A fost stabilit termenul-limită de depunere la CEC a cererilor privind efectuarea sondajelor de opinie și exit poll-urilor
Noi.md, 16 septembrie 2025 23:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează despre termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Astfel, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la CEC pînă în ziua de 18 s
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
01:00
Pe 21 septembrie 2025 va avea loc a doua eclipsă solară din acest an. Este vorba despre o eclipsă solară parțială.Informația a fost făcută publică de către Departamentul de Astrofizică al Universității de Stat din Baku, potrivit Oxu.Az.{{740896}}Eclipsa va începe pe 21 septembrie la ora 20:29:32 și se va termina pe 22 septembrie la ora 00:53:33. Durata eclipsei va fi de 4 ore și 22 de
Acum o oră
00:30
Moldova a obținut 21 de medalii la prestigiosul „Concours Mondial de Bruxelles”, sesiunea dedicată vinurilor spumante.Rezultatul este o nouă dovadă a calității în continuă ascensiune și a reputației internaționale tot mai solide a Vinului Moldovei, poziționînd țara noastră pe harta vitivinicolă internațională, alături de regiunile vinicole consacrate. Astfel, vinificatorii moldoveni au cîștiga
Acum 2 ore
00:00
Arheologii maritimi au recuperat de pe fundul Mării Mediterane un coif rar din epoca Romei Antice, pierdut în timpul unei bătălii navale în anul 241 î.Hr.Experții au remarcat că casca, aflată într-o stare excepțională, a fost găsită în apele din apropierea Insulelor Egate de către scafandri de adîncime, membri ai „Societății pentru documentarea obiectelor scufundate”.{{836396}}Potrivit cer
00:00
Adrian Năstase: "Interesele noastre ne spun că relația cu China este foarte importantă" # Noi.md
Fostul premier al României, președintele Fundației Europene Titulescu, Adrian Năstase, a acordat un interviu China Media Group. Acesta a remarcat realizările extraordinare în materie de dezvoltare pe care China le-a înregistrat în ultimii ani, scrie romanian.cri.cn."Felul în care China a arătat chiar și reușit să își dezvolte tehnologia, să evolueze economia, toate lucrurile acestea transformî
16 septembrie 2025
23:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a obținut rezultate remarcabile la cea de-a 37-a ediție a Spartachiadei lucrătorilor medicali, notează Noi.md.Evenimentul, devenit deja o tradiție, a fost organizat în perioada 12-14 septembrie curent de Federația Sindicală „Sănătatea” și a promovat importanța sportului și a unui mod de viață sănătos în rîndul angajaților din
23:30
A fost stabilit termenul-limită de depunere la CEC a cererilor privind efectuarea sondajelor de opinie și exit poll-urilor # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează despre termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Astfel, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la CEC pînă în ziua de 18 s
Acum 4 ore
23:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a organizat audieri publice repetate pentru doi magistrați de la curțile de apel # Noi.md
Astăzi, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a organizat audieri publice repetate pentru doi judecători de la curțile de apel, aflați în procesul de evaluare externă a integrității.Este vorba despre judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru și judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud.Judecătoarea Olga Cojocaru a fost audiată repetat, după ce Consiliul Superior al Ma
23:00
Delegații chinezi și americani au ajuns la un consens-cadru pentru abordarea adecvată prin intermediul negocierilor a problemei TikTok, reducerea obstacolelor investiționale și promovarea colaborărilor comerciale, a declarat, luni, Li Chenggang, reprezentantul Ministerului Comerțului din China pentru negocieri comerciale internaționale și viceministrul Comerțului, după încheierea negocierilor cu S
23:00
iOS 26 este în sfîrșit disponibil. Ce funcții vor apărea pe iPhone dacă descărcați actualizarea # Noi.md
Luni, pe 15 septembrie 2025, Apple a lansat oficial iOS 26, update-ul major pentru iPhone, la doar trei luni de testare beta. Noul update este compatibil cu seria iPhone 11 și modelele mai noi, iar sistemul de operare aduce îmbunătățiri vizuale și funcționae importante.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, noutatea principală a acestor update-uri de pe iOS 26 este noul design Liqu
