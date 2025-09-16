Alertă în Halkidiki: O fetiţă de cinci ani a fost atacată de un lup pe o plajă

13:10

Sociologul Doru Petruți a ironizat, într-o postare pe Facebook, cifrele prezentat în sondajul de astăzi. „Anul trecut Valera (Whatch-Dog și CBS-AXA) o cota pe Maia Sandu la 61% în primul tur, iar acum PAS ar lua doar 39%?”, se întreabă sociologul, stârnind astfel un atac dur din partea lui Vlaeriu Pașa de la Watchdog. Acesta a ajuns să-i schimonosească și numele și să-l acuze, ca pe toți, că ar fi „mâna Moscovei”. „Domnul Petruzzi, sociologul în slujba rușilor de minim 6 ani, o tot dă cu un fake”, scrie Pașa.