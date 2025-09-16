(video) 5 mil. lei, ridicate după perchezițiile de spălare de bani și evaziune fiscală, la Trust Media: Ion Perju, reținut în același dosar, care „vizează organizația criminală Șor”
UNIMEDIA, 16 septembrie 2025 20:00
Cinci milioane de lei au fost ridicate, astăzi, în urma perchezițiilor efectuate la Trust Media, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Poliția. În același caz a fost reținut și fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 7 aprilie 2009.
• • •
Acum 15 minute
20:10
Un bărbat de 44 de ani este cercetat de polițiștii de frontieră români după ce a fost prins cu un permis de conducere fals. Incidentul a avut loc în noaptea de 16 septembrie, în jurul orei 01:35, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași.
Acum 30 minute
20:00
20:00
(video) Ucraina lovește rafinăria rusă din Saratov: „Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”. Rusia, pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol # UNIMEDIA
Forțele ucrainene au vizat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, provocând explozii și un incendiu la instalație. În paralel, surse Reuters susțin că Rusia ar putea fi nevoită să reducă producția de petrol din cauza atacurilor cu drone, scrie adevarul.ro.
20:00
Sărutul gândacilor. O boală „neglijată” se răspândește tot mai mult în SUA. „Așteptăm ca oamenii să recunoască că aceasta este prezentă în comunitățile noastre” # UNIMEDIA
Boala Chagas, o afecțiune potențial mortală cauzată de un parazit transmis de insecte numite „gândaci sărutători”, ar trebui considerată acum endemică în Statele Unite, spun experții – și fără recunoașterea faptului că este o prezență constantă în unele părți ale țării, mai multe persoane vor suferi inutil, scrie CNN, citată de hotnews.ro.
Acum o oră
19:50
19:40
(video) „Aleg până la infinit inima ta”. Iuliana Beregoi și Dorian Popa cuceresc fanii cu piesa „Visători”. Cum au apărut cei doi în videoclip: „Bombă” # UNIMEDIA
Artiștii Iuliana Beregoi și Dorian Popa au lansat piesa „Visători”, iar colaborarea lor a fost primită cu mult entuziasm de fani. Melodia a adunat mii de vizualizări în doar câteva ore.
Acum 2 ore
19:20
Două posturi TV, luate pe sus cu percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Mai multe echipamente au fost ridicate # UNIMEDIA
Posturile de televiziune Canal5 și Primul în Moldova ar fi fost percheziționate astăzi. „Toate acestea se desfășoară sub pretextul unui „caz de evaziune fiscală și spălare de bani” deschis împotriva unei companii de construcții căreia Canal5 îi furniza servicii de publicitate”, a scris redacția pe rețele. Deocamdată, oamenii legii nu au comentat situația.
19:00
(video) Momentul în care un iaht se scufundă după atacul unor balene ucigașe, în largul coastelor Lisabonei: „Două sau 3 lovituri erau suficiente” # UNIMEDIA
Un iaht s-a scufundat sâmbătă după-amiază în largul coastelor Lisabonei, după ce a fost lovit de balene ucigașe. O altă ambarcațiune a fost avariată în urma unui atac similar, iar echipajele celor două bărci au avut nevoie de intervenția salvatorilor, scrie adevarul.ro.
19:00
Ex-deputatul Viorel Melnic, plasat în arest pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane: Ar fi învinuit de corupere electorală și spălare de bani # UNIMEDIA
Ex-deputatul și fostul șef al Serviciului Vamal, Viorel Melnic, ar fi fost plasat în arest pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane. Potrivit zdg.md, acesta ar fi învinuit de corupere electorală și spălare de bani.
18:40
Dodon, după ce Vlah a fost audiată la Poliție: E un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica și a decis să treacă la următoarea etapă pentru păstrarea puterii # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al PSRM, Igor Dodon, afirmă că audierea la Poliție a președintei Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”, e un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica. „Au decis să treacă la următoarea etapă în lupta lor pentru păstrarea puterii cu orice preț”, a scris acesta pe rețele.