23:00
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a recăpătat frumusețea de odinioară după un amplu proces de restaurare, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Culturii al Moldovei, lăcașul ridicat în anul 1685 este una dintre cele mai vechi expresii ale arhitecturii ecleziastice din lemn din Republica Moldova. După decenii de degr
22:30
Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța la Veneția, după ce a fost surprins înotînd în Canal Grande, obiectiv de patrimoniu cultural. {{834658}}Bărbatul britanic, în vîrstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vîrstă de 25 de ani, au fost obligați să se întoarcă joi, în aceeași zi în care au ajuns în oraș, la domiciliul lor din UK, după ce gondolierii i-au denun
22:30
Măsurile de prevenire a consumului de droguri, întărirea cooperării transfrontaliere și dezvoltarea unor proiecte comune pentru securizarea frontierelor au fost principalele subiecte discutate astăzi în cadrul unei întrevederi oficiale dintre reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, inclusv conducătorii instituțiilor subordonate MAI, și cei ai Agenției Naționale
22:00
Pe insula Galindez, unde este situată stația polară ucraineană „Academician Vernadski”, a fost înregistrat un fenomen uimitor – valuri înghețate, create de vînt și omăt. Despre aceasta a comunicat Centrul Național Antarctice Științific.„Cornișa de zăpadă este un alt fenomen interesant, care a fost surprins de exploratorii noștri polari. Acesta se formează adesea pe vîrfurile munților, stînci ș
22:00
O instanţă italiană a ordonat extrădarea în Germania a ucraineanului suspectat de sabotarea Nord Stream # Noi.md
O instanţă italiană a ordonat extrădarea în Germania a unui bărbat ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor asupra conductelor de gaze Nord Stream din Marea Baltică în 2022, conform unei hotărîri consultate marţi de agenția de știri Reuters, dar acesta intenţionează să facă un nou apel.După cum transmite Noi.md cu referire la G4Media, bărbatul, identificat doar ca Serhii K. conform legilo
22:00
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi transmis instituțiilor penitenciare pentru a-și ispăși pedeapsa pentru omor. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Obiecti
21:30
Procuratura Europeană a anunțat confiscarea a 2.435 de containere maritime în portul Pireu.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Politico, operațiunea a fost cea mai mare din istoria Uniunii Europene în ceea ce privește numărul de containere confiscate.{{832684}}„Procuratura Europeană a confiscat 2.435 de containere maritime în portul Pireu”, scrie publicația. În principal, containerele
21:30
La începutul noului an școlar, 230 de copii refugiați din Ucraina au pășit pentru prima dată pragul claselor întîi în instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.De asemenea, datele Inspectoratului General pentru Migrație arată în capitală au statut de protecție temporară 48 289 de refugiați ucraineni, dintre care 10 448 sînt copii și adolescenți. Structura lor arată d
21:30
Președintele Sloveniei, Natasa Pirc Musar, s-a întîlnit, la Ljubljana, cu Wang Yi, ministrul chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comMusar a trimis salutul sincer președintelui Xi Jinping, afirmînd că țara sa apreciază rezultatele obținute de China pe parcursul dezvoltării economice, în special în domeniul transformării verzi. Aceasta a subliniat că, în cei peste 30 de ani de la stabilirea r
Acum 6 ore
21:00
Evaziune fiscală și spălare de bani: Trust Media, afiliat lui Șor, vizat de perchezițiile poliției # Noi.md
La 16 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudǎ a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani.Investigațiile au vizat organizația criminală "Șor", iar în timpul măsurilor speciale î
21:00
În Grecia, scafandrii au recuperat o serie de obiecte valoroase de pe nava Britannic (HMHS Britannic), geamănaTitanicului, care s-a scufundat în 1916.Nava Britannic, transformată la comanda Amiralității Britanice într-un spital plutitor în timpul Primului Război Mondial, a fost lovită de o mină germană pe 21 noiembrie 1916, în apropierea insulei grecești Kea, și s-a scufundat în mai puțin de o
