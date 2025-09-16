Caz uluitor la Iași: 13 basarabeni pro-ruși făceau campanie pentru Dodon dintr-un hotel

10:40

Începând de astăzi, participanții la lichidarea consecințelor avariei nucleare de la Cernobîl și familiile acestora pot depune cereri pentru obținerea unei locuințe în blocul locativ situat pe strada Alba Iulia, 91/3 din Chișinău. Potrivit IPN, de aceste locuințe pot beneficia și colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunță că dosarele […] Articolul Au început înscrierile pentru locuințele destinate lichidatorilor de la Cernobîl și altor categorii eligibile în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.