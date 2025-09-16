New Chișinău Stock Exchange: A boost for Moldova?
Moldova1, 16 septembrie 2025 20:00
Moldova's capital market has potential, but it needs strong institutions and clear, simple rules to thrive.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
20:20
Marta Kos, la întâlnirea cu antreprenorii din R. Moldova: „UE vă primește cu drag, vă susține și vă apără” # Moldova1
Sprijinul oferit de Uniunea Europeană (UE) Republicii Moldova este condiționat de implementarea reformelor, precum și de direcția viitorului Parlament de la Chișinău, instituit după alegerile din 28 septembrie. Mesajul a fost transmis marți, 16 septembrie, de comisara UE pentru Extindere, Marta Kos, celor 40 de antreprenori din R. Moldova, care efectuează o vizită la Bruxelles.
Acum 30 minute
20:00
Moldova's capital market has potential, but it needs strong institutions and clear, simple rules to thrive.
Acum o oră
19:40
Drumul care leagă localitatea Onișcani din raionul Călărași de șoseaua M5 este reparat capital. Vorbim de un drum din pietriș, care nu a mai fost niciodată asfaltat. Costul lucrărilor depășește 15 milioane de lei.
Acum 2 ore
18:50
Pentru îndoctrinarea și militarizarea copiilor scoși ilegal din Ucraina, în Rusia și pe teritoriile ucrainene ocupate de aceasta a fost creată o rețea extinsă de instituții, care numără cel puțin 210 centre de diferite tipuri, afirmă autorii raportului „Copiii răpiți ai Ucrainei” al Laboratorului de Cercetări Umanitare din cadrul Școlii de Sănătate Publică de la Yale, potrivit BBC News.
Acum 4 ore
18:10
UE adoptă recomandări pentru încheierea treptată a protecției temporare acordate ucrainenilor # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) a adoptat o recomandare privind încheierea treptată a protecției temporare acordate ucrainenilor. Aceasta prevede coordonarea acțiunilor statelor membre pentru a asigura întoarcerea în siguranță a ucrainenilor acasă și reintegrarea lor sustenabilă, atunci când situația va permite acest lucru în condiții de siguranță.
18:00
Autoritățile avertizează asupra tentativelor de corupere a alegătorilor din diasporă, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cele mai frecvente încercări de influențare ilegală a votului au loc în țările cu cele mai numeroase comunități de moldoveni, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Sumele oferite variază și pot depăși o mie de lei. Poliția colaborează activ cu instituțiile de aplicare a legii din alte state pentru a depista asemenea practici.
17:20
Gestionarea eficientă a banilor începe cu o analiză atentă a veniturilor și a cheltuielilor. Este esențial ca o persoană să nu cheltuiască mai mult decât câștigă și, pentru a reuși acest lucru, este recomandat să își planifice cheltuielile lunare. Totodată, 10% din venitul obținut trebuie să fie economisit în mod constant pentru a forma o rezervă sigură pentru situații neprevăzute sau pentru viitoare investiții. Lipsa unui plan de economii, utilizarea necontrolată a cardurilor de credit și neglijarea evidenței cheltuielilor se numără printre cele mai frecvente erori admise de cetățeni, atenționează experta în finanțe Viorica Rumleanschi, invitata emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”.
17:10
ELECTORALA 2025 // Raport ENEMO: Dezinformarea și interferența străină, cele mai mari riscuri pentru parlamentare # Moldova1
Spațiul online este punctul vulnerabil al mediul informațional din Republica Moldova, iar dezinformarea și interferența străină reprezintă cele mai mari riscuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Constatările aparțin observatorilor Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care au evaluat contextul politic și electoral general din Republica Moldova în ajunul scrutinului.
