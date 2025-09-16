(video) 5 mil. lei, ridicate după perchezițiile de spălare de bani și evaziune fiscală, la Trust Media: Ion Perju, reținut în același dosar, care „vizează organizația criminală Șor”

12:00

Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a transmis un nou mesaj de după gratii, în care îi îndeamnă pe moldoveni să se gândească bine, când vor vota la alegerile parlamentare. „Eu cred că trebuie oprit acest dezastru, și această guvernare incompetentă. Și înțeleg că majoritatea cetățenilor au ajuns deja și ei la această concluzie. Acesta e un semnal că schimbarea e aproape. Mult mai aproape decât credeți”, a scris oligarhul.