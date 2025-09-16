Rusia vrea să răscumpere sistemele S-400 livrate Turciei din lipsă de stocuri
Radio Moldova, 16 septembrie 2025 21:30
Rusia vrea să răscumpere de la Turcia sistemele S-400 livrate, din cauza lipsei de complexe de apărare antiaeriană, scrie ziarul turc Nefes, citat de DW. Potrivit publicației, Moscova nu dispune pe stoc de sisteme S-400 gata de livrare, ceea ce îi împiedică să încheie contracte pentru furnizarea de complexe de apărare antiaeriană către diverse țări prietene. Din acest motiv, Rusia ia în calcul ideea de a răscumpăra înapoi sistemele S-400 livrate Turciei în 2019.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
21:50
Reuters: Capacitatea de rafinare a Rusiei a scăzut cu aproape 20% după atacurile ucrainene # Radio Moldova
„Transneft” a avertizat companiile petroliere că ar putea fi nevoite în viitor să reducă producția, ca urmare a atacurilor cu drone asupra infrastructurii de export – porturi și rafinării, relatează serviciul rus al BBC News și Reuters, citând surse.
Acum o oră
21:30
Rusia vrea să răscumpere de la Turcia sistemele S-400 livrate, din cauza lipsei de complexe de apărare antiaeriană, scrie ziarul turc Nefes, citat de DW. Potrivit publicației, Moscova nu dispune pe stoc de sisteme S-400 gata de livrare, ceea ce îi împiedică să încheie contracte pentru furnizarea de complexe de apărare antiaeriană către diverse țări prietene. Din acest motiv, Rusia ia în calcul ideea de a răscumpăra înapoi sistemele S-400 livrate Turciei în 2019.
21:20
R. Moldova are o șansă istorică de a construi o piață modernă de capital, susține președintele AAF România # Radio Moldova
Piața de capital din Republica Moldova are potențial, trebuie să fie susținută de instituții solide și să funcționeze pe baza unor reguli simple și clare. Totodată, în cazul cetățenilor, educația financiară și economisirea inteligentă sunt cheia siguranței economice pe termen lung, susține președintele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) din România, Horia Gustă.
Acum 2 ore
21:00
Magazinele din Rusia reduc gama de produse: alimente, alcool și articole pentru copii în scădere # Radio Moldova
Compania de cercetare „Nielsen” a constatat că, în luna iulie, sortimentul de produse alimentare din magazinele rusești a scăzut cu 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cel de produse nealimentare - cu 1,8%, transmite Meduza-Live, cu referire la ziarul „Kommersant”.
21:00
Primele declarații ale lui Lilian Popescu după ce a preluat funcția de selecționer: "Sarcina noastră e să creăm un grup unit, care știe pentru ce se luptă." # Radio Moldova
Lilian Popescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a făcut primele declarații pline de ambiție și responsabilitate. El speră să găsească cât mai rapid cheia spre succes.
20:50
„Grămezi de bani” destinați finanțării ilegale a partidelor: peste 20 de milioane de lei găsiți în timpul perchezițiilor în capitală # Radio Moldova
Peste 20 de milioane de lei în diverse valute au fost ridicați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău în urma unor percheziții efectuate marți, 16 septembrie, în capitală. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
20:30
Exercițiu de responsabilitate financiară: experții recomandă ca 10% din venitul lunar să fie economisite # Radio Moldova
Gestionarea eficientă a banilor începe cu o analiză atentă a veniturilor și a cheltuielilor. Este esențial ca o persoană să nu cheltuiască mai mult decât câștigă și, pentru a reuși acest lucru, este recomandat să își planifice cheltuielile lunare. Totodată, 10% din venitul obținut trebuie să fie economisite în mod constant pentru a forma o rezervă sigură pentru situații neprevăzute sau pentru viitoare investiții. Lipsa unui plan de economii, utilizarea necontrolată a cardurilor de credit și neglijarea evidenței cheltuielilor se numără printre cele mai frecvente erori comise de cetățeni, atenționează experta în finanțe Viorica Rumleanschi, invitata emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”.
20:30
Evaziune fiscală și spălare de bani: Trust Media, afiliat lui Șor, vizat de perchezițiile poliției # Radio Moldova
Perchezițiile oamenilor legii din dimineața zilei de marț, 16 septembrie, într-un dosar de evaziune fiscală, au vizat Trust Media, entitate afiliată organizației criminale Șor, responsabilă de propaganda prorusă și dezinformare, finanțată printr-o schemă complexă de spălare de bani.