17:10
„The Studio” a dominat gala Premiilor Emmy, adjudecându-și 13 statuete și fiind desemnat cel mai bun serial de comedie. Drama „Adolescence” a obținut la rândul său opt premii, inclusiv pentru cel mai bun regizor, precum și pentru interpretările actorilor principali și secundari. Owen Cooper, în vârstă de doar 15 ani, a intrat în istorie ca fiind cel mai tânăr laureat al galei.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ploi puternice pentru ziua de miercuri, 17 septembrie. Precipitații abundente vor fi înregistrate în mai multe raioane din nordul și centrul republicii.
16:40
Programare electronică obligatorie pentru camioane la postul vamal Leușeni, din 22 septembrie # Moldova1
Toate camioanele, încărcate sau goale, care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor trebui să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. Măsura va intra în vigoare pe 22 septembrie curent, de la ora 08:00, și are ca scop fluidizarea traficului și reducerea aglomerației la frontieră.
16:40
Raport ENEMO: Dezinformarea și interferența străină – cele mai mari riscuri pentru alegerile parlamentare # Moldova1
Spațiul online este punctul vulnerabil al mediul informațional din Republica Moldova, iar dezinformarea și interferența străină reprezintă cele mai mari riscuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Constatările aparțin observatorilor Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care au evaluat contextul politic și electoral general din Republica Moldova în ajunul scrutinului.
16:30
Piața de capital din Republica Moldova are potențial, trebuie să fie susținută de instituții solide și să funcționeze pe baza unor reguli simple și clare. Totodată, în cazul cetățenilor, educația financiară și economisirea inteligentă sunt cheia siguranței economice pe termen lung, susține președintele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) din România, Horia Gustă.
16:30
Naționala Germaniei a sărbătorit acasă câștigarea Campionatului European de baschet masculin # Moldova1
Cea mai tare echipă națională de baschet masculin a Europei a ajuns acasă. Selecționata Germaniei a sosit la Frankfurt, unde mii de suporteri i-au întâmpinat pe baschetbaliști cum se cuvine să întâmpini niște eroi.
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ploi puternice pentru ziua de miercuri, 17 septembrie. Precipitații abundente vor fi înregistrate în mai multe raioane din nordul și centrul republicii.
Acum 6 ore
16:10
Un nou incident cu dronă a avut loc în Polonia, unde forțele de securitate au doborât un aparat fără pilot care survola spațiul de-asupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Persoanele care operau drona au fost prinse în flagrant, iar premierul Donald Tusk a anunțat reținerea a doi cetățeni belaruși. Incidentul s-a produs într-un context și așa tensionat, alimentat de recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către drone rusești.
16:10
Sprijinul social al statului înainte de alegeri, între ajutor pentru cetățeni și percepția de „mită electorală”. Explicațiile lui Daniel Vodă # Moldova1
În perioadele electorale, orice formă de sprijin sau investiție a statului în domenii esențiale poate fi interpretată diferit de societate. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, în contextul unei ipoteze potrivit căreia, politicienii, atunci când se află la guvernare, califică aceste măsuri drept „sprijin social”, însă ajunși în opoziție le etichetează drept „mită electorală”. Potrivit lui Vodă, toate guvernările gestionează fondurile publice conform priorităților aprobate de Parlament, și doar percepțiile se schimbă.
15:40
„Orașul nu e o minge de cauciuc”. De ce Chișinăul rămâne blocat în ambuteiaje și ce soluții propun autoritățile și experții # Moldova1
Traficul aglomerat din Chișinău rămâne una dintre cele mai mari nemulțumiri ale locuitorilor și vizitatorilor capitalei. În timp ce viceprimarul Ilie Ceban spune că modernizarea transportului public este cheia fluidizării circulației rutiere în oraș, experții atrag atenția asupra lipsei unei planificări strategice, a parcărilor și a infrastructurii adaptate realităților actuale.
15:20
A former Moldovan MP, Constantin Țuțu, has reportedly left Greece immediately after his release from arrest and is believed to be in the Transnistrian region, a breakaway territory not under the control of the central government.
