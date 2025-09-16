Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025

ProTV.md, 16 septembrie 2025 20:10

Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025
Acum o oră
19:50
Bani în valoare de 5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju ProTV.md
Bani în valoare de 5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju
Acum 2 ore
18:50
Vizite oficiale internaționale blochează temporar centrul Chișinăului: accesul public și lucrările de infrastructură, suspendate pentru șapte zile ProTV.md
Vizite oficiale internaționale blochează temporar centrul Chișinăului: accesul public și lucrările de infrastructură, suspendate pentru șapte zile
18:40
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad ProTV.md
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad
18:30
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică ProTV.md
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică
Acum 4 ore
18:20
Incident electoral controversat la Hotelul Internațional din Iași: 13 moldoveni, surprinși în timp ce sunau cetățeni din Moldova pentru a-i îndemna să voteze blocul „patriotic” ProTV.md
Incident electoral controversat la Hotelul Internațional din Iași: 13 moldoveni, surprinși în timp ce sunau cetățeni din Moldova pentru a-i îndemna să voteze blocul „patriotic”
18:00
Momentul impactului de pe bulevardul Moscovei, surprins din trafic: unul dintre șoferi a provocat accidentul, după ce a virat la stânga fără să acorde prioritate vehiculelor din sens opus - VIDEO ProTV.md
Momentul impactului de pe bulevardul Moscovei, surprins din trafic: unul dintre șoferi a provocat accidentul, după ce a virat la stânga fără să acorde prioritate vehiculelor din sens opus - VIDEO
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat ProTV.md
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat
17:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO ProTV.md
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO
17:50
Accident violent în capitală: o femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident violent în capitală: o femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO
17:40
Premier Energy trage un semnal de alarmă: Lucrări ilegale sub linii electrice de înaltă tensiune pot duce la accidente fatale și avarii în masă ProTV.md
Premier Energy trage un semnal de alarmă: Lucrări ilegale sub linii electrice de înaltă tensiune pot duce la accidente fatale și avarii în masă
17:30
Crimă odioasă în raionul Soroca: un bărbat a fost ucis cu bestialitate de doi tineri. Suspecții au fost reținuți ProTV.md
Crimă odioasă în raionul Soroca: un bărbat a fost ucis cu bestialitate de doi tineri. Suspecții au fost reținuți
17:10
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Legături cu Potra, care caută azil în Rusia ProTV.md
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Legături cu Potra, care caută azil în Rusia
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025
16:50
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO
16:40
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Imagini de la fața locului - FOTO ProTV.md
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Imagini de la fața locului - FOTO
16:30
Pericol de ploi abundente în capitală: Cod GALBEN emis pentru 17 septembrie. Primăria îndeamnă la prudență ProTV.md
Pericol de ploi abundente în capitală: Cod GALBEN emis pentru 17 septembrie. Primăria îndeamnă la prudență
Acum 6 ore
16:20
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - FOTO ProTV.md
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - FOTO
16:10
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu ProTV.md
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu
16:00
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Declarațiile lui Cernăuțeanu ProTV.md
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Declarațiile lui Cernăuțeanu
15:50
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie ProTV.md
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
15:40
LIVE TEXT. Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO
15:30
Doi șoferi - sancționați de poliție după ce au încălcat regulamentul circulației rutiere. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Doi șoferi - sancționați de poliție după ce au încălcat regulamentul circulației rutiere. Imagini surprinse de martori - VIDEO
15:00
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei ProTV.md
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei
14:50
Șeful IGP anunță câte persoane au fost documentate pentru corupere electorală și care este suma ajunsă în bugetul de stat - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP anunță câte persoane au fost documentate pentru corupere electorală și care este suma ajunsă în bugetul de stat - VIDEO
14:30
,,Eu am un client, a vrut un milion și jumătate de dolari." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice - VIDEO ProTV.md
,,Eu am un client, a vrut un milion și jumătate de dolari." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice - VIDEO
Acum 8 ore
14:10
Șeful IGP: „Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP: „Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO
13:50
Cum să ai sprâncene perfecte în doar 3 minute? Descoperă locul unde poți găsi produse calitative, hipoalergenice și naturale - VIDEO ProTV.md
Cum să ai sprâncene perfecte în doar 3 minute? Descoperă locul unde poți găsi produse calitative, hipoalergenice și naturale - VIDEO
13:40
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" ProTV.md
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie"
13:40
Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Peste 20 de milioane de lei, ridicate de CNA - FOTO ProTV.md
Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Peste 20 de milioane de lei, ridicate de CNA - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.09.2025
12:50
Serviciul Fiscal de Stat a blocat oficial conturile bancare ale Irinei Vlah ProTV.md
Serviciul Fiscal de Stat a blocat oficial conturile bancare ale Irinei Vlah
12:40
Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor: Mai multe persoane - audiate. Ce au ridicat polițiștii ProTV.md
Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor: Mai multe persoane - audiate. Ce au ridicat polițiștii
12:40
„Donald Trump are suficientă forţă pentru a-l face pe Putin să se teamă de el” ProTV.md
„Donald Trump are suficientă forţă pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”
12:30
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcoticele - VIDEO ProTV.md
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcoticele - VIDEO
Acum 12 ore
12:20
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcotocele - VIDEO ProTV.md
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcotocele - VIDEO
12:20
Ultima oră. Irina Vlah - declarată persoană indezirabilă în Lituania: I-a fost interzisă intrarea pentru următorii cinci ani ProTV.md
Ultima oră. Irina Vlah - declarată persoană indezirabilă în Lituania: I-a fost interzisă intrarea pentru următorii cinci ani
12:10
Trei bărbați, membri ai unei organizații criminale - reținuți, după ce ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro. Cum s-a întâmplat totul și ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
Trei bărbați, membri ai unei organizații criminale - reținuți, după ce ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro. Cum s-a întâmplat totul și ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
12:00
Șeful IGP: ,,Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP: ,,Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO
11:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO ProTV.md
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO
11:30
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat ProTV.md
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat
11:10
Sondaj Avangarde: Românii au cea mai mare încredere în Sandu și Trump. La polul opus, Putin și Rusia. O invazie rusă, văzută ca posibilă ProTV.md
Sondaj Avangarde: Românii au cea mai mare încredere în Sandu și Trump. La polul opus, Putin și Rusia. O invazie rusă, văzută ca posibilă
11:00
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
11:00
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate ProTV.md
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate
10:50
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri ProTV.md
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri
10:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol ProTV.md
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol
10:10
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO ProTV.md
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO
10:10
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare ProTV.md
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare
09:50
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
09:20
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut ProTV.md
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.