20:20
Marta Kos, mesaj pentru antreprenorii din R. Moldova: „Viitorul Moldovei este în mâinile moldovenilor” # Radio Moldova
Sprijinul oferit de Uniunea Europeană (UE) Republicii Moldova este condiționat de implementarea reformelor, precum și de direcția viitorului Parlament de la Chișinău, instituit după alegerile din 28 septembrie. Mesajul a fost transmis marți, 16 septembrie, de comisara UE pentru Extindere, Marta Kos, celor 40 de antreprenori din R. Moldova, care efectuează o vizită la Bruxelles.
Acum 4 ore
19:40
Drumul care leagă localitatea Onișcani din raionul Călărași de șoseaua M5 este reparat capital. Vorbim de un drum din pietriș, care nu a mai fost niciodată asfaltat. Costul lucrărilor depășește 15 milioane de lei.
18:50
Rețea extinsă de lagăre pentru minori: cum sunt „reeducați” copiii ucraineni duși în Rusia # Radio Moldova
Pentru îndoctrinarea și militarizarea copiilor scoși ilegal din Ucraina, în Rusia și pe teritoriile ucrainene ocupate de aceasta a fost creată o rețea extinsă de instituții, care numără cel puțin 210 centre de diferite tipuri, afirmă autorii raportului „Copiii răpiți ai Ucrainei” al Laboratorului de Cercetări Umanitare din cadrul Școlii de Sănătate Publică de la Yale, potrivit BBC News.
18:10
Întoarcerea cetățenilor ucraineni acasă: UE stabilește reguli și sprijin pentru reintegrare # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a adoptat o recomandare privind încheierea treptată a protecției temporare acordate ucrainenilor. Aceasta prevede coordonarea acțiunilor statelor membre pentru a asigura întoarcerea în siguranță a ucrainenilor acasă și reintegrarea lor sustenabilă, atunci când situația va permite acest lucru în condiții de siguranță.
Acum 6 ore
18:00
ELECTORALA 2025 // Poliția cooperează cu autorități străine pentru a combate cumpărarea voturilor în diaspora # Radio Moldova
Autoritățile avertizează asupra tentativelor de corupere a alegătorilor din diasporă, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cele mai frecvente încercări de influențare ilegală a votului au loc în țările cu cele mai numeroase comunități de moldoveni, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Sumele oferite variază și pot depăși o mie de lei. Poliția colaborează activ cu instituțiile de aplicare a legii din alte state pentru a depista asemenea practici.
17:20
Exercițiu de responsabilitate financiară: experții recomandă ca 10% din venitul lunar să fie economisit # Radio Moldova
Gestionarea eficientă a banilor începe cu o analiză atentă a veniturilor și a cheltuielilor. Este esențial ca o persoană să nu cheltuiască mai mult decât câștigă și, pentru a reuși acest lucru, este recomandat să își planifice cheltuielile lunare. Totodată, 10% din venitul obținut trebuie să fie economisit în mod constant pentru a forma o rezervă sigură pentru situații neprevăzute sau pentru viitoare investiții. Lipsa unui plan de economii, utilizarea necontrolată a cardurilor de credit și neglijarea evidenței cheltuielilor se numără printre cele mai frecvente erori admise de cetățeni, atenționează experta în finanțe Viorica Rumleanschi, invitata emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”.
17:10
ELECTORALA 2025 // Raportorii ENEMO atenționează privind vulnerabilitatea spațiului online din Republica Moldova # Radio Moldova
Spațiul online este punctul vulnerabil al mediul informațional din Republica Moldova, iar dezinformarea și interferența străină reprezintă cele mai mari riscuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Constatările aparțin observatorilor Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care au evaluat contextul politic și electoral general din Republica Moldova în ajunul scrutinului.
17:10
„The Studio” a dominat gala Premiilor Emmy, adjudecându-și 13 statuete și fiind desemnat cel mai bun serial de comedie. Drama „Adolescence” a obținut la rândul său opt premii, inclusiv pentru cel mai bun regizor, precum și pentru interpretările actorilor principali și secundari. Owen Cooper, în vârstă de doar 15 ani, a intrat în istorie ca fiind cel mai tânăr laureat al galei.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ploi puternice pentru ziua de miercuri, 17 septembrie. Precipitații abundente vor fi înregistrate în mai multe raioane din nordul și centrul republicii.
16:40
Toate camioanele, încărcate sau goale, care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor trebui să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. Măsura va intra în vigoare pe 22 septembrie curent, de la ora 08:00, și are ca scop fluidizarea traficului și reducerea aglomerației la frontieră.
