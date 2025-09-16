Confiscare record în UE: mii de containere, sechestrate într-un port din Grecia
Procuratura Europeană a anunțat confiscarea a 2.435 de containere maritime în portul Pireu.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Politico, operațiunea a fost cea mai mare din istoria Uniunii Europene în ceea ce privește numărul de containere confiscate.{{832684}}„Procuratura Europeană a confiscat 2.435 de containere maritime în portul Pireu”, scrie publicația. În principal, containerele
Pe insula Galindez, unde este situată stația polară ucraineană „Academician Vernadski”, a fost înregistrat un fenomen uimitor – valuri înghețate, create de vînt și omăt. Despre aceasta a comunicat Centrul Național Antarctice Științific.„Cornișa de zăpadă este un alt fenomen interesant, care a fost surprins de exploratorii noștri polari. Acesta se formează adesea pe vîrfurile munților, stînci ș
O instanţă italiană a ordonat extrădarea în Germania a ucraineanului suspectat de sabotarea Nord Stream # Noi.md
O instanţă italiană a ordonat extrădarea în Germania a unui bărbat ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor asupra conductelor de gaze Nord Stream din Marea Baltică în 2022, conform unei hotărîri consultate marţi de agenția de știri Reuters, dar acesta intenţionează să facă un nou apel.După cum transmite Noi.md cu referire la G4Media, bărbatul, identificat doar ca Serhii K. conform legilo
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi transmis instituțiilor penitenciare pentru a-și ispăși pedeapsa pentru omor. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Obiecti
La începutul noului an școlar, 230 de copii refugiați din Ucraina au pășit pentru prima dată pragul claselor întîi în instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.De asemenea, datele Inspectoratului General pentru Migrație arată în capitală au statut de protecție temporară 48 289 de refugiați ucraineni, dintre care 10 448 sînt copii și adolescenți. Structura lor arată d
Președintele Sloveniei, Natasa Pirc Musar, s-a întîlnit, la Ljubljana, cu Wang Yi, ministrul chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comMusar a trimis salutul sincer președintelui Xi Jinping, afirmînd că țara sa apreciază rezultatele obținute de China pe parcursul dezvoltării economice, în special în domeniul transformării verzi. Aceasta a subliniat că, în cei peste 30 de ani de la stabilirea r
Evaziune fiscală și spălare de bani: Trust Media, afiliat lui Șor, vizat de perchezițiile poliției # Noi.md
La 16 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudǎ a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani.Investigațiile au vizat organizația criminală "Șor", iar în timpul măsurilor speciale î
În Grecia, scafandrii au recuperat o serie de obiecte valoroase de pe nava Britannic (HMHS Britannic), geamănaTitanicului, care s-a scufundat în 1916.Nava Britannic, transformată la comanda Amiralității Britanice într-un spital plutitor în timpul Primului Război Mondial, a fost lovită de o mină germană pe 21 noiembrie 1916, în apropierea insulei grecești Kea, și s-a scufundat în mai puțin de o
Articole vestimentare în valoare de circa 200 mii lei, au fost găsite de echipele mobile ale Serviciului Vamal în a doua linie de control, notează Noi.md.Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în apropiere de localitatea Leușeni, au supus controlului vamal, în a doua linie, un autocar care se deplasa din Italia și era condus de un conațional în vîrstă de 31 de ani.{{836469}}În ur
Percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare. IGP: „Era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani” # Noi.md
Prioritățile Federației Sindicatelor din Construcții: Promovarea unui salariu decent și îmbunătățirea condițiilor de muncă # Noi.md
Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” a desfășurat la 12 septembrie 2025, în incinta Institutului Muncii, lucrările Congresului al VIII-lea, notează Noi.md.Ordinea de zi a Congresului a inclus prezentarea raportului de activitate al organelor de conducere ale Federației pentru perioada 2020–2025 și discutarea direcțiilor de acțiune pentru 2
Astăzi, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a organizat audieri publice repetate pentru doi judecători de la curțile de apel, aflați în procesul de evaluare externă a integrității. Este vorba despre judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru și judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud.Judecătoarea Olga Cojocaru a fost audiată repetat, după ce Consiliul Superior al M
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Tineret au lansat apelurile pentru trei programe guvernamentale de tineret pentru anul 2026, cu un buget estimat de aproximativ 20 de milioane de lei.În cadrul conferinței au fost lansate trei programe: Capitala Tineretului, Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret și Programul de dezvoltare a Centrelor de tineret 2030
Președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, a avertizat asupra crizei care amenință Curtea Constituțională a țării după ce parlamentul a refuzat să aprobe candidatura numită de el pentru funcția de judecător constituțional.Luni, majoritatea parlamentară din Muntenegru a refuzat să examineze propunerea lui Milatovic de a o numi pe Mirjana Vucinic în funcția de judecător al Curții Constituționa
Convenția colectivă 2025–2030: angajații din energetică vor beneficia de protecție socială și salarizare echitabilă # Noi.md
Astăzi, la Ministerul Energiei, a fost semnată Convenția colectivă la nivelul ramurii energetice pentru perioada 2025–2030, un document esențial care consolidează protecția socială și drepturile angajaților din sector, transmite Noi.md.Actul a fost semnat de Cristina Pereteatcu, Secretar de stat și Președinte al Comisiei de negociere, și de Victoria Niță, Președinte al Federației Sindicale „Si
Comuna Iurceni din raionul Nisporeni a găzduit o nouă ediție a Festivalului-concurs „Bîlciul Olarilor” – o adevărată sărbătoare a artei tradiționale, notează Noi.md.30 de meșteri populari și ceramiști și-au prezentat lucrările, iar cei mai buni au fost premiați pentru măiestria lor după cum urmează:-Premiul Mare: Vitalie Parlui;{{757216}}-Premiul I: Iurie Cucuietu;-Premiul II: Andr
75 de secții de votare, deschise pentru moldovenii din Italia la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Noi.md
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor avea la dispoziție 75 de secții de votare, transmite Noi.md.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Italia, harta interactivă a locațiilor este deja disponibilă online, oferind alegătorilor posibilitatea de a identifica rapid cea mai apropiată secție și de a fi ghidați direct pînă la int
Miercuri, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă potabilă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 17 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe adresele:-bd. Moscova 8, 10, 10/1, 10/2.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresele respective sînt rug
Polonia prețuiește prietenia tradițională cu China și speră în întărirea schimburilor, adîncirea colaborării, impulsionarea dezvoltării relațiilor bilaterale și în menținerea în comun a păcii și securității mondiale, a menționat președintele polonez, Karol Nawrocki, în marja unei întrevederi cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat într-o vizită la Varșovia, scrie romanian.cgtn.com.Karol
Astăzi, 16 septembrie, întreaga lume marchează Ziua Mondială pentru Protecția Stratului de Ozon, o dată ce amintește umanității cît de fragilă și, în același timp, vitală este atmosfera Pămîntului, notează Noi.md.Stratul de ozon, aflat la zeci de kilometri deasupra noastră, are un rol esențial: filtrează radiațiile ultraviolete periculoase. Fără el, sănătatea oamenilor, echilibrul ecosistemelo
Poliția Națională s-a autosesizat în baza unor secvențe video apărute în mediul online, în care doi conducători auto au fost surprinși manifestînd un comportament agresiv în trafic și ignorînd normele de circulație rutieră.Incidentul a avut loc la 6 septembrie curent, pe str. Independenței din orașul Drochia și pe traseul R-7( Drochia- Costești).Ambii șoferi, cu vîrstele de 23 de ani, au f
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), au semnat un Memorandum privind instituirea cadrului interinstituțional de comunicare și cooperare, în vederea consolidării mecanismului național de protecție a intereselor financiare ale statului, notează Noi.md.Documentul a fost semnat de Tatiana Șevciuc, Președinta Curții de Conturi, și Victoria
Personalul instituțiilor de asistență socială se va ghida în activitatea sa de Reguli de conduită, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul are rolul de a consolida standardele etice și profesionale în activitatea zilnică a specialiștilor din domeniu, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aceste reguli oferă un cadru clar de orientare pent
Astăzi, 16 septembrie 2025, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un set de decizii importante care vizează securitatea și funcționarea eficientă a sectorului energetic și a utilităților publice.Consiliul a decis modificarea Hotărîrilor ANRE nr. 487/2019 și nr. 248/2025 privind obligațiile de serviciu pub
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat lansarea procedurii de depunere a cererilor pentru sprijinul financiar destinat fermierilor care au suferit pierderi din cauza fenomenelor meteo extreme din acest an, transmite Noi.md.Astfel, agricultorii care au suferit daune la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene din cauza înghețurilor tîrzii din primăvara 2025, precu
