New Chișinău Stock Exchange: A boost for Moldova?

Un bărbat de 57 de ani a fost reținut în flagrant de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră, fiind suspectat că ar fi șantajat un cetățean ucrainean care a intrat ilegal în Republica Moldova. Acesta i-ar fi cerut 5 000 de dolari pentru „serviciul” de organizare a călătoriei ilegale, fiind prins chiar în momentul în care primea prima tranșă de bani – 2 000 de dolari.