16:40
Raportorii ENEMO atenționează privind vulnerabilitatea spațiului online din Republica Moldova # Radio Moldova
Spațiul online este punctul vulnerabil al mediul informațional din Republica Moldova, iar dezinformarea și interferența străină reprezintă cele mai mari riscuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Constatările aparțin observatorilor Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care au evaluat contextul politic și electoral general din Republica Moldova în ajunul scrutinului.
16:30
R. Moldova are o șansă istorică de a construi o piață modernă de capital, suține președintele AAF România # Radio Moldova
Piața de capital din Republica Moldova are potențial, trebuie să fie susținută de instituții solide și să funcționeze pe baza unor reguli simple și clare. Totodată, în cazul cetățenilor, educația financiară și economisirea inteligentă sunt cheia siguranței economice pe termen lung, susține președintele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) din România, Horia Gustă.
16:30
Naționala Germaniei a sărbătorit acasă câștigarea Campionatului European de baschet masculin # Radio Moldova
Cea mai tare echipă națională de baschet masculin a Europei a ajuns acasă. Selecționata Germaniei a sosit la Frankfurt, unde mii de suporteri i-au întâmpinat pe baschetbaliști cum se cuvine să întâmpini niște eroi.
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ploi puternice pentru ziua de miercuri, 17 septembrie. Precipitații abundente vor fi înregistrate în mai multe raioane din nordul și centrul republicii.
16:10
Polonia, sub presiune: dronă interceptată în capitală, pe fondul tensiunilor cu Rusia # Radio Moldova
Un nou incident cu dronă a avut loc în Polonia, unde forțele de securitate au doborât un aparat fără pilot care survola spațiul de-asupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Persoanele care operau drona au fost prinse în flagrant, iar premierul Donald Tusk a anunțat reținerea a doi cetățeni belaruși. Incidentul s-a produs într-un context și așa tensionat, alimentat de recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către drone rusești.
16:10
Investițiile statului în preajma campaniei electorale: ce spune purtătorul de cuvânt al Guvernului despre priorități și percepții # Radio Moldova
În perioadele electorale, orice formă de sprijin sau investiție a statului în domenii esențiale poate fi interpretată diferit de societate. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, în contextul unei ipoteze potrivit căreia, politicienii, atunci când se află la guvernare, califică aceste măsuri drept „sprijin social”, însă ajunși în opoziție le etichetează drept „mită electorală”. Potrivit lui Vodă, toate guvernările gestionează fondurile publice conform priorităților aprobate de Parlament, și doar percepțiile se schimbă.
Acum 8 ore
15:40
Traficul aglomerat din Chișinău, între intervenții anunțate și nevoia unei strategii de impact # Radio Moldova
Traficul aglomerat din Chișinău rămâne una dintre cele mai mari nemulțumiri ale locuitorilor și vizitatorilor capitalei. În timp ce viceprimarul Ilie Ceban spune că modernizarea transportului public este cheia fluidizării circulației rutiere în oraș, experții atrag atenția asupra lipsei unei planificări strategice, a parcărilor și a infrastructurii adaptate realităților actuale.
15:20
Pericolul aducerii a 10.000 de militari ruși în R Moldova, în cazul instalării la Chișinău a unei guvernări loiale Moscovei, este real # Radio Moldova
Scenariul potrivit căruia Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău ar putea fi transformat într-un aerodrom militar și utilizat de Rusia pentru a lansa atacuri împotriva Ucrainei, inclusiv asupra Odesei, ar putea deveni realitate, dacă partidele proruse ar câștiga alegerile din 28 septembrie. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, că autoritățile de securitate de la Chișinău analizează acest scenariu cu seriozitate și monitorizează riscurile, luând măsuri pentru a proteja infrastructura strategică și siguranța cetățenilor.
15:10
Frontiera polono-belarusă va continua să fie închisă pe termen nedeterminat, a anunțat Ministerul polonez de Interne, într-un comunicat de presă. Sursa notează că decizia a fost luată în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk și este dictată de preocupările legate de siguranța cetățenilor polonezi.
15:00
Planurile Uniunii Europene de a adopta al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei au fost amânate, potrivit unor surse citate de Bloomberg și Politico. Decizia vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va impune sancțiuni mai dure Moscovei doar după ce statele europene vor opri complet cumpărarea de petrol rusesc, una dintre principalele surse de venit ale Kremlinului, relatează Mediafax.
14:40
Lilian Popescu este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
La cinci zile după demisia lui Sergiu Cleșcenco, Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat, cu unanimitate de voturi candidatura antrenorului de 51 de ani.