Acum 4 ore
18:20
Țara din Europa care va interzice de tot telefoanele mobile în școli: „Se aplică tuturor tinerilor și nu este opțională” # UNIMEDIA
O țară din Europa va implementa interdicția națională privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Concret, începând din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile după școală trebuie să colecteze și să păstreze telefoanele elevilor până la sfârșitul zilei, scrie adevărul.ro.
18:20
(foto) Accident pe bd. Ștefan cel Mare: Un troleibuz plin cu pasageri și un Hyundai s-au lovit la o intersecție # UNIMEDIA
Un accident s-a produs acum câteva clipe pe bulevardul Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada Mihail Viteazul din capitală. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, în coliziune este implicat un troleibuz și un Hyundai.
18:00
(video) Accidentul teribil de la Rîșcani, surprins de o cameră de bord: Momentul în care un Ford intră în plin într-o dubiță și o răstoarnă # UNIMEDIA
Accidentul care a avut loc acum câteva clipe în sectorul Rîșcani a fost surprins de o cameră de bord.
18:00
(video) „Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas # UNIMEDIA
Armata israeliană a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul Gaza, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă”, a anunțat ministrul israelian al Apărării. Luni seara, ora locală, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş. Operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios, scrie digi24.ro.
18:00
(video) Reacția lui Ceban la sondajul WatchDog: Vă rog, nu-i credeți. E o manipulare crasă și dezinformare publică # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție după ce sondajul publicat de WatchDog a arătat că dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, blocul Alternativa ar rămâne sub pragul de trecere în Parlament.
18:00
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah, aflat pe coasta Mării Roșii din Yemen, la câteva ore după ce emisese un ordin de evacuare pentru această zonă. Informația a fost difuzată de postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, scrie adevărul.ro.
17:50
O femeie de 55 de ani a fost transportată la spital, după accidentul de pe bd. Moscova: Poliția, cu detalii despre impactul violent din capitală # UNIMEDIA
O femeie de 55 de ani a fost transportată la spital, după accidentul produs în această după-amiază în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit Poliției, ambele mașini au fost avariate considerabil.
17:20
Irina Vlah: Curtea de Apel a obligat CEC să examineze sesizarea noastră în privința încălcărilor lui Dorin Recean # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat „încă o victorie” pentru partidul său în lupta cu fărădelegile guvernării - Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea partidului în privința încălcărilor lui Dorin Recean, prim-ministru, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat.
17:20
(video) Accidentul teribil de la Rîșcani, surprins de o cameră de bord: Momentul în care un Hyundai intră în plin într-un Ford și-l răstoarnă # UNIMEDIA
Accidentul care a avut loc acum câteva clipe în sectorul Rîșcani a fost surprins de o cameră de bord.
17:10
Circulația troleibuzelor de pe bd. Moscova, afectată după accidentul produs la Rîșcani: Cum merge ruta numărul 10 # UNIMEDIA
Circulația troleibuzelor de pe bd. Moscova este afectată după accidentul produs la Rîșcani. Primăria municipiului Chișinău a anunțat cum merge ruta numărul 10.
17:00
(foto/video) Accident la Rîșcani: Două mașini, grav avariate, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferi # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această după-amiază în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor video, sunt implicate două mașini, dintre care una s-a răsturnat. Martorii au intervenit pentru a ajuta șoferii.
16:50
Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G şi Anyma, capetele de afiş la Coachella 2026. Cât costă biletele # UNIMEDIA
Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G şi Anyma vor fi capetele de afiş ale ediţiei din 2026 a festivalului american Coachella, care va avea loc în perioada 10-12 aprilie şi 17-19 aprilie în Indio, California, scrie profm.ro.
16:40
(foto/video) „Sunt exact acolo unde trebuie să fiu”: Anastasia Fotachi este astăzi omagiată. Cum a felicitat-o micuțul Alistar dis-de-dimineață # UNIMEDIA
Astăzi este o zi deosebită pentru Anastasia Fotachi, care marchează o nouă filă din viața sa — plină de împliniri, recunoștință și emoții profunde. Aceasta este omagiată cu multă iubire, iar cea mai frumoasă surpriză a venit dis-de-dimineață chiar de la fiul său, micul Alistar, scrie SHOK.md.
