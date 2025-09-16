Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova”

07:40

Instituțiile publice trebuie să fie conduse de profesioniști, nu de persoane loiale politic. Declarația a fost făcută de către secretarul general al Partidului „Respect Moldova”, Nicolae Cicariov, la dezbaterea electorală de la Exclusiv TV. „Astăzi, ministerele, agențiile și chiar structurile de forță sunt conduse de persoane loiale politic, nu de profesioniști. Chiar dacă au studii […] Articolul VIDEO // Nicolae Cicariov: „Statul trebuie să lucreze pentru oameni, nu pentru partide” apare prima dată în SafeNews.