14:30
„Grămezi de bani” destinate finanțării ilegale a partidelor: peste 20 de milioane de lei găsiți în timpul perchezițiilor în capitală # Radio Moldova
Peste 20 de milioane de lei în diverse valute au fost ridicați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău în urma unor percheziții efectuate marți, 16 septembrie, în capitală. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Acum 12 ore
14:00
Crește numărul elevilor în școlile cu predare în română din regiunea transnistreană. Părinții aleg un viitor mai bun pentru copii # Radio Moldova
Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul copiilor care își fac studiile în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova a trecut pragul de 2.000 de elevi. În acest an, 2.041 de copii din regiune urmează programele de studii aprobate de autoritățile educaționale din dreapta Nistrului.
13:50
Clădirilor din Republica Moldova le revine peste jumătate din consumul de energie la nivel național, depășind considerabil alte sectoare, precum transporturile sau industria. Pentru a reduce gradual acest consum, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare a fondului imobiliar pe termen lung, până în anul 2050. Proiectul acesteia este inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 17 septembrie, a Cabinetului de miniștri.
13:40
Trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege „Kitaeț” au fost reținute, fiind implicate într-un caz de șantaj pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspecții ar fi estorcat de la un bărbat suma de 12.5 mii de euro, pentru o datorie pretinsă, și l-au deposedat de un automobil Mercedes E-Class.
13:30
Așteptarea a luat sfârșit, revine Liga Campionilor! Cea mai tare competiție inter-cluburi de pe bătrânul continent începe în această seară cu primele meciuri din grupa unică # Radio Moldova
Cele mai puternice cluburi de pe continent intră în luptă pentru trofeul suprem, iar partidele se anunță a fi de foc. În prima zi a etapei inaugurale se vor disputa 6 partide. Real Madrid, cea mai titrată echipă din competiție, va debuta în noua ediție pe teren propriu în meciul cu Olympique Marseille. Fiecare din componenții celor două echipe au același obiectiv - un început reușit cu victorie.
13:20
Constantin Țuțu, localizat în regiunea transnistreană, fără intrare oficială în Republica Moldova # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ar fi părăsit Grecia imediat după eliberarea acestuia din arest, iar în prezent s-ar afla pe teritoriul regiunii transnistrene, necontrolate de autoritățile constituționale. Informația se regăsește într-o notă transmisă Procuraturii Anticorupție (PA) de Inspectoratul Național de Investigații (INI). Cu toate acestea, Poliția de Frontieră nu a înregistrat intrarea fostului deputat pe teritoriul Republicii Moldova, după ce, în iulie curent, Țuțu a ieșit legal din țară.
13:00
Cazuri de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani: descinderi ale oamenilor legii, la Cahul # Radio Moldova
Mai multe persoane au fost audiate marți, 16 septembrie, după descinderi ale ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și ale procurorilor anticorupție, sprijiniți de mascații Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”, în mai multe localități din sudul R. Moldova, inclusiv la Cahul.
12:50
ELECTORALA 2025 // Zece spitale regionale, 50.000 de locuri de muncă și centre comunitare pentru seniori: ofertele sociale ale concurenților de la parlamentare (Partea II) # Radio Moldova
Domeniul social reprezintă un capitol important al programelor electorale prezentate de partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți, concurenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ofertele includ pensii minime de 5.000 – 6.000 de lei, indemnizații unice la nașterea copiilor de până la 100.000 de lei, locuințe sociale și subvenționate pentru tineri, precum și centre comunitare pentru seniori și familii.
12:40
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, candidată la alegeri din partea Blocului Patriotic, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei, pe o perioadă de cinci ani. Anunțul a fost făcut de ministerul lituanian al Afacerilor Externe pe 16 septembrie.
12:30
ELECTORALA 2025 // Pensii mai mari, „Creier pentru Moldova” și burse de 5.000 de lei: ofertele sociale ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Radio Moldova
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu propuneri diverse pentru domeniul social. De la pensii majorate, locuințe sociale și creșe noi până la burse duble pentru tineri, programe de sprijin pentru diasporă și investiții în sport și cultură, concurenții electorali promit susținere pentru familii, copii, vârstnici și persoane vulnerabile. În această parte, Teleradio-Moldova prezintă angajamentele sociale incluse în programele electorale ale primilor 12 concurenți de la alegerile din 28 septembrie.
