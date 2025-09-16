Caz uluitor la Iași: 13 basarabeni pro-ruși făceau campanie pentru Dodon dintr-un hotel
16 septembrie 2025
Polițiștii din România ar fi fost sesizați luni, 15 septembrie, despre activitățile suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din R. Moldova cazați la Hotelul Internațional din Iași. O sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție a declarat pentru G4Media.ro că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în Republica Moldova și a face campanie electorală pentru Igor Dodon.
Compania Lukoil ar fi implicată în scheme de spălare a banilor pentru gruparea „ȘOR"
Compania petrolieră Lukoil ar fi implicată în scheme privind finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor de către gruparea „ȘOR". Declarații în acest sens au fost făcute de surse din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru Deschide.md. Menționăm că șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cerăuțeanu, a declarat anterior în cadrul unei emisiuni TV că există informații despre implicarea companiei Lukoil în scheme de spălare a banilor.
Toate camioanele – încărcate sau goale – care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor trebui să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS. Noua măsură va fi aplicată începând cu data de 22 septembrie 2025, în regim pilot. Scopul acesteia fiind fluidizarea traficul la frontieră. Astfel, șoferii vor putea planifica mai bine timpul de trecere a frontierei.
Maia Sandu, liderul internațional în care cetățenii României au cea mai mare încredere
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, este liderul internațional în care cetățenii României au cea mai mare încredere, arată datele unui sondaj realizat de Avangarde. Conform cercetării, Maia Sandu are o cotă de încredere de 44% în rândul cetățenilor României. Ea este urmată de președintele SUA, Donald Trump (44%), președintele Franței, Emmanuel Macron (40%), și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (39%).
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită „până la o nouă notificare", a anunțat marți Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunțul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk. Guvernul polonez anunțase săptămâna trecută închiderea frontierei belaruse începând de la miezul nopții din 14 spre 15 septembrie.
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și a înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare. Astfel, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la CEC până joi, 18 septembrie 2025. În cazul exit-pollurilor, cererile se vor depune până pe 26 septembrie 2025.
Procurorii susțin că fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană, deși are interdicția de a părăsi Grecia, stat în care a fost reținut pe 22 iulie, împreună cu Vlad Plahotniuc. Pe de altă parte, avocații săi afirmă că acesta se află în statul elen, respectând restricția impusă. Inspectoratul General al Poliției a declarat că verifică informațiile.
Președintele României: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă o dispută între parcursul pro-occidental și o apropiere mai mare de Rusia
Nicușor Dan, președintele României, a declarat că alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt foarte importante, îndemnându-i pe cetățenii acestui stat să participe la scrutinul din 28 septembrie. El a remarcat că bătălia politică din Republica Moldova se duce pentru viitorul acestui stat în Vest sau Est. „Nu ar fi corect din partea mea să interferez în alegerile din Republica Moldova, dar este important ca cetățenii să voteze și să își exprime opțiunea pentru viitorul țării lor."
Mass-media și spațiul online rămân vulnerabile la dezinformare și influență străină, platformele TikTok și Telegram fiind folosite pentru manipularea opiniei publice și intimidarea jurnaliștilor în procesul electoral. Constatarea se regăsește în raportul interimar privind alegerile parlamentare, prezentat de Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Analista media și experta ENEMO, Maja Milikic, a subliniat că aceste platforme sunt utilizate pentru răspândirea de dezinformări și atacuri coordonate împotriva jurnaliștilor.
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia. Declarații în acest sens au fost făcute de procurorul general al României, Alex Florența. El a explicat că acesta a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială. „Din anchetele derulate rezultă că România a fost ținta unui război hibrid orchestrat de Rusia, care a combinat atacuri cibernetice cu campanii masive de dezinformare."
(FOTO) Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice: 20 de milioane de lei, ridicate
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicate în urma unor percheziții efectuate în capitală de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău. Acțiunile au avut loc în cadrul amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi implicat în scheme de finanțare ilegală.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", au descins în această dimineață în mai multe locații din Cahul. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice sau a grupurilor de inițiativă, dar și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, comise în grup criminal organizat.
Două partide și un bloc electoral ar accede în Parlamentul de la Chișinău dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Cel puțin asta arată datele unui sondaj efectuat de compania CSB Research, la comanda WatchDog. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar fi votat de 38,8% din totalul respondenților deciși, devenind principala forță politică din Parlament.
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în luna iulie la Atena, are interdicția de a părăsi Grecia. Informația a fost oferită de șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor declarații de presă, transmite MOLDPRES. Conducerea IGP a subliniat că autoritățile statului au fost informate despre această interdicție de către organele de drept din Grecia.
