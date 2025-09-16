Proceduri simplificate pentru obținerea autorizațiilor internaționale de transport marfă

12:50

Irina Vlah a venit cu o reacție pe Facebook, după ce s-a aflat că autoritățile de la Vilnius i-au interzis accesul pe teritoriul Lituaniei pentru o perioadă de cinci ani. ”Încă o decizie stranie. De data aceasta a autorităților din Lituania. Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău, care încearcă cu […] Articolul Vlah, după interdicția impusă de Lituania: Mergem înainte, după 28 septembrie 2025 lucrurile vor arăta altfel apare prima dată în Realitatea.md.