12:20
Geniul suedez al săriturii cu prăjina, Armand Duplantis, și-a îmbunătățit din nou recordul mondial. În cadrul Campionatelor Mondiale ce se desfășoară în capitala Japoniei, orașul Tokyo, Duplantis a sărit 6 metri și 30 de centimetri. După ce cucerise medalia de aur, la a treia încercare, scandinavul a țintit stabilirea unui nou record mondial și a izbutit acest lucru.
12:20
Cinci din opt școli cu predare în limba română din stânga Nistrului activează în spații închiriate # Radio Moldova
Cinci dintre cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, activează în spații închiriate, improprii procesului educațional. Condițiile nu corespund standardelor moderne și nu oferă oportunități de dezvoltare armonioasă a elevilor.
11:30
Dinamo jubilează: „câinii roșii" au urcat pe locul 3 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Dinamo București a învins cu 3:0 în deplasare formația Petrolul Ploiești, în ultimul meci din cadrul etapei a 9-a a Superligii românești de fotbal. Dinamoviștii și-au dominat adversarul pe toată durata jocului și au câștigat meritat, în fața unei echipe ce a expediat un singur șut pe spațiul porții. „Câinii roșii" au deschis scorul în minutul 44. Pe un contraatac Cătălin Cîrjan a marcat din pasa lui Alexandru Musi.
11:10
Universitatea „Ion Creangă”, prima beneficiară a Proiectului INSPIREE: două blocuri de studii, eficientizate energetic # Radio Moldova
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (UPSC) vor fi renovate în cadrul Proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică” (INSPIREE), o inițiativă națională destinată sporirii eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova. Acordul de colaborare a fost semnat pe 16 septembrie, la sediul universității, în prezența reprezentanților Guvernului și ai partenerilor europeni de dezvoltare, inclusiv ai Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD) și Băncii Germane de Dezvoltare (KFW).
11:00
Performanțele elevilor de la Școala Sportivă din Bălți, sprijinite de infrastructură modernă: a fost inaugurat un teren de minifotbal # Radio Moldova
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de cea mai mare investiție din ultimii ani. Cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a inaugurat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, cu dimensiunile de 42 pe 22 de metri. Noul teren va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo.
10:50
Modernizare cu eficiență energetică: Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, prima instituție beneficiară a Proiectului INSPIREE # Radio Moldova
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (UPSC) vor fi renovate în cadrul Proiectului INSPIREE, o inițiativă națională destinată sporirii eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova. Acordul de colaborare a fost semnat pe 16 septembrie, la sediul universității, în prezența reprezentanților Guvernului și ai partenerilor europeni de dezvoltare, inclusiv Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) și Banca Germană de Dezvoltare (KFW).
10:40
ELECTORALA 2025 // Sondaj WatchDog.MD: trei formațiuni ar intra în Parlament, iar majoritatea populației pledează pentru aderarea R. Moldova la UE # Radio Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni – două partide și un bloc electoral – ar intra în Legislativ, în timp ce aproape o treime dintre respondenți nu au luat încă o decizie. Totodată, majoritatea respondenților ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, arată un sondaj prezentat marți, 16 septembrie, de Comunitatea WatchDog.MD.
10:40
R. Moldova cumpără gaze pe piața internațională la preț mediu de 410 euro pentru o mie de metri cubi # Radio Moldova
SA „Energocom” a anunțat prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025-2026, prognozat la circa 38.5 euro/MWh sau 410 euro per mia de metri cubi. Suma include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.
10:30
ELECTORALA 2025 // Sondaj WatchDog.MD: trei formațiuni ar intra în Parlament, majoritatea preferă UE # Radio Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni – două partide și un bloc electoral – ar intra în Legislativ, în timp ce aproape o treime dintre respondenți nu au luat încă o decizie. Totodată, majoritatea respondenților ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce opțiunea pentru Uniunea Economică Eurasiatică este respinsă de mai mulți participanți la sondaj, arată un sondaj prezentat de Comunitatea WatchDog.MD.
10:30
Revista presei internaționale // Sancțiunile pot opri războiul ruso-ucrainean în 2-3 luni; Ofițeri americani, prezenți la manevrele militare ruso-belaruse # Radio Moldova
Presa internațională analizează modul în care se pregătesc liderii occidentali să impună sancțiuni dure împotriva economiei Rusiei pentru a o forța să accepte negocieri de pace și încheierea unui armistițiu cu Ucraina. Mai multe publicații descriu modul în care se desfășoară exercițiile militare ruso-belaruse, inclusiv vizita surpriză a unor ofițeri americani veniți să urmărească manevrele.
10:30
Compania de stat Energocom a anunțat prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025-2026, prognozat la circa 38.5 euro/MWh sau 410 euro/1000 m3. Suma include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.