5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju

ProTV.md, 17 septembrie 2025 01:50

Acum o oră
01:50
Acum 6 ore
22:30
Spectacol și reușite superbe la Lisabona, acolo unde a avut loc un meci al Legendelor Lumii - VIDEO ProTV.md
Spectacol și reușite superbe la Lisabona, acolo unde a avut loc un meci al Legendelor Lumii - VIDEO
22:30
Ungaria reintră complet în programul Visa Waiver, anunță administrația Trump ProTV.md
Ungaria reintră complet în programul Visa Waiver, anunță administrația Trump
22:20
Ce a spus Alexandru Grosu de la NOI, la dezbaterile de la PRO TV, despre colegul său Dmitrii Torner, evadat din închisoare și cu identitatea schimbată de patru ori - VIDEO ProTV.md
Ce a spus Alexandru Grosu de la NOI, la dezbaterile de la PRO TV, despre colegul său Dmitrii Torner, evadat din închisoare și cu identitatea schimbată de patru ori - VIDEO
22:10
Evaziune, identități schimbate și două țări care l-au căutat: Dmitrii Torner, cap de listă al partidului NOI, adus în prim-planul dezbaterii de la Pro TV. Grosu: „Are un cazier juridic curat” - VIDEO ProTV.md
Evaziune, identități schimbate și două țări care l-au căutat: Dmitrii Torner, cap de listă al partidului NOI, adus în prim-planul dezbaterii de la Pro TV. Grosu: „Are un cazier juridic curat” - VIDEO
21:50
Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO ProTV.md
Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO
21:30
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru. La doar 11 ani de la fondare, clubul patronat de un om de afaceri rus, a reușit în premieră o calificare spectaculoasă în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
FC Pafos este noua perlă a fotbalului din Cipru. La doar 11 ani de la fondare, clubul patronat de un om de afaceri rus, a reușit în premieră o calificare spectaculoasă în Liga Campionilor - VIDEO
21:30
Incursiunea dronelor rusești în Polonia: Casa avariată a fost lovită de o rachetă lansată de pe un F-16 polonez. Președintele Nawrocki cere explicații guvernului ProTV.md
Incursiunea dronelor rusești în Polonia: Casa avariată a fost lovită de o rachetă lansată de pe un F-16 polonez. Președintele Nawrocki cere explicații guvernului
21:30
Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării ProTV.md
Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării
21:20
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei - VIDEO ProTV.md
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei - VIDEO
21:20
Dinamo București este pe val în campionatul României. Câinii roșii au urcat pe podium după cea de-a cincea victorie în ultimele 6 meciuri - VIDEO ProTV.md
Dinamo București este pe val în campionatul României. Câinii roșii au urcat pe podium după cea de-a cincea victorie în ultimele 6 meciuri - VIDEO
21:20
Bombă după bombă la Mondialul de atletism de la Tokyo. Turneul din acest an este competiţia marilor surprize - VIDEO ProTV.md
Bombă după bombă la Mondialul de atletism de la Tokyo. Turneul din acest an este competiţia marilor surprize - VIDEO
21:20
Armand Duplantis continuă să scrie istorie în atletismul mondial. Legenda suedeză a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina - VIDEO ProTV.md
Armand Duplantis continuă să scrie istorie în atletismul mondial. Legenda suedeză a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina - VIDEO
21:10
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" - VIDEO ProTV.md
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" - VIDEO
21:10
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - VIDEO ProTV.md
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - VIDEO
21:00
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO ProTV.md
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu - VIDEO
21:00
Rusia a lansat două valuri de atacuri asupra Kievului, folosind drone care au avariat un centru logistic aflat la periferia capitalei - VIDEO ProTV.md
Rusia a lansat două valuri de atacuri asupra Kievului, folosind drone care au avariat un centru logistic aflat la periferia capitalei - VIDEO
21:00
Zelenski îi cere lui Donald Trump o poziție clară privind sfârșitul războiului: „Avem nevoie de garanții de securitate concrete pentru a opri luptele” - VIDEO ProTV.md
Zelenski îi cere lui Donald Trump o poziție clară privind sfârșitul războiului: „Avem nevoie de garanții de securitate concrete pentru a opri luptele” - VIDEO
20:50
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat - VIDEO ProTV.md
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat - VIDEO
20:50
Procurorul solicită arestare și căutare internațională pentru Țuțu, după ce ar fi fost localizat în stânga Nistrului: „Nu știm când și cum a ajuns acolo”. Reacția avocatului - VIDEO ProTV.md
Procurorul solicită arestare și căutare internațională pentru Țuțu, după ce ar fi fost localizat în stânga Nistrului: „Nu știm când și cum a ajuns acolo”. Reacția avocatului - VIDEO
Acum 8 ore
20:40
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - VIDEO ProTV.md
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - VIDEO
20:40
Spionaj, cetățenie dublă și percheziții informatice: Procurorul general român anunță o anchetă amplă în cazul fostului șef SIS reținut în România ProTV.md
