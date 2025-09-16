Răspuns rapid, protecție reală: Compania Mobilă de Intervenție, lansată la Ungheni

12:00

Tinerii din Moldova vor avea mai multe oportunități în 2026. Guvernul a lansat trei programe speciale pentru tineret, cu un buget de 20 de milioane de lei. Scopul este să sprijine ideile tinerilor, să îmbunătățească centrele de tineret și să încurajeze implicarea lor în comunitate. Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru