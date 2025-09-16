Doi șoferi riscă să rămînă fără permise: ce au surprins camerele
Noi.md, 16 septembrie 2025 18:30
Poliția Națională s-a autosesizat în baza unor secvențe video apărute în mediul online, în care doi conducători auto au fost surprinși manifestînd un comportament agresiv în trafic și ignorînd normele de circulație rutieră.Incidentul a avut loc la 6 septembrie curent, pe str. Independenței din orașul Drochia și pe traseul R-7( Drochia- Costești).Ambii șoferi, cu vîrstele de 23 de ani, au f
• • •
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), au semnat un Memorandum privind instituirea cadrului interinstituțional de comunicare și cooperare, în vederea consolidării mecanismului național de protecție a intereselor financiare ale statului, notează Noi.md.Documentul a fost semnat de Tatiana Șevciuc, Președinta Curții de Conturi, și Victoria
Personalul instituțiilor de asistență socială se va ghida în activitatea sa de Reguli de conduită, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul are rolul de a consolida standardele etice și profesionale în activitatea zilnică a specialiștilor din domeniu, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aceste reguli oferă un cadru clar de orientare pent
Astăzi, 16 septembrie 2025, în cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un set de decizii importante care vizează securitatea și funcționarea eficientă a sectorului energetic și a utilităților publice.Consiliul a decis modificarea Hotărîrilor ANRE nr. 487/2019 și nr. 248/2025 privind obligațiile de serviciu pub
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat lansarea procedurii de depunere a cererilor pentru sprijinul financiar destinat fermierilor care au suferit pierderi din cauza fenomenelor meteo extreme din acest an, transmite Noi.md.Astfel, agricultorii care au suferit daune la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene din cauza înghețurilor tîrzii din primăvara 2025, precu
Mai mult confort pentru studenți: Universitatea „Ion Creangă” modernizează două blocuri de studii # Noi.md
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii, în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a primului acord de colaborare cu instituțiile beneficiare a avut loc astăzi, 16 septembrie, în prezența reprezentanților guvernamentali și ai partenerilor internaționali, transmite Noi.md.În total, în cadrul proiectu
În Moldova a fost declarat Cod Galben de avertizare meteorologică: mîine, 17 septembrie 2025, între orele 5 dimineața și 5 seara, în mai multe regiuni ale țării sînt așteptate averse puternice.Conform prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cantitatea de precipitații poate ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat.Zonele vizate de avertizare sînt indicate pe harta oficială a serv
Franța avertizează asupra importurilor de ouă din Ucraina: suspiciuni de antibiotice interzise # Noi.md
Comitetul Național pentru Promovarea Ouălor din Franța a tras un semnal de alarmă privind importurile masive de ouă provenite din Ucraina, acuzînd lipsa respectării standardelor sanitare europene.Potrivit unui comunicat, mai multe loturi de ouă cu codul 3 – provenite de la găini crescute în cuști – au fost depistate în supermarketuri, existînd suspiciuni că acestea conțin antibiotice interzise
O misiune a experților internaționali din Lituania s-a aflat în vizită la Inspectoratul General al Poliției (IGP), unde timp de trei zile, cu sprijinul echipei de proiect EU4 Law Enforcement Moldova, au fost analizate și discutate soluții pentru modernizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență, trasmite Noi.md.Potrivit unui anunț al IGP, scopul principal al vizitei a fost optimiza
Reforma sănătății: un nou proiect de lege pentru asigurări medicale, prevenție și transparență # Noi.md
Astăzi, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect de lege, parte din cele 26 de inițiative legislative incluse în programul electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul vizează reformarea sistemului de asigurări medicale, stimularea concurenței pe piața serviciilor de sănătate, consolidarea medicinii preventive și dezvoltarea sanatoriilor medicale.Proiec
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu precizări în urma declarațiilor făcute în spațiul public de către un candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, referitoare la presupusa eliminare a orașului Leova din graficul de circulație a rutei regulate Chișinău–Cahul, trasmite Noi.md.Instituția subliniază că orice modificare a serviciilor regulate de transport rutier este
Grup infracțional destructurat: droguri de peste 2,5 milioane de lei ridicate de polițiști. # Noi.md