Spionaj, cetățenie dublă și percheziții informatice: Procurorul general român anunță o anchetă amplă în cazul fostului șef SIS reținut în România
20:30
Dezbateri electorale cu replici tăioase și promisiuni curajoase la PRO TV: moratoriu asupra controalelor, TVA modificat și o coaliție doar cu PAS - VIDEO ProTV.md
Dezbateri electorale cu replici tăioase și promisiuni curajoase la PRO TV: moratoriu asupra controalelor, TVA modificat și o coaliție doar cu PAS - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025
19:50
18:50
Vizite oficiale internaționale blochează temporar centrul Chișinăului: accesul public și lucrările de infrastructură, suspendate pentru șapte zile ProTV.md
Vizite oficiale internaționale blochează temporar centrul Chișinăului: accesul public și lucrările de infrastructură, suspendate pentru șapte zile
Acum 12 ore
18:40
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad ProTV.md
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad
18:30
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică ProTV.md
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică
18:20
Incident electoral controversat la Hotelul Internațional din Iași: 13 moldoveni, surprinși în timp ce sunau cetățeni din Moldova pentru a-i îndemna să voteze blocul „patriotic” ProTV.md
Incident electoral controversat la Hotelul Internațional din Iași: 13 moldoveni, surprinși în timp ce sunau cetățeni din Moldova pentru a-i îndemna să voteze blocul „patriotic”
18:00
Momentul impactului de pe bulevardul Moscovei, surprins din trafic: unul dintre șoferi a provocat accidentul, după ce a virat la stânga fără să acorde prioritate vehiculelor din sens opus - VIDEO ProTV.md
Momentul impactului de pe bulevardul Moscovei, surprins din trafic: unul dintre șoferi a provocat accidentul, după ce a virat la stânga fără să acorde prioritate vehiculelor din sens opus - VIDEO
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat ProTV.md
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat
17:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO ProTV.md
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO
17:50
Accident violent în capitală: o femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident violent în capitală: o femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO
17:40
Premier Energy trage un semnal de alarmă: Lucrări ilegale sub linii electrice de înaltă tensiune pot duce la accidente fatale și avarii în masă ProTV.md
Premier Energy trage un semnal de alarmă: Lucrări ilegale sub linii electrice de înaltă tensiune pot duce la accidente fatale și avarii în masă
17:30
Crimă odioasă în raionul Soroca: un bărbat a fost ucis cu bestialitate de doi tineri. Suspecții au fost reținuți ProTV.md
Crimă odioasă în raionul Soroca: un bărbat a fost ucis cu bestialitate de doi tineri. Suspecții au fost reținuți
17:10
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Legături cu Potra, care caută azil în Rusia ProTV.md
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Legături cu Potra, care caută azil în Rusia
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025
16:50
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO
16:40
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Imagini de la fața locului - FOTO ProTV.md
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Imagini de la fața locului - FOTO
16:30
Pericol de ploi abundente în capitală: Cod GALBEN emis pentru 17 septembrie. Primăria îndeamnă la prudență ProTV.md
Pericol de ploi abundente în capitală: Cod GALBEN emis pentru 17 septembrie. Primăria îndeamnă la prudență
16:20
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - FOTO ProTV.md
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - FOTO
16:10
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu ProTV.md
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu
16:00
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Declarațiile lui Cernăuțeanu ProTV.md
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Declarațiile lui Cernăuțeanu
15:50
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie ProTV.md
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
15:40
LIVE TEXT. Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO
15:30
Doi șoferi - sancționați de poliție după ce au încălcat regulamentul circulației rutiere. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Doi șoferi - sancționați de poliție după ce au încălcat regulamentul circulației rutiere. Imagini surprinse de martori - VIDEO
15:00
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei ProTV.md
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei
14:50
Șeful IGP anunță câte persoane au fost documentate pentru corupere electorală și care este suma ajunsă în bugetul de stat - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP anunță câte persoane au fost documentate pentru corupere electorală și care este suma ajunsă în bugetul de stat - VIDEO
14:30
,,Eu am un client, a vrut un milion și jumătate de dolari." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice - VIDEO ProTV.md
,,Eu am un client, a vrut un milion și jumătate de dolari." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice - VIDEO
14:10
Șeful IGP: „Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP: „Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO
