheziții în cadrul unei […] Articolul Descinderi în sudul țării: Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
12:30
Constantin Țuțu, suspectat că s-ar ascunde în regiunea transnistreană. Procurorii cer anunțarea în căutare și aplicarea arestului preventiv # SafeNews
Fostul deputat Constantin Țuțu ar fi localizat în regiunea transnistreană, potrivit informațiilor prezentate de procurorii care gestionează dosarul său. Marți, 16 septembrie 2025, aceștia au înaintat un demers în instanță prin care solicită reluarea cercetării judecătorești, emiterea unui mandat de căutare și aplicarea măsurii de arest preventiv. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea procurorilor, […] Articolul Constantin Țuțu, suspectat că s-ar ascunde în regiunea transnistreană. Procurorii cer anunțarea în căutare și aplicarea arestului preventiv apare prima dată în SafeNews.
12:20
Armata norvegiană a început să antreneze viitorii instructori ai forțelor armate ucrainene într-o bază secretă din sud-estul Poloniei, în cadrul celei mai mari operațiuni militare din străinătate întreprinse vreodată de această țară nordică, scrie TVPWorld. Câteva sute de soldați ucraineni vor urma cursuri avansate până la sfârșitul anului, care vor acoperi abilități de comandă, rezistența la stres […] Articolul Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia apare prima dată în SafeNews.
12:20
Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu pentru Sky News, preşedintele ucrainean spune că omologul său american are „suficientă forță” pentru a-l opri pe Vladimir Putin. Zelenski […] Articolul Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el” apare prima dată în SafeNews.
12:00
„Moldovenii trebuie să decidă: viața de azi sau libertate și bunăstare” – mesajul lui Plahotniuc din Atena # SafeNews
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?”. Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și […] Articolul „Moldovenii trebuie să decidă: viața de azi sau libertate și bunăstare” – mesajul lui Plahotniuc din Atena apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO // Grupare de traficanți de droguri, coordonată din penitenciar, destructurată: droguri de peste 2,5 milioane de lei confiscate # SafeNews
O grupare criminală formată din tineri cu vârste între 15 și 24 de ani, originari din municipiul Chișinău și raionul Strășeni, a fost destructurată de către ofițerii Direcției Investigații „CENTRU” și cei ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS. Grupul era coordonat de un deținut aflat în Penitenciarul nr. 9 Pruncul, care […] Articolul VIDEO // Grupare de traficanți de droguri, coordonată din penitenciar, destructurată: droguri de peste 2,5 milioane de lei confiscate apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO // „Inima Moldovei” – la Inspectoratul de Poliție din Chișinău. Irina Vlah: „Uitați-vă cât de tare se teme regimul PAS de noi! # SafeNews
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS” înaintea înfrângerii din 28 septembrie. Irina Vlah a explicat că motivul acestei persecuții […] Articolul VIDEO // „Inima Moldovei” – la Inspectoratul de Poliție din Chișinău. Irina Vlah: „Uitați-vă cât de tare se teme regimul PAS de noi! apare prima dată în SafeNews.
11:50
Scafandrii au recuperat primele obiecte de la bordul navei-soră a Titanicului, care s-a scufundat în largul Greciei # SafeNews
Scafandrii specializați în scufundări de mare adâncime au recuperat un prim lot de obiecte de pe nava-soră a Titanicului, care s-a scufundat în largul coastelor Greciei în 1916, relatează The Guardian. Ministerul Culturii din Grecia a declarat luni că un program de cercetare a presupus „recuperarea pentru prima dată de obiecte de la locul epavei [HMHS […] Articolul Scafandrii au recuperat primele obiecte de la bordul navei-soră a Titanicului, care s-a scufundat în largul Greciei apare prima dată în SafeNews.
11:30
Camioanele se pot programa online pentru traversarea frontierei la Leușeni, începând cu 22 septembrie # SafeNews
Începând cu 22 septembrie 2025, șoferii de camioane care doresc să iasă din Republica Moldova prin punctul de frontieră Leușeni au posibilitatea de a se programa online, prin intermediul sistemului electronic BQS (Border Queuing System). Măsura este introdusă în regim pilot și are scopul de a fluidiza traficul și de a reduce timpii de așteptare […] Articolul Camioanele se pot programa online pentru traversarea frontierei la Leușeni, începând cu 22 septembrie apare prima dată în SafeNews.
11:10
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, iar unirea este dorită de aproape jumătate dintre cetățenii români, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în septembrie. În clasamentul prietenilor României, Rusia se află pe ultimul loc. Datele sondajului arată că 40% dintre respondenți au numit Republica Moldova drept „cea […] Articolul Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:00
Compania Energocom anunță că a contractat din timp circa 90,9% din cantitatea totală de gaze naturale estimată pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026. Volumele achiziționate, cu livrare garantată, se ridică la peste 7,4 milioane MWh, echivalentul a aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Majoritatea achizițiilor au fost realizate prin contracte cu […] Articolul R. Moldova are deja asigurate gazele pentru iarna 2025–2026. Energocom estimează prețul apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO // Boris Volosatîi: „Unirea cu România este garanția dezvoltării economice și a siguranței pentru fiecare cetățean” # SafeNews
Viitorul economic și social al țării nu poate fi construit pe promisiuni, ci pe soluții reale, iar singura cale de dezvoltare rămâne Reunirea cu România. Este poziția liderului AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, expusă recent într-o adresare publică către cetățenii Republicii Moldova. „Un stat puternic se sprijină pe o economie sănătoasă. Fără economie, toate […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi: „Unirea cu România este garanția dezvoltării economice și a siguranței pentru fiecare cetățean” apare prima dată în SafeNews.
