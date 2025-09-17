Carburanții, mai scumpi. Noile tarife pentru 17 septembrie

13:10

La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters, potrivit Digi24. Iată principalele legături comerciale pe [...] Articolul Banii care alimentează războiul din Ucraina. Legăturile comerciale dintre Occident și Rusia apare prima dată în NordNews.