Presa: Call-centru improvizat la un hotel din Iași de pro-ruși. Sunau moldovenii și le sugerau pentru cine să voteze

14:10

Candidat la funcția de deputat, Olesea Stamate susține că Republica Moldova ar putea realiza mai multe proiecte importante chiar și cu resursele bugetare actuale, dacă acestea ar fi gestionate eficient și orientate către priorități reale. „Nu veți găsi nicio țară în lume pentru care bugetul să fie suficient. Și cu un buget poți face lucruri […] Articolul Olesea Stamate: „Moldova poate face mai mult și mai bine cu bugetul existent, dacă banii sunt folosiți rațional” apare prima dată în Realitatea.md.