Mai mult confort pentru studenți: Universitatea „Ion Creangă” modernizează două blocuri de studii # Noi.md
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii, în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a primului acord de colaborare cu instituțiile beneficiare a avut loc astăzi, 16 septembrie, în prezența reprezentanților guvernamentali și ai partenerilor internaționali, transmite Noi.md.În total, în cadrul proiectu
În Moldova a fost declarat Cod Galben de avertizare meteorologică: mîine, 17 septembrie 2025, între orele 5 dimineața și 5 seara, în mai multe regiuni ale țării sînt așteptate averse puternice.Conform prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cantitatea de precipitații poate ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat.Zonele vizate de avertizare sînt indicate pe harta oficială a serv
Franța avertizează asupra importurilor de ouă din Ucraina: suspiciuni de antibiotice interzise # Noi.md
Comitetul Național pentru Promovarea Ouălor din Franța a tras un semnal de alarmă privind importurile masive de ouă provenite din Ucraina, acuzînd lipsa respectării standardelor sanitare europene.Potrivit unui comunicat, mai multe loturi de ouă cu codul 3 – provenite de la găini crescute în cuști – au fost depistate în supermarketuri, existînd suspiciuni că acestea conțin antibiotice interzise
O misiune a experților internaționali din Lituania s-a aflat în vizită la Inspectoratul General al Poliției (IGP), unde timp de trei zile, cu sprijinul echipei de proiect EU4 Law Enforcement Moldova, au fost analizate și discutate soluții pentru modernizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență, trasmite Noi.md.Potrivit unui anunț al IGP, scopul principal al vizitei a fost optimiza
Reforma sănătății: un nou proiect de lege pentru asigurări medicale, prevenție și transparență # Noi.md
Astăzi, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect de lege, parte din cele 26 de inițiative legislative incluse în programul electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul vizează reformarea sistemului de asigurări medicale, stimularea concurenței pe piața serviciilor de sănătate, consolidarea medicinii preventive și dezvoltarea sanatoriilor medicale.Proiec
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu precizări în urma declarațiilor făcute în spațiul public de către un candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, referitoare la presupusa eliminare a orașului Leova din graficul de circulație a rutei regulate Chișinău–Cahul, trasmite Noi.md.Instituția subliniază că orice modificare a serviciilor regulate de transport rutier este
Grup infracțional destructurat: droguri de peste 2,5 milioane de lei ridicate de polițiști. # Noi.md
Ofițerii Direcției Investigații „CENTRU” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea infracțională a unui grup de persoane cu vîrste cuprinse între 15 și 24 de ani, originare din municipiul Chișinău și raionul Strășeni.Organizatorul și coordonatorul grupului este un deținut din Penitenciarul nr. 9 Pruncul,
Lucrările de reparație a aleii pietonale care face legătura între strada Constantin Stere și Parcul „Valea Morilor” au fost finalizate, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului Chișinău, Intervenția a fost realizată la solicitarea locuitorilor din zonă.Pe lîngă reabilitarea trotuarului, autoritățile au curățat arborii de-a lungul traseului și au restabilit iluminatul
Investiții de milioane la o școală din comuna Băcioi: acoperiș nou, eficiență energetică și curte amenajată # Noi.md
Gimnaziul nr. 102 din satul Brăila, comuna Băcioi a fost modernizat în urma unor proiecte cu o valoare totală de 2 454 830 de lei, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei capitalei, unul dintre cele mai mari proiecte implementate cu fondurile alocate din bugetul municipal este cel de eficiență energetică: montarea unui acoperiș nou și reabilitarea termică a clădirii. Prin implementar
Ungaria a raportat primul caz de febra limbii albastre la bovine și rumegătoare mici în ultimii 10 ani, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și autorităților veterinare de la Budapesta. Focarul a fost depistat în sud-vestul țării, unde 15 din cele 303 bovine monitorizate au prezentat semnele bolii.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, serviciile veteri
Președintele SUA, Donald Trump, se va întîlni probabil cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski săptămîna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.Despre acest lucru a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, relatează RBC-Ucraina, cu referire la mass-media.Rubio a declarat jurnaliștilor că liderul de la Casa Albă încă speră să contribuie la încheierea unui acord de
Chișinău: blocuri locative pregătite gratuit pentru iarnă datorită consumatorilor disciplinați # Noi.md