21:00
Articole vestimentare în valoare de circa 200 mii lei, au fost găsite de echipele mobile ale Serviciului Vamal în a doua linie de control, notează Noi.md.Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în apropiere de localitatea Leușeni, au supus controlului vamal, în a doua linie, un autocar care se deplasa din Italia și era condus de un conațional în vîrstă de 31 de ani.{{836469}}În ur
20:30
Percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare. IGP: „Era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani” # Noi.md
La 16 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudǎ a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani.Investigațiile au vizat organizația criminală "Șor", iar în timpul măsurilor speciale î
20:30
Prioritățile Federației Sindicatelor din Construcții: Promovarea unui salariu decent și îmbunătățirea condițiilor de muncă # Noi.md
Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a desfășurat la 12 septembrie 2025, în incinta Institutului Muncii, lucrările Congresului al VIII-lea, notează Noi.md.Ordinea de zi a Congresului a inclus prezentarea raportului de activitate al organelor de conducere ale Federației pentru perioada 2020–2025 și discutarea direcțiilor de acțiune pentru 2
20:30
Astăzi, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a organizat audieri publice repetate pentru doi judecători de la curțile de apel, aflați în procesul de evaluare externă a integrității. Este vorba despre judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru și judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud.Judecătoarea Olga Cojocaru a fost audiată repetat, după ce Consiliul Superior al M
20:30
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Tineret au lansat apelurile pentru trei programe guvernamentale de tineret pentru anul 2026, cu un buget estimat de aproximativ 20 de milioane de lei.În cadrul conferinței au fost lansate trei programe: Capitala Tineretului, Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret și Programul de dezvoltare a Centrelor de tineret 2030
20:00
Președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, a avertizat asupra crizei care amenință Curtea Constituțională a țării după ce parlamentul a refuzat să aprobe candidatura numită de el pentru funcția de judecător constituțional.Luni, majoritatea parlamentară din Muntenegru a refuzat să examineze propunerea lui Milatovic de a o numi pe Mirjana Vucinic în funcția de judecător al Curții Constituționa
20:00
Convenția colectivă 2025–2030: angajații din energetică vor beneficia de protecție socială și salarizare echitabilă # Noi.md
Astăzi, la Ministerul Energiei, a fost semnată Convenția colectivă la nivelul ramurii energetice pentru perioada 2025–2030, un document esențial care consolidează protecția socială și drepturile angajaților din sector, transmite Noi.md.Actul a fost semnat de Cristina Pereteatcu, Secretar de stat și Președinte al Comisiei de negociere, și de Victoria Niță, Președinte al Federației Sindicale „Si
19:30
Comuna Iurceni din raionul Nisporeni a găzduit o nouă ediție a Festivalului-concurs „Bîlciul Olarilor” – o adevărată sărbătoare a artei tradiționale, notează Noi.md.30 de meșteri populari și ceramiști și-au prezentat lucrările, iar cei mai buni au fost premiați pentru măiestria lor după cum urmează:-Premiul Mare: Vitalie Parlui;{{757216}}-Premiul I: Iurie Cucuietu;-Premiul II: Andr
19:30
75 de secții de votare, deschise pentru moldovenii din Italia la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Noi.md
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor avea la dispoziție 75 de secții de votare, transmite Noi.md.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Italia, harta interactivă a locațiilor este deja disponibilă online, oferind alegătorilor posibilitatea de a identifica rapid cea mai apropiată secție și de a fi ghidați direct pînă la int
Acum 8 ore
19:00
Miercuri, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă potabilă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 17 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:-bd. Moscova 8, 10, 10/1, 10/2.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresele respective sînt rug
