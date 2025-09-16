VIDEO | Percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat de organizația criminală Șor
Radio Chisinau, 16 septembrie 2025 20:05
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
20:20
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a desemnat un nou director al Biroului său din Republica Moldova. Este vorba despre Giuseppe Grimaldi, care va prelua mandatul începând cu 1 octombrie, transmite IPN.
Acum 30 minute
20:05
VIDEO | Percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat de organizația criminală Șor # Radio Chisinau
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani.
20:00
VIDEO | Percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani # Radio Chisinau
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani.
Acum o oră
19:40
Daniel Vodă avertizează: Aeroportul din Chișinău ar putea fi transformat într-un „aerodrom militar” și folosit de Rusia împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a atenționat că scenariul potrivit căruia Aeroportul din Chișinău ar putea fi transformat într-un „aerodrom militar”, care să fie utilizat de Federația Rusă pentru atacuri asupra Ucrainei, „este examinat de către autorități cu toată seriozitatea” și ar putea deveni realitate în cazul victoriei forțelor pro-ruse la parlamentare. Declarațiile au fost făcute de Daniel Vodă la emisiunea „Pe față” de la postul public de televiziune „Moldova 1”, informează MOLDPRES.
Acum 2 ore
19:20
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cele mai renumite formații rock (prima parte, audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:50
ELECTORALA 2025 | CEC stabilește termenele pentru autorizarea sondajelor și exit-pollurilor la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat termenele limită pentru solicitarea autorizării sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
18:35
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile (Surse ZdG) # Radio Chisinau
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, luni, 15 septembrie, potrivit surselor Ziarului de Gardă. În total, 12 persoane au fost arestate preventiv, două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o persoană este cercetată în libertate.
Acum 4 ore
18:10
Proceduri simplificate și digitalizare pentru transportatorii rutieri de marfă începând cu 2026 # Radio Chisinau
Operatorii de transport rutier de marfă vor beneficia de proceduri mai simple și mai eficiente pentru obținerea autorizațiilor internaționale, începând cu anul 2026. Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a avut loc o întâlnire cu operatorii de transport rutier, membrii Asociației Internaționale Transport Auto (AITA) și reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).
17:45
„Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas # Radio Chisinau
Armata israeliană a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă”, a anunțat ministrul israelian al Apărării. Luni seara, ora locală, forțele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în orașul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraș. Operațiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani și se preconizează că va crește numărul victimelor și va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios.
17:25
Uniunea Europeană - Obiectiv 2028 | Falsuri vs realități care privesc comunitatea europeană # Radio Chisinau
Falsurile care privesc Uniunea Europeană au devenit mai frecvente pe rețelele de socializare odată cu intrarea în line dreaptă a alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Radio Chișinău vă prezintă contraponderea reală la aceste falsuri, pentru o corectă informare a cetățenilor Republicii Moldova.
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi puternice pentru nordul și centrul Republicii Moldova. Alerta este valabilă mâine, 17 septembrie, între orele 05:00-17:00.
16:50
Consiliul Național al Audiovizualului din România a notificat TikTok privind comportamentul neautentic al unor conturi în preajma alegerilor din R. Moldova # Radio Chisinau
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a decis, marți, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act – DSA, privind existența unui comportament neautentic coordonat al unui număr de 84 de conturi, care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova.
16:30
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # Radio Chisinau
Parlamentul European va dezbate la începutul lunii octombrie două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, un demers fără precedent care a stârnit discuții aprinse între eurodeputați privind procedura și calendarul votului.
Acum 6 ore
16:15
BNM: Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor, pilon al stabilității financiare # Radio Chisinau
Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor și a mecanismelor de conformitate reprezintă un pilon fundamental al stabilității financiare și al procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Declarația aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și a fost făcută la conferința internațională AML and Compliance: „Integritatea și transparența sunt factori-cheie pentru un sector financiar stabil și credibil”, organizată la Chișinău, transmite IPN.