Ofițerii Direcției Investigații „CENTRU” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea infracțională a unui grup de persoane cu vîrste cuprinse între 15 și 24 de ani, originare din municipiul Chișinău și raionul Strășeni.Organizatorul și coordonatorul grupului este un deținut din Penitenciarul nr. 9 Pruncul,
Lucrările de reparație a aleii pietonale care face legătura între strada Constantin Stere și Parcul „Valea Morilor” au fost finalizate, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului Chișinău, Intervenția a fost realizată la solicitarea locuitorilor din zonă.Pe lîngă reabilitarea trotuarului, autoritățile au curățat arborii de-a lungul traseului și au restabilit iluminatul
Investiții de milioane la o școală din comuna Băcioi: acoperiș nou, eficiență energetică și curte amenajată # Noi.md
Gimnaziul nr. 102 din satul Brăila, comuna Băcioi a fost modernizat în urma unor proiecte cu o valoare totală de 2 454 830 de lei, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei capitalei, unul dintre cele mai mari proiecte implementate cu fondurile alocate din bugetul municipal este cel de eficiență energetică: montarea unui acoperiș nou și reabilitarea termică a clădirii. Prin implementar
Ungaria a raportat primul caz de febra limbii albastre la bovine și rumegătoare mici în ultimii 10 ani, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și autorităților veterinare de la Budapesta. Focarul a fost depistat în sud-vestul țării, unde 15 din cele 303 bovine monitorizate au prezentat semnele bolii.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, serviciile veteri
Președintele SUA, Donald Trump, se va întîlni probabil cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski săptămîna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.Despre acest lucru a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, relatează RBC-Ucraina, cu referire la mass-media.Rubio a declarat jurnaliștilor că liderul de la Casa Albă încă speră să contribuie la încheierea unui acord de
Chișinău: blocuri locative pregătite gratuit pentru iarnă datorită consumatorilor disciplinați # Noi.md
Mai multe asociații de locatari din Chișinău beneficiază gratuit de lucrări de pregătire a instalațiilor pentru sezonul de încălzire 2025–2026, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Termoelectrica S.A., măsura se aplică exclusiv blocurilor care nu înregistrează datorii la consumul de energie termică și apă caldă, iar gestionarii au depus cereri către companie. Lucrările includ spălări hidrop
300 de luptători din 16 țări au participat la tabăra SENSHI din Bulgaria printre care și echipa Federației de Voievod, formată din 12 sportivi din Republica Moldova, membri ai lotului național de Voievod.Sportivii noștri au beneficiat de antrenamente unice oferite de legende ale sportului de nivel mondial și au trecut printr-o pregătire serioasă pentru Campionatul Mondial, care se va desfășura
Procurorii susțin că fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană, deși are interdicția de a părăsi Grecia, stat în care a fost reținut pe 22 iulie, împreună cu Vlad Plahotniuc.{{836688}}Pe de altă parte, avocații săi afirmă că acesta se află în statul elen, respectînd restricția impusă. Inspectoratul General al Poliției a transmis o solicitare oficială autorită
Agenția Servicii Publice (ASP) continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice și pune la dispoziția cetățenilor noi instrumente online, menite să reducă birocrația, să economisească timp și să le aducă cetățenilor mai mult confort în interacțiunea cu instituția.În ultimul an, ASP a lansat trei servicii digitale esențiale, care au înregistrat deja rezultate notabile.{{829844}}-Vînz
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 15 septembrie (ora 08:00) – 21 septembrie 2025 (ora 21:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitelor demnitarilor străini din România, Franța și Bulgaria, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova.Astfel, pentru bun
Încălcări grave în zona de protecție a liniilor electrice, semnalate de Premier Energy Distribution # Noi.md
Premier Energy Distribution avertizează asupra riscurilor extreme de electrocutare după ce același agent economic a comis, în mod repetat, încălcări în zona de protecție a liniilor electrice aeriene de 110 kV, transmite Noi.md.Două incidente s-au produs în lunile iulie și septembrie, provocînd deranjamente majore în rețeaua electrică din municipiul Chișinău și deteriorări de conductoare, însă
La granița dintre Estonia și Rusia a început construcția de structuri defensive, transmite canalul național de televiziune ERR. În aprilie s-a anunțat că autoritățile estoniene se pregătesc să înceapă construcția unei linii de fortificații.Potrivit postului de televiziune, în satul Vinski din sud-estul provinciei Setomaa, în afara zonei fortificate, a fost săpat un șanț antitanc de jumătate de
Președinta partidului INIMA MOLDOVEI, fostul bașcan al Gagauziei, Irina Vlah, a calificat drept ciudată decizia autorităților lituaniene de a-i interzice intrarea în această țară.„Încă o decizie stranie. De data aceasta a autorităților din Lituania. Presupun că din nou s-au străduit "prietenii" mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere, să mă discrediteze. Nu au reu
Avocatul lui Țuțu nu este de acord cu procurorul și insistă: clientul său se află acum în Grecia # Noi.md
Ion Negura, avocatul lui Constantin Țuțu, a spus că nu este de acord cu demersul procurorului.„Or, informațiile prezentate nu corespund realității. Dumnealui este în Grecia și va reveni în cel mai scurt timp, deoarece nu are careva impedimente/interdicții. Este liber și poate să vină în țară oricând”, a explicat el presei, transmite realitatea.{{835682}}Întrebat de ce clientul său nu a aju
Începînd de azi, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a inițiat procedura de eșantionare a benzinei și motorinei, notează Noi.md.Acțiunea face parte din implementarea Sistemului Informațional de Monitorizare a Calității Benzinei și Motorinei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea Sistemului informațional de monitor
Începînd cu data de 22 septembrie curent, ora 08:00, toate camioanele, atît cele încărcate cu marfă, cît și cele fără marfă, care intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din țară prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rîndul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot.Transportatorii vor putea selecta din timp ora dori
Timp de 2 săptămîni, polițiștii BPDS „Fulger”, împreună cu colegi din alte structuri de forță, au participat la un curs intensiv de formare continuă, dedicat consolidării capacităților operaționale.Pe durata programului, participanții au exersat proceduri esențiale pentru intervenții în situații de risc major. Scopul acestor instruiri este de a crește nivelul de pregătire profesională, pentru
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei.Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul Fălești. A debutat în fotbalul mare la formația Cristalul Fălești. A jucat ulterior la echipele FC Agro C
De la apeluri false la plîngeri privind mușcături de animale: cele mai frecvente cauze a solicitării ambulanței în săptămîna trecută # Noi.md
În perioada 8-14 septembrie curent, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 14608 solicitări, inclusiv 2162 la copii.Din numărul total de solicitări 448 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5978 pacienți, dintre care 1318 copii au fost transportați la spitalele din țară
Soțul candidatei PAS, Ludmila Catlabuga, este unul dintre coordonatorii extrădării lui Vlad Plahotniuc # Noi.md
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc să amplifice „show-ul” legat de extrădarea lui Vlad Plahotniuc.O scurtă investigație a canalului de Telegram Observatorul arată că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat Modern urmează să fie adus joi, 18 septembrie, nu pe 25 septe
În Egipt, plajele au fost închise din cauza rechinilor care s-au apropiat periculos de țărmurile din Hurghada și stațiunea Makadi.Invazia rechinilor în Egipt a dus la închiderea plajelor a aproximativ 10 hoteluri, printre care Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach și Stella Makadi, toate de 5 stele. În prezent, interdicția a fost ridicată pentru unele dintre ele.Turiștii care inten
Marți, 16 septembrie, Lituania a anunțat interzicerea intrării pe teritoriul său a fostului bașcan al ATO Gagauzia, președintele partidului INIMA MOLDOVEI, Irina Vlah.Despre acest lucru a comunicat Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei, relatează „Европейская правда”.După cum a menționat MAE al Lituaniei, sancțiunile împotriva Irinei Vlah au fost introduse din cauza „rolului activ și
În perioada 9–12 septembrie 2025, la Viena (Austria) a avut loc un workshop dedicat combaterii traficului de persoane prin abordări interdisciplinare și schimb de bune practici internaționale. Din partea Moldovei la manifestare a participat un reprezentant al Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), transmite Noi.md.Evenimentul a reunit experți din mai multe state, care au discutat metod
Hackerii au furat date de la clienții grupului de modă de lux Kering, ale cărui mărci includ Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen.Atacatorii cibernetici au furat datele, inclusiv numele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale clienților grupului de modă.{{831261}}Kering, cu sediul la Paris, a declarat că breșa de securitate a avut loc în iunie și că nu au fost furate informații fi
Ministrul Finanțelor al SUA a numit condiția pentru încheierea războiului din Ucraina în 90 de zile # Noi.md
Ministrul Finanțelor al SUA, Scott Bessent, a declarat că războiul din Ucraina se poate încheia în 60-90 de zile, dacă Europa va impune tarife secundare semnificative pentru țările care cumpără petrol rusesc.Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina, citînd declarația lui Bessent, pe care o prezintă Reuters.După cum a menționat ministrul Finanțelor al SUA, administrația lui Donald Trump nu va i
Majoritatea școlilor de la sate sînt pustii. În raionul Soroca, sînt gimnazii care nu vor avea absolvenți, iar în clasa întîi sînt doar doi elevi. Autoritățile recunosc că pe alocuri, cheltuielile mari de întreținere a instituțiilor, raportate la numărul prea mic de elevi, sînt nejustificate. {{836024}}În gimnaziul din satul Cerlina învață 90 de elevi. Este pentru prima dată cînd instituți
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante, notează Noi.md.Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infrac
Pe drumul național M3, ocolirea Slobozia Mare, lucrările de construcție continuă, cu un progres fizic de aproximativ 37%, notează Noi.md.În această perioadă, echipele de muncitori desfășoară pe șantier următoarele lucrări: săparea șanțului; așternerea stratului de legătură pe mai multe sectoare; consolidarea acostamentelor cu beton la podețe, și altele.{{834473}}Sectorul în lucru are o lun
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 16 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,41 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 19,86 lei/litru (+3 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Procurorii anunță că Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană, notează Noi.md."Nu se cunoaște locul aflării lui cu certitudine în acea regiune.Din acest motiv, acuzarea își menține demersul privind reluarea și anunțarea în căutare cu aplicarea măsurii preventive în privința acestuia", au spus procurorii.Menționăm că Constantin Țuțu a fost reținut la sfîrșitul lunii iulie în
În această noapte, locuitorii orașului Assalouyeh din provincia iraniană Bushehr au trăit ore de frică din cauza unei serii de cutremure care au lovit succesiv regiunea.Despre acest lucru a anunțat Oxu.Az, cu referire la canalul Telegram „Iranul liber”.{{836261}}Potrivit informațiilor furnizate de serviciile seismologice, primul cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc la ora 00:33, ora
Singura modalitate de a înceta acțiunile militare din Ucraina este de a oferi, în primul rînd, garanții clare de securitate. În special din partea SUA.Despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite RBC-Ucraina, cu referire la Sky News.Potrivit acestuia, războiul poate fi oprit numai dacă președintele SUA, Donald Trump, va da dovadă de curaj.Zelenski
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și ofițerii de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești- oficiul Leova și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au reținut trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege, alias „KITAEȚ”, fiind implicate în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării.Intervenția oamenilor legii a rezultat în urma m
Ministerul Educației și Cercetării investește în dezvoltarea infrastructurii sportive la Bălți # Noi.md
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de cea mai mare investiție din ultimii ani.Cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a inaugurat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, cu dimensiunile de 42 x 22 metri. Noul teren va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo. Valoarea totală a p
Obiectivele principale ale operațiunii armatei israeliene în orașul Gaza sînt crearea condițiilor pentru eliberarea ostaticilor și distrugerea completă a Hamas.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la declarația ministrului israelian al Apărării, Israel Katz.„Gaza arde. Armata de Apărare a Israelului lovește cu mînă de fier infrastructura teroristă, iar soldații IDF luptă c
Donald Trump a declarat luni că va depune un proces în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva publicației The New York Times, pe care o acuză de defăimare și calomnie și că ar fi devenit „portavocea radicalilor democrați”.„Astăzi, am marea onoare de a intenta un proces de 15 miliarde de dolari pentru defăimare și calomnie împotriva ziarului New York Times”, a scris Donald Trump într-o po
FIFA a anunțat o schimbare în calendarul internațional: începînd cu toamna anului 2026, pauzele din septembrie și octombrie vor fi comasate într-o singură perioadă.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, noua fereastră internațională se va desfășura între 21 septembrie și 6 octombrie, timp în care selecționatele vor putea juca maximum patru partide. Potrivit FIFA, această de
Președinta INIMA MOLDOVEI, Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic, a fost citată la Inspectoratul de Poliție din Chișinău în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz.Activiștii au organizat o acțiune în sprijinul liderului INIMA MOLDOVEI.Potrivit Irinei Vlah, motivul acestei persecuții a fost protestul din 23 iunie, atunci cînd participanții au numit tarife