Irina Vlah, fost bașcan al UTA Găgăuzia, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei, anunță Ministerul lituanian de Externe. Potrivit autorităților lituaniene, această măsură a fost luată „din cauza legăturilor sale cu Rusia și a asistenței active acordate Rusiei în scopul exercitării unei influențe ilegale asupra proceselor politice din Republica Moldova". „I. Vlah vizitează frecvent Rusia și întreține relații strânse cu oficiali ruși de rang înalt."
Propaganda pro-rusă folosește din nou biserica pentru a dezbina societatea. De această dată, structurile finanțate de Kremlin au creat site-uri și canale de Telegram în care promovează narative agresive privind necesitatea limitării activității Mitropoliei Basarabiei și introducerea lecțiilor de Ortodoxie în școli. Totodată, aceștia cheamă cetățenii la acțiuni violente pentru a „apăra Biserica". Un astfel de site este „Apărătorii Ortodoxiei", care promovează mesaje extremiste.
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de detenție pentru lovitura mortală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, anunțat în urmărire internațională în 2015, ar fi fost reținut în urma unor percheziții la membrii grupării criminale „Șor", notează Ziarul de Gardă, care face trimitere la surse. Potrivit sursei citate, Perju ar fi fost reținut în cadrul operațiunilor desfășurate de autoritățile de drept.
Semnal de alarmă: Diaspora, ținta unor tentative de corupere înainte de alegerile parlamentarele
Există anumite tentative de corupere și a alegătorilor din străinătate în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. El a spus că polițiștii au în vizor „câteva persoane și grupuri, care încearcă să recruteze alegători din străinătate". „Scopul nostru este să prevenim orice tentativă de corupere a alegătorilor și să asigurăm desfășurarea corectă a alegerilor."
Energocom a contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026
Compania Energocom anunță că a contractat deja aproximativ 90,9% din volumul estimat de gaze naturale pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026. Este vorba despre circa 700 milioane m³ (7.448.218 MWh) de gaze cu livrare fermă. Achizițiile au fost făcute preponderent la preț indexat, folosind cotațiile TTF front month publicate de agenția internațională Argus Media.
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme decât data anunțată inițial, 25 septembrie, după ce autoritățile elene au transmis complet pachetul de documente necesare transferului. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni la Exclusiv TV. „Când am spus că pe 25 va fi extrădat, am avut în vedere termenul maxim. Dacă documentele sunt gata mai devreme, extradarea poate avea loc mai repede."
FOTO // Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa" lui Ion Ceban
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa", condus de primarul capitalei, Ion Ceban. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împ
Dorin Recean: „Moldova este deschisă pentru afaceri” – start la Moldova Business Week 2025 # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week, cel mai important eveniment destinat mediului de afaceri din Republica Moldova. Șeful Executivului a salutat comunitatea de business și a subliniat rolul esențial al investițiilor locale și internaționale în dezvoltarea economiei naționale. „Companiile din Moldova pot deja să opereze la […] Articolul Dorin Recean: „Moldova este deschisă pentru afaceri” – start la Moldova Business Week 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un număr de 27 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor primi sprijin pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități, cerințe educaționale speciale, copii refugiați și din minorități etnice. Școlile selectate vor găzdui sesiuni de formare, mentorat și activități dedicate schimbării percepțiilor și atitudinilor în rândul elevilor, profesorilor, părinților și […] Articolul 27 de școli din nouă raioane vor beneficia de suport pentru educația incluzivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 15.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 15.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 15.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală anunță că a fost finalizat procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru cetățenii Republicii Moldova din străinătate. Astfel, conform datelor prezentate de autoritatea electorală, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au fost tipărite 864 300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții de votare din străinătate. De asemenea, […] Articolul Anunț important privind buletinele de vot pentru cetățenii din străinătate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În Republica Moldova a fost lansată o Hartă Interactivă a Investițiilor. Noul instrument digital va ajuta potențialii investitori să găsească rapid informații privind oportunitățile de investiții în fiecare regiune. Astfel, potențialii investitori pot lua decizii informate privind investițiile și dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova. Harta a fost dezvoltată de Agenția de Investiții, cu sprijinul Uniunii Europene […] Articolul Republica Moldova are o hartă a investițiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O nouă ședință în dosarul lui Plahtoniuc și al foștilor conducători ai Băncii Naționale a Moldovei, acuzați de complicitate la furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc în 2014 a avut loc astăzi, la Judecătoria Buiucani. Procurorii au solicitat judecătorilor să examineze dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc separat de cel al bancherilor acuzați de […] Articolul Plahotniuc ar putea fi judecat individual în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cine este noul director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău # Vocea Basarabiei