16:00
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Votul din diaspora va influența decisiv rezultatul alegerilor parlamentare (Audio) # Radio Chisinau
Rezultatele sondajului WatchDog oferă perspective reale pentru menținerea unei guvernări pro-europene după alegerile parlamentare, susține analistul politic Ion Tăbârță. Potrivit acestuia, o majoritate pro-europeană în viitorul legislativ este posibilă, însă procentul ridicat de indeciși și impactul votului din diaspora pot influența decisiv rezultatul final.
15:55
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Votul din diaspora va influența decisiv rezultatul de la alegeri parlamentare (Audio) # Radio Chisinau
Rezultatele sondajului WatchDog oferă perspective reale pentru menținerea unei guvernări pro-europene după alegerile parlamentare, susține analistul politic Ion Tăbârță. Potrivit acestuia, o majoritate pro-europeană în viitorul legislativ este posibilă, însă procentul ridicat de indeciși și impactul votului din diaspora pot influența decisiv rezultatul final.
15:35
Naționala Moldovei are un nou selecționer: Cine îl înlocuiește pe Serghei Cleșcenco # Radio Chisinau
Federația Moldovenească de Fotbal l-a numit astăzi pe Lilian Popescu în funcția de selecționer al Naționalei Moldovei. Decizia vine după ce Serghei Cleșcenco și-a prezentat demisia, la câteva zile de la cea mai grea înfrângere din istoria echipei – 1-11 contra Norvegiei, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, informează MOLDPRES.
15:25
Numărul elevilor din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului a depășit cifra de 2000 # Radio Chisinau
Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul elevilor înscriși în cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană, subordonate Ministerului Educației și Cercetării, a depășit cifra de 2000. Mai exact, în școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului, își fac studiile 2041 de copii.
15:00
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” vor fi modernizate în cadrul proiectului INSPIREE # Radio Chisinau
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” vor fi modernizate în cadrul proiectului INSPIREE, o inițiativă națională de eficiență energetică care vizează renovarea clădirilor publice din Republica Moldova. Acordul de colaborare a fost semnat astăzi, la sediul universității, astfel devenind prima beneficiară a acestei inițiative finanțată de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul partenerilor europeni, inclusiv Agenția Franceză pentru Dezvoltare și Banca Germană de Dezvoltare, transmite Radio Chișinău.
14:45
Nicușor Dan: Alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o dispută între parcursul pro-occidental și o apropiere mai mare de Rusia. Contează fiecare vot # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a comentat, luni seară, la Antena 3 CNN, situația din Republica Moldova, unde Rusia face eforturi mari pentru a influența în favoarea sa rezultatul alegerilor legislative naționale din 28 septembrie.
14:40
Nicușor Dan: Alegerile parlamentare din Republica Moldovan reprezintă o dispută între parcursul pro-occidental și o apropiere mai mare de Rusia. Contează fiecare vot # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a comentat, luni seară, la Antena 3 CNN, situația din Republica Moldova, unde Rusia face eforturi mari pentru a influența în favoarea sa rezultatul alegerilor legislative naționale din 28 septembrie.
Acum 8 ore
14:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că l-a numit pe judecătorul Eugen Beșelea în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ). Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 16 septembrie, în urma unui concurs public.
14:00
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coordonat, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Printre cei vizați se numără factori de decizie afiliați unor formațiuni politice, membri și simpatizanți, care ar fi contribuit la canalizarea ilegală a fondurilor către partide politice.
13:45
Experți ENEMO, despre scrutinul din 28 septembrie: „TikTok și Instagram, principalele instrumente pentru dezinformare, influență străină și finanțare ascunsă” # Radio Chisinau
Integritatea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie în Republica Moldova ar putea fi afectată de campanii de dezinformare online, finanțări ilicite și interferențe străine, au avertizat astăzi experții rețelei internaționale de observare electorală ENEMO. Raportul notează că, în ciuda progreselor legislative, mecanismele de protecție electorală sunt supuse unei presiuni constante din partea actorilor care încearcă să submineze încrederea publică și să influențeze rezultatul alegerilor, transmite Radio Chișinău.