11:00
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei. Pedeapsa primită de adolescentul rus # SafeNews
Un tribunal din orașul Ekaterinburg, din Uralul rus, a condamnat un adolescent la șapte ani de închisoare pentru că a intenționat să se alăture Corpului de Voluntari Ruși (RVC), un grup paramilitar care luptă alături de Forțele Armate ale Ucrainei, a raportat luni media independentă Mediazona. În ciuda faptului că a fost condamnat pentru tentativă […] Articolul Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei. Pedeapsa primită de adolescentul rus apare prima dată în SafeNews.
10:40
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa”, condus de primarul capitalei, Ion Ceban. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de propagandă și ziare, scrie deschide.md. Chisnicean, […] Articolul FOTO // Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban apare prima dată în SafeNews.
10:30
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a discutat astăzi cu locuitorii Capitalei despre principalele propuneri ale formațiunii în contextul alegerilor din 28 septembrie. Potrivit acesteia, măsurile vizează direct problemele resimțite de cetățeni, de la pensii mici și școli subfinanțate, până la corupția din administrația publică. În fața alegătorilor, Furtună a prezentat o serie de inițiative-cheie, […] Articolul Victoria Furtună: Desființăm structurile inutile, redirecționăm banii spre cetățeni apare prima dată în SafeNews.
10:30
Rusia antrenează militar copiii ucraineni răpiți, în peste 210 locuri din Federație. Formă de reeducare forțată # SafeNews
O cercetare finanțată de SUA a identificat peste 210 locuri în care copii ucraineni au fost duși pentru antrenament militar, fabricarea de drone și alte forme de reeducare forțată de către Rusia, ca parte a unui program de deportare la scară largă, relatează TVPWorld. Școala de Sănătate Publică din Yale afirmă într-un raport publicat marți […] Articolul Rusia antrenează militar copiii ucraineni răpiți, în peste 210 locuri din Federație. Formă de reeducare forțată apare prima dată în SafeNews.
10:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Bărbatul a fost subiectul unui documentar Netflix # SafeNews
Israelianul Simon Leviev, 34 de ani, a fost reținut, la cererea Interpol, după ce a aterizat pe aeroportul din Batumi, sud-vestul Georgiei, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Tbilisi, relatează BBC și Bild. El este suspectat că a escrocat 8,57 milioane de euro de la femei pe care le păcălea cu stilul lui […] Articolul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Bărbatul a fost subiectul unui documentar Netflix apare prima dată în SafeNews.
10:10
Siegfried Mureșan: Negocierile tehnice pentru aderarea Republicii Moldova la UE încep în curând # SafeNews
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană urmează să intre în faza tehnică, după finalizarea evaluării legislației naționale pe principalele capitole europene. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, Chișinăul a făcut progrese remarcabile în ultimii trei ani: […] Articolul Siegfried Mureșan: Negocierile tehnice pentru aderarea Republicii Moldova la UE încep în curând apare prima dată în SafeNews.
09:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 6 de subiecte. Ordinea de zi: Articolul LIVE // CSM, în ședință: Pe ordinea de zi figurează 6 de subiecte apare prima dată în SafeNews.
09:30
SURSE // Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut # SafeNews
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”, transmite SafeNews.md cu referire la ZdG.md. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea […] Articolul SURSE // Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut apare prima dată în SafeNews.
09:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a semnat decretul prezidenţial prin care desfăşoară trupe ale Gărzii Naţionale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi. Operaţiunea „va include Garda Naţională, FBI” şi alte agenţii federale, a precizat preşedintele SUA în cadrul […] Articolul Donald Trump a semnat decretul de desfăşurare a Gărzii Naţionale în Memphis apare prima dată în SafeNews.
09:10
VIDEO // Șantaj și migrație ilegală: Bărbat reținut în flagrant în timp ce primea 2000 de dolari de la un ucrainean intrat ilegal în Moldova # SafeNews
Un bărbat de 57 de ani a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră chiar în momentul în care primea 2.000 de dolari de la un cetățean ucrainean, pe care l-ar fi șantajat să-i achite în total 5.000 de dolari pentru organizarea unei călătorii ilegale în Republica Moldova. Reținerea a avut loc […] Articolul VIDEO // Șantaj și migrație ilegală: Bărbat reținut în flagrant în timp ce primea 2000 de dolari de la un ucrainean intrat ilegal în Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, efectuează în aceste momente percheziții în municipiul Chișinău. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizat un agent […] Articolul Percheziții de amploare în capitală într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un stat european a semnat un acord cu China, iar ministrul său de externe spune că acesta reprezintă un potențial uriaș pentru cooperarea dintre cele două state în domeniile energiei nucleare, securității și inovării. Anunțul a fost făcut la Viena chiar de Péter Szijjártó, ministrul de Externe maghiar. Potrivit unui comunicat dat publicității de șeful diplomației ungare, […] Articolul O țară europeană tocmai a semnat un acord de cooperare nucleară cu China apare prima dată în SafeNews.
08:30
Marea teamă a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele discuțiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vieții și nemurire # SafeNews
Președintele rusVladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși recent, la Beijing, discutând despre metode de prelungire a vieții și despre nemurire în fața unui microfon uitat deschis. Pentru președintele rus, subiectul mortalității ajunge la esența celei mai mari vulnerabilități a sistemului autocratic pe care l-a construit: se va destrăma totul când […] Articolul Marea teamă a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele discuțiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vieții și nemurire apare prima dată în SafeNews.