Mai multe asociații de locatari din Chișinău beneficiază gratuit de lucrări de pregătire a instalațiilor pentru sezonul de încălzire 2025–2026, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Termoelectrica S.A., măsura se aplică exclusiv blocurilor care nu înregistrează datorii la consumul de energie termică și apă caldă, iar gestionarii au depus cereri către companie. Lucrările includ spălări hidrop
300 de luptători din 16 țări au participat la tabăra SENSHI din Bulgaria printre care și echipa Federației de Voievod, formată din 12 sportivi din Republica Moldova, membri ai lotului național de Voievod.Sportivii noștri au beneficiat de antrenamente unice oferite de legende ale sportului de nivel mondial și au trecut printr-o pregătire serioasă pentru Campionatul Mondial, care se va desfășura
Procurorii susțin că fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană, deși are interdicția de a părăsi Grecia, stat în care a fost reținut pe 22 iulie, împreună cu Vlad Plahotniuc.{{836688}}Pe de altă parte, avocații săi afirmă că acesta se află în statul elen, respectînd restricția impusă. Inspectoratul General al Poliției a transmis o solicitare oficială autorită
Agenția Servicii Publice (ASP) continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice și pune la dispoziția cetățenilor noi instrumente online, menite să reducă birocrația, să economisească timp și să le aducă cetățenilor mai mult confort în interacțiunea cu instituția.În ultimul an, ASP a lansat trei servicii digitale esențiale, care au înregistrat deja rezultate notabile.{{829844}}-Vînz
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 15 septembrie (ora 08:00) – 21 septembrie 2025 (ora 21:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitelor demnitarilor străini din România, Franța și Bulgaria, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova.Astfel, pentru bun
Încălcări grave în zona de protecție a liniilor electrice, semnalate de Premier Energy Distribution # Noi.md
Premier Energy Distribution avertizează asupra riscurilor extreme de electrocutare după ce același agent economic a comis, în mod repetat, încălcări în zona de protecție a liniilor electrice aeriene de 110 kV, transmite Noi.md.Două incidente s-au produs în lunile iulie și septembrie, provocînd deranjamente majore în rețeaua electrică din municipiul Chișinău și deteriorări de conductoare, însă
La granița dintre Estonia și Rusia a început construcția de structuri defensive, transmite canalul național de televiziune ERR. În aprilie s-a anunțat că autoritățile estoniene se pregătesc să înceapă construcția unei linii de fortificații.Potrivit postului de televiziune, în satul Vinski din sud-estul provinciei Setomaa, în afara zonei fortificate, a fost săpat un șanț antitanc de jumătate de
Președinta partidului INIMA MOLDOVEI, fostul bașcan al Gagauziei, Irina Vlah, a calificat drept ciudată decizia autorităților lituaniene de a-i interzice intrarea în această țară.„Încă o decizie stranie. De data aceasta a autorităților din Lituania. Presupun că din nou s-au străduit "prietenii" mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere, să mă discrediteze. Nu au reu
Avocatul lui Țuțu nu este de acord cu procurorul și insistă: clientul său se află acum în Grecia # Noi.md
Ion Negura, avocatul lui Constantin Țuțu, a spus că nu este de acord cu demersul procurorului.„Or, informațiile prezentate nu corespund realității. Dumnealui este în Grecia și va reveni în cel mai scurt timp, deoarece nu are careva impedimente/interdicții. Este liber și poate să vină în țară oricând”, a explicat el presei, transmite realitatea.{{835682}}Întrebat de ce clientul său nu a aju
Începînd de azi, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a inițiat procedura de eșantionare a benzinei și motorinei, notează Noi.md.Acțiunea face parte din implementarea Sistemului Informațional de Monitorizare a Calității Benzinei și Motorinei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea Sistemului informațional de monitor
Începînd cu data de 22 septembrie curent, ora 08:00, toate camioanele, atît cele încărcate cu marfă, cît și cele fără marfă, care intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din țară prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rîndul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot.Transportatorii vor putea selecta din timp ora dori
Timp de 2 săptămîni, polițiștii BPDS „Fulger”, împreună cu colegi din alte structuri de forță, au participat la un curs intensiv de formare continuă, dedicat consolidării capacităților operaționale.Pe durata programului, participanții au exersat proceduri esențiale pentru intervenții în situații de risc major. Scopul acestor instruiri este de a crește nivelul de pregătire profesională, pentru
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei.Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul Fălești. A debutat în fotbalul mare la formația Cristalul Fălești. A jucat ulterior la echipele FC Agro C