19:00
Polonia prețuiește prietenia tradițională cu China și speră în întărirea schimburilor, adîncirea colaborării, impulsionarea dezvoltării relațiilor bilaterale și în menținerea în comun a păcii și securității mondiale, a menționat președintele polonez, Karol Nawrocki, în marja unei întrevederi cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat într-o vizită la Varșovia, scrie romanian.cgtn.com.Karol
19:00
Astăzi, 16 septembrie, întreaga lume marchează Ziua Mondială pentru Protecția Stratului de Ozon, o dată ce amintește umanității cît de fragilă și, în același timp, vitală este atmosfera Pămîntului, notează Noi.md.Stratul de ozon, aflat la zeci de kilometri deasupra noastră, are un rol esențial: filtrează radiațiile ultraviolete periculoase. Fără el, sănătatea oamenilor, echilibrul ecosistemelo
18:30
Poliția Națională s-a autosesizat în baza unor secvențe video apărute în mediul online, în care doi conducători auto au fost surprinși manifestînd un comportament agresiv în trafic și ignorînd normele de circulație rutieră.Incidentul a avut loc la 6 septembrie curent, pe str. Independenței din orașul Drochia și pe traseul R-7( Drochia- Costești).Ambii șoferi, cu vîrstele de 23 de ani, au f
18:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), au semnat un Memorandum privind instituirea cadrului interinstituțional de comunicare și cooperare, în vederea consolidării mecanismului național de protecție a intereselor financiare ale statului, notează Noi.md.Documentul a fost semnat de Tatiana Șevciuc, Președinta Curții de Conturi, și Victoria
18:00
Personalul instituțiilor de asistență socială se va ghida în activitatea sa de Reguli de conduită, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul are rolul de a consolida standardele etice și profesionale în activitatea zilnică a specialiștilor din domeniu, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aceste reguli oferă un cadru clar de orientare pent
18:00
Astăzi, 16 septembrie 2025, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un set de decizii importante care vizează securitatea și funcționarea eficientă a sectorului energetic și a utilităților publice.Consiliul a decis modificarea Hotărîrilor ANRE nr. 487/2019 și nr. 248/2025 privind obligațiile de serviciu pub
18:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat lansarea procedurii de depunere a cererilor pentru sprijinul financiar destinat fermierilor care au suferit pierderi din cauza fenomenelor meteo extreme din acest an, transmite Noi.md.Astfel, agricultorii care au suferit daune la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene din cauza înghețurilor tîrzii din primăvara 2025, precu
18:00
Mai mult confort pentru studenți: Universitatea „Ion Creangă” modernizează două blocuri de studii # Noi.md
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii, în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a primului acord de colaborare cu instituțiile beneficiare a avut loc astăzi, 16 septembrie, în prezența reprezentanților guvernamentali și ai partenerilor internaționali, transmite Noi.md.În total, în cadrul proiectu
17:30
În Moldova a fost declarat Cod Galben de avertizare meteorologică: mîine, 17 septembrie 2025, între orele 5 dimineața și 5 seara, în mai multe regiuni ale țării sînt așteptate averse puternice.Conform prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cantitatea de precipitații poate ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat.Zonele vizate de avertizare sînt indicate pe harta oficială a serv
17:30
Franța avertizează asupra importurilor de ouă din Ucraina: suspiciuni de antibiotice interzise # Noi.md
Comitetul Național pentru Promovarea Ouălor din Franța a tras un semnal de alarmă privind importurile masive de ouă provenite din Ucraina, acuzînd lipsa respectării standardelor sanitare europene.Potrivit unui comunicat, mai multe loturi de ouă cu codul 3 – provenite de la găini crescute în cuști – au fost depistate în supermarketuri, existînd suspiciuni că acestea conțin antibiotice interzise
17:30