15:20
„Pe față”: Pericolul transformării aeroportului de la Chișinău într-un aerodrom militar, utilizat de Rusia împotriva Ucrainei, ar putea deveni realitate # Moldova1
Scenariul potrivit căruia Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău ar putea fi transformat într-un aerodrom militar și utilizat de Rusia pentru a lansa atacuri împotriva Ucrainei, inclusiv asupra Odesei, ar putea deveni realitate, dacă partidele proruse ar câștiga alegerile din 28 septembrie. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, că autoritățile de securitate de la Chișinău analizează acest scenariu cu seriozitate și monitorizează riscurile, luând măsuri pentru a proteja infrastructura strategică și siguranța cetățenilor.
15:10
Frontiera polono-belarusă va continua să fie închisă pe termen nedeterminat, a anunțat Ministerul polonez de Interne, într-un comunicat de presă. Sursa notează că decizia a fost luată în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk și este dictată de preocupările legate de siguranța cetățenilor polonezi.
15:00
Planurile Uniunii Europene de a adopta al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei au fost amânate, potrivit unor surse citate de Bloomberg și Politico. Decizia vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va impune sancțiuni mai dure Moscovei doar după ce statele europene vor opri complet cumpărarea de petrol rusesc, una dintre principalele surse de venit ale Kremlinului, relatează Mediafax.
14:40
La cinci zile după demisia lui Sergiu Cleșcenco, Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat, cu unanimitate de voturi candidatura antrenorului de 51 de ani.
14:30
Percheziții CNA în capitală: Peste 20 de milioane de lei ridicați în dosarul finanțării ilegale a partidelor # Moldova1
Peste 20 de milioane de lei în diverse valute au fost ridicați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău în urma unor percheziții efectuate marți, 16 septembrie, în capitală. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Acum 8 ore
14:00
În premieră în ultimii 15 ani, școlile cu predare în română din regiunea transnistreană depășesc pragul de 2.000 de elevi # Moldova1
Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul copiilor care își fac studiile în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova a trecut pragul de 2.000 de elevi. În acest an, 2.041 de copii din regiune urmează programele de studii aprobate de autoritățile educaționale din dreapta Nistrului.
13:50
Eficiență energetică: autoritățile își propun o strategie pe termen lung de renovare a clădirilor din R. Moldova # Moldova1
Clădirilor din Republica Moldova le revine peste jumătate din consumul de energie la nivel național, depășind considerabil alte sectoare, precum transporturile sau industria. Pentru a reduce gradual acest consum, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare a fondului imobiliar pe termen lung, până în anul 2050. Proiectul acesteia este inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 17 septembrie, a Cabinetului de miniștri.
13:40
Grupare care acționa în numele lui „Kitaeț”, destructurată. Trei persoane au fost reținute # Moldova1
Trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege „Kitaeț” au fost reținute, fiind implicate într-un caz de șantaj pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspecții ar fi estorcat de la un bărbat suma de 12.5 mii de euro, pentru o datorie pretinsă, și l-au deposedat de un automobil Mercedes E-Class.
13:30
Așteptarea a luat sfârșit, revine Liga Campionilor! Cea mai tare competiție inter-cluburi de pe bătrânul continent începe în această seară cu primele meciuri din grupa unică # Moldova1
Cele mai puternice cluburi de pe continent intră în luptă pentru trofeul suprem, iar partidele se anunță a fi de foc. În prima zi a etapei inaugurale se vor disputa 6 partide. Real Madrid, cea mai titrată echipă din competiție, va debuta în noua ediție pe teren propriu în meciul cu Olympique Marseille. Fiecare din componenții celor două echipe au același obiectiv - un început reușit cu victorie.
13:20
Informații contradictorii de la instituțiile de stat: Constantin Țuțu nu a intrat oficial în R. Moldova, dar ar fi în regiunea transnistreană # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ar fi părăsit Grecia imediat după eliberarea acestuia din arest, iar în prezent s-ar afla pe teritoriul regiunii transnistrene, necontrolate de autoritățile constituționale. Informația se regăsește într-o notă transmisă Procuraturii Anticorupție (PA) de Inspectoratul Național de Investigații (INI). Cu toate acestea, Poliția de Frontieră nu a înregistrat intrarea fostului deputat pe teritoriul Republicii Moldova, după ce, în iulie curent, Țuțu a ieșit legal din țară.