16:30
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # UNIMEDIA
Parlamentul European va dezbate la începutul lunii octombrie două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, un demers fără precedent care a stârnit discuții aprinse între eurodeputați privind procedura și calendarul votului, scrie digi24.ro.
Acum 6 ore
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi, 16 septembrie, un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta intră în vigoare mâine la ora 05:00 până la ora 17:00.
16:00
(video) Au schimbat limuzina pe tractoare: Cum un agricultor din Ialoveni și-a măritat unica fiică # UNIMEDIA
Doi miri din Ialoveni au ales să-și transforme ziua nunții într-un moment cu totul special și autentic, renunțând la automobile de lux și deplasându-se prin localitate cu tractoare, mireasa fiind fiica unor agricultori. Decizie a dat evenimentului un aer original și a surprins plăcut invitații.
16:00
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, atrage atenția asupra modului în care sunt gestionate resursele publice în Republica Moldova. Potrivit ei, „zeci de milioane de lei sunt cheltuiți aiurea, pe populisme electorale, în timp ce prioritățile reale ale țării sunt lăsate pe plan secund”.
15:50
A murit Robert Redford: Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani # UNIMEDIA
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează The New York Times, citat de digi24.ro.
15:40
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită "până la o nouă notificare", a anunţat marţi Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunţul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Minsk, scrie digi24.ro.
15:40
(audio) „- Eu am un client și vrea un milion și jumătate. - Ближе к делу”: CNA publică înregistrări audio din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice # UNIMEDIA
CNA a publicat imagini video cu realizarea operațiunii de astăzi în cadrul dosarului de finanțare ilegală a partidelor politice, comisă în circumstanțe agravante.
15:00
Naționala Moldovei are un nou antrenor, după demisia lui Cleșcenco: Cine este Lilian Popescu # UNIMEDIA
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei.
14:30
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată: Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # UNIMEDIA
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. Informația a fost confirmată oficial și de Parchetul General, scrie digi24.ro.
Acum 8 ore
14:10
(foto) Morman de bani, depistat de CNA la percheziții: Ofițerii au descins într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și au ridicat peste 20 mil. lei # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat mai multe percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.
14:00
Ultima oră! Procuror: Constantin Țuțu e în regiunea transnistreană. Va fi anunțat în căutare și reținut # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu, care are interdicția de a părăsi Grecia, s-ar afla în regiunea transnistreană. Despre aceasta au anunțat procurorii de caz care au solicitat în cadrul ședinței de astăzi,16 septembrie, reluarea cercetării judecătorești, anunțarea în căutare și arestarea preventivă.
13:50
Planifici o călătorie în Grecia? Autoritățile au înăsprit Codul Rutier: Ce înseamnă şi cum se sancţionează „conducerea antisocială” # UNIMEDIA
Dacă plănuiți o călătorie cu mașina în Grecia, e bine să vă puneţi la curent cu noile reguli de circulație intrate în vigoare din 13 septembrie, care prevăd sancțiuni mai dure, inclusiv pentru comportamente considerate minore.
13:40
„Încă o decizie stranie”. Irina Vlah, după ce a fost interzisă în Lituania: „Prietenii” de la Chișinău vor să mă reducă la tăcere, dar nu vor reuși # UNIMEDIA
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a comentat interdicția ei în Lituania. „Încă o decizie stranie. Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere
13:30
(video) „Пацаны ждут встречи”: Un bărbat, șantajat cu o „datorie fictivă” de 12.500 € de trei interlopi din gruparea „Kitaeț”. Suspecții i-au luat Mercedesul drept „garanție” # UNIMEDIA
Trei bărbați cu vârste de 21, 29 și 33 de ani au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de implicare într-un caz grav de șantaj, comis pe teritoriul Republicii Moldova.
13:20
(video) Boris Volosatîi: „Unirea cu România este garanția dezvoltării economice și a siguranței pentru fiecare cetățean” # UNIMEDIA
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a declarat într-un discurs public susținut la Chișinău că singura soluție reală pentru redresarea economică și pentru un viitor sigur al Republicii Moldova este Reunirea cu România.
13:10
(video) Ședința CSM: A fost anunțat concurs pentru suplinirea prin transfer temporar a funcțiilor vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 13 de subiecte.
