DEZBATERI 2025 || Devino deputat – Andrei Năstase, Olesea Stamate, ALDE

În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, întrebarea revine ca un refren: vor merge tinerii la vot? În nordul republicii: la Bălți, Fălești, Soroca și Drochia am întâlnit scepticism, curiozitate și, tot mai des, hotărâre în rândul junilor votanți. De la orice candidat mi-aș dori să fie pro-moldovean. Pot fi de la Partidul Acțiune și [...]