13:30
Fiscul a încasat circa 843 de milioane de lei la bugetul de stat, săptămâna trecută # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță încasări la bugetul de stat de circa 843,8 milioane de lei, pe parcursul săptămânii trecute.
13:15
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul Republicii Moldova, într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani.
13:00
Încă un lider al Blocului Patriotic a primit interdicție de intare în spațiul Schengen # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei anunță că astăzi, 16 septembrie, Irina Vlah, unul din liderii Blocului Patriotic, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei, țară membră a spațiului Schengen, pentru un termen de cinci ani de zile.
12:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunță Marco Rubio # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare și speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea președintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marți, secretarul de stat Marco Rubio, transmite agenția de știri AFP, citată de News.ro.
12:30
Diaspora, ținta coruperii electorale. Viorel Cernăuțeanu: „Avem în vizor grupuri și persoane care încearcă să recruteze alegători din străinătate” # Radio Chisinau
Șeful IGP, Viorel Cenăuțeanu, a precizat astăzi, în cadrul unor declarații de presă, că cetățeni ai Republicii Moldova aflați în mai multe țări din vestul Europei au devenit ținte ale coruperii electorale.
Acum 12 ore
12:20
Diaspora, ținta coruperii electorale. Viorel Cernăuțeanu: „Avem în vizor grupuri și persoane.care încearcă să recruteze alegători din străinătate” # Radio Chisinau
Șeful IGP, Viorel Cenăuțeanu, a precizat astăzi, în cadrul unor declarații de presă, că cetățeni ai Republicii Moldova aflați în mai multe țări din vestul Europei au devenit ținte ale coruperii electorale.
12:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 17 septembrie.
11:45
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în luna iulie la Atena, are interdicția de a părăsi Grecia. Informația a fost oferită de șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor declarații de presă, transmite MOLDPRES.
11:25
SONDAJ în România | Maia Sandu este cel mai apreciat lider la nivel internațional de către români, la același nivel cu Donald Trump # Radio Chisinau
Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron sunt liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. În același sondaj, Republica Moldova este socotit statul cel mai bun prieten al României.
11:10
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău | Actorii de la Sibiu vor juca spectacolul „Ultima generație”. Ce evenimente vor mai avea loc astăzi, 16 septembrie # Radio Chisinau
În cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău, publicul va avea astăzi parte de o zi plină de spectacole și evenimente care explorează teatrul radiofonic, dramaturgia contemporană și temele existențiale ale lumii. Punctul central al zilei îl constituie spectacolul „Ultima generație”, realizat de Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, programat la ora 19.00 pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”, informează MOLDPRES.
10:50
Energocom anunță prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor pentru anul 2025 – 2026 # Radio Chisinau
S.A. „Energocom” informează că prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025 – 2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh (~ 410 EUR/1000 m3), sumă ce include inclusiv costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare. Potrivit companiei, prețul exact de achiziție pentru fiecare lună va fi cunoscut în ultima zi a lunii precedente livrării.
10:30
Frontiera de stat, traversată de peste 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 396 de traversări.
10:15
Locuitorii din UTA Găgăuzia au căzut pradă minciunilor grupării „ȘOR”, fiind obligați să plătească amenzi pentru așa-zisul „ajutor” financiar, primit din partea unor bănci din Rusia (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre noi ședințe de judecată în dosarele lui Vladimir Plahotniuc și ale deputaților transfugi Lozovan și Nesterovschi, dar și despre strategia Moscovei de a consolida blocurile pro-ruse înaintea alegerilor din 28 septembrie. Publicațiile analizează relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, avertismentele privind riscul de implicare a Rusiei în campanie și apelurile la participare masivă la scrutin pentru susținerea parcursului european. Sunt relatate și cazuri recente de corupere și dezinformare în UTA Găgăuzia, precum și opinii critice la adresa vulnerabilității blocului „Patriotic”.