13:00
Noi percheziții într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor: mai multe persoane de la Cahul, audiate # Moldova1
Mai multe persoane au fost audiate marți, 16 septembrie, după descinderi ale ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și ale procurorilor anticorupție, sprijiniți de mascații Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”, în mai multe localități din sudul R. Moldova, inclusiv la Cahul.
12:50
ELECTORALA 2025 // Pensii „moștenite”, indemnizații de 100.000 de lei și educație patriotică: ofertele sociale ale concurenților de la parlamentare (Partea II) # Moldova1
Domeniul social reprezintă un capitol important al programelor electorale prezentate de partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți, concurenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ofertele includ pensii minime de 5.000 – 6.000 de lei, indemnizații unice la nașterea copiilor de până la 100.000 de lei, locuințe sociale și subvenționate pentru tineri, precum și centre comunitare pentru seniori și familii.
12:40
După Canada, și Lituania blochează accesul Irinei Vlah pe teritoriul său pentru cinci ani # Moldova1
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, candidată la alegeri din partea Blocului Patriotic, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei, pe o perioadă de cinci ani. Anunțul a fost făcut de ministerul lituanian al Afacerilor Externe pe 16 septembrie.
12:30
ELECTORALA 2025 // Locuințe sociale, telemedicină sau 50.000 de lei la naștere: ofertele sociale ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Moldova1
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu propuneri diverse pentru domeniul social. De la pensii majorate, locuințe sociale și creșe noi până la burse duble pentru tineri, programe de sprijin pentru diasporă și investiții în sport și cultură, concurenții electorali promit susținere pentru familii, copii, vârstnici și persoane vulnerabile. În această parte, Teleradio-Moldova prezintă angajamentele sociale incluse în programele electorale ale primilor 12 concurenți de la alegerile din 28 septembrie.
Acum 12 ore
12:20
Geniul suedez al săriturii cu prăjina, Armand Duplantis, și-a îmbunătățit din nou recordul mondial. În cadrul Campionatelor Mondiale ce se desfășoară în capitala Japoniei, orașul Tokyo, Duplantis a sărit 6 metri și 30 de centimetri. După ce cucerise medalia de aur, la a treia încercare, scandinavul a țintit stabilirea unui nou record mondial și a izbutit acest lucru.
12:20
„Avem sedii, dar nu ne aparțin”. Școlile cu predare în română din stânga Nistrului activează spații închiriate # Moldova1
Cinci dintre cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, activează în spații închiriate, improprii procesului educațional. Condițiile nu corespund standardelor moderne și nu oferă oportunități de dezvoltare armonioasă a elevilor.
11:30
Dinamo jubilează: „câinii roșii" au urcat pe locul 3 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Dinamo București a învins cu 3:0 în deplasare formația Petrolul Ploiești, în ultimul meci din cadrul etapei a 9-a a Superligii românești de fotbal. Dinamoviștii și-au dominat adversarul pe toată durata jocului și au câștigat meritat, în fața unei echipe ce a expediat un singur șut pe spațiul porții. „Câinii roșii" au deschis scorul în minutul 44. Pe un contraatac Cătălin Cîrjan a marcat din pasa lui Alexandru Musi.
11:00
Școala Sportivă din Bălți intră într-o nouă etapă: teren sintetic, planuri de extindere și rezultate remarcabile # Moldova1
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de cea mai mare investiție din ultimii ani. Cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a inaugurat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, cu dimensiunile de 42 pe 22 de metri. Noul teren va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo.
