iOS 26 este în sfîrșit disponibil. Ce funcții vor apărea pe iPhone dacă descărcați actualizarea

16:00

300 de luptători din 16 țări au participat la tabăra SENSHI din Bulgaria printre care și echipa Federației de Voievod, formată din 12 sportivi din Republica Moldova, membri ai lotului național de Voievod.Sportivii noștri au beneficiat de antrenamente unice oferite de legende ale sportului de nivel mondial și au trecut printr-o pregătire serioasă pentru Campionatul Mondial, care se va desfășura