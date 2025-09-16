Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile (Surse ZdG)

18:20

Un număr de 27 de școli din nouă raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de suport pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, copii refugiați și din minorități etnice. Instituțiile selectate vor găzdui sesiuni de formare, ședințe de mentorat și alte activități menite să promoveze incluziunea și să contribuie la schimbarea percepțiilor și atitudinilor în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinților și comunităților.