Lucia Pîrțînă a fost desemnată câștigătoarea concursului pentru funcția de director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău. Decizia a fost luată astăzi de Comisia de concurs a Ministerului Sănătății, transmite IPN. La concurs au participat trei candidați, iar Lucia Pîrțînă a obținut cele mai bune rezultate. Mandatul fostului director, Sergiu Vasilița, […] Articolul Cine este noul director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Doi bărbați din raionul Orhei sunt cercetați de polițiști după ce, în urma unor percheziții, în locuințele acestora au fost descoperite arme și muniții deținute ilegal. Potrivit oamenilor legii, în locuința unui bărbat de 59 de ani au fost depistate și ridicate două arme pneumatice, 153 de alice metalice de calibrul 4,5 mm, o armă […] Articolul Percheziții la Orhei: Arme deținute ilegal, ridicate de polițiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadorul UE la Chișinău: „Investind în R. Moldova, investiți într-un viitor stat membru al Uniunii Europene” # Vocea Basarabiei
Iwona Piórko, noul ambasador al Uniunii Europene, a venit cu un mesaj către investitori, pe care i-a îndemnat să investească în Republica Moldova. Oficialul a subliniat, în cadrul discursului susținut în deschiderea forumului de investiții „Moldova Business Week”, că Republica Moldova traversează un istoric, făcând pași remarcabili spre integrarea în piața unică a UE. „Doar acum […] Articolul Ambasadorul UE la Chișinău: „Investind în R. Moldova, investiți într-un viitor stat membru al Uniunii Europene” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele american, Donald Trump, a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni EFE, citat de Agerpres. „Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, […] Articolul Președintele SUA cere țărilor europene să înăsprească sancțiunile contra Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un atelier modern pentru viitorii specialiști în energetică, inaugurat la Chișinău cu sprijinul UE # Vocea Basarabiei
Un atelier modern a fost inaugurat astăzi, 15 septembrie, în cadrul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău. Reconstrucția capitală a atelierului are o valoare de peste 24 de milioane și a fost finanțată de Uniunea Europeană, cu sprijinul Ministerului Educației. Atelierul dispune de un laborator dotat cu echipamente moderne, care permite instruirea […] Articolul Un atelier modern pentru viitorii specialiști în energetică, inaugurat la Chișinău cu sprijinul UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că alegătorii că pot solicita începând de astăzi votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot […] Articolul CEC anunță condițiile pentru votarea cu urna mobilă la alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, pentru Financial Times: Rusia și-a intensificat campania de dezinformare online înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Rusia și-a extins influențele asupra Republicii Moldova, având ca țintă votanții din diaspora, cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din această lună. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova pentru Financial Times. Potrivit sursei citate, șefa statului a subliniat că Moscova și-a intensificat campania de dezinformare în mediul online. […] Articolul Maia Sandu, pentru Financial Times: Rusia și-a intensificat campania de dezinformare online înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Europeană a declarat luni, cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației, că apărarea sistemului său politic împotriva „provocărilor fără precedent”, cum ar fi dezinformarea, interferențele străine și polarizarea socială, reprezintă unul dintre „interesele strategice” ale Uniunii Europene, informează EFE, citat de Agerpres. „Protejarea democrației în UE și în întreaga lume este o chestiune de securitate și […] Articolul Comisia Europeană, mesaj important de Ziua Internațională a Democrației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Transportatorii auto din Republica Moldova vor putea beneficia de o cotă suplimentară de 150 de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri prin Polonia. O decizie în acest sens a fost luată în urma negocierilor din cadrul Comisiei mixte Republica Moldova-Polonia, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). „Această decizie reprezintă un sprijin concret pentru operatorii […] Articolul Polonia, autorizații suplimentare pentru transportatorii din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Avertisment: Jumătate dintre alegători din R. Moldova pot fi victime ușoare ale dezinformării # Vocea Basarabiei