Personalul instituțiilor de asistență socială va activa în baza unor reguli de conduită, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul are rolul de a consolida standardele etice și profesionale în activitatea zilnică a specialiștilor din domeniu, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aceste reguli oferă un cadru clar de orientare pentru angajaț
17:30
O misiune a experților internaționali din Lituania s-a aflat în vizită la Inspectoratul General al Poliției (IGP), unde timp de trei zile, cu sprijinul echipei de proiect EU4 Law Enforcement Moldova, au fost analizate și discutate soluții pentru modernizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență, trasmite Noi.md.Potrivit unui anunț al IGP, scopul principal al vizitei a fost optimiza
Acum 12 ore
17:00
Reforma sănătății: un nou proiect de lege pentru asigurări medicale, prevenție și transparență # Noi.md
Astăzi, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect de lege, parte din cele 26 de inițiative legislative incluse în programul electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul vizează reformarea sistemului de asigurări medicale, stimularea concurenței pe piața serviciilor de sănătate, consolidarea medicinii preventive și dezvoltarea sanatoriilor medicale.Proiec
17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu precizări în urma declarațiilor făcute în spațiul public de către un candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, referitoare la presupusa eliminare a orașului Leova din graficul de circulație a rutei regulate Chișinău–Cahul, trasmite Noi.md.Instituția subliniază că orice modificare a serviciilor regulate de transport rutier este
17:00
Grup infracțional destructurat: droguri de peste 2,5 milioane de lei ridicate de polițiști. # Noi.md
Ofițerii Direcției Investigații „CENTRU” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea infracțională a unui grup de persoane cu vîrste cuprinse între 15 și 24 de ani, originare din municipiul Chișinău și raionul Strășeni.Organizatorul și coordonatorul grupului este un deținut din Penitenciarul nr. 9 Pruncul,
17:00
Lucrările de reparație a aleii pietonale care face legătura între strada Constantin Stere și Parcul „Valea Morilor” au fost finalizate, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului Chișinău, Intervenția a fost realizată la solicitarea locuitorilor din zonă.Pe lîngă reabilitarea trotuarului, autoritățile au curățat arborii de-a lungul traseului și au restabilit iluminatul
17:00
Investiții de milioane la o școală din comuna Băcioi: acoperiș nou, eficiență energetică și curte amenajată # Noi.md
Gimnaziul nr. 102 din satul Brăila, comuna Băcioi a fost modernizat în urma unor proiecte cu o valoare totală de 2 454 830 de lei, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei capitalei, unul dintre cele mai mari proiecte implementate cu fondurile alocate din bugetul municipal este cel de eficiență energetică: montarea unui acoperiș nou și reabilitarea termică a clădirii. Prin implementar
16:30
Ungaria a raportat primul caz de febra limbii albastre la bovine și rumegătoare mici în ultimii 10 ani, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și autorităților veterinare de la Budapesta. Focarul a fost depistat în sud-vestul țării, unde 15 din cele 303 bovine monitorizate au prezentat semnele bolii.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, serviciile veteri
16:30
Președintele SUA, Donald Trump, se va întîlni probabil cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski săptămîna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.Despre acest lucru a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, relatează RBC-Ucraina, cu referire la mass-media.Rubio a declarat jurnaliștilor că liderul de la Casa Albă încă speră să contribuie la încheierea unui acord de
16:00
Chișinău: blocuri locative pregătite gratuit pentru iarnă datorită consumatorilor disciplinați # Noi.md
Mai multe asociații de locatari din Chișinău beneficiază gratuit de lucrări de pregătire a instalațiilor pentru sezonul de încălzire 2025–2026, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Termoelectrica S.A., măsura se aplică exclusiv blocurilor care nu înregistrează datorii la consumul de energie termică și apă caldă, iar gestionarii au depus cereri către companie. Lucrările includ spălări hidrop
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.