Carburanții, mai scumpi. Noile tarife pentru 17 septembrie
NordNews, 17 septembrie 2025 06:50
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,41 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,86 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
• • •
Acum 5 minute
07:20
Raionul Briceni, situat în extremitatea nord-vestică a Republicii Moldova, se învecinează la nord cu Ucraina și la sud-vest cu România, fiind o zonă cu un potențial turistic aparte. Printre cele mai inedite atracții din raion se numără o copie fidelă a celebrului Turn Eiffel din Paris, amplasată chiar în centrul satului Corjeuți. Monumentul, devenit un [...]
Acum 15 minute
07:10
Energia nativilor îi ajută să îmbrățișeze situațiile necunoscute. Citește horoscopul zilei de 17 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Gândurile și acțiunile sunt coordonate în acest moment, potrivit catine.ro. Este un moment ideal pentru ca energiile pozitive să-și spună cuvântul. Oamenii care au încredere în ceea ce le rezervă astrele încep să [...]
Acum o oră
06:50
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,41 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,86 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții, mai scumpi. Noile tarife pentru 17 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi mohorâtă pe 17 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi acoperit de nori și sunt prognozate ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest, cu viteze de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 80 de procente. La [...]
Acum 2 ore
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4925 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.5065 lei, mai ieftin cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.8500lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4011 [...]
Acum 12 ore
21:20
Republica Moldova nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a moderniza infrastructura energetică, iar soluția poate veni doar prin sprijinul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews înaintea alegerilor parlamentare, de reprezentantul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Iurie Serafimovici. „Noi trebuie să rezolvăm problema liniilor electrice de [...]
20:10
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare 2025. La masa discuțiilor sunt invitați Andrei Năstase, candidat independent, Olesea Stamate, candidată independentă, și reprezentantul partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).
19:00
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez # NordNews
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al fiecărui sistem de ghidare a cedat, potrivit publicației poloneză Rzeczpospolita , care citează surse statului de securitate, scrie Digi24.ro. Parchetul polonez nu a dezvăluit [...]
18:30
Și în această campanie electorală asistăm la un atac masiv, bine orchestrat, din partea Federației Ruse. Întreaga mașină propagandistică, armata de experți în manipulare și tehnologii electorale a Kremlinului funcționează la turații maxime încă de la alegerile din toamna lui 2024. Putem observa că Moscova a reușit în premieră să unească toate forțele potrivnice acestui [...]
Acum 24 ore
17:50
Locuitorii de pe toate străzile din cartierul Bălțiul Noi vor rămâne fără apă potabilă pe 17 septembrie 2025, în intervalul 08:00–17:00. Potrivit companiei „Apă-Canal Bălți", sistența este cauzată de lucrările de spălare a rezervorului. Reprezentanții întreprinderii îndeamnă oamenii să-și facă din timp rezervele necesare de apă și cer scuze pentru eventualele incomodități. Notă: Pe pliantul [...]
17:30
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah din Marea Roșie, în Yemen, a raportat marți postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare pentru port, potrivit Digi24. Houthiții, un grup politic și militar care controlează cele mai populate zone din Yemen, au [...]
17:10
13 activiști pro-ruși, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze cu Igor Dodon # NordNews
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în [...]
16:50
În cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews înaintea alegerilor parlamentare, reprezentantul Partidului „Acțiune și Solidaritate" (PAS), Vladimir Rusu, a răspuns criticilor aduse partidului, menționând că, în ciuda încercărilor grele din ultimii ani, PAS a reușit să împiedice prăbușirea țării și să asigure mersul ei înainte. Moderatorul a adresat o întrebare privind scăderea încrederii în stat [...]
14:40
FOTO Dezinformare cu sutana pe Telegram. Cum manipulează propaganda rusă credința și societatea din R. Moldova # NordNews
Propaganda pro-rusă folosește din nou biserica pentru a dezbina societatea. De această dată, structurile finanțate de Kremlin au creat site-uri și canale de Telegram în care promovează narative agresive privind necesitatea limitării activității Mitropoliei Basarabiei și introducerea lecțiilor de Ortodoxie în școli. Totodată, aceștia cheamă cetățenii la acțiuni violente pentru a „apăra Biserica", scrie Deschide.md. [...]
14:10
Republica Moldova s-a constituit, încă de la începuturile sale, ca un proiect suveranist în toată puterea cuvântului. Declarația de suveranitate din 1990, urmată un an mai târziu de proclamarea independenței, nu au fost doar acte juridice, ci simboluri ale unei rupturi istorice: desprinderea de un imperiu aflat în colaps și încercarea de a construi o [...]
14:10
VIDEO Minor de 15 ani, prins cu droguri de 2,5 milioane lei: Rețeaua era coordonată din penitenciar # NordNews
Un adolescent de 15 ani a fost reținut în flagrant în timp ce ridica un lot de droguri ascunse într-o fâșie forestieră din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, tânărul făcea parte dintr-un grup infracțional coordonat de un deținut din Penitenciarul nr. 9 Pruncul, închis pentru fapte similare. Cazul a fost anunțat marți, 16 septembrie 2025. Inspectoratul Național [...]
13:00
Partidul Nostru propune înființarea unei bănci de stat, pentru a reduce costul creditelor și al comisioanelor bancare din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul unor întâlniri cu cetățenii pe 15 septembrie 2025. Potrivit lui Usatîi, o instituție financiară de stat ar oferi împrumuturi mai accesibile pentru populație și [...]
12:10
VIDEO Altarul nu e tribună electorală. Preotul Maxim Melinti despre rolul Bisericii în politică # NordNews
În Republica Moldova, campaniile electorale nu se limitează la partide și candidați, ci ajung adesea și în spațiul bisericesc, prin predicile sau mesajele transmise de preoți către credincioși. Fenomenul ridică întrebări esențiale: care este rolul real al Bisericii în viața politică a țării, unde se trasează linia dintre credință și propagandă și cât de mult [...]
11:00
Un bărbat de 44 de ani din satul Vărvăreuca, raionul Florești, a fost descoperit fără viață în noaptea de 13 septembrie 2025, în apropierea unei stații PECO aflate la ieșirea din oraș, spre satul Gura Camencii, transmite Realitatea.md. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 00:05, iar la fața locului au intervenit imediat [...]
10:30
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa", condus de primarul capitalei, Ion Ceban. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de propagandă și ziare, potrivit Deschide.md. Chisnicean, [...]
10:20
Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Doi belaruși, reținuți # NordNews
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat luni seara că Serviciul de Protecție a Statului a interceptat și neutralizat o dronă care survola clădirile guvernamentale și Palatul Belweder din Varșovia. Oficialul a precizat că doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu acest incident, iar forțele de ordine continuă să investigheze circumstanțele evenimentului, transmite IPN. [...]
10:10
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține 38,8% din voturi, fiind urmat de Blocul Electoral Patriotic cu 27% și de Partidul Nostru cu 14%. Datele provin dintr-o modelare matematică realizată pe baza unui sondaj de opinie prezentat de WatchDog.MD și CBS Research, scrie Agora.md. Pe locul patru [...]
10:10
Echipa Partidului „Respect Moldova", în frunte cu liderul formațiunii, Marian Lupu, și fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a depus, pe 15 septembrie, flori la monumentul maestrului Mihai Volontir, cu ocazia împlinirii a zece ani de la trecerea la cele veșnice a maestrului. Potrivit liderului formațiunii „Respect Moldova", în acea zi de comemorare, este [...]
09:50
Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile Irinei Vlah și propagandiștilor pro-ruși din R. Moldova, Veaceslav Valico și Dumitru Buimistru. Deciziile semnate de directorul SFS, Olga Golban, au fost publicate în ediția de azi a Monitorului Oficial, potrivit Deschide.md. Astfel, au fost blocate conturile bancare ale Irinei Vlah, deschise la MAIB, Energbank, Moldindconbank și Fincombank. [...]
09:30
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din cadrul BPDS „Fulger", în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, efectuează la această oră mai multe percheziții în Chișinău, comunică MOLDPRES. Potrivit poliției, acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizat [...]
09:20
Blocul Electoral „Alternativa" a înregistrat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 106 candidați. NordNews a analizat declarațiile de avere ale acestora și a realizat un clasament al celor mai înstăriți cinci candidați din regiunea nord. Blocul „Alternativa" reunește Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic [...]
08:00
Cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele. Cum poți să-ți păstrezi în siguranță garderoba # NordNews
Te-ai întrebat vreodată care este cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele? Specialiștii îți vin în ajutor și te învață cum să-ți păstrezi garderoba în siguranță, potrivit catine.ro. Nimic nu-ți poate strica ziua mai repede decât să cauți în dulap puloverul tău preferat și să descoperi mici găuri în el. [...]
07:40
Ofensiva israeliană în orașul Gaza a început. Trump amenință Hamas: „Folosiți ostaticii ca scut uman? Asta este o atrocitate” # NordNews
Armata israeliană a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul Gaza, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. Luni seara, ora locală, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în
07:30
Rusia produce aproximativ 30 de mii de drone Shahed pe an și intenționează să dubleze acest număr până în 2026. Ucraina, în dezavantaj # NordNews
Rusia a crescut semnificativ producția de drone de atac și este acum capabilă să producă aproximativ 30 de mii de drone de tip Shahed pe an, scrie The New York Times. Analiștii cred că complexul militar-industrial va putea dubla aceste cifre în 2026, scrie Digi24.ro. Această creștere este rezultatul mobilizării resurselor publice și private sub [...] Articolul Rusia produce aproximativ 30 de mii de drone Shahed pe an și intenționează să dubleze acest număr până în 2026. Ucraina, în dezavantaj apare prima dată în NordNews.
Ieri
07:20
Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale; doi cetățeni belaruși reținuți # NordNews
Serviciul de Protecție a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locații sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa și Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian al Poloniei, relatează Reuters. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți [...] Articolul Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale; doi cetățeni belaruși reținuți apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025 spune că zodiile pot depăși orice provocare. Astăzi, dispui de energia necesară pentru a ajunge exact acolo unde îți dorești. Astrele îți trimit numeroase semne, iar tu trebuie doar să fii atentă și să le urmezi cu încredere, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025 mai arată [...] Articolul Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,40 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,83 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Noile tarife pentru 16 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, pe 16 septembrie, de o zi cu vreme liniștită și temperaturi moderate. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, din sud-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va atinge valori de până la 70 de [...] Articolul Temperaturi modeste. Prognoza pentru 16 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 16 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4777 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.5725 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8465 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro, mai scump. Curs valutar oficial, 16 septembrie apare prima dată în NordNews.
02:20
Astăzi lansăm prima rundă de dezbateri în contextul alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul ,,Moldova Mare’’ și Colitia pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Articolul DEZBATERI 2025 || Devino deputat – PAS, CUB, Partidul „Moldova Mare” apare prima dată în NordNews.
15 septembrie 2025
21:50
„Votul util este o crimă contra poporului” – Mariana Ambros acuză PAS de manipulare electorală # NordNews
În cadrul dezbaterii electorale organizate de NordNews pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc pe 28 septembrie, Mariana Ambros, reprezentanta Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a lansat acuzații dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând formațiunea că manipulează electoratul prin conceptul de „vot util”. Acuzațiile au venit ca răspuns la întrebarea reprezentantului [...] Articolul „Votul util este o crimă contra poporului” – Mariana Ambros acuză PAS de manipulare electorală apare prima dată în NordNews.
20:10
Astăzi lansăm prima rundă de dezbateri în contextul alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie 2025. La masa discuțiilor sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul ,,Moldova Mare’’ și Colitia pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Articolul DEZBATERI 2025 || Devino deputat – PAS, CUB, Partidul „Moldova Mare” apare prima dată în NordNews.
20:00
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental, scrie Agerpres. Arbitri asistenți vor fi Mircea [...] Articolul Marian Barbu și Istvan Kovacs vor arbitra în prima etapă a Ligii Campionilor apare prima dată în NordNews.
19:00
Dacă nu rezolvăm problema aprovizionării cu gaz și energie electrică, nu rezolvăm nicio altă problemă: nici în economie, nici cu locurile de muncă, nici cu investiții, nici cu protecția socială. Declarația a fost făcută de liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul interviului „Devino deputat” de la NordNews, difuzată pe 12 septembrie. Marian Lupu [...] Articolul VIDEO (P) Marian Lupu: „Dacă nu rezolvăm problema gazului, economia rămâne în imPAS” apare prima dată în NordNews.
18:00
Ministerul Educației: Începem implementarea unui model inovator de învățământ dual până în 2028 # NordNews
Republica Moldova și Ucraina vor implementa un nou model de colaborare între învățământul profesional tehnic și mediul de afaceri, prin introducerea rolului de coordonator de afaceri în școli profesionale, colegii și centre de excelență. Noii specialiști vor facilita parteneriate cu companiile, vor organiza stagii de practică și vor adapta programele de formare la nevoile pieței [...] Articolul Ministerul Educației: Începem implementarea unui model inovator de învățământ dual până în 2028 apare prima dată în NordNews.