Jumătate dintre alegătorii din Republica Moldova pot fi victime ușoare ale dezinformării. Opinia aparține expertului Igor Boțan și a fost făcut în cadrul unei dezbateri publice. Expertul a atras atenția asupra vulnerabilităților electoratului din Republica Moldova, evidențiate de ultimele sondaje și amplificate de contextul regional. Potrivit lui Igor Boțan, un factor de risc major este […] Articolul Avertisment: Jumătate dintre alegători din R. Moldova pot fi victime ușoare ale dezinformării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premierul Dorin Recean a anunțat luni, 15 septembrie, lansarea unei noi burse de valori la Chișinău. El a subliniat în discursul său susținut în deschiderea forumului de investiții „Moldova Business Week” că noua bursă va aduce „oportunități concrete întreprinzătorilor din R. Moldova și investitorilor străini”. „Azi facem un pas decisiv pentru piața financiară și integrarea […] Articolul Premierul Dorin Recean anunță lansarea unei noi Burse de Valori la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O stație de oxigen medical a fost inaugurată astăzi, 15 septembrie, la spitalul Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău. Stația produce 30 m³ de oxigen pe oră, cu puritate de 93–95%. Donația, oferită de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), asigură oxigen disponibil permanent la spitalul MAI și contribuie la protejarea sănătății pacienților. Aceasta oferă spitalului […] Articolul Un spital din Chișinău va avea propria stație de oxigen apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Circa 300 de persoane au primit amenzi în valoare totală de peste 1,25 milioane de lei după ce au fost surprinse în flagrant în timp ce incendiau iarbă uscată, stuf, deșeuri sau terenuri din preajma gospodăriilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, oamenii s-au ales cu amenzi după ce […] Articolul ute de persoane, sancționate pentru incendierea vegetației și a deșeurilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova: 10 persoane, reținute în dosare de corupere a alegătorilor # Vocea Basarabiei
Zece persoane au fost reținute de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți în urma unor percheziții efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse activități ilegale privind finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Oamenii legii efectuează 28 de percheziții […] Articolul Percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova: 10 persoane, reținute în dosare de corupere a alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Zeci de crame din R. Moldova, reunite la Festivalul Vinului Moldovenesc de la București # Vocea Basarabiei
Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a avut loc în acest weekend la București. Astfel, 49 de crame din Republica Moldova au prezentat vizitatorilor peste 300 de vinuri. De asemenea, cei prezenți la festival s-au putut bucura și de bucate și muzică bună. La eveniment a participat și secretarul de stat al Ministerului […] Articolul (FOTO) Zeci de crame din R. Moldova, reunite la Festivalul Vinului Moldovenesc de la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și șefa diplomației europene Kaja Kallas au condamnat duminică, 14 septembrie, recenta intruziune a dronelor rusești în spațiul aerian al României. Potrivit șefei Comisiei Europene, incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României reprezintă „încă o dată o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la […] Articolul Lideri UE, reacții după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească. Partea română a transmis „protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”. „Astfel de […] Articolul Ambasadorul Rusiei la București, convocat la Ministerul de Externe din România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Au început înscrierile pentru locuințele destinate lichidatorilor de la Cernobîl și altor categorii eligibile în Chișinău # Vocea Basarabiei
Începând de astăzi, participanții la lichidarea consecințelor avariei nucleare de la Cernobîl și familiile acestora pot depune cereri pentru obținerea unei locuințe în blocul locativ situat pe strada Alba Iulia, 91/3 din Chișinău. Potrivit IPN, de aceste locuințe pot beneficia și colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunță că dosarele […] Articolul Au început înscrierile pentru locuințele destinate lichidatorilor de la Cernobîl și altor categorii eligibile în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova și securitatea României se decid prin vot” # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, vor avea un impact major atât asupra direcției politice a țării, cât și asupra securității regionale, inclusiv a României. Declarațiile au fost făcute publice printr-o postare pe rețelele sociale, citată de IPN „Pe 28 septembrie, seara, Putin și […] Articolul Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova și securitatea României se decid prin vot” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 5.800 de familii din Moldova vor beneficia de EcoVouchere pentru electrocasnice eficiente energetic # Vocea Basarabiei
Alte 5.802 familii din Republica Moldova vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu aparate noi și eficiente energetic prin intermediul Programului EcoVoucher. Cea de-a cincea sesiune din acest an se desfășoară în perioada 12–29 septembrie, conform unui comunicat emis de MOLDPRES. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), voucherele au fost repartizate automat pe baza criteriilor […] Articolul Peste 5.800 de familii din Moldova vor beneficia de EcoVouchere pentru electrocasnice eficiente energetic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
ANI lansează noul formular electronic pentru declarațiile de avere și interese personale # Vocea Basarabiei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat intrarea în vigoare, la 10 septembrie, a noului formular pentru declarația de avere și interese personale, împreună cu Regulamentul care stabilește modul de completare a acestuia în format electronic. Documentele au fost publicate în Monitorul Oficial și sunt aplicabile tuturor subiecților declarării. Noul cadru normativ introduce clarificări conceptuale […] Articolul ANI lansează noul formular electronic pentru declarațiile de avere și interese personale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