09:55
A fost reținut Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc. Era implicat în rețeaua „Șor” # Radio Chisinau
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”.
09:50
SONDAJ | PAS ar obține cele mai multe mandate de deputat, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate ar deveni principala forță politică din Legislativul de la Chișinău, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, potrivit datelor unui sondaj efectuat de compania CSB Research, la comanda WatchDog, care au fost prezentate astăzi, 16 septembrie.
09:35
SONDAJ | PAS ar obține majoritatea mandatelor de deputat, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate ar deveni principala forță politică din Legislativul de la Chișinău, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, potrivit datelor unui sondaj efectuat de compania CSB Research, la comanda WatchDog, care au fost prezentate astăzi, 16 septembrie.
09:20
Moneda unică europeană începe săptămâna cu o cotație oficială de 19 lei și 47 de bani, în creștere cu un ban.
09:00
ELECTORALA 2025 | Buletinele de vot pentru diaspora, tipărite și pregătite pentru distribuție # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că au fost tipărite 864.300 de buletine de vot destinate celor 297 de secții de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
08:40
Sportiva Armatei Naționale, Oxana Diacenco, a câștigat medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo pentru seniori, desfășurat la Peja, Kosovo. Ea a concurat la categoria +78 de kilograme și a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului.
08:25
Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra Guvernului din centrul Varșoviei, anunță Donald Tusk. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați # Radio Chisinau
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, pe fondul tensiunilor regionale accentuate în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian, relatează TVP World.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 16 septembrie, vreme stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu cer variabil și fără precipitații.
Acum 24 ore
21:05
Biroul Relații cu Diaspora lansează ediția de iarnă a Programului „DOR de Tradiții” # Radio Chisinau
Biroul Relații cu Diaspora (BRD) anunță lansarea celei de-a doua ediții a Programului „DOR de Tradiții”, dedicat copiilor și tinerilor din diaspora. Tabăra de iarnă se va desfășura în perioada 24–29 decembrie 2025 și va reuni 40 de participanți cu vârste între 12 și 17 ani, relatează MOLDPRES.
20:45
Astronomul Nicolae Donici și soprana Maria Cebotari, omagiați într-o expoziție la București # Radio Chisinau
Republica Moldova își va prezenta patrimoniul cultural la Muzeul Țăranului Român din București printr-un eveniment de excepție. Este vorba despre expoziția „Patrimoniul național al Moldovei: Astronomul Nicolae Donici și Soprana Maria Cebotari”, însoțită de proiecția unui film documentar. Evenimentul reunește istorie, știință și artă, aducând un omagiu celor două personalități emblematice ale culturii și științei din Republica Moldova, transmite IPN.
Ieri
20:25
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizația de maternitate # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 42,3 milioane lei.
20:05
Un nou rol în școlile profesionale: coordonatorii de afaceri vor facilita legătura cu piața muncii în R. Moldova și Ucraina # Radio Chisinau
Începând cu anul 2025, un nou rol, cel de coordonator de afaceri, va fi introdus în școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina. Scopul inițiativei este de a sprijini elevii în dezvoltarea competențelor cerute de piața muncii, prin consolidarea colaborării dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic și mediul de afaceri.
20:00
Dorin Recean, la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week: „Obiectivul nostru este de a pune R. Moldova pe harta economică regională” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week, cel mai mare eveniment dedicat mediului de afaceri din Republica Moldova. În cadrul ceremoniei de deschidere, prim-ministrul a salutat comunitatea de afaceri și a evidențiat rolul esențial al investițiilor locale și internaționale în dezvoltarea economiei naționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.