10:50
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” vor fi renovate în cadrul Proiectului INSPIREE # Moldova1
Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (UPSC) vor fi renovate în cadrul Proiectului INSPIREE, o inițiativă națională destinată sporirii eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova. Acordul de colaborare a fost semnat pe 16 septembrie, la sediul universității, în prezența reprezentanților Guvernului și ai partenerilor europeni de dezvoltare, inclusiv Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) și Banca Germană de Dezvoltare (KFW).
10:40
Energocom anunță prețuri de achiziție de 410 euro per mia de metri cubi, pentru anul gazier 2025-2026 # Moldova1
SA „Energocom” a anunțat prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025-2026, prognozat la circa 38.5 euro/MWh sau 410 euro per mia de metri cubi. Suma include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.
10:30
Soroca a devenit, pentru o zi, epicentrul dialogului constructiv și al gândirii creative, găzduind una dintre edițiile seriei de conferințe Ram Impact. Evenimentul a reunit tineri activi, creatori de conținut și lideri de opinie într-un spațiu de discuții vii și inspirație autentică.
10:30
ELECTORALA 2025 // Trei entități politice ar intra în Parlament, arată un sondaj WatchDog.MD # Moldova1
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei formațiuni – două partide și un bloc electoral – ar intra în Legislativ, în timp ce aproape o treime dintre respondenți nu au luat încă o decizie. Totodată, majoritatea respondenților ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce opțiunea pentru Uniunea Economică Eurasiatică este respinsă de mai mulți participanți la sondaj, arată un sondaj prezentat de Comunitatea WatchDog.MD.
10:30
Compania de stat Energocom a anunțat prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025-2026, prognozat la circa 38.5 euro/MWh sau 410 euro/1000 m3. Suma include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.
09:50
Fostul polițist vinovat de moartea lui Valeriu Boboc a fost arestat: S-ar fi ascuns în podul case sale din Chișinău # Moldova1
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, ar fi fost prins în rezultatul unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Acesta s-ar fi ascuns în podul casei sale din Chișinău.
09:40
Siegfried Mureșan, la Radio Moldova: Chișinăul intră în faza tehnică a negocierilor de aderare la UE # Moldova1
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor intra în scurt timp în faza tehnică, după ce evaluarea legislației pe principalele capitole a fost deja realizată. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că parcursul european al Chișinăului a cunoscut o accelerare fără precedent în ultimii trei ani.
09:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în Republica Moldova mai devreme de 25 septembrie, după ce pachetul de acte privind extrădarea acestuia, transmis de autoritățile elene, a fost recepționat luni, 15 septembrie, de către organele competente de la Chișinău, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
09:30
Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, acesta a fost reținut marți dimineață, 16 septembrie.
09:20
Majoritatea școlilor de la sate sunt pustii. În raionul Soroca, sunt gimnazii care nu vor avea absolvenți, iar în clasa întâi sunt doar doi elevi. Autoritățile recunosc că pe alocuri, cheltuielile mari de întreținere a instituțiilor, raportate la numărul prea mic de elevi, sunt nejustificate.
09:10
Un bărbat, reținut în flagrant delict pentru șantaj și organizarea migrației ilegale – cerea 5.000 de dolari unui ucrainean # Moldova1
Un bărbat de 57 de ani a fost reținut în flagrant de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră, fiind suspectat că ar fi șantajat un cetățean ucrainean care a intrat ilegal în Republica Moldova. Acesta i-ar fi cerut 5 000 de dolari pentru „serviciul” de organizare a călătoriei ilegale, fiind prins chiar în momentul în care primea prima tranșă de bani – 2 000 de dolari.
09:00
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat desfășoară, în aceste momente, percheziții în municipiul Chișinău.
08:50
Un bărbat a fost ucis, iar alte 13 persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță de 4 ani și un adolescent de 17 ani, în urma atacului masiv lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporijie în seara zilei de 15 septembrie. Potrivit guvernatorului regional, Ivan Fedorov, copilul și adolescentul se află sub supraveghere medicală, iar viața fetiței nu este în pericol, scrie The Kyiv Independent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.