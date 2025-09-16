Rusia vrea să răscumpere sistemele S-400 livrate Turciei din lipsă de stocuri

10:30

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni – două partide și un bloc electoral – ar intra în Legislativ, în timp ce aproape o treime dintre respondenți nu au luat încă o decizie. Totodată, majoritatea respondenților ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce opțiunea pentru Uniunea Economică Eurasiatică este respinsă de mai mulți participanți la sondaj, arată un sondaj prezentat de Comunitatea WatchDog.MD.