17:20
Victor Dragancea, student: „Europa pentru mine înseamnă șansa să-mi construiesc viitorul fără limite” # NordNews
Victor Dragancea este student la Academia de Studii Economice din București, dar păstrează o legătură strânsă cu Republica Moldova și își dorește să revină acasă, pentru a contribui la dezvoltarea țării. „Sunt convins că Moldova are toate șansele să se dezvolte și să devină stat membru al Uniunii Europene. Europa înseamnă pentru mine șansa de [...] Articolul Victor Dragancea, student: „Europa pentru mine înseamnă șansa să-mi construiesc viitorul fără limite” apare prima dată în NordNews.
17:20
Dumitru Slonovschi: experiența sondajelor arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga # NordNews
Experiența sondajelor anterioare arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga. Opinia aparține directorului Companiei „Magenta Consulting”, Dumitru Slonovschi, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „De ce este capabil electoratul când îi vine rândul să-și aleagă guvernarea?”, organizată de Agenția de presă IPN. Slonovschi a prezentat mai multe tendințe observate în studiile sociologice recente [...] Articolul Dumitru Slonovschi: experiența sondajelor arată că 50% din indeciși aleg partide de stânga apare prima dată în NordNews.
16:40
Ofițeri ai armatei SUA au asistat luni, 15 septembrie, la exercițiile militare comune Rusia–Belarus „Zapad-2025” pe un poligon din apropierea orașului Borisov, într-o prezență anunțată drept „surpriză” de Ministerul belarus al Apărării. Gazda delegației, ministrul Viktor Hrenin, le-a transmis americanilor că pot vedea „tot ce vă interesează”, anunță Reuters. Manevrele „Zapad-2025” au început vineri pe [...] Articolul Ofițeri americani, la „Zapad-2025” în Belarus apare prima dată în NordNews.
16:10
Astăzi, NordNews dă startul primei runde de dezbateri electorale, organizate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. La dezbateri sunt invitați câte un reprezentant al fiecărui partid, bloc electoral sau candidat independent, în conformitate cu ordinea stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC). Scopul acestor dezbateri este de a oferi alegătorilor o platformă deschisă [...] Articolul NordNews lansează dezbaterile electorale pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
15:40
Munițiile cu fragmentație au ucis și rănit peste 1.200 de civili în Ucraina de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat luni o organizație neguvernamentală, subliniind totodată că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare. Denunțând totodată „eșecuri îngrijorătoare” în eforturile globale de eradicare a acestor mecanisme explozive, Observatorul pentru armele [...] Articolul Raport: Ucraina, peste 1.200 de civili afectați de muniții cu fragmentație apare prima dată în NordNews.
14:20
Republica Moldova se pregătește să preia, din noiembrie 2025, Președinția Comitetului Miniștrilor de Externe al Consiliului Europei (CE). Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, și-a exprimat încrederea că țara noastră „va gestiona foarte bine” activitățile planificate până în mai 2026. „R. Moldova a ales să organizeze câteva evenimente majore, inclusiv Conferința Miniștrilor de [...] Articolul Falk Lange: „R. Moldova va gestiona foarte bine mandatul Consiliului Europei” apare prima dată în NordNews.
14:10
DOC Averi pe patru roți și apartamente luxoase. Cine sunt cei mai bogați candidați PAS din nord # NordNews
Alegerile parlamentare din 2025 nu aduc doar programe electorale și promisiuni, ci și un exercițiu de transparență. Declarațiile de avere ale candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din regiunea de nord a Republicii Moldova dezvăluie un tablou divers: de la milioane investite în imobile și mașini de lux, la economii solide. NordNews a analizat declarațiile [...] Articolul DOC Averi pe patru roți și apartamente luxoase. Cine sunt cei mai bogați candidați PAS din nord apare prima dată în NordNews.
13:50
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental, scrie Agerpres. Arbitri asistenți vor fi Mircea [...] Articolul Marian Barbu și Istvan Kovacs vor arbitra în prima etapă a Ligii Campionilor apare prima dată în NordNews.
13:20
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, le promite pensionarilor că le va restitui peste 10 miliarde de lei pierduți în ultimii ani, transmite IPN. Năstase a explicat că, în ultimii ani, prețurile au crescut cu aproximativ 70%, în timp ce pensiile au fost indexate doar cu 54%, iar situația s-a agravat în 2023, ceea [...] Articolul Andrei Năstase le promite pensionarilor peste 10 miliarde de lei apare prima dată în NordNews.
13:10
Banii care alimentează războiul din Ucraina. Legăturile comerciale dintre Occident și Rusia # NordNews
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters, potrivit Digi24. Iată principalele legături comerciale pe [...] Articolul Banii care alimentează războiul din Ucraina. Legăturile comerciale dintre Occident și Rusia apare prima dată în NordNews.
