Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025

ProTV.md, 16 septembrie 2025 20:10
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
19:50
Bani în valoare de 5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju # ProTV.md
Bani în valoare de 5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju
Acum 2 ore
18:50
Vizite oficiale internaționale blochează temporar centrul Chișinăului: accesul public și lucrările de infrastructură, suspendate pentru șapte zile # ProTV.md
Vizite oficiale internaționale blochează temporar centrul Chișinăului: accesul public și lucrările de infrastructură, suspendate pentru șapte zile
18:40
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad # ProTV.md
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad
18:30
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică # ProTV.md
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică
Acum 4 ore
18:20
Incident electoral controversat la Hotelul Internațional din Iași: 13 moldoveni, surprinși în timp ce sunau cetățeni din Moldova pentru a-i îndemna să voteze blocul „patriotic” # ProTV.md
Incident electoral controversat la Hotelul Internațional din Iași: 13 moldoveni, surprinși în timp ce sunau cetățeni din Moldova pentru a-i îndemna să voteze blocul „patriotic”
18:00
Momentul impactului de pe bulevardul Moscovei, surprins din trafic: unul dintre șoferi a provocat accidentul, după ce a virat la stânga fără să acorde prioritate vehiculelor din sens opus - VIDEO # ProTV.md
Momentul impactului de pe bulevardul Moscovei, surprins din trafic: unul dintre șoferi a provocat accidentul, după ce a virat la stânga fără să acorde prioritate vehiculelor din sens opus - VIDEO
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat # ProTV.md
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat
17:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO # ProTV.md
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO
17:50
Accident violent în capitală: o femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
17:40
Premier Energy trage un semnal de alarmă: Lucrări ilegale sub linii electrice de înaltă tensiune pot duce la accidente fatale și avarii în masă # ProTV.md
Premier Energy trage un semnal de alarmă: Lucrări ilegale sub linii electrice de înaltă tensiune pot duce la accidente fatale și avarii în masă
17:30
Crimă odioasă în raionul Soroca: un bărbat a fost ucis cu bestialitate de doi tineri. Suspecții au fost reținuți # ProTV.md
Crimă odioasă în raionul Soroca: un bărbat a fost ucis cu bestialitate de doi tineri. Suspecții au fost reținuți
17:10
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Legături cu Potra, care caută azil în Rusia # ProTV.md
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Legături cu Potra, care caută azil în Rusia
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 16.09.2025
16:50
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
16:40
Accident violent în capitală: o mașină s-a răsturnat în urma impactului. Imagini de la fața locului - FOTO # ProTV.md
16:30
Pericol de ploi abundente în capitală: Cod GALBEN emis pentru 17 septembrie. Primăria îndeamnă la prudență # ProTV.md
Pericol de ploi abundente în capitală: Cod GALBEN emis pentru 17 septembrie. Primăria îndeamnă la prudență
Acum 6 ore
16:20
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - FOTO # ProTV.md
Peste 20 de milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Imagini cu teancuri de bani - publicate de CNA - FOTO
16:10
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Explicațiile lui Viorel Cernăuțeanu # ProTV.md
16:00
Ion Perjiu a fost identificat și localizat acum un an, anunță IGP. De ce nu a fost reținut mai devreme? Declarațiile lui Cernăuțeanu # ProTV.md
15:50
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie # ProTV.md
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
15:40
LIVE TEXT. Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Israel și-a început ofensiva terestră în orașul Gaza, în timp ce ONU spune că liderii israelieni au incitat la comiterea unui genocid. Mii de oameni au evacuat Fâșia - VIDEO
15:30
Doi șoferi - sancționați de poliție după ce au încălcat regulamentul circulației rutiere. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Doi șoferi - sancționați de poliție după ce au încălcat regulamentul circulației rutiere. Imagini surprinse de martori - VIDEO
15:00
Lilian Popescu - noul selecționer al Moldovei
14:50
Șeful IGP anunță câte persoane au fost documentate pentru corupere electorală și care este suma ajunsă în bugetul de stat - VIDEO # ProTV.md
14:30
,,Eu am un client, a vrut un milion și jumătate de dolari." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice - VIDEO # ProTV.md
,,Eu am un client, a vrut un milion și jumătate de dolari." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice - VIDEO
Acum 8 ore
14:10
Șeful IGP: „Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO # ProTV.md
13:50
Cum să ai sprâncene perfecte în doar 3 minute? Descoperă locul unde poți găsi produse calitative, hipoalergenice și naturale - VIDEO # ProTV.md
Cum să ai sprâncene perfecte în doar 3 minute? Descoperă locul unde poți găsi produse calitative, hipoalergenice și naturale - VIDEO
13:40
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie" # ProTV.md
Reacția Irinei Vlah, după ce Lituania a declarat-o persoană indezirabilă: „Încă o decizie stranie"
13:40
Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Peste 20 de milioane de lei, ridicate de CNA - FOTO # ProTV.md
Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Peste 20 de milioane de lei, ridicate de CNA - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.09.2025
12:50
Serviciul Fiscal de Stat a blocat oficial conturile bancare ale Irinei Vlah
12:40
Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor: Mai multe persoane - audiate. Ce au ridicat polițiștii # ProTV.md
12:40
„Donald Trump are suficientă forţă pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”
12:30
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcoticele - VIDEO # ProTV.md
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcoticele - VIDEO
Acum 12 ore
12:20
Droguri de peste 2,5 milioane de lei, găsite la un grup de persoane, printre care un deținut. Un băiat de 15 ani, prins în flagrant în timp ce ridica narcotocele - VIDEO # ProTV.md
12:20
Ultima oră. Irina Vlah - declarată persoană indezirabilă în Lituania: I-a fost interzisă intrarea pentru următorii cinci ani # ProTV.md
Ultima oră. Irina Vlah - declarată persoană indezirabilă în Lituania: I-a fost interzisă intrarea pentru următorii cinci ani
12:10
Trei bărbați, membri ai unei organizații criminale - reținuți, după ce ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro. Cum s-a întâmplat totul și ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO # ProTV.md
Trei bărbați, membri ai unei organizații criminale - reținuți, după ce ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro. Cum s-a întâmplat totul și ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
12:00
Șeful IGP: ,,Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora." Țările vizate și care ar fi costul unui vot - VIDEO # ProTV.md
11:50
Procurorii anunță că Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și cer anunțarea acestuia în căutare și arestarea preventivă. Ce spun avocații fostului deputat PD - VIDEO # ProTV.md
11:30
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # ProTV.md
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat
11:10
Sondaj Avangarde: Românii au cea mai mare încredere în Sandu și Trump. La polul opus, Putin și Rusia. O invazie rusă, văzută ca posibilă # ProTV.md
Sondaj Avangarde: Românii au cea mai mare încredere în Sandu și Trump. La polul opus, Putin și Rusia. O invazie rusă, văzută ca posibilă
11:00
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO # ProTV.md
Sondaj WatchDog: Două partide și un bloc electoral ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
11:00
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate
10:50
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri # ProTV.md
Victoria Sanduța, Alexandru Grosu și Sergiu Tofilat – așteptați marți, la ora 18.00, la dezbateri
10:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol # ProTV.md
„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol
10:10
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - reținut în flagrant că șantaja un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru acest serviciu de organizare a călătoriei - VIDEO
10:10
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare # ProTV.md
Visa și maib lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare
09:50
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO # ProTV.md
Sondaj WatchDog: Trei partide ar accede în Legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Care sunt acestea - FOTO
09:20
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut # ProTV.md
Fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, Ion Perjiu, ar fi fost reținut
