Giuseppe Grimaldi, noul director al BERD pentru Republica Moldova

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a atenționat că scenariul potrivit căruia Aeroportul din Chișinău ar putea fi transformat într-un „aerodrom militar”, care să fie utilizat de Federația Rusă pentru atacuri asupra Ucrainei, „este examinat de către autorități cu toată seriozitatea” și ar putea deveni realitate în cazul victoriei forțelor pro-ruse la parlamentare. Declarațiile au fost făcute de Daniel Vodă la emisiunea „Pe față” de la postul public de televiziune „Moldova 1”, informează MOLDPRES.