13:10
„Război” pe rețele. Doru Petruți dă de pământ cu sondajul WatchDog: Sandu lua 61%, iar PAS doar 30%? Valeriu Pașa: Petruzzi e în slujba rușilor de 6 ani # UNIMEDIA
Sociologul Doru Petruți a ironizat, într-o postare pe Facebook, cifrele prezentat în sondajul de astăzi. „Anul trecut Valera (Whatch-Dog și CBS-AXA) o cota pe Maia Sandu la 61% în primul tur, iar acum PAS ar lua doar 39%?”, se întreabă sociologul, stârnind astfel un atac dur din partea lui Vlaeriu Pașa de la Watchdog. Acesta a ajuns să-i schimonosească și numele și să-l acuze, ca pe toți, că ar fi „mâna Moscovei”. „Domnul Petruzzi, sociologul în slujba rușilor de minim 6 ani, o tot dă cu un fake”, scrie Pașa.
12:50
Autoritățile din Lituania au interzis accesul Irinei Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, pe teritoriul național pentru o perioadă de cinci ani. O decizie în acest sens a fost luată pe 16 septembrie 2025.
12:40
Puterea detaliilor se vede în felul în care acestea schimbă întreaga percepție asupra stilului personal. Selecția atentă a ținutei poate adăuga caracter, rafinament și unicitate, oferind încredere și atrăgând priviri admirative.
12:30
„Văd că lumea se bucură”: Soțul Dianei Rotaru, reacție dură după zvonurile că ar fi fost înșelat # UNIMEDIA
Soțul Diannei Rotaru a reacționat dur, după ce s-a zvonit că ar fi fost înșelat de cântăreață. S-a spus și că și-ar fi prins partenera cu altceva. Rareș Bota i-a pus la punct pe cei care cred că s-au separat. Cei doi au împreună și o fiică, scrie spynews.ro.
Acum 12 ore
12:20
Tot mai mulți oameni aleg să se mute în suburbii, acolo unde liniștea naturii se îmbină perfect cu confortul urban. În apropierea Chișinăului vă propunem un nou stil de viață — confortabil, sigur și construit după cele mai înalte standarde.
12:20
Un sondaj al unui ONG pro-guvernare oferă cele mai multe voturi PAS și lasă Alternativa sub prag: Vezi cifrele # UNIMEDIA
Un sondaj realizat la comanda comunității Watchdog, un ONG cunoscut pentru pozițiile sale de susținere a actualei guvernări, îi oferă cel mai mare credit de încredere din partea alegătorilor PAS. Totodată, potrivit cifrelor, blocul Alternativa ar rămâne sub pragul de trecere în Parlament.
12:10
(live) CSM, în ședință: Diana Ioniță s-a retras din concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la CSJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 16 septembrie Pe ordinea de zi figurează 13 de subiecte.
12:10
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi ce prețuri a afișat ANRE și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 17 septembrie. Astfel, litrul de motorină va costa cu 3 bănuți mai mult, iar cel de benzină crește cu 1 ban, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:00
(video/update) Irina Vlah, citată la Poliție: PAS dă ordine oamenilor legii să fabrice dosare # UNIMEDIA
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS” înaintea înfrângerii din 28 septembrie.
12:00
Plahotniuc, cu mesaj electoral de după gratii, înainte de extrădare: Moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii 4 ani sau în bunăstare # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a transmis un nou mesaj de după gratii, în care îi îndeamnă pe moldoveni să se gândească bine, când vor vota la alegerile parlamentare. „Eu cred că trebuie oprit acest dezastru, și această guvernare incompetentă. Și înțeleg că majoritatea cetățenilor au ajuns deja și ei la această concluzie. Acesta e un semnal că schimbarea e aproape. Mult mai aproape decât credeți”, a scris oligarhul.
11:40
Scandal de proporții la Eurovision: Israelul vrea să rămână în competiție. Mai multe țări din Europa amenință cu boicotul # UNIMEDIA
Israelul îşi menţine intenţia de a participa la concursul muzical Eurovision 2026, chiar dacă mai multe ţări au ameninţat cu boicotul, informează luni DPA, preluată de presa română.
